Prasówka 20.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [20.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [20.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule.

Prasówka 20.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [20.12.2023] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Marcin Hakiel zamieszkał z nową ukochaną? Dominika i tancerz piekli pierniczki z dziećmi [20.12.2023] W marcu 2022 roku po 17 latach związku, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali o swoim rozstaniu. Aktorka związała się z kolegą programu "Pytanie na śniadanie" - Maciejem Kurzajewskim, z którym miała mieć romans jeszcze podczas trwania małżeństwa. Z kolei Hakiel łączony był z piękną blondynką. Teraz jego partnerką jest tajemnicza Dominika, z którą tancerz zamierza spędzić święta. Robili nawet wspólnie pierniczki z Helenką - córką Hakiela. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [20.12.2023] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! [20.12.2023] Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt. 📢 Tych ryb nie jedz za często. One mają w sobie wiele toksyn - zobacz listę [20.12.2023] Przyjęło się, że ryby są na ogół zdrowe i warto włączyć je do codziennej diety. Czy tak jest na pewno? Specjaliści od żywienia spierają się w tej kwestii. Jak dowodzą, wiele ryb hodowanych jest w wodach o dużym stężeniu toksyn. Dlatego nie zaleca się jeść ich zbyt często. Niestety mowa o ulubieńcach Polaków, którzy często goszczą na naszych stołach. Zobaczcie listę ryb, które zawierają najwięcej toksyn.

📢 Telenowela "Złoty Chłopak" - to wydarzy się do końca roku. Seyran zdejmuje obrączkę! [20.12.2023] Niebawem w telenoweli "Złoty chłopak". Związek Seyran i Ferita wisi na włosku. We wszystko próbuje się wmieszać matka Pelin - usiłuje doprowadzić do tego, by Ferit ożenił się z jej córką. Relacje Ferita i Seyran pogarszają się - dziewczyna decyduje się zdjąć obrączkę. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii. 📢 W tych zawodach pracuje najwięcej psychopatów! Twoja branża jest na liście? Sprawdź! [20.12.2023] W 2022 roku na rynku wydawniczym pojawiła się ciekawa publikacja, w której podsumowano wyniki badań nad zaburzeniami osobowości i psychopatią. Prowadził je James Fallon, amerykański neurobiolog, który monitorował pracę mózgu i podsumował, w jakich zawodach można znaleźć najwięcej psychopatów. Jesteś ciekawy, czy Twój fach jest na liście? Zajrzyj do galerii!

📢 Zakazany owoc - ślub i tragedia w serialu. Sprawdź, co wydarzy się po weekendzie [20.12.2023] W galerii przeczytasz streszczenia wszystkich odcinków serialu "Zakazany owoc", które będą wyemitowane od 18 grudnia do końca 2023 roku. Niebawem widzów serialu "Zakazany owoc" czeka krótka przerwa w emisji. Nowych odcinków nie zobaczymy w poniedziałek i wtorek (25 i 26 grudnia). Sprawdź co wydarzy się po tym weekendzie i po świętach w telenoweli. 📢 Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [20.12.2023] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"!

