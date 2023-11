Prasówka 21.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Clint Eastwood - tak wygląda teraz 93-letni aktor. Mamy jego zdjęcie z Arnoldem Schwarzennegerem!”?

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Clint Eastwood - tak wygląda teraz 93-letni aktor. Mamy jego zdjęcie z Arnoldem Schwarzennegerem! Clint Eastwood to wielki amerykański aktor, który na swoim koncie ma wiele kultowych ról. Widzowie na całym świecie uwielbiają go za jego grę w westernach i filmach sensacyjnych. Wspaniale wcielał się w role twardnieli. Na swoim koncie ma już cztery Oscary oraz cztery Złote Globy. Niedawno skończył 93 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Clint Eastwood.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.11.23

📢 Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - oto najpiękniejsze życzenia świąteczne Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie? Czas składania sobie życzeń. Chcemy w ten sposób przekazać drugiej osobie pozytywne słowa z nadzieją, że wszystko co najlepsze zagości w jego życiu. W naszej galerii przedstawiamy życzenia świąteczne i liczymy, iż choć w pewnym stopniu oddadzą słowa, które chcemy komuś powiedzieć.

📢 Zarobki nauczycieli na nadgodzinach - wyliczenia i kwoty. Sprawdzamy - jak może dorobić nauczyciel Nauczyciel to zawód zaufania publicznego. To oni kształtują kolejne pokolenia młodych ludzi. Od lat głośno mówi się o zarobkach nauczycieli. Zarobki nauczycieli uzależnione są od stopnia, dodatków i liczby nadgodzin. Sprawdzamy, ile nauczyciel może zarobić na nadgodzinach.

Prasówka 21.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytura wojskowa wzbudza podziw! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [21.11.2023 r.] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 To ona uwiodła Cagataya w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Kumru - zdjęcia [21.11.2023 r.] "Zakazany owoc" cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Widzowie w Polsce od kilku tygodni oglądają piąty sezon tureckiego serialu, w którym do obsady produkcji dołączyła Biran Damla Yılmaz, która wciela się w rolę Kumru. Kobieta szybko wdała się w romans z Cagatayem i rozbiła jego małżeństwo z Yildiz. Na co dzień aktorka jest jednak zupełnie inna niż grana przez nią bohaterka. Zobacz, jak serialowa Kumru wygląda prywatnie!

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się do końca listopada. Wściekła Seyran wyrzuca Pelin z domu [21.11.2023 r.] Za nami już blisko trzy miesiące emisji tureckiego serialu "Złoty chłopak". Telenowela znad Bosforu rozkręca się z odcinka na odcinek, a w najbliższych tygodniach widzowie będą świadkami wielu nieoczekiwanych sytuacji. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane do końca listopada. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak"! 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [zdjęcia - 21.11.2023 r.] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do końca listopada. Dogan zaprosi Yildiz na kolację [21.11.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w drugiej połowie listopada. Wkrótce w serialu: Ender postanawia odzyskać Dogana. Omer popisuje się przed Kumru. Dogan zaprasza Yildiz na kolację. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się do końca listopada. İbrahim wyzna Czarnej miłość! [21.11.2023 r.] To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada: Data ślubu coraz bliżej. Seher jest u Kiraz na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą po weekendzie w drugiej połowie listopada.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się do końca listopada. Królowa upokarza Cayetanę! [21.11.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie w drugiej połowie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Mieszkańcy Akacjowej świętują Nowy Rok w ciastkarni La Deliciosa. Justo zapowiada, że zabije Germana. Leonor i Pablo potajemnie biorą ślub. Ulica Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu - zdjęcia [21.11.2023 r.] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [streszczenia] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje...

