Prasówka 2.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Już nie 4000 zł, a aż tyle ma dawać państwo na pogrzeb! Znamy wszystkie koszty pochówku”?

Prasówka 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Już nie 4000 zł, a aż tyle ma dawać państwo na pogrzeb! Znamy wszystkie koszty pochówku Zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć z obecnych 4000 zł do 7000 zł i być waloryzowany - projekt takiej ustawy właśnie wpłynął do Centrum Legislacyjnego Rządu. Sprawdzamy, ile w naszym regionie kosztuje zorganizowanie uroczystości pożegnania zmarłego. Ceny poszły w górę o co najmniej 20 procent.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.02.24

📢 Grała Krysię Drewnowską w Lokatorach. Tak dzisiaj wygląda Agnieszka Michalska - zobacz zdjęcia [2.02.2024 r.] Postać Krysi Drewnowskiej w "Lokatorach" przyniosła Agnieszce Michalskiej ogólnopolską rozpoznawalność. Komedia była emitowana w Telewizji Polskiej w latach 2000-05, a bohaterowie serialu stali się ulubieńcami widzów. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u jednej z głównych bohaterek serialu. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Agnieszka Michalska z "Lokatorów".

📢 45-letnia Joanna Koroniewska pozuje topless. Zobacz jak odpowiedziała hejterom! [2.02.2024 r.] Joanna Koroniewska zapozowała w odważnej sesji dla magazynu "Viva!". Znana z "M jak miłość" aktorka znalazła się na okładce popularnego magazynu. Zdjęcia topless spodobały się wielu internautom, którzy nie szczędzili pochlebnych komentarzy. Niestety uaktywnili się także hejterzy. Tym razem Joanna Koroniewska postanowiła odpowiedzieć im w oryginalny sposób. Ma również bardzo ważne przesłanie dla kobiet.

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Izabella Krzan nową prowadzącą w Kanale Zero. Tak piękna prezenterka żyje i wygląda na co dzień [2.02.2024 r.] Rewolucja w Telewizji Polskiej dotknęła również Izabellę Krzan, która straciła pracę w "Pytaniu na śniadanie". Najprawdopodobniej nie zobaczymy jej również w "Kole Fortuny", które również ma mieć nowych prowadzących. Piękna prezenterka szybko znalazła nową pracę - od 1 lutego będzie prowadziła poranki w Kanale Zero na Youtube. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Izabella Krzan spędza czas w chwilach wolnych od pracy. Zobaczcie prywatne zdjęcia Miss Polonia 2016!

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się w lutym. Śmierć i wielka rozpacz. Halis wskazuje winnego! [2.02.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Niebawem umrze Fuat - brat Ferita. Cała rodzina rozpacza. Z koeli Kazim w końcu zawozi Sunę do domu Saffeta, gdzie jego córka musi podpisać akt ślubu. Pelin uświadamia sobie, że straciła Ferita i próbuje odebrać sobie życie. W galerii zamieszczamy nowe streszczenia telenoweli "Złoty chłopak" - przeczytaj, co wydarzy się w lutym 2024. 📢 Serial Akacjowa 38. Kto jest prawdziwą Cayetaną? Inspektor już wie! Sprawdź, co wydarzy się w lutym [2.02.2024 r.] W serialu "Akacjowa 38" trwa śledztwo po śmierci Manueli i Germana. Okazuje się, że ich groby są puste! Cayetana wychodzi z aresztu, a inspektor Mauro podąża tropem jej dzieciństwa i starych fotografii. Cayetana chce się zemścić na przyjaciółkach, które ją zawiodły w potrzebie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" w pierwszej połowie lutego 2024? Streszczenia przeczytasz w galerii.

📢 Tak prywatnie wygląda Ekin z serialu Zakazany owoc. Wyrzeźbiona klata i sześciopak na brzuchu [2.02.2024 r.] Jakiś czas temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Ceyhun Mengiroglu, który wciela się w rolę Ekina. Zanim rozpoczął karierę aktorską, spełniał się jako model. Co jeszcze wiemy o serialowym Ekinie? Zobacz, jak Ceyhun Mengiroglu wygląda na co dzień. Prezentujemy prywatne zdjęcia aktora. 📢 Taki będzie początek lutego w serialu Dziedzictwo. Seher i Yaman wrócą do siebie?! Mężczyzna w końcu pozna prawdę! [2.02.2024 r.] Wiemy już, co wydarzy się w pierwszej części lutego w serialu "Dziedzictwo". Turecką telenowelę możemy oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku lutego. Yaman zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, czy Seher rzeczywiście jest niewinna. Gdy w końcu pozna prawdę, będzie miał do siebie żal o to, jak traktował żonę. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu.