📢 Tak wygląda teraz Teresa Werner. Piosenkarka wydała książkę o sobie - fani zachwyceni i zniecierpliwieni [20.12.2023] Teresa Werner wciąż zaskakuje swoich fanów. Najpopularniejsza artystka śląskiej muzyki rozrywkowej napisała autobiografię "Marzeniami do sukcesu" i obwieściła, że niebawem będzie premiera książki. Jej wielbiciele są zachwyceni i już nie mogą się doczekać, kiedy wydawnictwo trafi w ich ręce. 📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka [20.12.2023] Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary. Oni będą ze sobą na przekór losu! [20.12.2023] Wierzycie w przeznaczenie i to, że niektóre znaki zodiaku są sobie pisane? My jak najbardziej tak! W swoim horoskopie potwierdza to Wróżka Roma, która przygotowała zestawienie znaków zodiaku, które najbardziej do siebie pasują. To ich uczucie jest wieczne i pokona wszelkie przeciwności losu. Zobacz w naszej galerii, kto jest sobie pisany! 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu do końca roku: Manuela chce umrzeć po śmierci Justa i Inocencii [20.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do końca roku, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo porywa Inocencię, wdrapuje się na dzwonnicę, dochodzi do tragedii, oboje spadają i giną! Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Telenowela Zakazany owoc - to wydarzy się do końca roku. Ender otwarcie wypowie Doganowi wojnę! [20.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender odkrywa, że Cagatay i Yildiz zamieszkali koło niej. Cagatay usiłuje pogodzić się z Omerem. Mimo protestów Kumru, Dogan chce pozostać mężem Yildiz. Asuman wymyśla sposób, by zemścić się na Ezgi. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory [20.12.2023] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński [20.12.2023] Krzysztof Stroiński urodził się w Pszczynie w 1950 roku (9 października). Od młodości interesował się aktorstwem. Rozpoznawalność, sympatię widzów i sporą popularność zyskał po roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak zmienił się od tego czasu. 📢 Marcin Najman 14 lat temu przegrał z Pudzianem na KSW. Tak przez lata zmienił się "El Testosteron" [zdjęcia - 20.12.2023] Marcin Najman to jeden z najbardziej kontrowersyjnych sportowców w Polsce. Głośno o nim zrobiło się w 2008 roku, gdy wziął udział w programie Big Brother V. W kolejnych latach przegrywał walki w kompromitującym stylu, a jego rywale i kibice zarzucali mu, że do klatki wchodzi tylko dla pieniędzy. W swoim debiucie w federacji KSW przegrał przez nokaut z Mariuszem Pudzianowskim po 43. sekundach walki. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniał się Marcin Najman. Zobaczcie zdjęcia!

📢 12-latka zginęła na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Wyrok zapadnie w lutym? W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy trwa drugie postępowanie w sprawie śmierci nastoletniej Wiktorii w 2021 roku. Biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków został wysłuchany przez bydgoski sąd. W pierwszym procesie obaj kierowcy zostali uznani winnymi spowodowania wypadku. Usłyszeli wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 📢 Znamy wyniki głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Jakie projekty zwyciężyły? We wtorek (19 grudnia) zaprezentowano wyniki głosowania w kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Ponad 27,5 tys. bydgoszczan oddało prawie 100 000 głosów. 📢 Emerytury w grudniu 2023 - ZUS zmienia termin wypłat. Sprawdź, kiedy przyjdzie przelew Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o zmianie terminu wypłat emerytur. Sytuacja dotyczy osób, które termin wypłat mają 25 grudnia 2023 oraz 1 stycznia 2024. Kiedy pieniądze trafią na pocztę i do banku?

📢 Na ważnym skrzyżowaniu w Bydgoszczy utknęło auto. Ruch tramwajów był zablokowany Jak donoszą nam kierowcy z Bydgoszczy, na torowisku przy skrzyżowaniu ulic Gdańska - Kamienna utknęło auto osobowe. - Tramwaje nie jeżdżą, ruch jest utrudniony. Na miejscu pracuje policja, która potwierdza zdarzenie.

📢 Warsztaty dekorowania pierników w "Wiatraku" pod okiem doświadczonych cukierników [zdjęcia] Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy i pracownicy Cukierni Sowa połączyli siły w słodkim geście dla potrzebujących i zorganizowali warsztaty dekorowania świątecznych ciasteczek, które trafią na Wigilię Miejską dla osób samotnych i ubogich. 📢 Rodzinny Jarmark Świąteczny w Solcu Kujawskim po raz drugi na rynku. Mamy zdjęcia Świąteczny jarmark w Solcu Kujawskim to jedna z ostatnich tego typu imprez w powiecie bydgoskim zorganizowana w przededniu Bożego Narodzenia. Wśród atrakcji m. in. żywe zwierzęta. 📢 Mieszkańcy Brdyujścia w Bydgoszczy skarżą się, że prace wodociągowe uszkodziły ich dom Mieszkańcy ul. Wyszogrodzkiej na Brdyujściu w Bydgoszczy skarżą się, że prace wodociągowe prowadzone w ich sąsiedztwie spowodowały uszkodzenia budynków. Choć sprawę zgłaszają do różnych instytucji od pół roku, na razie nie udało im się nic wywalczyć.

