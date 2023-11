Prasówka 20.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" [20.11.2023]”?

Prasówka 20.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" [20.11.2023] Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate - zobacz zdjęcia wnętrz. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [20.11.2023] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [20.11.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

Prasówka 20.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia [20.11.2023] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy - zdjęcia [20.11.2023] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy! 📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się serial [20.11.2023] Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność - zdjęcia [20.11.2023] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [20.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [streszczenia - 20.11.2023] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje...

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w listopadzie. Trucizna w ziołach i zazdrosna Seher [streszczenia - 20.11.2023] Serial "Dziedzictwo" cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a każdy odcinek tureckiej produkcji przyciąga przed telewizory setki tysięcy ludzi. Wiemy już, co będzie się działo w uwielbianej telenoweli w kolejnych dniach listopada. Zobacz streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo". 📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [20.11.2023] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 To ona uwiodła Cagataya w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Kumru - zdjęcia [20.11.2023] "Zakazany owoc" cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Widzowie w Polsce od kilku tygodni oglądają piąty sezon tureckiego serialu, w którym do obsady produkcji dołączyła Biran Damla Yılmaz, która wciela się w rolę Kumru. Kobieta szybko wdała się w romans z Cagatayem i rozbiła jego małżeństwo z Yildiz. Na co dzień aktorka jest jednak zupełnie inna niż grana przez nią bohaterka. Zobacz, jak serialowa Kumru wygląda prywatnie!

📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka. Wiejski dom u podnóża Gór Świętokrzyskich- zdjęcia [20.11.2023] Andrzej Piaseczny to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Rozpoznawalność zdobył w formacji "Mafia", jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Kacpra Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Następnie przyszedł czas na karierę solową. Na wielkiej scenie jest od blisko 25 lat!

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu - zdjęcia [20.11.2023] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha. 📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się po weekendzie. Królowa upokarza Cayetanę! [20.11.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie w drugiej połowie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Mieszkańcy Akacjowej świętują Nowy Rok w ciastkarni La Deliciosa. Justo zapowiada, że zabije Germana. Leonor i Pablo potajemnie biorą ślub. Ulica Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Awantura w restauracji. Ferit wpada w szał! [20.11.2023] Nadchodzące odcinki serialu "Złoty chłopak" zapowiadają się bardzo ciekawie. Ferit nadal dziwnie się zachowuje, a Seyran jest załamana zachowaniem swojego męża, który w restauracji zrobi jej wielką awanturę. Seyran będzie zazdrosna o Pelin i wyrzuci ją z domu. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej części listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 16-30 listopada.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. İbrahim wyzna Czarnej miłość! [20.11.2023] To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada: Data ślubu coraz bliżej. Seher jest u Kiraz na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą po weekendzie w drugiej połowie listopada.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Dogan zaprasza Yildiz na kolację [20.11.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w drugiej połowie listopada. Wkrótce w serialu: Ender postanawia odzyskać Dogana. Omer popisuje się przed Kumru. Dogan zaprasza Yildiz na kolację. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem ostrzegawczym - nie lekceważ ich [20.11.2023] Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić twoje zdrowie i życie. Co powinno cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Emerytura wojskowa wzbudza podziw! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Alicja Walczak z Big Brother - tak teraz wygląda. Gwiazda pierwszej edycji programu ma już 55 lat Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy natkę pietruszki Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać. 📢 Tramwaje na innych trasach, autobusy pojadą po torowisku - przypominamy o zmianach w bydgoskiej komunikacji W związku z uszkodzeniem nasypu mostu Pomorskiego w Bydgoszczy trzeba było wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Tramwaje 7 i 8 jeżdżą od czwartku na innych trasach. Z kolei od poniedziałku środkiem mostu Pomorskiego - po torowisku - mają jeździć autobusy. Przypominamy o najważniejszych zmianach.