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [21.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność - zdjęcia [21.11.2023 r.] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela? 📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy - zdjęcia [21.11.2023 r.] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy! 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia [21.11.2023 r.] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Wstrząsające okoliczności zabójstwa w Puszczykowie. 42-latek wyjaśnił, dlaczego zamordował żonę i dwie córeczki. "Był jakiś dziwny" Podejrzany o potrójne zabójstwo w Puszczykowie usłyszał zarzuty. 42-letni Obywatel Ukrainy Serhii T. przyznał się do zabójstwa swojej 29-letniej żony Julii oraz dwóch córek 4,5-letniej Darii i 1,5-rocznej Marii, które udusił gołymi rękami. Mężczyzna wyjaśnił śledczym, że zbrodni dokonał 13 listopada po kłótni z żoną. Po wszystkim planował odebranie sobie życia, jednak "zabrakło mu odwagi". Ostatecznie o tym, co zrobił, powiedział ochroniarzowi z galerii handlowej w Poznaniu. 📢 Objawy zapalenia pęcherza moczowego. Masz je? Koniecznie idź do lekarza, bo mogą wystąpić groźne powikłania! [20.22.23 r.] To schorzenie może dotknąć każdego, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a ponadto może po wyleczeniu nawracać. Częściej jednak na zapalenie układu moczowego (ZUM) chorują kobiety ze względu iż u pań cewka moczowa jest krótsza, przez co drobnoustroje łatwiej dostają się do układu moczowego. Jakie są objawy, powikłania, kto jest szczególnie narażony na rozwój ZUM oraz jak się leczyć - o tym w galerii artykułu.

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony". Bydgoszczanka to kandydatka na żonę Dariusza spod Łodzi 22-letnia Nicola z Bydgoszczy występuje w programie "Rolnik szuka żony". Właśnie dostała się do następnego etapu reality show w TVP1. Do swojego gospodarstwa w Skotnikach zaprosił ją Dariusz. O względy rolnika spod Łodzi zabiegają również 25-letnia Maria z Katowic i 23-letnia Natalia ze Smardzowic pod Krakowem. Poznajcie bliżej Nicolę z "Rolnik szuka żony".

📢 Alicja Walczak z Big Brother - tak teraz wygląda. Gwiazda pierwszej edycji programu ma już 55 lat Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy natkę pietruszki Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać. 📢 Te osoby nie dostaną ślubu cywilnego. Wyjaśniamy zasady - w tych sytuacjach małżeństwa nie będzie Ślub cywilny to małżeństwo, które zawieramy przed urzędnikiem państwowym. To związek cywilny sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie. Taki ślub możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. A zobaczcie, komu ślub w urzędzie nie zostanie udzielony.

📢 Takie tatuaże ma Smolasty - mamy ich zdjęcia. "Praktycznie cały jestem już zabudowany" Smolasty to młody polski wokalista i twórca, którego muzyka doskonale trafia do słuchających rapu i funky. W sierpniu 2023 roku wspólnie z Dodą wypuścił na rynek piosenkę "Nim Zajdzie Słońce", którą na YouTube w dwa tygodnie odtworzyła rekordowa grupa słuchaczy. Teledysk ma już 18 milionów wyświetleń. Smolasty to jednak nie tylko doskonały twórca. Słynie również z tatuaży, którymi pokrył już niemal całe swoje ciało. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - tak wygląda ich dom. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Kuba Wesołowski, aktor znany z serialu Na Wspólnej. Tak mieszka serialowy Igor Kuba Wesołowski to młody aktor, który już od 20 lat gra Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej" w TVN. Na swoim koncie ma też świetne role w takich filmach jak "Jutro idziemy do kina", "Czas honoru", "Komisarz Alex" czy "Kurier". Ma nowoczesne loftowe mieszkanie w Warszawie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Kuba Wesołowski. 📢 Marcelina Ziętek i Piotr Żyła - tak wygląda ich kuchnia. "Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki" Piotr Żyła i Marcelina Ziętek od niedawna mieszkają w energooszczędnym domu. Marcelina właśnie pokazała, jak wygląda ich nowa kuchnia. - Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki - zdradziła. Fani są pod wielkim wrażeniem. Zobaczcie, jak wygląda nowa kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły.