📢 Wandale znów dali o sobie znać. ZDMiKP wydaje przez nich masę pieniędzy [zdjęcia] Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej poinformował o zamalowaniu pseudograffiti na Trasie Uniwersyteckiej. Niestety, wandale zdążyli już zniszczyć mural na Osiedlu Leśnym. 📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Feyza z serialu "Zakazany owoc" - gra ją Ece Dizar. Ma 42 lata i zajmuje się także dubbingiem i... tłumaczeniami Feyza z serialu "Zakazany owoc" to postać, która ostatnio jest postacią powiązaną z kilkoma ważnymi wątkami w telenoweli. Z tej okazji - jako pierwszy serwis internetowy w Polsce - informujemy o tym, kim jest Ece Dizdar, aktorka grająca tę postać w tureckim serialu (Yasak Elma) i przedstawiamy jej prywatne zdjęcia.

📢 To stanie się z Twoim organizmem, jeśli przez miesiąc nie będziesz jeść cukru Cukier to istotny składnik diety człowieka, ale jego nadmiar - zresztą jak nadmiar wszystkiego - szkodzi. W artykule wyjaśniamy, jak działa cukier na organizm człowieka, a w galerii informujemy, jakich efektów zdrowotnych można oczekiwać po 30 dniach (i dłużej) po odstawieniu cukru. 📢 Sean Penn - tak wyglądał 40 lat temu. Dziś imponuje muskulaturą jak u kulturysty! Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu.

📢 Przez prawie 30 lat grała Taylor w Modzie na sukces. Operacje plastyczne zmieniły jej wygląd Hunter Tylo widzom w Polsce dała się poznać z roli dr Taylor Hayes w "Modzie na sukces". Amerykańska aktorka występowała przez blisko trzydzieści lat w jednej z najsłynniejszych oper mydlanych świata. Swego czasu uchodziła za ikonę piękna, ale nadmierne zamiłowanie do operacji plastycznych sprawiło, że dziś nie przypomina siebie sprzed lat. Zobacz, jak przez lata zmieniała się serialowa Taylor.

📢 Dollarsowa Caroline Derpienski prywatnie. Tak na co dzień żyje polsko-amerykańska gwiazda Instagrama Caroline Derpienski przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu. W ostatnich miesiącach media z uwagą śledzą karierę polsko-amerykańskiej celebrytki. Kilka dni temu Derpienski pochwaliła się na Instagramie nowym Rolls-Roycem, którego nazwała Dollaroyce. Zobaczcie prywatne zdjęcia 23-latki!

📢 Jolanta Fraszyńska skończyła 55 lat. Tak wyglądała, jak miała 30 lat, gdy grała w "Na dobre i na złe" 14 grudnia swoje 55. urodziny świętuje Jolanta Fraszyńska, popularna polska aktorka filmowa i teatralna. Z tej okazji przypominamy kilka najważniejszych faktów z jej życia i prezentujemy zdjęcia, kiedy podbijała serca polskich telewidzów około 25 lat temu, kiedy m.in. grała w serialu "Na dobre i na złe". 📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura.