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - tak wygląda ich dom. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu. 📢 Sanatorium 2023. Te osoby nie mogą pojechać do sanatorium - mamy listę Leczenie uzdrowiskowe to wsparcie leczenia wielu schorzeń. Do sanatorium można pojechać prywatnie lub na koszt ubezpieczyciela. Wyjazd do uzdrowiska może opłacić nie tylko NFZ ale także KRUS czy ZUS. Niestety w kilkudziesięciu przypadkach nie będziemy mogli pojechać na leczenie sanatoryjne. Zobaczcie, kto nie może pojechać na leczenie do uzdrowiska.

📢 Krzysztof Radzikowski - tak teraz wygląda. Gwiazda programu Googlebox schudł 32 kilogramy Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, Europy i świata. Jest też gwiazdą programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnio schudł aż 32 kilogramy! Zobaczcie, jak dziś wygląda Krzysztof Radzikowski! 📢 Zarobki nauczycieli na nadgodzinach - wyliczenia i kwoty. Sprawdzamy - jak może dorobić nauczyciel Nauczyciel to zawód zaufania publicznego. To oni kształtują kolejne pokolenia młodych ludzi. Od lat głośno mówi się o zarobkach nauczycieli. Zarobki nauczycieli uzależnione są od stopnia, dodatków i liczby nadgodzin. Sprawdzamy, ile nauczyciel może zarobić na nadgodzinach. 📢 Jennifer Love Hewitt - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz główna bohaterka serialu "Zaklinaczka duchów" Jennifer Love Hewitt to aktorka, która zaliczana jest do bardzo pięknych i seksownych kobiet. Pasję do śpiewu, tańca i aktorstwa miała już od dzieciństwa, a mama pomogła jej rozwijać swoje talenty. Dzięki temu możemy ją teraz podziwiać! W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się aktorka z serialu "Zaklinaczka duchów".

📢 Oto szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii. 📢 To on grał Filipa w serialu Rodzina Zastępcza - metamorfoza po latach. Będziesz w szoku, jak wygląda dzisiaj Sergiusz Żymełka popularność zdobył dzięki roli Filipa Kwiatkowskiego w "Rodzinie zastępczej". W serialu występował od ósmego roku życia i z miejsca stał się ulubieńcem widzów. Od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej" minęło już 14 lat, a serialowy Fifi zmienił się w tym czasie nie do poznania. Zobacz, jak Sergiusz Żymełka wygląda dzisiaj!

📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Łukasz Ken Wiewiórski z "Big Brother" - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 W lasach śnieg i grzyby. Wiadra wypełnione podgrzybkami z Borów Tucholskich [zdjęcia] Powoli wkraczamy w trzecią dekadę listopada, za oknami aura iście zimowa. Nie przeszkadza to grzybiarzom, którzy podczas leśnych wypadów nadal znajdują spore ilości podgrzybków. Natrafić można też na kurki czy piękne borowiki. 📢 Zapadlisko w Siemianowicach Śląskich. Przy bloku powstała dziura głęboka na 40 metrów! Ewakuowano mieszkańców W sobotę, przed godziną 20 W Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Leśnej, doszło do powstania głębokiej, 40-metrowej wyrwy w ziemi obok bloku mieszkalnego. Z budynku ewakuowano 13 osób, w tym dwoje dzieci. Sprawę będzie badać Urząd Górniczy. 📢 Obchody 67. rocznicy zniszczenia komunistycznej zagłuszarki Radia Wolna Europa w Bydgoszczy 18 listopada 1956 roku podczas starć tłumu z milicją mieszkańcy Bydgoszczy spalili stację zagłuszającą zachodnie rozgłośnie radiowe nadające po polsku - Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. W niedzielę w Bydgoszczy odbyła się 67. rocznica rocznica tego wydarzenia.

