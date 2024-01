Prasówka 17.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana aresztowana za zabójstwo Germana i Manueli [streszczenia - 17.01.2024]”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana aresztowana za zabójstwo Germana i Manueli [streszczenia - 17.01.2024] Cała Akacjowa cierpi po śmierci Germana i Manueli. Cayetana ma nie lada kłopoty. Intrygantka i wdowa po lekarzu została aresztowana i oskarżona o zabójstwo męża i jego ukochanej. Kobieta postanawia się bronić i domaga się otwarcia ich grobów. Wie bowiem doskonale, że nie ma tam ciał Germana i Maneuli. Czy podła kobieta odpowie za swoje zbrodnie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się w odcinkach po weekendzie.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Choroba Yusufa zbliża do siebie Yamana i Seher [streszczenia - 17.01.2024] Choroba Yusufa spada jak grom z jasnego nieba na Seher i Yamana. I choć małżeństwo nie dogaduje się i Seher coraz poważniej myśli o ucieczce, to choroba chłopca sprawia, że zakochani postanawiają się zjednoczyć. Czy próba od losu zbliży ich do siebie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków. Zobaczcie, co po weekendzie wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Przedstawiamy streszczenia!

📢 Tak wygląda córka Macieja Stuhra, Matylda. Kim jest i co robi? [zdjęcia - 17.01.2024] Maciej Jerzy Stuhr to urodzony 23 czerwca 1975 r. w Krakowie – aktor, reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, a także felietonista, konferansjer, psycholog, wykładowca akademicki. Niedawno odbyła się premiera filmu "Fuks 2", na której pan Maciej pojawił się w towarzystwie córki, Matyldy. Zobacz, jak wygląda córka tego znanego aktora. Kim jest i co robi?

Prasówka 17.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zagrał Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies" w 1970 roku. Tak zmienił się Włodzimierz Press [zdjęcia - 17.01.2024] Włodzimierz Press, urodzony 13 maja 1940 r. we Lwowie w rodzinie żydowskiej, jest polskim aktorem znany z kariery scenicznej i filmowej. Jego życie związane jest z dramatycznymi wydarzeniami wojennymi, które miały wpływ na jego młodość. Urodził się jako syn Janiny Planer, komunistki, i Grzegorza Pressa, który zginął w getcie warszawskim.

📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Fałsz bije od nich na kilometr! [horoskop - 17.01.2024] Nie ma chyba nic gorszego, od fałszywej przyjaciółki. Osoby, która pozornie ci dobrze życzy, a gdy tylko odwracasz wzrok, cieszy się z twojej porażki. Mało tego, nie ma skrupułów podrywać twojego faceta, a także obgadywać się z innymi. Niektórzy takie zachowania mają zapisane już w horoskopie. Zobaczcie w naszej galerii, które znaki zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Kulisy zdradza Wróżka Roma. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [zdjęcia - 17.01.2024] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Klaudia El Dursi pokazała sześciopak na brzuchu, internauci w szoku [zdjęcia - 17.01.2024] Klaudia El Dursi jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Niedawno piękna bydgoszczanka opublikowała zdjęcia, na których zaskoczyła fanów nową fryzurą, wkrótce potem okazało się, że modelka sfotografowała się w peruce. Później wrzuciła na swój profil fotkę w bikini. Klaudia El Dursi pokazuje umięśniony, szczupły brzuch, a internauci są w szoku. 📢 Serial "Zakazany owoc" - Cagatay wyznaje Yildiz miłość. Co wydarzy się w drugiej połowie stycznia? [17.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie stycznia 2024. Cagatay mówi Yildiz, że chce do niej wrócić. Ma zamiar wyznać jej miłość... Handan zawiera przymierze z Ender i nagrywa z Yildiz kompromitującą rozmowę. Streszczenia telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii - przeczytaj, co wydarzy się do 26 stycznia.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Oświadczyny Ferita! [17.01.2024] Co wydarzy się w drugiej połowie stycznia w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Niebawem Ferit i Seyran dostaną rozwód. Chłopak obiecuje ślub Pelin, rozpoczynają się przygotowania do ceremonii. Tymczasem Seyran została już obiecana innemu mężczyźnie... Telenowelę "Złoty chłopak" można oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1 (godz. 14.00). W galerii zamieszczamy streszczenia na dwa tygodnie. 📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop [17.01.2024] Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery.

