Prasówka 20.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków serialu "Zakazany owoc", które zostaną wyemitowane w TVP 2 do końca lutego. Asuman wybierze się do znachorki, aby Yildiz szybciej zaszła w ciążę, natomiast Dogan zleca zabójstwo Cagataya. Co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli pod koniec lutego? Zobacz streszczenia kolejnych epizodów "Zakazanego owocu".

16 lutego Telewizja Polska nadała ostatni odcinek pierwszego sezonu tureckiego serialu "Złoty chłopak". Jak można było się spodziewać, emocji zwrotów akcji w finale sezonu nie zabrakło. Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 17-18 lutego. Wkrótce w serialu: W szpitalu Seyran wraz z rodziną Ferita czeka na wieści o stanie jego zdrowia. Wszyscy przeczuwają najgorsze. Mają pretensje do ukochanej rannego. Kazim staje w obronie swojej córki. Ciotka Hatice namawia Halisa, aby zrezygnował z odwetu na Saffecie i jego bliskich. Ferit przechodzi skomplikowaną operację. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 17-18 lutego. Kiraz nie wierzy w to, że Ali mógłby chcieć z nią być. Symuluje chorobę, żeby go unikać. Seher w dalszym ciągu nie potrafi wybaczyć Yamanowi tego, że tak łatwo uwierzył w plotki na jej temat. Yaman próbuje się usprawiedliwić przed Seher. Ziya i Yusuf uważają, że Yaman powinien błagać Seher o przebaczenie. Kiraz dowiaduje się, że Ali planuje poprosić ją o rękę. Sultan tworzy listę weselnych gości. Bliscy nie mogą uwierzyć w tragiczną śmierć Kiraz. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

Dogan zleca zamach na życie Cagataya. Mężczyzna nie wie, że wraz z nim do samochodu wsiada ktoś jeszcze. To jednak nie koniec dramatów. Ciąża, więzienie, kolejny spisek. Akcja w serialu "Zakazany owoc" przeskoczy o dwa lata! Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w serialu do końca lutego. Mamy streszczenia odcinków!

Casilda rozpoznaje na zdjęciu w gazecie doktora Malię, który jest poszukiwany za liczne oszustwa. Zawiadamia don Maximiliana i razem z Martinem ratują Rosinę z rąk fałszywego lekarza. Mauro pragnie zbliżyć się do Teresy, lecz z powodu pewnych zobowiązań nie może. Cayetana planuje srogą zemstę. Czy kobieta wreszcie zostanie zdemaskowana? Zobaczcie, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Streszczenia znajdziesz w naszej galerii!

Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się w drugiej połowie lutego? Ferit ucieka strażnikom i jedzie do Antep spotkać się potajemnie z Seyran, planując ucieczkę z dziewczyną. Do akcji niespodziewanie wkracza uzbrojony w broń Tarik, który strzela do Ferita. Ten pada zakrwawiony. Seyran rozpacza. Ferit trafia do szpitala, rodzina obawia się, że chłopak umrze... Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w drugiej połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ender przyłapuje Nurgul na oszustwie. Yildiz pomaga kuzynce Gamze dostać się do castingu i sama robi wrażenie na reżyserze. Handan pozoruje samobójstwo. Halitcan kolejny raz dostaje gorączki w przedszkolu... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.