📢 Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. Zobaczcie, na kogo czekają wielkie pieniądze Pieniądze, pieniądze - śpiewano niegdyś w musicalu "Metro". I choć nie są w życiu najważniejsze, to warto je mieć. Już niedługo przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku. 2024 rok będzie sowity. Kto może spodziewać się zastrzyku gotówki już w styczniu 2024 roku? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Oto horoskop finansowy na nowy rok. Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Te osoby nie powinny jeść pomarańczy - zobacz, co się może stać z organizmem Pomarańcze to owoce, które mają prozdrowotny wpływ na ludzki organizm. Te owoce są bogate w witaminy (szczególnie C), zawierają między innymi duże ilości żelaza, magnezu oraz fosforu, które są niezbędne w codziennej diecie. Nie wszyscy jednak mogą je spożywać. Wyjaśniamy, dlaczego i opisujemy, kto powinien ich unikać. 📢 "Zły" cholesterol: te produkty włącz do diety, żeby obniżyć poziom cholesterolu LDL! Wysoki cholesterol LDL, zwany "złym" cholesterolem szkodzi układowi krwionośnemu i odkłada się w kamieniach żółciowych. Ze wzrostem poziomu "złego" cholesterolu wzrasta ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, zawału serca czy udaru. Ze złym cholesterolem można walczyć na kilka sposobów. Jednym z nich (i najważniejszym) jest konsultacja lekarska i włączenie leczenia farmakologicznego. Innym jest zmiana diety i włączenie do niej produktów, które w sposób naturalny powodują obniżenie frakcji LDL w organizmie.

📢 Horoskop miłosny na zimę 2023/2024. Nie pozwól, by chłód zamroził Wasz związek Nadchodzi zima. Co zrobić, by mroźne zimowe miesiące, nie oznaczały również chłodu w Waszym związku? Przeczytajcie horoskop na zimę 2023/2024, który przygotowała Wróżka Nadya. Oto, co jej zdaniem powinniście zrobić w najbliższym czasie, aby Wasz związek trzymał się mocno i by rozgrzewała go nieustanna miłość! Przejdź do galerii i przeczytaj horoskop dla każdego znaku zodiaku.

📢 Tak Krzysztof Radzikowski urządził się w nowym domu. Mamy zdjęcia wnętrz gwiazdy Gogglebox! Krzysztof Radzikowski jest jedną z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Były strongman w popularnym reality show zasiada na jednej kanapie razem z Dominikiem Abusem. Nieco ponad rok temu Radzikowski wraz z partnerką i synem przeprowadził się do nowego domu. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu gwiazdy Gogglebox.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Góralska posiadłość z pięknym widokiem - zobaczcie zdjęcia Justyna Kowalczyk to najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska. Multimedalistka Igrzysk Olimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata na co dzień mieszka u podnóża gór w miejscowości Kasina Wielka. Jej dom to tradycyjna góralska posiadłość wykonana z belek. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w serialu do końca roku. Seyran i Ferit znowu się kłócą. To koniec ich małżeństwa?! "Złoty chłopak" to turecka telenowela, której fabuła opiera się na trudnej relacji Seyran i Ferita, tytułowego złotego chłopaka. Mimo że oboje bardzo się kochają, trudno jest im razem żyć. W drugiej połowie grudnia zobaczymy kolejne problemy w małżeństwie głównych bohaterów. Ferit zrobi wszystko, by przekonać do siebie żonę. Mamy streszczenia nowych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane do końca roku. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w produkcji znad Bosforu.

📢 Sylwia Bomba wygląda kwitnąco. Zobacz gorące zdjęcia gwiazdy Gogglebox Kilka tygodni temu Sylwia Bomba potwierdziła krążące od jakiegoś czasu plotki o swoim związku z Gregiem Collinsem. Wygląda na to, że gwiazda programu Gogglebox wreszcie odnalazła miłość. Celebrytka ostatnio promienieje i widać, że związek ze starszym z braci Collins jej służy. Zobaczcie gorące zdjęcia Sylwii Bomby!

📢 Trwa przebudowa gmachu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na bydgoskim Szwederowie Trwa przebudowa gmachu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Szwederowie. W ramach inwestycji przewidziano m.in. modernizację i zmianę sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową oraz przebudowę wielu innych pomieszczeń. Prace mają zakończyć się wiosną 2024 roku. 📢 Jedzenie na wypróżnienie. Tych 9 produktów pomoże ci na zaparcia. Są tanie, łatwo dostępne i naprawdę działają Jedzenie to przyjemność, ale… No właśnie, ale. Czasem przyjemność z jedzenia zabierają nam zaparcia. Radość ze świętowania przy obficie zastawionym stole i rozkoszowanie się smakołykami może nam zabrać wizja tego, że zrobienie kupy będzie nie lada wyzwaniem. Zobacz, jakie produkty warto dodać do swojej diety, żeby wypróżnienie było tak samo miłe jak jedzenie. 📢 Monitoring i położenie w centrum Bydgoszczy mają wpłynąć na dobre funkcjonowanie wind na rondzie Jagiellonów Podczas konsultacji społecznych dotyczących dostosowania ronda Jagiellonów w Bydgoszczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dużo emocji budziła kwestia awarii wind. Jak twierdzą drogowcy, w mieście rzadko do nich dochodzi, choć zdarzają się dewastacje. Monitoring terenu i położenie w centrum ma ten problem wykluczyć.

📢 Bydgoscy pedagodzy odebrali akty nadania im stopnia nauczyciela mianowanego [zdjęcia] To była ważna i uroczysta chwila dla 25 bydgoskich nauczycieli. W poniedziałek (18 grudnia) w ratuszu odebrali akty nadania im stopnia nauczyciela mianowanego i złożyli ślubowanie.

📢 Budżet województwa na kolejny rok przyjęty. Radna zaskakuje deklaracją, że "chce być odważną" Budżet województwa na 2024 uchwalony Sejmik przyjął też poprawki do wieloletniej prognozy finansowej 2024-2039. Największym zaskoczeniem była jednak deklaracja radnej Małgorzaty Taranowicz, która opuściła klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Puddle jeans to szerokie spodnie do zadań specjalnych. W nich ukryjesz nadprogramowe kilogramy. Noszą je Wieniewa, Markowska i Lewandowska Szerokie spodnie wracają do łask. W 2024 roku będziemy nosić tylko ten krój. Robiąc noworoczne porządki, rurki możesz schować głęboko do szafy. Ten trend spodoba się tym kobietom, które mają masywne uda i kompleksy na punkcie swoich nóg. Puddle jeans noszą gwiazdy. Zobacz, jak je stylizują Markowska, Wieniawa, czy Lewandowska.

📢 Bydgoska Handlówka hucznie powitała swoją uczennicę Zuzannę Klett, trzykrotną mistrzynię świata [zdjęcia] Piękne powitanie zgotowali w poniedziałek (18 grudnia) uczniowie Zespołu Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy swojej koleżance. Zuzanna Klett została trzykrotną indywidualną mistrzynią świata w speedrowerze. 📢 Od 10 lat gra Beatę Borecką w Klanie. Tak kiedyś wyglądała Magdalena Wójcik [zdjęcia] Aktorską karierę rozpoczęła już jako nastolatka, ale wielu widzów może ją pamiętać z filmu "Pieniądze to nie wszystko" czy serialu "Złotopolscy". Magdalena Wójcik od dziesięciu lat wciela się w rolę Beaty Boreckiej w "Klanie", a od niedawna możną ją również oglądać w nowym serialu "Teściowie". Przypominamy, jak aktorka zmieniała się przez lata i jak wyglądała na początku swojej aktorskiej drogi. 📢 Od ponad 20 lat gra Ewę w Na Wspólnej. Tak przez lata zmieniała się Ewa Gawryluk [zdjęcia] Ewa Gawryluk zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale popularność przyniosła jej rola Ewy Nowak-Hoffer w "Na Wspólnej", gdzie występuje od pierwszego odcinka serialu. Aktorka niedawno obchodziła urodziny, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak zmieniała się przez lata. Zobacz, jak kiedyś wyglądała serialowa Ewa z "Na Wspólnej".

📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana. 📢 Grała Judytę w komedii Nigdy w życiu. Danuta Stenka skończyła 62 lata - zobacz zdjęcia Danuta Stenka to jedna z najbardziej popularnych aktorek w naszym kraju. Na swoim koncie ma dziesiątki ról filmowych, serialowych i teatralnych. Dla wielu widzów jej najbardziej znaną kreacją jest rola Judyty w komedii romantycznej "Nigdy w życiu". Niedawno aktorka obchodziła 62. urodziny, a my postanowiliśmy przypomnieć, jak gwiazda polskiego kina zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia Danuty Stenki.