📢 Krzysztof Radzikowski - tak teraz wygląda. Gwiazda programu Googlebox schudł 32 kilogramy Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, Europy i świata. Jest też gwiazdą programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnio schudł aż 32 kilogramy! Zobaczcie, jak dziś wygląda Krzysztof Radzikowski! 📢 Cindy Crawford - tak wygląda teraz 57-letnia modelka. Zobaczcie zdjęcia Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 20 lutego 2023 roku Cindy Crawford skończyła 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka.

📢 Ogród Kamila Stocha - zobaczcie zdjęcia. Słynny skoczek narciarski ma dom we wsi Ząb Kamil Stoch ma przepiękny dom we wsi Ząb na Pogórzu Gubałowskim, na Podhalu. Ma niecodzienne hobby. Jeśli tylko ma na to czas, uwielbia kosić trawę w swoim ogrodzie. A że ogród jest sporych rozmiarów, więc pracy ma sporo. W trakcie jazdy kosiarka może podziwiać przepiękne tatrzańskie widok. Zresztą przekonajcie się sami i zobaczcie te zdjęcia.

📢 Łukasz Ken Wiewiórski z "Big Brother" - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda! 📢 Bydgoscy seniorzy wzięli udział w debacie społecznej "Stop dla oszustów" [zdjęcia] "Stop dla oszustów - porozmawiajmy, jak ustrzec seniorów przed oszustwami" - pod takim hasłem w poniedziałek (20 listopada) w Bydgoszczy odbyła się debata społeczna dedykowana starszym mieszkańcom naszego miasta i ich bliskim. 📢 Wyróżnienia i nagrody dla strażaków. Uroczysta gala w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy Kilkadziesiąt osób otrzymało w poniedziałek odznaczenia państwowe i resortowe. Uroczystość miała specjalną oprawę.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Ponad 500 pluszowych misiów na wystawie w bydgoskim Pałacu Młodzieży [zdjęcia] Misie w samolocie, pociągu, na rowerkach, hulajnogach czy na nartach - w poniedziałek (20 listopada) w Pałacu Młodzieży już po raz 19. została uroczyście otwarta Wystawa Pluszowych Misiów pt. "O Misiu, który jeździł...".

📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Awantura w restauracji. Ferit wpada w szał! [21.11.2023 r.] Nadchodzące odcinki serialu "Złoty chłopak" zapowiadają się bardzo ciekawie. Ferit nadal dziwnie się zachowuje, a Seyran jest załamana zachowaniem swojego męża, który w restauracji zrobi jej wielką awanturę. Seyran będzie zazdrosna o Pelin i wyrzuci ją z domu. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej części listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 16-30 listopada. 📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda.

📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony, czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania czy domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Piękne bożonarodzeniowe dekoracje z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki czy KiK. Zobacz, co warto kupić już teraz. Świąteczne okazje za grosze Świąteczne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie. Znaleźliśmy modne i tanie bożonarodzeniowe ozdoby w sklepach, którymi pięknie przystroimy dom na święta. Zobacz najładniejsze dekoracje na Boże Narodzenie z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki i innych popularnych sieci. Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz bożonarodzeniowe ozdoby, których pozazdroszczą ci znajomi i rodzina.

📢 Nowe imię w Polsce - głos musiała zabrać Rada Języka Polskiego. Jak jest w Bydgoszczy? Zosie, Zuzie oraz Laury wśród dziewczynek oraz Nikodem, Antek i Janek wśród chłopców – te imiona dominują w tym roku w Polsce. Zdarzają się jednak takie, które mocno wyróżniają się spośród innych noworodków.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - podwyżka już za kilka tygodni. Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? Od stycznia 2024 roku rośnie minimalne wynagrodzenie. Nie będzie to jedyna podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? 📢 Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy to jak walenie głową w mur Próbowałem zgłosić do wielu instytucji awarię oświetlenia na ulicy Igrzyskowej i czułem się, jakbym odbijał się od ściany, bo był piątek po południu - opowiada Czytelnik. Pomogło dopiero Centrum Zarządzania Kryzysowego bydgoskiego Urzędu Miasta.

📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka. Wiejski dom u podnóża Gór Świętokrzyskich- zdjęcia [21.11.2023 r.] Andrzej Piaseczny to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Rozpoznawalność zdobył w formacji "Mafia", jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Kacpra Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Następnie przyszedł czas na karierę solową. Na wielkiej scenie jest od blisko 25 lat! 📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się serial [21.11.2023 r.] Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [21.11.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate - zobacz zdjęcia wnętrz. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [21.11.2023 r.] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" [21.11.2023 r.] Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci. 📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem ostrzegawczym - nie lekceważ ich [20.11.2023] Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić twoje zdrowie i życie. Co powinno cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Tramwaje na innych trasach, autobusy pojadą po torowisku - przypominamy o zmianach w bydgoskiej komunikacji W związku z uszkodzeniem nasypu mostu Pomorskiego w Bydgoszczy trzeba było wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Tramwaje 7 i 8 jeżdżą od czwartku na innych trasach. Z kolei od poniedziałku środkiem mostu Pomorskiego - po torowisku - mają jeździć autobusy. Przypominamy o najważniejszych zmianach. 📢 Angelina Jolie - tak dziś wygląda. Aktorka ma już 48 lat - zobaczcie zdjęcia Angelina Jolie to niezwykle popularna na świecie aktorka, reżyserka, modelka i działaczka społeczna. Pamiętamy przede wszystkim jej fantastyczne kreacje w filmach: "Przerwana lekcja muzyki", "Lara Croft", "Pan i Pani Smith" czy "Oszukana". Właśnie skończyła 48 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Angelina Jolie. 📢 Lucelia Santos - aktualne zdjęcia. To ta aktorka grała "Niewolnicę Isaurę" Lucelia Santos to brazylijska aktorka, którą widzowie na całym świecie pokochali za główną rolę w serialu "Niewolnica Isaura". Z chęcią siadali też przed telewizory, gdy pojawiały się kolejne telenowele z jej udziałem: "W kamiennym kręgu" i "Panna dziedziczka". Niedawno skończyła 66 lat. Aktualnie pracuje w ministerstwie kultury w brazylijskim rządzie.

📢 Sanatorium 2023. Te osoby nie mogą pojechać do sanatorium - mamy listę Leczenie uzdrowiskowe to wsparcie leczenia wielu schorzeń. Do sanatorium można pojechać prywatnie lub na koszt ubezpieczyciela. Wyjazd do uzdrowiska może opłacić nie tylko NFZ ale także KRUS czy ZUS. Niestety w kilkudziesięciu przypadkach nie będziemy mogli pojechać na leczenie sanatoryjne. Zobaczcie, kto nie może pojechać na leczenie do uzdrowiska. 📢 Skutki jedzenia mrożonych owoców. Musisz uważać - niektóre z nich tracą swoje właściwości Choć wiadomo, że najlepsze owoce to te świeże najlepiej jeszcze z przydomowego ogródka, to nie zawsze niestety mamy do nich dostęp. Pyszne owoce sezonowe podczas obróbki termicznej zwykle tracą wiele wartościowych składników odżywczych. Są jednak takie owoce które można a nawet warto zamrozić i cieszyć się nimi przez cały rok.

📢 Oto szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii. 📢 To on grał Filipa w serialu Rodzina Zastępcza - metamorfoza po latach. Będziesz w szoku, jak wygląda dzisiaj Sergiusz Żymełka popularność zdobył dzięki roli Filipa Kwiatkowskiego w "Rodzinie zastępczej". W serialu występował od ósmego roku życia i z miejsca stał się ulubieńcem widzów. Od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej" minęło już 14 lat, a serialowy Fifi zmienił się w tym czasie nie do poznania. Zobacz, jak Sergiusz Żymełka wygląda dzisiaj!

📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 W lasach śnieg i grzyby. Wiadra wypełnione podgrzybkami z Borów Tucholskich - zdjęcia Powoli wkraczamy w trzecią dekadę listopada, za oknami aura iście zimowa. Nie przeszkadza to grzybiarzom, którzy podczas leśnych wypadów nadal znajdują spore ilości podgrzybków. Natrafić można też na kurki czy piękne borowiki.

📢 Obchody 67. rocznicy zniszczenia komunistycznej zagłuszarki Radia Wolna Europa w Bydgoszczy 18 listopada 1956 roku podczas starć tłumu z milicją mieszkańcy Bydgoszczy spalili stację zagłuszającą zachodnie rozgłośnie radiowe nadające po polsku - Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. W niedzielę w Bydgoszczy odbyła się 67. rocznica rocznica tego wydarzenia.

📢 Obchody Bydgoskiego Dnia Kolejarza 2023. Przemarsz kolejowych pocztów sztandarowych i wyjątkowa wystawa [zdjęcia] W niedzielę (19 listopada) odbyły się obchody Bydgoskiego Dnia Kolejarza. Głównymi punktami wydarzenia był przemarsz kolejowych pocztów sztandarowych ulicami miasta oraz wystawa, którą można było zobaczyć w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy. 📢 Lekko przymroziło, morsy się cieszą. Zajrzeliśmy na plażę w Pieckach [zdjęcia] Kolejną niedzielę morsy z Bydgoszczy i okolic spędziły na hartowaniu organizmów. 📢 Oto objawy raka jelita grubego. Tych symptomów nie wolno ci zlekceważyć [19.11.23 r.] Zajmuje bardzo wysokie miejsce na liście przyczyn zgonów w Polsce i należy do najczęściej wykrywanych nowotworów. Rak jelita grubego to nowotwór, który w początkowej fazie często nie daje objawów. Dlatego tak bardzo ważne w wykryciu tego nowotworu jest regularne badanie się. Wczesne wykrycie daje większe szanse na skuteczne wyleczenie. Jakie objawy występują w przypadku raka jelita grubego? Co powinno Cię zaniepokoić?

📢 Bydgoski Jarmark Świąteczny z wyższego pułapu. Zobaczcie piękne zdjęcia mieszkańców W sobotę, 18 listopada, rozpoczął się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Mogliście już zobaczyć zdjęcia z otwarcia, które wykonał nasz fotoreporter. Teraz czas na mieszkańców. Pojawiły się pierwsze efektowne ujęcia z dronów. Zobaczcie! 📢 Trujące rośliny doniczkowe. Są szczególnie groźne dla zwierząt i dzieci - takie reakcje wywołują Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi egoistami. Oni myślą tylko o sobie Nigdy nie działają bezinteresownie, zawsze starają się coś dla siebie ugrać. Te znaki zodiaku są największymi egoistami. One w pierwszej kolejności stawiają zawsze na siebie. Rzadko kiedy potrafią tworzyć relacje oparte na partnerstwie i wzajemności. Te znaki zodiaku egoizm mają zapisany w gwiazdach...

📢 Tak ubiera się Danuta Stenka. Oto eleganckie stylizacje cenionej aktorki [zdjęcia] Danuta Stenka słynie ze stylowych i eleganckich kreacji. Często określana jest jako ikona stylu. Nic dziwnego, że gdy pojawia się na premierach filmowych, teatralnych, pokazach mody czy konferencjach z okazji prezentacji nowych ramówek, fotoreporterzy długo nie mogą oderwać od niej swoich obiektywów. Jak ubiera się Danuta Stenka? Wybraliśmy dla Was jej najciekawsze kreacje z ostatnich lat. Zobaczcie w galerii! 📢 Tak dziś wygląda Brooke z "Mody na sukces". Katherine Kelly Lang ma już 62 lata! [zdjęcia] Miliony Polaków przez lata śledziły losy rodziny Forresterów w "Modzie na sukces". Jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w amerykańskiej operze mydlanej jest Brooke Logan. W rolę przebiegłej intrygantki wciela się Katherine Kelly Lang, która występuje w "Modzie na sukces" od ponad 36 lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka!