📢 Oto objawy raka jelita grubego. Tych symptomów nie wolno ci zlekceważyć [19.11.23 r.] Zajmuje bardzo wysokie miejsce na liście przyczyn zgonów w Polsce i należy do najczęściej wykrywanych nowotworów. Rak jelita grubego to nowotwór, który w początkowej fazie często nie daje objawów. Dlatego tak bardzo ważne w wykryciu tego nowotworu jest regularne badanie się. Wczesne wykrycie daje większe szanse na skuteczne wyleczenie. Jakie objawy występują w przypadku raka jelita grubego? Co powinno Cię zaniepokoić? 📢 Bydgoski Jarmark Świąteczny z wyższego pułapu. Zobaczcie piękne zdjęcia mieszkańców W sobotę, 18 listopada, rozpoczął się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Mogliście już zobaczyć zdjęcia z otwarcia, które wykonał nasz fotoreporter. Teraz czas na mieszkańców. Pojawiły się pierwsze efektowne ujęcia z dronów. Zobaczcie! 📢 Śnieg i deszcz w Bydgoszczy. Prognoza pogody na niedzielę (19 listopada) Deszcz ze śniegiem a później sam deszcz. Niedziela w Bydgoszczy i regionie zapowiada się nieciekawie - należy spodziewać się trudnych warunków na drogach.

📢 Trujące rośliny doniczkowe. Są szczególnie groźne dla zwierząt i dzieci - takie reakcje wywołują Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę. 📢 Kawa nie jest dla tych osób! Kto powinien unikać picia kawy? Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczynać dnia inaczej, niż od wypicia filiżanki kawy. Sięgamy po nią, bo nam smakuje i by dała nam siłę na początek (i w trakcie) dnia. Zawarta w niej kofeina działa na układ nerwowy i nas pobudza. Wszyscy dobrze wiemy, że w nadmiarze kawa zaszkodzi nawet zdrowej osobie. Są jednak osoby, które po prostu powinny zrezygnować z regularnego picia kawy. Kto i dlaczego? Przeczytajcie.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi egoistami. Oni myślą tylko o sobie Nigdy nie działają bezinteresownie, zawsze starają się coś dla siebie ugrać. Te znaki zodiaku są największymi egoistami. One w pierwszej kolejności stawiają zawsze na siebie. Rzadko kiedy potrafią tworzyć relacje oparte na partnerstwie i wzajemności. Te znaki zodiaku egoizm mają zapisany w gwiazdach... 📢 Tak ubiera się Danuta Stenka. Oto eleganckie stylizacje cenionej aktorki [zdjęcia] Danuta Stenka słynie ze stylowych i eleganckich kreacji. Często określana jest jako ikona stylu. Nic dziwnego, że gdy pojawia się na premierach filmowych, teatralnych, pokazach mody czy konferencjach z okazji prezentacji nowych ramówek, fotoreporterzy długo nie mogą oderwać od niej swoich obiektywów. Jak ubiera się Danuta Stenka? Wybraliśmy dla Was jej najciekawsze kreacje z ostatnich lat. Zobaczcie w galerii!

📢 Tak dziś wygląda Brooke z "Mody na sukces". Katherine Kelly Lang ma już 62 lata! [zdjęcia] Miliony Polaków przez lata śledziły losy rodziny Forresterów w "Modzie na sukces". Jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w amerykańskiej operze mydlanej jest Brooke Logan. W rolę przebiegłej intrygantki wciela się Katherine Kelly Lang, która występuje w "Modzie na sukces" od ponad 36 lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka! 📢 Tym osobom ZUS może pomniejszyć emeryturę - nowe limity od grudnia Zarówno emeryci, jak i renciści mogą dorabiać, ale niektóre osoby pobierające takie świadczenia obowiązują limity zarobkowe. Od grudnia zostaną one zmienione - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znane są już nowe stawki. Ile będzie można dorobić do emerytury i renty, by nie była ona pomniejszana? Od jakiego pułapu emerytura zostanie zawieszona? Kogo dokładnie obowiązują limity? Przeczytaj.

📢 Magdalena Boczarska prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zobacz zdjęcia Magdalena Boczarska jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. W ostatnich latach zagrała w kilku filmach i serialach, które zebrały bardzo dobre recenzje krytyków. Z uwagi na obowiązki zawodowe, nie ma zbyt wiele czasu na wypoczynek z rodziną, ale gdy nadarzy się okazja, aktorka nie próżnuje. W wolnych chwilach lubi uprawiać wakesurfing oraz jeździć na nartach. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda życie Magdaleny Boczarskiej. 📢 Bydgoszcz. Za nami XIX Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier 2023” [zdjęcia] Przesłuchania finałowe w ramach tegorocznej, XIX edycji Ogólnopolskich Spotkań z Muzyką Filmową i Musicalową "Szlagier 2023" miały miejsce w sobotę, 18 listopada, od godz. 9. Spośród 45 wokalistów jurorzy wyłonili 9 osób, których wysłuchaliśmy tego samego dnia o godz. 18 podczas Koncertu Laureatów.