📢 Jessica Miemiec z programu "Rolnik szuka żony" publikuje odważne seksi fotki. "Petarda" zachwycają się internauci - zdjęcia [2.02.2024 r.] Jessica Miemiec, znana z piątej edycji "Rolnik szuka żony", to postać, która mimo porażki w zdobyciu serca rolnika Krzysztofa, nie zapomina o szukaniu miłości. Po udziale w "Magii nagości" postanowiła podzielić się odważnymi kadrami na Instagramie, zwracając uwagę internautów, którzy komplementują jej odważne fotki - zobaczycie je w galerii zdjęć artykułu! 📢 Sułtanka Hürrem na nowych zdjęciach z 3-letnią córeczką. Tak się zmieniła Meryem Uzerli [2.02.2024 r.] Rola sułtanki Hürrem przyniosła jej ogromną sławę i jednocześnie była źródłem wielkiego kryzysu w życiu. Dziś aktorka Meryem Uzerli to szczęśliwa mama dwóch córeczek. Młodsza z nich niedawno świętowała trzecie urodziny. Jak obecnie wygląda odtwórczyni głównej roli w tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie w galerii nowe zdjęcia 40-letniej Meryem Uzerli.

📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [2.02.2024 r.] O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Szukasz szybkiej pożyczki? Omijaj Facebooka, bo tam łatwo paść ofiarą oszustwa - przykłady ogłoszeń [2.02.2024 r.] Zjawisko fake newsów na Facebooku to niestety rzeczywistość, z którą mamy do czynienia na co dzień. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pojawiają się się kolejne niebezpieczeństwo – oferty "prywatnych pożyczek". Oszuści prześcigają się w zachęcaniu użytkowników do kontaktu, obiecując szybkie chwilówki o niskim oprocentowaniu. W galerii artykułu publikujemy ogłoszenia - zobacz, jakich ofert unikać. W artykule wyjaśniamy, jak działają oszuści na jakie konsekwencje narazić nas może nasza łatwowierność.

📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Od wieków nie jest im pisana miłość - horoskop [2.02.2024 r.] Im nie jest pisana wieczna miłość, na przekór wszystkiego. Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Zbyt duża różnica charakterów i oczekiwań wobec związku przekreśla te relacje. Zobaczcie zestawienie, które przygotowała dla nas Wróżka Roma. 📢 Tak mieszka Monika Olejnik. Marmur w kuchni i duża biblioteczka książek - zdjęcia [2.02.2024 r.] Monika Olejnik jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek. Związana ze stacją TVN, w której od lat prowadzi program publicystyczny "Kropka nad i". Na co dzień mieszka w odrestaurowanej kamienicy w samym centrum Warszawy. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Monika Olejnik. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie, 27-28.01. Faut ginie! Pelin chce się zabić [2.02.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po weekendzie i na początku lutego? Abidin, który zwykle nie pije, idzie się upić z rozpaczy. Seyran i Ferit planują wspólną przyszłość. Tarik każe śledzić jadącego do szpitala Fuata. Gulgun, po kłótni z Orhanem, ma złe przeczucia. Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista [2.02.2024 r.] Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV.

📢 Horoskop finansowy na luty 2024. Te znaki zodiaku będą mieć problemy z pieniędzmi [2.02.2024 r.] Pożyczka, problemy finansowe, nieoczekiwany rachunek. Luty 2024 nie będzie łaskawy dla wszystkich znaków zodiaku. Na kogo czekają problemy finansowe? Oto horoskop na luty 2024. Na te znaki zodiaku czekają problemy finansowe. 📢 Tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie. Jasna kuchnia i ogród z domkiem zabaw [2.02.2024 r.] Patrycja i Robert Stockingerowie są doskonale znani widzom w naszym kraju. Oboje pracują w mediach, a od ponad dwunastu lat tworzą również parę w życiu prywatnym. Zajrzeliśmy, jak popularne małżeństwo żyje i mieszka na co dzień. Jasna kuchnia, przestronny salon i duży ogród, w którym znajdują się domek zabaw i huśtawki dla dzieci - tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie.

