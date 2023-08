Prasówka 16.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka będzie pensja minimalna 2024. Obowiązkowa, podwójna podwyżka dla ponad 3,5 mln osób! ”?

Prasówka 16.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka będzie pensja minimalna 2024. Obowiązkowa, podwójna podwyżka dla ponad 3,5 mln osób! Dobra wiadomość dla osób, które otrzymują minimalne wynagrodzenie - w 2024 roku szykuje się dość duża podwyżka płacy minimalnej. Rząd do 15 września musi opublikować odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Podobnie jak w 2023 pensja minimalna, którą pobiera ponad 3,5 miliona osób, zostanie podwyższona dwa razy w ciągu roku. Pracodawcy będą mu sieli wyłożyć na to sporo pieniędzy. Oto kwoty, które zaproponował rząd.

📢 Tak się ubiera Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz jej stylizacje [zdjęcia] Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas medialnych wydarzeń obiektywy fotoreporterów długo koncentrują się właśnie na niej. Ubrania, w których prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak potrafią zwrócić uwagę! Jak ubiera się gwiazda? Zobaczcie w naszej galerii jej stylizacje na różne pory roku.

📢 Woda Bydgoska 2023. Tak przebiegała rywalizacja na Brdzie - udział wzięło kilkuset zawodników Pływacy z całej Polski spotkali się we wtorek, by rywalizować w centrum Bydgoszczy.

Prasówka 16.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na Moście Fordońskim w Bydgoszczy. Dwie osoby w szpitalu Do niebezpiecznego zdarzenia na Moście Fordońskim w Bydgoszczy doszło we wtorek, 15 sierpnia. 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś [16.08.2023 r.] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje [16.08.2023 r.] Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki! 📢 Ból i rozczarowanie. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w drugiej połowie sierpnia. Oto horoskop miłosny Wróżki Romy [16.08.2023] To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Sahika zostaje zamordowana. Komu na rękę była jej śmierć? [16.08.2023] To będzie szok dla wielu widzów serialu "Zakazany owoc". Już w najbliższych odcinkach zobaczymy śmierć Sahiki. Kto zamorduję piękna bizneswoman? Wielu jej śmierć będzie na rękę. Również Yildiz nie będzie miała łatwo. Nad jej małżeństwem zebrały się czarne chmury. Czy czeka ją kolejny rozwód? Te i inne zdarzenia widzowie będą mogli obejrzeć w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Szczegóły w naszej galerii!

📢 Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości [16.08.2023] Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

📢 Nogi do nieba, boska figura i piękny uśmiech. Tak wygląda Anna Markowska znana z Top Model - zobacz zdjęcia [16.08.2023] Anna Markowska to modelka i celebrytka, a popularność zawdzięcza udziałowi w programie "Top Model", w którym dotarła do finału. W ostatnich miesiącach media dużo rozpisują się o jej życiu prywatnym. 31-latka wielokrotnie była widywana w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego, a na początku sierpnia paparazzi przyłapali ją na kolacji z Sebastianem Fabijańskim. Modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje odważne zdjęcia. Zobacz, jak Anna Markowska wygląda na co dzień!

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie sierpnia. Zaskakująca decyzja Manueli! [16.08.2023] "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Najbliższe odcinki telenoweli przyniosą wiele emocji. Policja wyda nakaz aresztowania Claudia, ale mężczyzna będzie się ukrywał i spróbuje wyjechać z miasta. German nie wierzy w czyste intencje Justo i spróbuje mu podać laudanum, ale Manuela na to nie pozwoli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugiej połowie sierpnia. Zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" po 15 sierpnia! 📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się od środy. "On zabił Sahikę"! [16.08.2023] Najnowsze streszczenia serialu "Zakazany owoc": Ender i Sahika knują kolejne intrygi przeciwko Hasanowi Alemu. Podczas jednego ze spotkań ten poda Sahice sok, po czym kobieta zemdleje. Rozpoczynają się poszukiwania, Edner oskarży Hasana o zabicie Sahiki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie? Przeczytaj streszczenia odcinków, które będą wyemitowane od 14 sierpnia 2023. Zamieszczamy je W GALERII ze zdjęciami.