📢 Kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów! Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Trzy gole i zwycięstwo Zawiszy Bydgoszcz. Tak kibicowaliście piłkarzom! Jest przełamanie Zawiszy. Bydgoszczanie pokonali 3:1 Noteć Czarnków, to pierwsze gole i punkty od 28 października. Kibice liczą, że to zwiastun dużo lepszej rundy rewanżowej. 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Siatkarski Turniej Pokoleń z okazji jubileuszu 70-lecia IV LO w Bydgoszczy. Ależ to były emocje! [zdjęcia] To był kolejny akcent obchodów 70-lecia IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, tym razem sportowy. W sobotę (18 listopada) w liceum przy ul. Stawowej odbył się "Turniej Pokoleń w Piłce Siatkowej".

📢 Bydgoska "Handlówka" ma sto lat. Tak szkoła świętowała ten piękny jubileusz [zdjęcia] Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy obchodzi 100-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu w sobotę (18 listopada) w Kinoteatrze odbyła się uroczysta gala. Po niej zaplanowano spotkania w murach szkoły. 📢 Absolwenci dwóch kierunków na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odebrali dyplomy [zdjęcia] To był niezwykle uroczysty moment. W sobotę (18 listopada) 110 absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych.

📢 Bartosz Michniewicz studiował w Bydgoszczy. Walczy o finał "The Voice of Poland" 31-letni Bartosz Michniewicz świetnym wstępem w ubiegłym tygodniu zapewnił sobie udział w półfinale programu "The Voice of Poland". W sobotę, 18 listopada, zobaczymy go wśród 8 uczestników, którzy powalczą o finał.

📢 "Bydgoszcz doczekała się trolejbusów". Mieszkańcy o utrudnieniach na moście Pomorskim [komentarze] Od poniedziałku (20 listopada) autobusy komunikacji miejskiej będą jeździły przez most Pomorski w Bydgoszczy po torowisku. Na moście wstrzymano jednocześnie ruch tramwajowy. Decyzję podjęto po uszkodzenia nasypu w rejonie przeprawy, do którego doszło kilka dni temu. "Bydgoszcz doczekała się trolejbusów". "Pozostało się tylko śmiać" - komentują niektórzy. 📢 Kinga Rusin - tak zmieniła się gwiazda przez ponad 20 lat. Zobacz, jak wyglądała w młodości gwiazda tv Kinga Rusin skończyła 52 lata, ale nie wygląda na swoje lata. Młodzieńczą urodę zawdzięcza diecie i regularnym ćwiczeniom. Niedawno Kinga Rusin stała się obiektem dyskusji - po tym jak jej były mąż, Tomasz Lis, w podcaście z Żurnalistą, opowiedział o swoim życiu prywatnym i wspomniał, że gdy był mężem Kingi Rusin, musiał przez siedem lat jadać obiady w stołówce. Z okazji niedawnych urodzin przypominamy, jak prezentuje się obecnie Kinga Rusin i jak wyglądała ponad 20 lat temu.

📢 Edyta Herbuś - tak się ubiera. Tancerka to jedna z gwiazd jesiennej ramówki TVP Edyta Herbuś pojawiła się ostatnio podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP. Jak zwykle, tancerka błysnęła elegancją i zaprezentowała się na ściance fotoreporterskiej w bluzce z dużym dekoltem, krótkiej spódniczce w odcieniu morskiej zieleni, a w ręku miała stylową torebkę. Internauci zwrócili uwagę na jej szpilki z noskiem w szpic, które - ich zdaniem - wygodnie nie były. Przy okazji prezentujemy zdjęcia kreacji i stylowych torebek Edyty Herbuś. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Sylwia Bomba - nowy dom. Tak urządziła się gwiazda "Goggle box. Przed telewizorem" Kaszmirowa kuchnia, biała garderoba, bajkowy pokój córeczki. Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem" wiosną przeprowadziła się do nowej rezydencji. Jej wystrój zachwycił internautów.