📢 Tak mieszka Ida Nowakowska. Apartament w Warszawie z pięknym widokiem [zdjęcia - 2.02.2024 r.] Ida Nowakowska to tancerka związana ze stacją TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zyskało spore grono fanów, którzy regularnie śledzą jej poczynania w social mediach. To właśnie tam Nowakowska publikuje kadry z życia codziennego, w tym wnętrza niezwykłego apartamentu w centrum Warszawy. Sztukateria, marmur, biała kuchnia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Ida Nowakowska. 📢 Marcela Leszczak w stroju kąpielowym. Zobacz gorące zdjęcia pięknej modelki [2.02.2024 r.] Popularność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu Top Model, w którym dotarła do finału. Od kilku lat Marcela Leszczak jest w związku z Miśkiem Koterskim, z którym ma syna Fryderyka. Piękna modelka i aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoimi prywatnymi zdjęciami. Zobacz, jak Marcela Leszczak wygląda na co dzień.

📢 Germán z telenoweli "Akacjowa 38" uśmiercony. Grał go Roger Berruezo - zdjęcia [2.02.2024 r.] Roger Berruezo to ceniony hiszpański aktor teatralny i telewizyjny. W serialu "Akacjowa 38", który polscy widzowie mogą oglądać od ponad roku, wcielał się w jedną z głównych postaci - Germána. Pod koniec pierwszego sezonu telenoweli Germán oraz Manuela umierają. W Hiszpanii nakręcono w sumie pięć sezonów serialu "Akacjowa 38". 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Yusuf trafia do szpitala [2.02.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje pod koniec stycznia i na początku lutego: Yaman znajduje onkologa, który może podjąć się leczenia Yusufa. Yusuf spędza w domu ostatni dzień przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu. Adalet znajduje w telefonie siostrzenicy miłosne wiadomości od Bory i postanawia przejść do działania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Fałsz bije od nich na kilometr! [2.02.2024 r.] Nie ma chyba nic gorszego, od fałszywej przyjaciółki. Osoby, która pozornie ci dobrze życzy, a gdy tylko odwracasz wzrok, cieszy się z twojej porażki. Mało tego, nie ma skrupułów podrywać twojego faceta, a także obgadywać się z innymi. Niektórzy takie zachowania mają zapisane już w horoskopie. Zobaczcie w naszej galerii, które znaki zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Kulisy zdradza Wróżka Roma. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [2.02.2024 r.] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [2.02.2024 r.] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [2.02.2024 r.] Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska - zobacz zdjęcia [2.02.2024 r.] Trudno w to uwierzyć, ale już niebawem serial "Ranczo" osiągnie pełnoletność. 5 marca 2024 roku minie bowiem osiemnaście lat od emisji pierwszego odcinka kultowej produkcji, w której główną rolę zagrała Ilona Ostrowska. Aktorka stworzyła niezapomnianą kreację Lucy Wilskiej, którą pokochały miliony Polaków. Postanowiliśmy przypomnieć, jak w tym czasie zmieniała się Lucy z serialu "Ranczo". 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Sprawdź szacunkowe wyliczenia [2.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 [Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [2.02.2024 r.]]](https://expressbydgoski.pl/trzynasta-emerytura-2024-mamy-tabele-wyliczen-netto-i-brutto-swiadczenia-w-nowym-roku-2022024-r/ar/c3-18197585) Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej [2.02.2024 r.] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

📢 Agnieszka Woźniak-Starak - tak mieszka. Ma stylowy dom na wsi z ogródkiem warzywnym [2.02.2024 r.] Czerwona cegła, duże przestrzenie, jasne ściany oraz duży ogród pełen kwiatów i warzyw - tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Stylowa nieruchomość popularnej prezenterki mieści się w Konstancinie pod Warszawą. Zajrzeliśmy, jak gwiazda TVN urządziła wnętrza swojego domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński [2.02.2024 r.] Krzysztof Stroiński urodził się w Pszczynie w 1950 roku (9 października). Od młodości interesował się aktorstwem. Rozpoznawalność, sympatię widzów i sporą popularność zyskał po roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak zmienił się od tego czasu.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" [2.02.2024 r.] 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [2.02.2024 r.] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia [2.02.2024 r.] Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu.