📢 Serial Emanet (Dziedzictwo) - śmiertelny wróg Yamana powrócił. To wydarzy się po długim weekendzie [16.08.2023] W drugiej połowie sierpnia w serialu "Dziedzictwo": Kiraz walczy o życie w szpitalu. Ali jest przerażony, że może ją stracić. Erdal postanawia szukać kobiety. Szybko udaje się mu ją odnaleźć... Najnowsze streszczenia serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") przeczytasz w galerii. Sprawdź, co wydarzy się w poniedziałek (14 sierpnia) oraz po długim weekendzie - streszczenia zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać o godzinie 16.05 na antenie TVP 1. 📢 Telenowela "Akacjowa 38" - German przeżyje szok, Rita wyzna prawdę. To wydarzy się niebawem w serialu [16.08.2023] Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". Serial emitowany jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Telenowela "Akacjowa 38" miała swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku [16.08.2023] Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w połowie sierpnia. Ozan podkłada ukrytą kamerę Seher i ją podgląda [16.08.2023] "Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy w połowie sierpnia. Streszczenia odcinków znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Justo w serialu Akacjowa 38 zdemaskowany? To wydarzy w nowych odcinkach serialu Akacjowa 38 [16.08.2023] Co wydarzy się w najnowszych odcinkach w serialu "Akacjowa 38"? Claudio zostaje zaatakowany na ulicy, a powodem jest jego orientacja seksualna. German znajduje notatki i książki. Po ich sprawdzeniu podejrzewa, że Justo symuluje amnezję! Co na to Manuela? Streszczenia najnowszych odcinków hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii. 📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia [16.08.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt [16.08.2023] Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [16.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Czternasta emerytura 2023. Takie przelewy dostaną emeryci jeszcze w sierpniu 2023 - oto stawki [16.08.2023] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP [16.08.2023] Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [16.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Takie są objawy niedoboru magnezu. Mamy listę przyczyn i skutków. Co jeść, gdy ma się za mało magnezu? Magnez to jeden z ważnych dla całego organizmu człowieka składnik mineralny. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Należy do pierwiastków występujących we wszystkich tkankach i płynach ustrojowych. Niedobór magnezu: przyczyny, objawy, skutki. Co jeść, gdy ma się go za mało? Wyjaśniamy.

📢 Tak zmieniła się Anja Rubik. Gwiazda mody skończyła 40 lat - zobaczcie zdjęcia! Anja Rubik to jedna z największych polskich modelek. Jest też projektantką mody i prezenterką telewizyjną. Zaangażowała się w kampanię społeczną promującą edukację seksualną w Polsce. Jej podręcznik o dojrzewaniu, miłości i seksie stał się bestsellerem. Za swoją działalność została "Kobietą Roku Glamour 2018". Właśnie skończyła 40 lat! Zobaczcie, jak dziś wygląda Anja Rubik. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Bogactwo w najwyższym tego słowa znaczeniu Ekskluzywna posiadłość na przedmieściach Krakowa. Tak mieszka Sylwia Peretti. Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia".

📢 Tak zmieniała się serialowa Ola Lubicz z Klanu. Kaja Paschalska ma już 37 lat! [zdjęcia] "Klan" swoją premierę miał 22 września 1997 roku i jest najdłużej emitowanym polskim serialem. Wielu aktorów występuje w nim nieprzerwanie od pierwszego odcinka. Wśród nich jest Kaja Paschalska, która od dwudziestu sześciu lat wciela się w rolę Oli Lubicz, serialowej córki Krystyny i Pawła Lubiczów. Aktorka dorastała na oczach milionów Polaków. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się Kaja Paschalska!

📢 To on grał Kacperka w serialu Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl".