📢 Przez 16 lat grała Krystynę Lubicz w Klanie. Wspominamy Agnieszkę Kotulankę - zobacz zdjęcia 20 lutego minie pięć lat od śmierci Agnieszki Kotulanki. Widzowie zapamiętali ją przede wszystkim jako Krystynę Lubicz z "Klanu", w którym występowała przez szesnaście lat. Na swoim koncie miała również wiele innych ról, a w 2000 roku otrzymała Telekamerę dla najlepszej polskiej aktorki. Wspominamy, jak przez lata zmieniała się Agnieszka Kotulanka. Zobacz archiwalne zdjęcia popularnej aktorki. 📢 Urocza Kiraz z telenoweli "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda 24-letnia Gülderen Güler - zdjęcia Gülderen Güler to turecka aktorka, która popularność zyskała dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Nie ma na swoim koncie zbyt wielu ról, ale fani bardzo polubili ją za rolę serialowej Kiraz. Jaka na co dzień jest Gülderen Güler? Zaglądamy na jej media społecznościowe. Zobacz zdjęcia w galerii.

📢 Polki uwielbiały go w roli Omera w Więźniu miłości. Taki prywatnie jest Erkan Meriç "Więzień miłości" to jeden z wielu tureckich seriali, który swego czasu był emitowany w Telewizji Polskiej. Przez ponad dwa lata widzowie w naszym kraju zobaczyli ponad 500 odcinków. Główną rolę w telenoweli odgrywał Erkan Meriç, który wcielał się w postać Omera. Aktor jest bardzo przystojny, co nie umknęło fankom produkcji znad Bosforu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj słychać u bohatera "Więźnia miłości". Prezentujemy prywatne zdjęcia serialowego Omera. 📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Oświadczenia majątkowe posłów z okręgu bydgoskiego. Zobacz, ile zarabiają politycy Sejm opublikował oświadczenia majątkowe rodzimych parlamentarzystów. Możemy się z nich dowiedzieć, jaki majątek udało im się zgromadzić i w co najchętniej inwestują posłowie. Niektórzy zarabiają naprawdę dużo. 📢 Bydgoszczanie narzekają na brudne autobusy. Rzecznik ZDMiKP wyjaśnia Mieszkańcy grodu nad Brdą mają zastrzeżenia co do stanu czystości autobusów. - Przy obecnej pogodzie nie ma możliwości, by były czyściutkie – mówi Tomasz Okoński. 📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy od 18 do 20 grudnia - zobacz, gdzie zabraknie energii Od poniedziałku (18 grudnia) niektóre bydgoskie ulice zostaną pozbawione prądu. Enea zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy, ale również w powiecie bydgoskim. Przedstawiamy harmonogram planowanych wyłączeń prądu w tygodniu od 18 do 20 grudnia.

📢 "Karma wraca" 2023 za nami. Mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca W sobotę, 16 grudnia, w Bydgoszczy i w niedzielę, 17 grudnia, w Osielsku rozdaliśmy 350 bożonarodzeniowych drzewek w ramach kolejnej edycji naszej akcji "Karma wraca". Choinki przekazaliśmy mieszkańcom, którzy zdecydowali się w tych dniach wesprzeć podopiecznych schronisk, przynosząc do określonych punktów swoje dary serca. 📢 Zbigniew Ziobro walczy z bardzo podstępną chorobą. "To spadło na nas jak grom z jasnego nieba" Dla wszystkich, nie tylko dla polityków Suwerennej Polski, informacja o chorobie Zbigniewa Ziobry to ogromny szok. – Spadło to na nas, jak grom z jasnego nieba – przyznaje jedna z posłanek tej partii. Okazuje się, że problemy zdrowotne byłego ministra sprawiedliwości są naprawdę poważne. To nowotwór złośliwy.

📢 Wycinka drzew przy ulicy Nakielskiej. Mieszkańcy oburzeni, ratusz wyjaśnia Trwa budowa osiedlowego centrum handlowego. Inwestycja od samego początku budzi kontrowersje wśród bydgoszczan mieszkających w okolicy. 📢 Za nami jubileuszowy koncert z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska [zdjęcia] W sobotę w Immobile Łuczniczce byliśmy świadkami prawdziwego święta folkloru. Ziemia Bydgoska zaprezentowała wieloregionalny dorobek artystyczny. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38) - to wydarzy się w drugiej połowie grudnia. Podwójna śmierć w telenoweli! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można w połowie grudnia, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana wini za śmierć córki Manuelą i Germana. Justo zamierza porwać Inocencię i zabić pilnujące ją kobietę. Jesus Guerra oświadcza Celii, że jeśli zgodzi się na romans z nim, to pomoże jej mężowi zrobić polityczną karierę. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w połowie grudnia: Śmierć, kolejny ślub w serialu! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w połowie grudnia. Wkrótce w serialu: Dogan wpada w szał i zrywa kontakty z Kumru. Tarik poznaje się z Yildiz. Arzu przychodzi z płatnym mordercą do Ender... Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Holownik "Certa" nie dopłynął do Bydgoszczy. Co się stało? Sprawdziliśmy W sobotę, 16 grudnia, do Bydgoszczy miał przypłynąć zabytkowy holownik "Certa". Z początkiem miesiąca statek zawitał do Czarnkowa. Rejs nie mógł być kontynuowany z uwagi na remont śluzy w Nakle. W piątek, 15 grudnia, inwestycja została odebrana, jednak pozwolenia na przepłynięcie przez śluzę brak. Holownik będzie mógł podjąć podróż najwcześniej w przyszłym tygodniu.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w drugiej połowie grudnia: Nowa postać w serialu - od razu knuje intrygę [16.12.23] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje w drugiej połowie grudnia: Frat odzyskuje torebkę Neslihan. Seher jest zawstydzona i oczarowana wspaniałościami, które przygotował dla niej Yaman. Yaman i Seher coraz bardziej zbliżają się do siebie. Zuhal pokazuje Yamanowi dowody przeciwko Seher. Mężczyzna jest w szoku. W telenoweli pojawia się nowa postać... Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Ewa Minge zagościła w Bydgoszczy. Galeria Sztuki SIMPLE zaprasza na synergiczną wystawę W piątek 8 grudnia w Galerii Sztuki SIMPLE przy ul. Gdańskiej 160 miał miejsce wernisaż międzynarodowej wystawy zbiorowej "Synergia". Wydarzenie to było kulminacyjnym punktem międzynarodowego pleneru malarskiego, podczas którego twórcy zaprezentowali efekty swojej pracy, manifestując jednocześnie siłę synergii w sztuce. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ewa Minge, Jarosław Kukowski czy Iwona Ostrowska.

📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka. 📢 Szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii.

📢 Grał Emira w serialu Przysięga. Tak dzisiaj wygląda Gökberk Demirci "Przysięga" była jednym z najdłużej emitowanych tureckich seriali na antenie Telewizji Polskiej. Losy bohaterów telenoweli śledziliśmy przez 3,5 roku, a w tym czasie widzowie zobaczyli 838 odcinków. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u głównego bohatera serialu "Przysięga". Gökberk Demirci jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobacz, jak na co dzień żyje serialowy Emir. 📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach?