📢 Tak mieszka Rafał Maślak. Mało kto ma tak ładnie w domu - zobaczcie zdjęcia wnętrz [2.02.2024 r.] Rafał Maślak to nasz Mister Polski z 2014 roku. Uczestniczył w wielu programach rozrywkowych, a teraz spełnia się w roli influencera. W serialu "Barwy Szczęścia" gra postać Alana. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Rafał Maślak.

📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą [2.02.2024 r.] Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Kumru zostaje zatruta i trafia do szpitala [2.02.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec stycznia i na początku lutego. Wkrótce w serialu: W restauracji, Yildiz ratuje z opresji Kumru. Yildiz odrzuca oświadczyny Dogana. Kumru zatruta trafia do szpitala. Catagay chce wrócić do Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Wybory na prezydenta Bydgoszczy 2024. Kto będzie kandydował? Na razie żadne z ugrupowań oficjalnie nie ogłosiło swojego kandydata na prezydenta Bydgoszczy. KO najprawdopodobniej wystawi na ostatnią kadencję obecnego prezydenta - Rafała Bruskiego. Najbardziej możliwe kandydatury z PiS to Łukasz Schreiber lub Piotr Król. Lewica nie podjęła jeszcze decyzji, czy startuje sama, czy poprze kandydata KO.

📢 Tomasz Pietraszak nowym dyrektorem TVP Bydgoszcz. To dla niego powrót po ośmiu latach Od 1 lutego 2024 r. Tomasz Pietraszak jest nowym dyrektorem bydgoskiego ośrodka TVP. Został nim po raz drugi. Wcześniej obejmował to stanowisko do 2016 roku. 📢 Moc wsparcia po pożarze - karma wraca do Fabryki Lloyda - komentarz Jarosława Reszki Przyzwyczailiśmy się już do tego, że zbiórki na ciężko chorych ludzi, zwłaszcza dzieci, otwierają serca bardzo wielu z nas. A kwoty, które zostają zebrane, nierzadko przekraczają ogromne i z początku wydawałoby się nie do spełnienia potrzeby. Równie hojni bywamy dla rodzin, którym dorobek życia zabrał pożar czy orkan.

📢 Pierwsza rocznica śmierci Leonarda Pietraszaka. Tak po roku wygląda jego grób - zobacz zdjęcia 1 lutego 2023 roku zmarł wybitny polski aktor, Leonard Pietraszak. W pierwszą rocznicę Jego śmierci wracamy do uroczystości pogrzebowych Honorowego Obywatela Bydgoszczy i pamięci o Nim. 📢 Zderzenie dwóch aut w Kamieńcu pod Bydgoszczą. Zobacz zdjęcia z miejsca wypadku W środę, 31 stycznia późnym wieczorem doszło do wypadku w Kamieńcu (gm. Sicienko). Dwa auta osobowe zderzyły się ze sobą. 📢 Germán z serialu "Akacjowa 38" - tak mieszka i podróżuje. Aktor Roger Berruezo na prywatnych zdjęciach Roger Berruezo to hiszpański aktor, który wciela się w rolę Germána w serialu "Akacjowa 38". Hiszpański serial widzowie TVP 2 mogą oglądać od poniedziałku do soboty, jeśli TVP zdecyduje się wyemitować wszystkie odcinki, to wygląda na to, że zadomowi się on u nas na dłużej, bo nakręcono... 1500 odcinków. Jaki prywatnie jest aktor, który wciela się w rolę jednego z głównych bohaterów? Zobaczcie zdjęcia Rogera Berruezo w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Jakub Błaszczykowski - tak mieszka. Piłkarz ma piękny apartament w centrum Warszawy Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii rodzimej piłki nożnej. Oprócz talentu, piłkarz słynie z ogromnego serca. Fundacja, w tym szeroka działalność charytatywna budzi szacunek wśród fanów piłki nożnej i nie tylko. Na co dzień piłkarz jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Jakub Błaszczykowski. 📢 Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak mieszka i żyje na co dzień. Jest przyszywaną babcią Karolina Pachniewicz była gwiazdą pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Paulina Smaszcz - tak mieszka. Zobaczcie, jak urządziła się była żona Macieja Kurzajewskiego Paulina Smaszcz to postać, obok której nie można przejść obojętnie. Była żona Macieja Kurzajewskiego nie daje o sobie zapomnieć. Ostatnio dziennikarka użyła kilku niefortunnych słów w stronę Izabeli Janachowskiej. Media spekulują, że sprawa miała znaleźć finał nawet w sądzie. 📢 Michał Wiśniewski - tak mieszka piosenkarz. Warszawska willa jest warta miliony Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny. 📢 David i Victoria Beckham - tak mieszkają. Wiejska rezydencja jest warta 12 milionów funtów Świat ponownie oszalał na punkcie Beckhamów. Wszystko za sprawą premiery serialu dokumentalnego o kultowym piłkarzu. To w nim David i Victoria Beckham, a także ich przyjaciele i koledzy z branży, opowiadają o młodości i karierze jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Oglądając dokument nie sposób oderwać wzroku od pięknej rezydencji Beckhamów. To magiczne miejsce, które warte jest miliony!

📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie!

📢 Dorota Gardias - tak mieszka Oto wnętrza mieszkania najpopularniejszej pogodynki w Polsce Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce. Jest również dziennikarką i modelką. Jej zdjęcia trafiały na okładki największych polskich magazynów. Zobaczcie, jak dziś mieszka Dorota Gardias. Mamy zdjęcia! 📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - tak mieszkają. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

📢 Paulina Sykut-Jeżyna - tak mieszka. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Wraz z mężem i córką mieszka w przytulnym apartamencie w centrum Warszawy. 200-metrowe mieszkanie urządzone jest bardzo nowocześnie, a uwagę zwracają przede wszystkim przestronna kuchnia z wyspą oraz duży balkon pełen roślin. Zobacz, jak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. 📢 Marta Wierzbicka - tak mieszka i żyje na co dzień. Aktorka ma przytulne mieszkanie Marta Wierzbicka to aktorka telewizyjna, teatralna i dubbingowa, która popularność zdobyła dzięki roli Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej". Od kilku lat piękną aktorkę możemy oglądać w warszawskim Teatrze Capitol. Zobacz, jak wyglądają wnętrza mieszkania Marty Wierzbickiej. 📢 Izabela Macudzińska z programu Królowe życia w TTV - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Ta pochodząca z Poznania właścicielka firmy odzieżowej zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Zobaczcie, jak mieszka, żyje i ubiera się Izabela Macudzińska-Borowiak!

📢 Co dać między szafkami w kuchni? Zobacz, jak ozdobić pas roboczy - hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok! 📢 Samochód na prywatnym parkingu w Bydgoszczy. Czy można go usunąć? Na niewielkim placu na skrzyżowaniu ulic Jana Zamoyskiego i 20 Stycznia 1920 roku w Bydgoszczy zaparkował samochód. Za jego wycieraczką umieszczona została kartka z prośbą o usunięcie pojazdu z terenu prywatnego. Co o takich sytuacjach mówią przepisy?

📢 Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz walczy w ćwierćfinale Pucharu Europy. Ależ emocje! W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Europy w tenisie stołowym Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz podejmował Dartom Bogorię Grodzisk Mazowiecki. Zapowiadało się kapitalne widowisko w hali przy ul. Bronikowskiego, bo rywalizowały dwie aktualnie najlepsze polskie drużyny. Kibice oglądali przez blisko dwie i pół godziny świetne mecze. 📢 Inwestycje w Bydgoszczy podczas sesji Rady Miasta. Co z mostem Pomorskim, strefą płatnego parkowania i Nakielską? Podczas debaty o inwestycjach w mieście podczas środowej (31.01) sesji Rady Miasta radni opozycji zarzucili władzom, że uprawiają propagandę, a nie chcą mówić o sprawach, które wciąż nie są rozwiązane. Chodzi m.in. o przetarg na nowoczesne parkometry w poszerzonej strefie płatnego parkowania. Naprawa nasypu przy moście Pomorskim ma się zakończyć do 15 marca.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu pod koniec stycznia: Groby Manueli i Germana zostają otwarte! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można pod koniec stycznia i na początku lutego. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Lekarz odkrywa, dlaczego Maximilian jest impotentem. Cayetana chce doprowadzić do otwarcia grobów Germana i Manueli. Maria Luisa nie radzi sobie z robotnikami odnawiającymi kamienicę jej ojca. Fabiana uważa, że Cayetana jest niewinna i że jej uwięzienie jest błędem. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Bydgoska Olimpiada Przedszkolaków w SP nr 31. Tu każdy był wygrany - mamy zdjęcia Aż 140 dzieci z 14 przedszkoli publicznych i niepublicznych w środę (31 stycznia) wzięło udział w II Bydgoskiej Olimpiadzie Przedszkolaków - W zdrowym ciele, zdrowy duch. Zabawa była przednia. Każdy otrzymał medal, dyplom i drobny upominek.

📢 Tak mieszka Robert Stockinger. Zobacz, jak żyje nowy prowadzący „Pytania na śniadanie”. Zaglądamy do domu Roberta Stockingera Kim jest Robert Stockinger, który zadebiutował w roli prowadzącego „Pytanie na śniadanie”? Prezenter to ceniony dziennikarz i syn popularnego aktora – Tomasza Stockingera. Zaglądamy do przytulnego domu topowej gwiazdy „Dzień dobry TVN". Zobacz, gdzie mieszka Robert Stockinger z piękną żoną i dzieciakami. 📢 Zioła na trzustkę. Sięgnij po te naturalne napary, aby zregenerować trzustkę i usprawnić jej pracę. Herbatki, które pomogą uniknąć cukrzycy Trzustka to niezwykle ważny organ w naszym ciele. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie może prowadzić do rozwoju cukrzycę i insulinooporności, ostrego i przewlekłego zapalenie oraz nowotworu trzustki. Zobacz, jakie zioła pomogą naturalnie zregenerować trzustkę i ochronić ją przed uszkodzeniem.

📢 Ogrodowe must have. Polecamy 7 hitów, które naprawdę warto mieć. Te rośliny są modne i rzeczywiście piękne Polecamy rośliny, które robią prawdziwą furorę w ogrodach. Są nie tylko modne, ale rzeczywiście piękne i niezbyt trudne w uprawie. Pozwalają urządzić różne zakątki – w słońcu i cieniu, kwitną długo, a niektóre wyglądają atrakcyjnie nawet zimą. Oto 7 ogrodowych hitów.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł. 📢 Beata Tadla to nowa prowadząca „PnŚ”. Zobacz, jak wyglądała na początku swojej kariery. Dziennikarka przeszła sporą metamorfozę Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach?

📢 Co z mieszkaniami na Bydgoskich Olimpijczyków? Kupcy już się cieszyli, że dostaną klucze Po tym, kiedy sąd zatwierdził tzw. układową upadłość spółki Dom M4, która budowała Osiedle Bydgoskich Olimpijczyków, inwestorzy już się cieszyli, że będą mogli uzyskać dostęp do swoich mieszkań. Tymczasem jeden z wierzycieli deweloperskiej firmy wystąpił o pisemne uzasadnienie orzeczenia sądu. "Boimy się, że to przeciągnie postępowanie. czekamy już od 2014 roku", mówi jedna z klientek.

📢 Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy otrzymało nowe budy - to pomoc bydgoskiej Castoramy "W przypadku firmy Castorama wiemy, że CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to nie tylko slogan, ale realne działania i pomoc. Z całego serca - DZIĘKUJEMY!!!!!" - taki wpis zamieściło w mediach społecznościowych Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy. To reakcja na dar, jaki bydgoskie schronisko otrzymało od Castoramy w Bydgoszczy. Pracownicy tej firmy sprezentowali ocieplane budy.

📢 Grzegorz Pleszyński dał czadu w Szubinie. Wystawa i performance przy pełnej sali - zobacz zdjęcia Wystawa w Muzeum Ziemi Szubińskiej pt. „Szubin dookoła nas” ukazuje dawną i obecną twórczość Grzegorza Pleszyńskiego, niekonwencjonalnego artysty związanego z Szubinem przez 40 lat.