📢 Remontował domy w "Nasz nowy dom". Wiemy, czym Artur Witkowski zajmuje się po odejściu z programu Artur Witkowski przez długi czas kierował budowami domów w programie "Nasz nowy dom". Po około ośmiu latach pożegnał się z ekipą Katarzyny Dowbor. Choć dzisiaj nie zobaczymy go już w telewizji, to nadal aktywnie udziela się w social media. Jak dzisiaj zarabia na życie Witkowski? Mamy zdjęcia! 📢 To powinno się jeść, aby mieć zdrowe oczy. Najlepsze witaminy i minerały na dobry wzrok - mamy listę produktów Dbanie o wzrok kojarzy się głównie z wizytami u okulisty i regularnie wykonywanymi badaniami, jednak na oczy wpływa także odpowiednia dieta. To, w jaki sposób się człowiek odżywia, ma ogromne znaczenie dla całego organizmu. Częste korzystanie z telefonu, komputera, oglądanie telewizji każdego dnia osłabia wzrok. Dobrze skomponowane posiłki zawierające pewne produkty mogą wpłynąć korzystnie na nasze oczy. Co zatem warto jeść, by jak najdłużej cieszyć się dobrym widzeniem?

📢 Groźna kolizja w Stryszku pod Bydgoszczą. Cztery samochody zderzyły się na DK10 Do zdarzenia z udziałem czterech samochodów osobowych doszło we wtorek, 15 sierpnia, przed godz. 17 na drodze krajowej nr 10 w Stryszku pod Bydgoszczą.

📢 Taki styl ma Małgorzata Ohme. Suknia z dużym dekoltem, bluza z kapturem - zobacz jak się ubiera Małgorzata Ohme - popularna psycholożka i dziennikarka przyciąga uwagę swoimi stylizacjami. Widzowie programu "Dzień dobry" TVN, który współprowadziła do niedawna, nie jeden raz zachwycali się kreacjami, w których się pojawiała. Na jakie stylizacje - nie tylko latem - stawia Ohme? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Poważny wypadek w Pruszczu w pow. tucholskim. Motocyklista trafił do szpitala Do wypadku w miejscowości Pruszcz w powiecie tucholskim doszło we wtorek, 15 sierpnia. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Są utrudnienia na DW237.

📢 Tysiące bydgoszczan wymienia dowody osobiste. Na nowych dokumentach będą odciski palców i podpis W nowych dowodach tożsamości znajdują się odciski palców i podpis. Nie ma obowiązkowej wymiany dokumentów na nowe. Trzeba to zrobić dopiero, gdy stracą ważność.

📢 W czwartek, 17 sierpnia, tramwaje mają wrócić na ulicę Gdańską w Bydgoszczy! [zdjęcia] Kończą się prace wodociągowców przy rewitalizacji Placu Wolności. Powstaje w tym miejscu ogromny zbiornik na deszczówkę. Jeżeli odbiory zakończą się pozytywnie, to w czwartek, 17 sierpnia przywrócona zostanie komunikacja tramwajowa na tym odcinku. 📢 Adrianna Sułek zostanie mamą, "ale najważniejsze jest to, że nie zdobędzie medalu dla Bydgoszczy" Bydgoszcz.pl się ośmiesza - to komentarz jednej z internautek dotyczący jednego z ostatnich postów na profilu miejskim na Facebooku. W weekend miasto przeżyło tzw. kryzys w social media przez jeden z postów zamieszczonych na profilu miasta.

📢 Mamy najnowszy horoskop na drugą połowę sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie [15.08.2023] Znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, ma spory wpływ na różne aspekty naszego życia. Z gwiazd można wyczytać, co los dla nas przygotował. Tak twierdzą astrolodzy. Zatem, co w drugiej połowie sierpnia czeka cię w miłości, sprawach finansowych czy zdrowiu? Zobacz, co dla ciebie wyczytała w gwiazdach Wróżka Azalia! 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [15.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Szok w serialu "Zakazany owoc". Co zarejestrowała ukryta kamera? Streszczenia nowych odcinków serialu Przeczytaj, co wydarzy się w najnowszych odcinkach tureckiego serialu "Zakazany owoc". Ender i Sahika instalują u Hasana Alego ukrytą kamerę i widzą, jak popełnia on zbrodnię. Co jeszcze wydarzy się w serialu? W galerii przeczytasz streszczenia nowych odcinków. Serial "Zakazany owoc" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o godzinie 17.15).