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - oto najpiękniejsze życzenia świąteczne Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie? Czas składania sobie życzeń. Chcemy w ten sposób przekazać drugiej osobie pozytywne słowa z nadzieją, że wszystko co najlepsze zagości w jego życiu. W naszej galerii przedstawiamy życzenia świąteczne i liczymy, iż choć w pewnym stopniu oddadzą słowa, które chcemy komuś powiedzieć. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! [4.12.2023 r.] Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 61-letnia Demi Moore zachwyca wysportowanym ciałem, pozując nad wodospadem 11 listopada 2023 roku Demi Moore skończyła 61 lat. Patrząc na zdjęcia publikowane przez hollywoodzką gwiazdę aż trudno w to uwierzyć... Demi Moore pochwaliła się niedawno zdjęciami z wycieczki po rzece Kolorado. Fotka w bikini nad wodospadem wywołała sporo komentarzy. "O mój Boże, cały czas wyglądasz pięknie", "Jesteś niesamowita" - piszą fani.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Kumru z serialu "Zakazany owoc". Taka prywatnie jest aktorka Biran Damla Yılmaz - zobacz zdjęcia Kumru to nowa postać w serialu "Zakazany owoc", która pojawia się na początku piątego sezonu tureckiej telenoweli. W jej rolę wciela się urocza aktorka Biran Damla Yılmaz. Co o niej wiemy i jak wygląda na co dzień? Zobaczcie zdjęcia z jej instagramowego profilu, który śledzi blisko cztery miliony internautów! 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Syn serialowej Ender z "Zakazanego owocu" też jest aktorem. Tak wygląda Tarık "Taro" Emir [zdjęcia] Şevval Sam dobrze znana jest polskim widzom jako przebiegła Ender z serialu "Zakazany owoc". Niewielu z was zapewne wie, że aktorka ma syna, który dzięki swoim pierwszym rolom zdążył zyskać już sporą popularność w Turcji. Tarık "Taro" Emir Tekin urodził się w 1997 roku, uczęszczał do szkół aktorskich w Wielkiej Brytanii. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 400 tysięcy osób. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tego nie rób przed snem. Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą. 📢 "Bydgoski Dom Griswoldów" po raz kolejny robi furorę wśród mieszkańców. Zachwyca tysiącami światełek! Zobacz zdjęcia Świąteczne iluminacje w okolicach Bożego Narodzenia to tradycja, która od lat gości w wielu domach. Te jednak, które możemy podziwiać przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie, budzą wyjątkowy zachwyt. Dom ten ozdobiony jest bowiem aż 120 tysiącami światełek! Skąd ten pomysł? To z miłości nie tylko do świąt i dekoracji, ale przede wszystkim - najbliższych.

📢 Oto galeria darmowych kartek świątecznych. Wyślij wyjątkową kartkę świąteczną na Boże Narodzenie [24.12.2022] Piękne zdjęcia i obrazki idealne do wysłania z życzeniami świątecznymi na Boże Narodzenie. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo z w galerii znalazły się zarówno propozycje tradycyjne jak i nowoczesne, pełne humoru. Do zdjęć dołącz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie dla rodziny, znajomych.

📢 Özge Yağız (Reyhan z serialu Przysięga) stanęła na ślubnym kobiercu. Tak aktorka wyglądała w sukni ślubnej [zdjęcia] Özge Yağız to jedna z najpopularniejszych w Polsce (ale nie tylko) aktorek, która zdobyła serca widzów rolą Reyhan w serialu "Przysięga". O jej związku z partnerem z planu filmowego, serialowym Emirem (Gökberk Demirci) mówi się od dłuższego czasu. Özge Yağız w nowym serialu "Baba" wzięła ślub. Zobaczcie, jak wyglądała jako panna młoda. Sprawdzamy również najnowsze wieści na temat relacji ślicznej aktorki z Gökberk Demirci.

📢 Joanna Galas, dziewczyna żużlowca Macieja Janowskiego zachwyca urodą. Zobacz prywatne zdjęcia [4.05.2022 r.] Maciej Janowski rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Aktualnie żużlowiec Betard Sparta Wrocław gości w Hiszpanii, gdzie jeżdżąc na rowerze, szlifuje formę przed sezonem 2022. Zdobywa kolejne szczyty wraz z trenerem przygotowania motorycznego - Mariuszem Cieślińskim. Popularny "Magic" na Instagramie zamieścił kilka dni temu zdjęcia z pobytu na południu Europy; na jednej z fotek można go zobaczyć z urodziwą blondynką. Internauci od razu rozszyfrowali, że sympatia aktualnego drużynowego mistrza Polski na żużlu to Joanna Galas. 27-letnia rodowita wrocławianka zajmuje się marketingiem i reklamą w firmie Red Bull, której twarzą jest Janowski. ZOBACZCIE ZDJĘCIA ASI, DZIEWCZYNA MACIEJA JANOWSKIEGO ZACHWYCA URODĄ >>>>