📢 Tym osobom ZUS może pomniejszyć emeryturę - nowe limity od grudnia Zarówno emeryci, jak i renciści mogą dorabiać, ale niektóre osoby pobierające takie świadczenia obowiązują limity zarobkowe. Od grudnia zostaną one zmienione - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znane są już nowe stawki. Ile będzie można dorobić do emerytury i renty, by nie była ona pomniejszana? Od jakiego pułapu emerytura zostanie zawieszona? Kogo dokładnie obowiązują limity? Przeczytaj.

📢 Magdalena Boczarska prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zobacz zdjęcia Magdalena Boczarska jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. W ostatnich latach zagrała w kilku filmach i serialach, które zebrały bardzo dobre recenzje krytyków. Z uwagi na obowiązki zawodowe, nie ma zbyt wiele czasu na wypoczynek z rodziną, ale gdy nadarzy się okazja, aktorka nie próżnuje. W wolnych chwilach lubi uprawiać wakesurfing oraz jeździć na nartach. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Rysownik i ornitolog z Bydgoszczy wydał wyjątkową książkę. "Ptaki Kilona" to zbiór ilustracji wszystkich gatunków w Polsce Dawid Kilon, rysownik, ornitolog i przyrodnik z Bydgoszczy, połączył swoje pasje, przygotowując nowe wydawnictwo. „Ptaki Kilona” to książka, jakiej jeszcze nie było na polskim rynku wydawniczym i pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika przyrody. 📢 Bydgoszcz. Za nami XIX Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier 2023” [zdjęcia] Przesłuchania finałowe w ramach tegorocznej, XIX edycji Ogólnopolskich Spotkań z Muzyką Filmową i Musicalową "Szlagier 2023" miały miejsce w sobotę, 18 listopada, od godz. 9. Spośród 45 wokalistów jurorzy wyłonili 9 osób, których wysłuchaliśmy tego samego dnia o godz. 18 podczas Koncertu Laureatów. 📢 Kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów! Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 Bydgoska "Handlówka" ma sto lat. Tak szkoła świętowała ten piękny jubileusz [zdjęcia] Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy obchodzi 100-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu w sobotę (18 listopada) w Kinoteatrze odbyła się uroczysta gala. Po niej zaplanowano spotkania w murach szkoły. 📢 Absolwenci dwóch kierunków na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odebrali dyplomy [zdjęcia] To był niezwykle uroczysty moment. W sobotę (18 listopada) 110 absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych. 📢 "Bydgoszcz doczekała się trolejbusów". Mieszkańcy o utrudnieniach na moście Pomorskim [komentarze] Od poniedziałku (20 listopada) autobusy komunikacji miejskiej będą jeździły przez most Pomorski w Bydgoszczy po torowisku. Na moście wstrzymano jednocześnie ruch tramwajowy. Decyzję podjęto po uszkodzenia nasypu w rejonie przeprawy, do którego doszło kilka dni temu. "Bydgoszcz doczekała się trolejbusów". "Pozostało się tylko śmiać" - komentują niektórzy.

📢 Góralski dom Kamila Stocha w Zębie. Tak wielki skoczek mieszka i żyje z ukochaną żoną Ewą - zdjęcia Drewniany pałac jak z bajki, fantastyczne widoki dookoła i piękny ogród - tak mieszkają w Zębie Kamil Stoch i jego ukochana Ewa. Zaglądamy do domu wielkiego skoczka, a tam połączenie nowoczesności i góralskich tradycji. Tak mieszka Kamil Stoch - zobaczcie zdjęcia jego drewnianego pałacu. 📢 Sylwia Bomba - nowy dom. Tak urządziła się gwiazda "Goggle box. Przed telewizorem" Kaszmirowa kuchnia, biała garderoba, bajkowy pokój córeczki. Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem" wiosną przeprowadziła się do nowej rezydencji. Jej wystrój zachwycił internautów.