📢 Elżbieta Jaworowicz kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniła się prowadząca Sprawę dla reportera - zdjęcia [17.01.2024] Elżbieta Jaworowicz jest ikoną polskiego dziennikarstwa publicystycznego. Od ponad czterdziestu lat prowadzi "Sprawę dla reportera", która jest jej autorskim projektem. Słynie nie tylko z prowadzenia popularnego programu, ale również z charakterystycznego zaplatania nóg. Sprawdziliśmy, jak Elżbieta Jaworowicz zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia! 📢 Zobacz jak zmieniła się gwiazda serialu "Złotopolscy". 52-letnia Renata Gabryjelska na nowych i archiwalnych zdjęciach [17.01.2024] Sukcesy w konkursach piękności były dla niej przepustką do świata filmu i telewizji. Renata Gabryjelska zyskała sporą popularność w drugiej połowie lat 90. Widzowie na pewno pamiętają jej rolę w filmie "Girl Guide" u boku Pawła Kukiza. Gabryjelska do 2003 roku grała też w serialu "Złotopolscy", w którym wcieliła się w rolę Ewy. Jak na przestrzeni 20 lat zmieniła się Renata Grabyjelska? zobaczcie w galerii jej archiwalne i aktualne zdjęcia.

📢 Tak na co dzień wygląda Suna z serialu Złoty chłopak. To prawdziwa piękność z Turcji [17.01.2024] "Zloty chłopak" jest jedną z kilku tureckich telenowel, które możemy obecnie oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Serial cieszy się dużą popularnością wśród polskich widzów, a widzów interesuje również życie prywatne bohaterów produkcji znad Bosforu. Jedną z drugoplanowych postaci w "Złotym chłopaku" jest Suna, serialowa siostra Seyran. W rolę spokojnej i opanowanej dziewczyny wciela się Beril Pozam. Co wiemy o tureckiej aktorce? Zobacz, jak na co dzień wygląda gwiazda telenoweli. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Yildiz zdradzona przez kolejnego męża. Wróci do Cagataya? [17.01.2024] Yildiz postanawia zbliżyć się do Kumru. Ta jednak stara się uniezależnić od pieniędzy ojca. Cagatay pod pretekstem spotkania z Halitcanem wyciąga Yildiz na rodzinny obiad. Biznesmen upewnia się, że ta wiadomość dotrze do Dogana. Również Ender chce dopiec mężczyźnie. Yildiz przyłapuje Dogana i Meric w dwuznacznej sytuacji. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze streszczenia. To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w drugiej połowie stycznia. Yusuf traci przytomność i trafia na badania do szpitala [17.01.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do 15 stycznia 2024: Zuhal próbuje za wszelką cenę zdobyć sympatię Yusufa. Ziya zarzuca Yamanowi złe traktowanie Seher. Yaman ratuje Seher z rąk bandytów. Niepodziewanie Yusuf traci przytomność! Chłopiec trafi do szpitala i przejdzie badania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 To ona zagrała Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Sheyla Fariña na prywatnych zdjęciach [17.01.2024] Sheyla Fariña wcieliła się w rolę Manueli w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", który od stycznia 2023 roku mogą oglądać widzowie TVP. Manuela od pierwszych odcinków jest wiodącą postacią telenoweli, jej postać zniknie jednak z serialu po pierwszym sezonie (w sumie nakręcono ich siedem). Jaka prywatnie jest aktorka Sheyla Fariña? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [17.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach. 📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie [17.01.2024] W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Tak mieszka Magda Gessler. Dom pod Warszawą i willa w Kanadzie - zdjęcia [17.01.2024] Magda Gessler to niekwestionowana gwiazda TVN i ulubienica publiczności. Zasłynęła dzięki "Kuchennym rewolucjom", których jest prowadzącą od ponad 10 lat. Restauratorka z bujnymi blond lokami słynie z niepowtarzalnego stylu. Na co dzień dzieli życie między Warszawą i Kanadą. W obu posiadłościach widać kolorowy styl celebrytki. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Magda Gessler. 📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [17.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu!