📢 Grzegorz Mielec - tak teraz wygląda. Od czasów Big Brothera zmienił się nie do poznania Grzegorz Mielec był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Program opuścił dosyć szybko, jednak widzom zapadł w pamięci za sprawą głośnego romansu z Karoliną Pachniewicz w domu Wielkiego Brata. Jak potoczyła się kariera Grzegorza Mielca po udziale w Big Brotherze? Zobacz, jak dziś wygląda i czym zajmuje się Grzegorz Mielec. 📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo".

📢 Patrycja Tuchlińska z przyjaciółką. Najpierw wakacje w Rumunii, teraz weekend w warszawskiej willi Modelki Patrycja Tuchlińska i Justyna Ryszka spędziły razem urlop w Rumunii i weekend nad Zalewem Zegrzyńskim. Przyjaciółka partnerki Józefa Wojciechowskiego pokazała, jak wygląda luksusowa willa pary. Ptaszarnia, basen, palmy - to raj dewelopera i jego młodszej o poł wieku narzeczonej. 📢 Przy filiżance kawy, o powieściach kryminalnych. Za nami kolejne "Bookspresso" w bydgoskiej Zakładce Kawiarnia Zakładka w Bydgoszczy po raz kolejny zaprosiła mieszkańców na spotkanie autorskie w ramach cyklu "Bookspresso". Celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców poprzez spotkania literackie z rodzimymi autorami. Bohaterką piątkowego (17.11.) "Bookspresso" była Aleksandra Śmigielska, która w 2023 roku zadebiutowała powieścią pt. "Oszustka".

📢 Karaluchy, szczury, pluskwy: ty nie zapomnisz mnie… - komentuje Jarosław Reszka Z jednej strony, operacje za pomocą superinteligentnego robota da Vinci, z drugiej - zmory, które doskonale znają ci, którzy pamiętają życie w PRL-owskich blokowiskach.

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 17-19 listopada Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 17-19 listopada w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Uszkodzony nasyp na moście Pomorskim w Bydgoszczy. Od poniedziałku autobusy będą jeździły torowiskiem Po zmianach w komunikacji na spowodowanych uszkodzonym nasypem na moście Pomorskim narzekają i kierowcy i pasażerowie. Na miejscu nie wygląda to bardzo źle, powstaje pytanie, co będzie w poniedziałek (20.11), kiedy autobusy zaczną jeździć po części torowiska tramwajowego.

📢 Joan Collins wiecznie młoda. Serialowa Alexis z „Dynastii” zachwyca swoim wyglądem i figurą. Werwy dodaje jej o wiele lat młodszy mąż Joan Collins to aktorka, która znana jest na całym świecie, a Polakom głównie z kultowego serialu w czasach PRL-u „Dynastia”. Wszyscy śledzili jej losy z zapartym tchem. Przez jednych znienawidzona, a przez innych uwielbiana Alexis dzisiaj ma 90 lat, działa prężnie w swoich mediach społecznościowych i zachwyca… urodą i figurą.

📢 Most Pomorski w Bydgoszczy, poleciały wióry. Ostatni raz? - komentuje Jarosław Reszka Zarząd dróg miejskich przyznaje, że najbardziej prawdopodobną przyczyną osunięcia się nasypu przy moście Pomorskim i w rezultacie zamknięcia dla ruchu części mostu są prace zlecone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Można by to spuentować przysłowiem: „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”. Szczególnie gdy drwa rąbią w 62 miejscach naraz - bo w tylu punktach w Bydgoszczy toczą się obecnie prace przy wkopywaniu w ziemię zbiorników retencyjnych w ramach koncepcji miasta gąbki.

📢 Tak wygląda plac Kościeleckich w Bydgoszczy w trakcie rewitalizacji [zdjęcia] Trwa rewitalizacja placu Kościeleckich w centrum Bydgoszczy. Efekty prac już widać, choć do ich zakończenia jeszcze trochę zostało. Nowy wygląd otrzymają także uliczki wokół placu. Prace mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.

📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie? 📢 "Tyrolka z Wyżyn", "Puścić tramwaje przez Babią Wieś...". Bydgoszczanie komentują uszkodzenie nasypu przy moście Pomorskim Po tym jak uszkodzony został nasyp przy moście Pomorskim w Bydgoszczy, trzeba było wprowadzić spore ograniczenia w ruchu pojazdów i pieszych. Mostem od czwartku nie będą jeździć tramwaje. Bydgoszczanie, którzy w ostatnich miesiącach sporo wycierpieli w związku z remontami i inwestycjami mają komunikacyjny kłopot w kolejnym punkcie miasta. W internecie burza komentarzy. Jedni w ostrych słowach krytykują sytuację, innym opadły już ręce i wolą na wesoło...

📢 Klaudiusz Ševković - metamorfoza po latach. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda Big Brothera Klaudiusz Ševković był jedną z największych gwiazd 1. edycji Big Brothera. Mimo, że ostatecznie nie wygrał, po zakończeniu programu zrobił dużą karierę. Od emisji kultowej w Polsce edycji Big Brothera minęło już ponad 20 lat. Zobacz, jak teraz wygląda Klaudiusz Ševković.

📢 Choroba Alzheimera - zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej groźnej choroby Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Hanna Lis - tak mieszka. Piękna wyspa i ciemne meble w kuchni na zdjęciach Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w największych polskich stacjach telewizyjnych. W 2016 roku zrezygnowała z dziennikarstwa publicystycznego i informacyjnego na rzecz tematyki lifestylowej. W latach 2007-2022 była żoną dziennikarza Tomasza Lisa. Jakiś czas temu Hanna Lis przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Wilanowie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza apartamentu dziennikarki.

📢 Te objawy wskazują na raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ symptomów! Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Szyk, styl i elegancja. Ta modna czapka to idealne nakrycie głowy na jesień i zimę. Koleżanki będą ci jej zazdrościć Kaszkiet damski to nie jest zwykła czapka z daszkiem. To nakrycie głowy jest bardziej stylowe od zwykłej wełnianej czapki i równie eleganckie co kapelusz. Musisz go mieć w swojej szafie, ponieważ bez kaszkietu twojej jesiennej i zimowej stylizacji będzie brakowało tego czegoś. Zobacz, do czego i jak nosić kaszkiet damski oraz do jakiej twarzy pasuje.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Teresa Werner w stroju kąpielowym. Gorące zdjęcia 65-letniej piosenkarki rozpalają zmysły Nazywana jest królową śląskich szlagierów, a na jej koncerty przychodzą tłumy fanów. Aż trudno uwierzyć, że Teresa Werner w tym roku obchodziła 65. urodziny. Gwiazda muzyki rozrywkowej ma ciało modelki, a swoją figurą mogłaby zawstydzić niejedną nastolatkę. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia, na których możemy podziwiać jej nienaganną sylwetkę. Zobacz, jak Teresa Werner prezentuje się w stroju kąpielowym. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Big Brother - tak zmienili się uczestnicy pierwszej edycji programu. Niektórych trudno rozpoznać [zdjęcia] Ponad 21 lat minęło od emisji pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Finał popularnego reality-show oglądało blisko 10 milionów osób. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wyglądają uczestnicy 1. edycji Big Brothera. Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się gwiazdy Big Brothera.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif.

📢 Tak podróżuje i wypoczywa Łukasz Nowicki. Prezenter TVP kupił terenowe auto [zdjęcia] Kilka dni temu Łukasz Nowicki ogłosił, że po trzynastu latach odchodzi z "Pytania na Śniadanie". Popularny prezenter zamierza skupić się na rodzinie, teatrze i swoim podcaście "Z Nowickim po drodze". Niedawno pochwalił się zakupem terenowego auta, którym będzie zwiedzał kolejne kraje. Zobacz, jak i gdzie podróżuje Łukasz Nowicki! 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej