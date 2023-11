Prasówka 17.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę.

Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy!

Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

"Zakazany owoc" cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Widzowie w Polsce od kilku tygodni oglądają piąty sezon tureckiego serialu, w którym do obsady produkcji dołączyła Biran Damla Yılmaz, która wciela się w rolę Kumru. Kobieta szybko wdała się w romans z Cagatayem i rozbiła jego małżeństwo z Yildiz. Na co dzień aktorka jest jednak zupełnie inna niż grana przez nią bohaterka. Zobacz, jak serialowa Kumru wygląda prywatnie!

Daniel Qczaj jest jednym z najbardziej popularnych trenerów fitness w naszym kraju. 36-letni trener personalny to prawdziwy wulkan energii, który zaraża Polaków pozytywnym myśleniem, a przy okazji zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza mieszkania Qczaja, który regularnie publikuje na Instagramie kadry ze swojego przytulnego apartamentu. Zobaczcie, jak urządził się znany trener personalny!

Po co utylizować zużyty olej silnikowy, skoro można go jeszcze wykorzystać... Strażnicy miejscy z Bydgoszczy przyłapali na gorącym uczynku właściciela jednego z warsztatów samochodowych, który zasilał nim piec. Straż miejska opublikowała zdjęcia prezentujące "pomysłową" konstrukcję.

Zarówno emeryci, jak i renciści mogą dorabiać, ale niektóre osoby pobierające takie świadczenia obowiązują limity zarobkowe. Od grudnia zostaną one zmienione - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znane są już nowe stawki. Ile będzie można dorobić do emerytury i renty, by nie była ona pomniejszana? Od jakiego pułapu emerytura zostanie zawieszona? Kogo dokładnie obowiązują limity? Przeczytaj.

Zarząd dróg miejskich przyznaje, że najbardziej prawdopodobną przyczyną osunięcia się nasypu przy moście Pomorskim i w rezultacie zamknięcia dla ruchu części mostu są prace zlecone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Można by to spuentować przysłowiem: „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”. Szczególnie gdy drwa rąbią w 62 miejscach naraz - bo w tylu punktach w Bydgoszczy toczą się obecnie prace przy wkopywaniu w ziemię zbiorników retencyjnych w ramach koncepcji miasta gąbki.

Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w czwartek (16.11.2023) około godz. 16:00 na drodze powiatowej we wsi Wery (powiat świecki). W kraksie brały udział trzy samochody. Jedna osoba nie żyje.

Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach.

Są takie miasta w szerokim świecie, Europie, a nawet Polsce, które nadają się jak ulał na weekend czy urlop. Nie brak w nich wysoko ocenianych atrakcji, architektura jest piękna, przyroda bujna, a ludzie sympatyczni. Mimo to turyści jakoś nie zaglądają do nich tak często, jak powinni. Mają czego żałować! Poznajcie 11 najbardziej niedocenianych miast na świecie – nowy ranking zaskakuje i dostarcza inspiracji do wycieczek.

Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

Karolina Gilon to popularna prezenterka telewizyjna i modelka. Prowadząca program "Love Island. Wyspa miłości" jest jedną z najpiękniejszych polskich celebrytek. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna dziennikarka. W galerii prezentujemy prywatne zdjęcia Karoliny Gilon.

Bydgoszczanie mogą ostatnio zazdrościć spokoju na ulicach mieszkańcom innych miejscowości – ale nie Brzozy. To, co się w Brzozie teraz dzieje na drogach, trudno z czymkolwiek porównać.

We wtorek doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski w Bydgoszczy. Jak poinformował ZDMiKP, uszkodzenia prawdopodobnie są związane z prowadzonymi tuż obok pracami wodociągowymi. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wydały w środę (15 listopada) komunikat w tej sprawie.

Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

We wtorek (14.11) w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych, doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski (od strony ronda Fordońskiego). Most będzie częściowo zamknięty, duże zmiany nastąpią także w komunikacji miejskiej - już od czwartku (16.11).

Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.

Marek Kaliszuk to popularny aktor filmowy, musicalowy i teatralny, a także piosenkarz. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych i teatralnych oraz występy w kilku programach rozrywkowych. Zwycięzca drugiej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" na co dzień regularnie trenuje i dba o swoje ciało. Aktor jest niezwykle wysportowany i chętnie prezentuje zdjęcia swojej sylwetki w mediach społecznościowych. Internauci są zachwyceni formą fizyczną Marka Kaliszuka. Zobacz zdjęcia!

"Zakazany owoc" to absolutnie najchętniej oglądany turecki serial w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a kolejne intrygi i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany telewizorów. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-24 listopada.

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu: Yildiz przygotowuje się do rozwodu. Kumru robi aferę w restauracji Omera. Ender i Dogan mają się ku sobie. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

Niebawem w serialu "Złoty chłopak": Seyran postanawia podjąć pracę modelki. Ferit jest przeciwny i nie zgadza się na to, by jego żona podpisała kontrakt. Serter odwiedza Pelin i urządza jej awanturę. Dziewczyna jest zastraszona i przerażona. Prosi o pomoc Ferita. Chłopak spędza u niej noc... Co jeszcze się wydarzy? W galerii przeczytasz streszczenia 10 kolejnych odcinków serialu "Złoty chłopak".

We wtorek 14 listopada, w Hotelu City w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy laureatów - pracowników służby zdrowia - z województwa kujawsko-pomorskiego. Do 16 listopada trwa głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu.

22-letnia Nicola z Bydgoszczy występuje w programie "Rolnik szuka żony". Właśnie dostała się do następnego etapu reality show w TVP1. Do swojego gospodarstwa w Skotnikach zaprosił ją Dariusz. O względy rolnika spod Łodzi zabiegają również 25-letnia Maria z Katowic i 23-letnia Natalia ze Smardzowic pod Krakowem. Poznajcie bliżej Nicolę z "Rolnik szuka żony".

Uwaga kierowcy. Nasyp i nawierzchnia na wjeździe na most Pomorski w Bydgoszczy w kierunku ronda Toruńskiego zostały uszkodzone. Bydgoscy drogowcy w trybie nagłym we wtorek (14 listopada) wyłączyli prawy pas na moście z ruchu.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podsumował konsultacje dotyczące dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag, projektant wprowadził kilka zmian do koncepcji.

"Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

Miłość nie zawsze jest taka, jak byśmy chcieli. Kłótnie, nałogi, nieporozumienia, a wreszcie niewierność - to jedne z najczęstszych przyczyn rozstań. Jak wskazuje Wróżka Roma, niektórzy skłonności do zdrad mają zapisane już w gwiazdach. Jedni bardziej, drudzy mniej? Koziorożec, Byk, Baran, kto jeszcze? Przedstawiamy ranking mężczyzn według znaku zodiaku, którzy najczęściej zdradzają. Oto horoskop Wróżki Romy na listopad 2023.

Kaszkiet damski to nie jest zwykła czapka z daszkiem. To nakrycie głowy jest bardziej stylowe od zwykłej wełnianej czapki i równie eleganckie co kapelusz. Musisz go mieć w swojej szafie, ponieważ bez kaszkietu twojej jesiennej i zimowej stylizacji będzie brakowało tego czegoś. Zobacz, do czego i jak nosić kaszkiet damski oraz do jakiej twarzy pasuje.

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po pierwszym weekendzie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo i Cayetana nieustannie znęcają się psychicznie nad Manuelą. Felipe prosi żonę, by mu zaufała i nie zawracała sobie głowy Guerrą. Manuela odkrywa, gdzie Justo więzi Germana. Co jeszcze się wydarzy?