📢 Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska - zobacz zdjęcia [17.01.2024] Trudno w to uwierzyć, ale już niebawem serial "Ranczo" osiągnie pełnoletność. 5 marca 2024 roku minie bowiem osiemnaście lat od emisji pierwszego odcinka kultowej produkcji, w której główną rolę zagrała Ilona Ostrowska. Aktorka stworzyła niezapomnianą kreację Lucy Wilskiej, którą pokochały miliony Polaków. Postanowiliśmy przypomnieć, jak w tym czasie zmieniała się Lucy z serialu "Ranczo". 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugim tygodniu stycznia: Handan, matka Kumru, wkracza do akcji! [17.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc"w drugim tygodniu stycznia. Wkrótce w serialu: Yildiz jest w ciąży? Ender pokazuje Doganowi, jak Yildiz niszczyła auto Cagataya. Relacja między Yildiz a Kumru zacieśnia się. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Serial "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. Śmierć Manueli i Germana! [17.01.2024] Tego nie spodziewał się nikt! Szczególnie ci fani serialu "Akacjowa 38", którzy liczyli na szczęśliwe zakończenie. Manuela i German pożegnają się z życiem i to już w najbliższych odcinkach. A to wszystko przez lojalnego szpiega Cayetany, który udaremnia plan zakochanych na ucieczkę z ul. Akacjowej. Przed widzami telenoweli dramatyczne chwile. Przeczytajcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38"! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [17.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista [17.01.2024] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś. 📢 Horoskop finansowy na styczeń 2024. Te znaki zodiaku dostaną duże pieniądze [17.01.2024] Prezenty na święta, wyprawienie wigilii, przygotowania do zabawy sylwestrowej. W grudniu wszyscy mamy większe wydatki. Nic w tym dziwnego, że wielu z nas patrzy z nadzieją w nadchodzący miesiąc. Styczeń 2024 przyniesie ulgę w finansach dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma zdradza, na kogo czekają duże pieniądze po nowym roku!

📢 Zagrał Pawła Jankowskiego w serialu "Wojna domowa". Tak wygląda teraz Krzysztof Janczar [17.01.2024] Krzysztof Janczar (a wcześniej Krzysztof Musiał) urodził się 7 stycznia 1950 roku w Warszawie. To polski aktor, którego starsi widzowie doskonale pamiętają z roli Pawła Jankowskiego w serialu komediowym "Wojna domowa". Krzysztof Janczar zagrał również biznesmena Bolka Kazunia, kuzyna Lubiczów w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak wygląda obecnie. 📢 Po tragicznym wypadku w Fordonie motorniczowie z tramwajów w Bydgoszczy biją na alarm Po tragicznym wypadku w Fordonie, w którym zginęła 14-latka motorniczowie apelują do pieszych na przejściach. - Tramwaju nie da się zatrzymać na odległości jednego metra! - mówią. Prokuratura w sprawie wypadku prowadzi śledztwo. Wynik postępowania jeszcze nie są znane.

📢 Po tragedii na S5 pod Bydgoszczą. Mała Ksenia przed rokiem przeżyła poważny wypadek samochodowy Czterolatka, która zmarła po wypadku na drodze S5 pod Bydgoszczą, przed rokiem cudem wyszła z życiem z innego zdarzenia drogowego. Straciła w nim ciotkę i dziadka. W sobotę 4-latka wracała do domu z rehabilitacji. Wszelkie okoliczności wypadku, który miał miejsce w Szczutkach, wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

📢 Plebiscyt Edukacyjny w Kujawsko-Pomorskiem. Laureaci nagrodzeni - zdjęcia z gali We wtorek 16 stycznia 2024 roku laureaci wojewódzkiego etapu Plebiscytu Edukacyjnego odebrali wyróżnienia podczas uroczystej gali w Hotelu City w Bydgoszczy. 📢 Nowy dom Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. Zobacz, jak youtuberzy urządzają się w środku lasu. Zobacz wyjątkowy projekt architektkita Nowy dom Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego robi na fanach ogromne wrażenie. Ich kanały i profile w sieci śledzą miliony followersów, którym nie umknie żaden istotny fakt z życia celebrytów. Popularni polscy youtuberzy właśnie pochwalili się w mediach społecznościowych aranżacją nowej nieruchomości w środku lasu. Zobacz, jak luksusowo urządzą willę gwiazdy internetu. Musisz koniecznie zobaczyć modne wnętrza domu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. 📢 Prawie 80 lat sukcesów i koniec. Wielki klub sportowy znika z Bydgoszczy Dobiegł końca proces likwidacji CWKS Zawiszy Bydgoszcz. Od teraz każda z jedenastu sekcji będzie budować swoją historię.

📢 Aktorzy, sportowcy, politycy. Te znane osoby urodziły się w Bydgoszczy - zobacz listę [16.01.204] Politycy, sportowcy, artyści muzyczni, dziennikarze. Bydgoszcz to miejsce narodzin wielu wybitnych, a niektórych po prostu znanych w medialnym świecie postaci. Niektóre z tych nazwisk stale królują na pierwszych stronach gazet. Przyjrzyjmy się zestawieniu znanych osobistości, które urodziły się w Bydgoszczy. Oto lista znanych osób, które urodziły się w grodzie nad Brdą.

📢 Bydgoska policja zatrzymała mężczyznę, który bestialsko zabił psa swojej byłej dziewczyny 5 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu przez fordońskich policjantów 20-latkowi, który ze szczególnym okrucieństwem zabił psa. Mężczyzna nagrał to telefonem i przesłał do znajomych. Sąd tymczasowo aresztował go na 2 miesiące. 📢 10 najgorszych kierunków studiów. Tych studiów nie warto podejmować. W rankingu marketing i edukacja. Co jeszcze? Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Od niej zależy nie tylko przyszła kariera zawodowa, ale także satysfakcja i rozwój osobisty. Okazuje się, że 44 proc. osób z wyższym wykształceniem żałuje wybranego kierunku studiów. ZipRecruiter opracował raport, z którego wyłoniono 10 najgorszych kierunków studiów. Czy te specjalizacje faktycznie są tak rozczarowujące?

📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style. 📢 Wybory na prezydenta Bydgoszczy 2024. Bruski kandydatem szefa PO, kto wystartuje z PiS? Obecnie pełniący funkcję prezydenta Bydgoszczy, Rafał Bruski na razie nie komentuje swojej ewentualnej kandydatury w ponownej walce o prezydenturę. Taką rekomendację przedstawił jednak Michał Sztybel, szef PO w Bydgoszczy. Kto wystartuje z PiS? Na wyborczej "giełdzie" są nazwiska: Łukasza Schreibera, Grażyny Szabelskiej i Piotra Króla.

📢 Morderstwo w Złotorii. Policyjna obława zakończona! W Toruniu zatrzymano 40-latka - odpowiada za śmierć 69-letniej kobiety? Jak informowaliśmy o tym wczoraj - w godzinach popołudniowych, w gminie Lubicz znaleziono zwłoki 69-letniej kobiety. Funkcjonariusze udali się na miejsce po zgłoszeniu awantury. Tragiczne odkrycie doprowadziło do rozpoczęcia obławy za mężczyzną podejrzanym o związek ze zbrodnią. W obławie wzięło udział kilkuset policjantów oraz psy tropiące. Mamy zdjęcia domu, gdzie znaleziono ciało kobiety. 📢 W Filharmonii Pomorskiej podsumowano Rok Andrzeja Szwalbego. Godne upamiętnienie Honorowego Obywatela Bydgoszczy W poniedziałek (15 stycznia) we foyer Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podsumowania Bydgoskiego Roku Andrzeja Szwalbego. 📢 Mieszkańcy zaniepokojeni planowaną wycinką drzew w lesie przy ul. Glinki. Nadleśnictwo Bydgoszcz wyjaśnia Mieszkańcy Bydgoszczy obawiają się, że las położony w pobliżu ul. Glinki, Szpitalnej i Solnej w najbliższym czasie podzieli los lasu przy ul. Wojska Polskiego na Kapuściskach. Nadleśnictwo potwierdza, że są tam planowane cięcia, ale uważa, że zakres nie będzie duży.