📢 W „Romecie” konstruował motorowery. Teraz opowiada o tym młodzieży w bydgoskiej „Samochodówce” Czy stare rometowskie motorowery mogą jeszcze interesować współczesną młodzież? Okazuje się, że tak, zwłaszcza kiedy opowiada o nich ich dawny konstruktor – inż. Sławomir Stalewski.

📢 Dentysta z Bydgoszczy pisze opowiadania dla dzieci i uczy najmłodszych pięknych postaw [zdjęcia] Marek Gatz, lekarz stomatolog-implantolog z Bydgoszczy, spełnia swoją pasję i tworzy opowiadania dla dzieci. Wydał już 13 książeczek, których główną bohaterką jest energiczna i sympatyczna Myszka Molly. 📢 Uszkodzony nasyp na moście Pomorskim w Bydgoszczy. Od poniedziałku autobusy będą jeździły torowiskiem Po zmianach w komunikacji na spowodowanych uszkodzonym nasypem na moście Pomorskim narzekają i kierowcy i pasażerowie. Na miejscu nie wygląda to bardzo źle, powstaje pytanie, co będzie w poniedziałek (20.11), kiedy autobusy zaczną jeździć po części torowiska tramwajowego. 📢 Joan Collins wiecznie młoda. Serialowa Alexis z „Dynastii” zachwyca swoim wyglądem i figurą. Werwy dodaje jej o wiele lat młodszy mąż Joan Collins to aktorka, która znana jest na całym świecie, a Polakom głównie z kultowego serialu w czasach PRL-u „Dynastia”. Wszyscy śledzili jej losy z zapartym tchem. Przez jednych znienawidzona, a przez innych uwielbiana Alexis dzisiaj ma 90 lat, działa prężnie w swoich mediach społecznościowych i zachwyca… urodą i figurą.

📢 Tomasz Gollob walczy. "Do końca, tak samo jak na torze". Co słychać u mistrza żużla? Od czasu wypadku na torze motocrossowym w kwietniu 2017 roku, Tomasz Gollob walczy o powrót do pełnej sprawności. 📢 Wyremontowany pustostan przy ul. Lipowej w Bydgoszczy wciąż pusty. Wkrótce ma się to zmienić W maju pisaliśmy o planowanym przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy remoncie pustostanu przy ul. Lipowej. Nasz czytelnik jest zaniepokojony tym, że choć lokal rzeczywiście odnowiono, to nadal nikt w nim nie zamieszkał.

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują... O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Choroba Alzheimera - zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej groźnej choroby Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia z ceremonii! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Teresa Werner w stroju kąpielowym. Gorące zdjęcia 65-letniej piosenkarki rozpalają zmysły Nazywana jest królową śląskich szlagierów, a na jej koncerty przychodzą tłumy fanów. Aż trudno uwierzyć, że Teresa Werner w tym roku obchodziła 65. urodziny. Gwiazda muzyki rozrywkowej ma ciało modelki, a swoją figurą mogłaby zawstydzić niejedną nastolatkę. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia, na których możemy podziwiać jej nienaganną sylwetkę. Zobacz, jak Teresa Werner prezentuje się w stroju kąpielowym.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Monika Jarosińska po kolejnych operacjach plastycznych. Tak teraz wygląda - jak prezentowała się dwadzieścia lat temu? Monika Jarosińska to polska aktorka i piosenkarka, którą widzowie znają z wielu seriali i filmów. Popularność zyskała jako Jolanta Pastusiak w serialu "Samo życie", a później wystąpiła m.in. w serialach "Dziewczyny ze Lwowa", "Pierwsza miłość" czy "M jak miłość". Na swoim koncie ma również role w takich filmach, jak "Dzień świra", "Quo Vadis", "Pitbull" czy "Park tysiąca westchnień". Niedawno pani Monika poddała się dwóm operacjom plastycznym. Zobaczcie, jak wygląda teraz i jak zmieniła się przez ostatnich 20 lat.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Wieliczka Pomarańczowa Wstążka