📢 Studniówka Technikum Elektronicznego nr 7 w Bydgoszczy. Ależ to był bal - mamy zdjęcia Scenki z życia szkoły, polonez i podziękowania dla nauczycieli - w sobotę (27 stycznia) odbyła się studniówka maturzystów z Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zabawę zorganizowano w Hotelu City. 📢 Studniówka LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy. Maturzyści z gracją zatańczyli poloneza Pięknie zatańczony polonez, konkurs wiedzy o uczniach na wesoło, fotobudka i wiele innych atrakcji, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy - w sobotę (27 stycznia) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się po weekendzie. Teresa wali drągiem w głowę Mauro [27.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 27-28 stycznia. Wkrótce w serialu: Rosina decyduje się na operację plastyczną. Ramón zwierza się Julianie, że nie kocha żony lecz Trini. Na Akacjowej jest coraz więcej żebrzących weteranów wojennych. Inspektor prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Manueli i Germana coraz bardziej przekonuje się, że Cayetana jest oszustką. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Studniówka 2024 V LO w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z balu w Hotelu City! Sezon studniówkowy rozkręcił się na dobre. Tym razem w piątek (26 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu poloneza zatańczyli uczniowie V LO w Bydgoszczy. Imprezę, podobnie jak przed rokiem, zorganizowano w Hotelu City.

📢 Tu mieszka Małgorzata Tomaszewska. Zajrzyj do domu dziennikarki, która żegna się z „Pytaniem na śniadanie”. Tak żyje Małgorzata Tomaszewska Zaglądamy do domu Małgorzaty Tomaszewskiej, w którym uwiła swoje rodzinne gniazdko. Dziennikarka to gwiazda TVP, która ma rzeszę fanów. Przez kilka lat pojawiała się regularnie w wielu polskich domach w porannym programie „Pytanie na śniadanie”. Niestety przyszła mama właśnie została zwolniona i po porodzie już nie wróci do śniadaniówki. Zobacz, gdzie mieszka była prowadząca „Pytania na śniadanie”.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Katarzyna Paskuda - tak się zmieniła. Grała w "Złotopolskich", była na okładkach "Playboya" Katarzyna Paskuda, polska modelka, fotografka i aktora. Zyskała szerszą popularność dzięki sesjom dla "Playboya", widzowie zapamiętali też jej rolę w serialu "Złotopolscy". Jak przyznaje po latach, zaszufladkowanie jej jako dziewczyny z "Playboya" bardzo jej się nie podobało. Postanowiła pójść własną drogą - ukończyła studia aktorskie oraz fotograficzne. Jak teraz wygląda piękna Płocczanka? Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 To ona zagrała Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Sheyla Fariña na prywatnych zdjęciach Sheyla Fariña wcieliła się w rolę Manueli w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", który od stycznia 2023 roku mogą oglądać widzowie TVP. Manuela od pierwszych odcinków jest wiodącą postacią telenoweli, jej postać zniknie jednak z serialu po pierwszym sezonie (w sumie nakręcono ich siedem). Jaka prywatnie jest aktorka Sheyla Fariña? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych.

📢 To ona grała sułtankę Mahidevran we "Wspaniałym stuleciu". Tak zmieniła się Nur Fettahoğlu - zdjęcia Nur Fettahoğlu wcieliła się w rolę sułtanki Mahidevran w tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie". W przeciwieństwie do Meryem Uzerli, która zagrała Hurrem, jej kariera aktorska po zakończeniu produkcji nie wyhamowała. Jak około 10 lat po nakręceniu "Wspaniałego stulecia" wygląda Nur Fettahoğlu? Zobaczcie jej nowe zdjęcia w galerii. 📢 Klaudiusz Ševković - metamorfoza po latach. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda Big Brothera Klaudiusz Ševković był jedną z największych gwiazd 1. edycji Big Brothera. Mimo, że ostatecznie nie wygrał, po zakończeniu programu zrobił dużą karierę. Od emisji kultowej w Polsce edycji Big Brothera minęło już ponad 20 lat. Zobacz, jak teraz wygląda Klaudiusz Ševković. 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Kreatywne nazwy komitetów wyborczych, czyli jak przyciągnąć głosy [wybory samorządowe 2018] W całym regionie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się kilkaset komitetów wyborczych. I nie ukrywajmy – nazwy większości z nich nie powstawały w wyniku burzy mózgów specjalistów od politycznego marketingu. Komitety startują pod nazwami sztampowymi, nudnymi i kojarzącymi się absolutnie z niczym. Mamy więc wysyp komitetów z określeniami „wspólnie”, „razem”, „nasza” czy „porozumienie”, którym towarzyszy zwykle nazwa gminy. Wśród nich można znaleźć jednak i takie, których założyciele poszli inną drogą i wykazali się odrobiną kreatywności.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?