📢 W szpitalu miejskim w Bydgoszczy otwarto Odcinek Kardiologii Inwazyjnej. Przybyło 20 łóżek Oddział Kardiologii w bydgoskim szpitalu miejskim od poniedziałku (15 stycznia) powiększył się i liczy teraz łącznie 50 łóżek. To efekt otwarcia w lecznicy nowego Odcinka Kardiologii Inwazyjnej. 📢 Kapsuła czasu dla przyszłych pokoleń na finał jubileuszu 100-lecia bydgoskiej Handlówki [zdjęcia] To było piękne zwieńczenie obchodów 100-lecia Zespołu Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy. W poniedziałek (15 stycznia) w szkole w jedną ze ścian na holu głównym wmurowano kapsułę czasu.

📢 Likwidacja Radia PiK. Działacze PiS w Bydgoszczy składają zawiadomienie do prokuratury Radni klubu PiS złożyli w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy wniosek o złożenie pozwu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał o likwidacji bydgoskiej rozgłośni radiowej. - Prokuratura powinna dokonać oceny prawnej tych czynności - mówi Jarosław Wenderlich.

📢 Turniej charytatywny dla Oliwki i Gabrysia z gminy Koronowo. U dzieci stwierdzono białaczkę Impreza w hali sportowej w Koronowie to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Łatwo Pomagać i Akademii Piłkarskiej Victorii Koronowo. Cel – zebranie pieniędzy dla chorych dzieci. 📢 Poznaliśmy letni rozkład lotów Ryanaira z Bydgoszczy. Są pewne zmiany względem zimowego harmonogramu Pasażerowie musieli na te informacje długo czekać, ale Ryanair wreszcie ujawnił letni rozkład lotów z Bydgoszczy. W końcu poznaliśmy jednak trasy na okres od końca marca do końca października. Nowy plan lotów nie jest tak korzystny dla podróżujących, jak zimowy.

📢 Ładunek termobaryczny z bydgoskiego Nitro-Chemu. Pierwszy taki w Polsce Nowa technologia produkcji termobarycznego materiału wybuchowego, opracowana w Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z bydgoskim Nitro-Chemem, może służyć do granatów ręcznych i granatników. Wojsko Polskie jest zainteresowane pozyskaniem tego typu amunicji. Nie jest ona w kraju jeszcze produkowana.

📢 Studniówka 2024 Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Telimena - zobacz zdjęcia Jeszcze na początku tego tygodnia mieli egzaminy zawodowe, ale w piątek (12 stycznia) nikt nie myślał o nauce, tylko o dobrej zabawie. Maturzyści z Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy spotkali się tego dnia na studniówce.

📢 Studniówka 2024 Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie bawili się w Hotelu City [zdjęcia] Sezon studniówkowy nabiera tempa. W sobotę (13 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu pojawili się maturzyści z Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Na parkiecie w Hotelu City bawiło się łącznie prawie 300 osób. 📢 Studniówka 2024 Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Był walc zamiast poloneza [zdjęcia] Nie poloneza, lecz walca zatańczyli w tym roku maturzyści z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy podczas studniówki, która w sobotę (13 stycznia) rozpoczęła się w Hotelu Holiday Inn. W galerii zamieszczamy zdjęcia z pierwszych godzin.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - decyzja sądu w sprawie rozwodu. Seyran zemdleje - streszczenia W styczniu widzowie serialu "Złoty chłopak" będą świadkami burzliwego i smutnego zakończenia małżeństwa Ferita i Seyran. Kazim już negocjuje wydanie córek za mąż - w zamian ma otrzymać spore pieniądze. Zerrin robi wszystko, by Ferit wrócił do Pelin. Co jeszcze wydarzy się w styczniu w serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia na kolejne dwa tygodnie.

📢 Bą Bą, Toniebajka, Rondelek - znani, uznani, lubiani w Bydgoszczy i... niezapłaceni Lubimy deklarować wsparcie dla „kultowych” miejsc handlu na Starówce. Ich działalność jest jednak często zagrożona, bo za naszymi słowami nie idą finansowe czyny. 📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub i są w Dubaju. Czy wyprowadzą się tam na stałe? Agnieszka Włodarczyk i jej mąż, Robert Karaś, spędzają czas, podróżując po Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para wzięła ślub w końcówce 2023 roku, starając się wszystko utrzymać w tajemnicy - co chyba im się udało. Niedawno w mediach społecznościowych podzielili się fotkami z Dubaju, gdzie spędzają czas z inną znaną parą: Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem. Zdjęcia zobaczycie w galerii artykułu.

📢 Studniówka VI LO w Bydgoszczy. Maturzyści bawili się w Hotelu City - zobaczcie zdjęcia Tradycyjny polonez otworzył w piątek (5 stycznia) studniówkę tegorocznych maturzystów z VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dla uczniów to był niezapomniany wieczór. 📢 Tak mieszka i podróżuje Germán z serialu "Akacjowa 38". Aktor Roger Berruezo na prywatnych zdjęciach Roger Berruezo to hiszpański aktor, który wciela się w rolę Germána w serialu "Akacjowa 38". Hiszpański serial widzowie TVP 2 mogą oglądać od poniedziałku do soboty, jeśli TVP zdecyduje się wyemitować wszystkie odcinki, to wygląda na to, że zadomowi się on u nas na dłużej, bo nakręcono... 1500 odcinków. Jaki prywatnie jest aktor, który wciela się w rolę jednego z głównych bohaterów? Zobaczcie zdjęcia Rogera Berruezo w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [13.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Nowa restauracja na Bartodziejach w Bydgoszczy. Gości obsługuje robot, a dania mogą przygotować sami Na Bartodziejach w Bydgoszczy pojawiła się nowa restauracja. New China Town to znana w mieście marka. Nowy lokal niesie ze sobą szereg zmian. Klientów obsługuje robot. Mogą oni również zasiąść przy stoliku, gdzie sami z surowych składników przygotują swoje dania. 📢 Tragiczny wypadek w bydgoskim Fordonie. Co widać na nagraniu z wideorejestratora? W piątek (12 stycznia) około godziny 15 w Fordonie doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszej i tramwaju linii nr 5. W wyniku zdarzenia poważnych obrażeń doznała 14-latka, niestety jej życia nie udało się uratować. W sobotę do naszej redakcji przesłano nagranie z kamery samochodowej, na której widać moment wypadku.

📢 Zmarła 14-latka, która wpadła pod tramwaj przy Kaliskiego w bydgoskim Fordonie W piątek, 12 stycznia, w rejonie skrzyżowania ulic Akademickiej i Kaliskiego w bydgoskim Fordonie doszło do poważnego wypadku. Jak informowaliśmy, 14-latka została potrącona przez tramwaj - w bardzo poważnym stanie została zabrana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. 📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk, Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak... Zobacz związki polskich gwiazd, o których zdążyliśmy już zapomnieć Magda Gessler kojarzona jest ze swojej pracy oraz wybuchowego, silnego charakteru, jednak niewielu pamięta, że znana restauratorka była niegdyś w związku z amantem polskiego kina Piotrem Adamczykiem. Kontrowersje podsycał fakt znacznej różnicy wieku pomiędzy partnerami, podobnie jak w przypadku Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka. Przypominamy dawne związki polskich gwiazd!

📢 Poważny wypadek w Fordonie. 14-latka została potrącona przez tramwaj W piątek, 12 stycznia, około godz. 15.20 w rejonie ulicy Kaliskiego i Akademickiej w bydgoskim Forodnie doszło do potrącenia 14-latki. Dziewczyna wpadła pod tramwaj - w bardzo ciężkim stanie została zabrana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 500 plus zamiast 800 - niektórzy dostaną niższą wypłatę świadczenia! Co w takim przypadku zrobić? Od 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące świadczenia wychowawczego. Kwota świadczenia zwiększyła się z 500 zł do 800 zł. Niemniej jednak, istnieje grupa rodziców, która może w styczniu otrzymać jeszcze starszą kwotę, bez uwzględnienia podwyżki. Co należy zrobić, jeśli na konto wpłynie mniejsza kwota niż powinna?

📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki. 📢 Duduś z serialu "Podroż za jeden uśmiech" - tak zmienił się Filip Łobodziński Filip Łobodziński to urodzony 24 marca 1959 r. dziennikarz i tłumacz, muzyk Zespołu Reprezentacyjnego. Widzowie pamiętają go jako aktor dziecięcy. Pan Filip wystąpił jako chłopiec w takich filmowych i serialowych hitach, jak "Podróż za jeden uśmiech", "Poszukiwany, poszukiwana" czy "Stawiam na Tolka Banana". Zobaczcie, jak Filip Łobodziński wyglądał jako dziecko i jak prezentuje się obecnie.

📢 Kłamią, manipulują, wykorzystują do własnych celów. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni Związek z nimi to prawdziwa sinusoida emocji. Jednego dnia potrafią być czuli i kochani, drugiego całkowicie obojętni i chłodni. Odchodzą bez słowa lub co gorsze - o wszystko obwiniają ciebie. Nawet o zdradzę... Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni. Unikaj ich jak ognia, bo możesz się łatwo poparzyć! 📢 Tak mieszka Jakub Błaszczykowski. Piękny apartament w centrum Warszawy [zdjęcia] Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii rodzimej piłki nożnej. Oprócz talentu, piłkarz słynie z ogromnego serca. Fundacja, w tym szeroka działalność charytatywna budzi szacunek wśród fanów piłki nożnej i nie tylko. Na co dzień piłkarz jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Jakub Błaszczykowski.

📢 Serial "Dziedzictwo": Okrutny Yaman, Seher ma dość! To wydarzy się na początku stycznia w serialu Niebawem w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Seher w najbliższym czasie przeżyje bardzo trudne chwile. Yaman jest dla niej bezlitosny - podejrzewa, że żona go zdradza. Seher nie może zrozumieć jego zachowania. By sprawić jej dodatkową przykrość, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" na początku 2024 roku - streszczenia zamieszczamy w galerii. 📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Ma stylowy dom na wsi z ogródkiem warzywnym - zdjęcia [12.01.2024 r.] Czerwona cegła, duże przestrzenie, jasne ściany oraz duży ogród pełen kwiatów i warzyw - tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Stylowa nieruchomość popularnej prezenterki mieści się w Konstancinie pod Warszawą. Zajrzeliśmy, jak gwiazda TVN urządziła wnętrza swojego domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Bydgoszczanka zapłaciła 1400 zł mechanikowi do ręki. Wiele fuch nadal pozostaje bez faktur Koszty rosną tak, że głowa mała, więc musimy kombinować. Państwo nas do tego zmusza - usłyszała bydgoszczanka, która naprawiała swoje wysłużone auto u mechanika. Zapłaciła za usługę do ręki 1400 zł. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w dalszej części stycznia. Tragiczna śmierć Manueli i Germana Styczniowe odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się niezwykle emocjonująco. W najbliższych dniach będziemy świadkami wielkiej tragedii. Manuela i German wyjadą z Akacjowej, a następnie upozorują swoją śmierć. W pewnym momencie sprawy wymkną się jednak spod kontroli i oboje zginą po wypiciu trucizny. Co jeszcze wydarzy się w styczniu w hiszpańskiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 10-20 stycznia.

📢 Horoskop chiński na 2024. Szczęśliwy kolor i przyjazne znaki - one będą Ci sprzyjać! Szczur, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Owca, Małpa, Kogut, Pies, Świnia - to dwanaście znaków chińskiego zodiaku. Przygotowaliśmy dla was chiński horoskop na 2024 roku, w którym skupiamy się na tym, które znaki będą przyjazne. Dowiecie się również, jaki jest wasz szczęśliwy kolor oraz kamień. 📢 Studniówka I LO w Bydgoszczy w Operze Nova. Tak bawili się maturzyści - zdjęcia W Bydgoszczy rozpoczął się sezon studniówkowy. W piątek (5 stycznia), jako jedni z pierwszych, na swoim ważnym balu w życiu bawili się maturzyści I LO im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy. 📢 Studniówka IV LO w Bydgoszczy. Z gracją zatańczyli poloneza - zobaczcie zdjęcia Wieczorowe kreacje, eleganckie garnitury i duża dawka pozytywnej energii - maturzyści z IV LO im. Kazimierza Wielkiego w piątek (5 stycznia) zatańczyli poloneza. To była wyjątkowa studniówka, bo odbyła się w roku jubileuszu 70-lecia szkoły.

📢 Dorota Gardias - dieta. Wygląda jak bogini i zdradza internautom sekret swojej diety Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Choroba refluksowa - tego nie można jeść mając tę chorobę. Mamy listę - tych produktów żołądek nie zniesie Choroba refluksowa przełyku to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Na czym ona polega i jakie są jej objawy? Zobacz, jaka dieta zalecana jest u chorego. Zwróć szczególnie uwagę na zakazane produkty i te, które są wskazane. Znajdziesz je w galerii.

📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie! 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana.

📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Jak szybciej pozbyć się kaca? "Terapię" trzeba zacząć kilka godzin przed rozpoczęciem picia Najprostszą z metod, by uniknąć kaca jest picie z umiarem, ale jak powszechnie wiadomo bywa z tym różnie... Istnieją mniej lub bardziej sprawdzone metody, które zastosowane przed, w trakcie, jak i po piciu alkoholu spowodują, że kac będzie mniejszy. Czym dokładnie jest kac, co dzieje się z organizmem, gdy występuje oraz jak ograniczyć jego odczuwanie - przeczytaj.

📢 Kumru z serialu "Zakazany owoc". Taka prywatnie jest aktorka Biran Damla Yılmaz - zobacz zdjęcia Kumru to nowa postać w serialu "Zakazany owoc", która pojawia się na początku piątego sezonu tureckiej telenoweli. W jej rolę wciela się urocza aktorka Biran Damla Yılmaz. Co o niej wiemy i jak wygląda na co dzień? Zobaczcie zdjęcia z jej instagramowego profilu, który śledzi blisko cztery miliony internautów! 📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

📢 Lidl zamyka 7 sklepów w całej Polsce. Sprawdź, gdzie nie zrobisz zakupów! [lista] Sieć sklepów Lidl poinformowała, że na miesiąc zamknie klika sklepów w całej Polsce. Powodem tej decyzji jest konieczność wykonania remontów oraz prac modernizacyjnych w wybranych sklepach. Które sklepy zostaną zamknięte? Sprawdźcie! Na kolejnych slajdach przedstawiamy dokładne lokalizacje sklepów, w których w najbliższym czasie nie zrobimy zakupów. 📢 Piękna partnerka Przemysława Salety to fotomodelka z Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia Karoliny Woźniak Karolina Woźniak to urodzona w Bydgoszczy fotomodelka, absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Swarzewskiej. Od kilku miesięcy wiadomo, że spotyka się z Przemysławem Saletą. Karolina Woźniak studiowała filologię angielską. Podczas studenckich wakacji w Miami udała się do agencji modelek ze swoim portfolio. Zdjęcia Amerykanom się spodobały i wysłali Karolinę na próbne sesje. Efekt był na tyle pozytywny, że podpisała pierwszy swój zawodowy kontrakt. Od tego czasu minęło już parę lat i praca w modelingu rzuciła naszą bydgoszczankę w najróżniejsze rejony świata. Ostatnio Karolina otworzyła w Warszawie stworzoną przez siebie galerię sztuki - Kawai Modern Art Gallery & Champagne Bar. Galeria zajmuje się promowaniem Sztuki Współczesnej oraz ciekawych i unikatowych fotografów. Obecnie posiada w swoich zbiorach prace takich artystów jak Edyta Grzyb, Cecile Plaisance, Denise Klapschaus, Monika Lisiecka, Justyna Grzebieniowska i wielu innych, którzy dzięki swej twórczości są obecnie rozpoznawalni na całym świecie.