📢 Czym handlowano w sobotę na podbydgoskim pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! Pogoda nareszcie dopisała i na nadnotecką łąkę w Przyłękach-Olimpinie znów w sobotę mogli zjechać miłośnicy pchlego targu. Zajrzeliśmy i my! Zdjęcia z 12 sierpnia zamieszczamy w galerii. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. German do Cayetany: Nie będziemy już ze sobą sypiać! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną do połowy sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - zobacz wyliczenia i terminy przelewów 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Koncert Bedoesa w Bydgoszczy. Blisko 140 osobom trzeba było udzielić pomocy. Pełna mobilizacja służb Podczas sobotniego (12 sierpnia) koncertu Bedoesa w Bydgoszczy bawiło się kilkanaście tysięcy osób. Prawie 140 trzeba było udzielić pomocy medycznej. Ratownicy musieli prosić o wsparcie, interweniowało aż 10 zastępów straży pożarnej. Podczas akcji trzeba było wprowadzić procedurę zdarzenia masowego.

📢 Czternasta emerytura - oto nowe tabele z wyliczeniami. Tyle trafi na konta emerytów w sierpniu i wrześniu Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Rzeka Muzyki w Bydgoszczy. Za nami koncert muzykujących medyków na Wyspie Młyńskiej [zdjęcia] Trwa tegoroczna edycja cyklu koncertów Rzeka Muzyki. W niedzielę, 13 sierpnia, przed publicznością zaprezentowali się Medici Cantares, czyli zespół wokalno-instrumentalny, złożony z medyków. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 Tak mieszka Magdalena Lamparska. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów [zdjęcia] Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej. 📢 We Włocławku ciężarówka potrąciła rowerzystkę. Kobietę do szpitala zabrało LPR W poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r., we Włocławku doszło do potrącenia rowerzystki. Kierowca pojazdu ciężarowego wykonywał w tym czasie manewr skrętu w prawo. Policja ustala, jak doszło do zdarzenia. 📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz kontra Landshut Devils. "Czas na męskie decyzje" - komentują kibice Trafił nam się trudny rywal, ale jeśli mamy drżeć przed Landshut, to już po nas - piszą kibice Abramczyk Polonii. I apelują o zmiany.

📢 Potrącenie rowerzysty w centrum Bydgoszczy. 31-letni mężczyzna trafił do szpitala W poniedziałek, 14 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Kujawskiej i Sierocej w Bydgoszczy doszło do potrącenia rowerzysty. Kierujący jednośladem trafił do szpitala. 📢 W Bydgoszczy spłonął zabytkowy tramwaj Herbrand. Motornicza trafiła do szpitala Liczący 127 lat tramwaj, który w weekendy i święta jeździł w Bydgoszczy, spłonął. W zdarzeniu ucierpiała motornicza. Kobieta przebywa w szpitalu. Z kolei to, czy tramwaj będzie znowu kursował po mieście, jest zależne od oceny technicznej i możliwości jego remontu. MZK, spółka komunikacyjna w Bydgoszczy, potrzebuje kilku dni, by ocenić straty. 📢 Co stało się na koncercie Bedoesa w Bydgoszczy? Sprawą zajmuje się policja Policja wszczęła postępowanie dotyczące organizacji i przebiegu koncertu w Bydgoszczy, na którym bawiło się kilkanaście tysięcy osób. Ponad 140 uczestnikom zabawy, którzy omdleli, pomoc musieli nieść ratownicy medyczni i strażacy. Konieczne było wdrożenie trybu pracy służb w ramach "zdarzenia o charakterze masowym".

📢 Magda Gessler na błogich wakacjach: „Wypoczywam w raju”. Nie wszystkim internautom podobają się jej relacje z podróży Magda Gessler spędza wymarzone wakacje w miejscu, które określa jako raj, ale nie chodzi jej wcale o egzotyczną wyspę czy astronomicznie drogi kurort nad ciepłym morzem. Internauci komentują na bieżąco jej relacje z urlopu, publikowane na Instagramie. Nie wszystkim podoba się Magda Gessler w wakacyjnym wydaniu. Przekonajcie się, gdzie gwiazda wypoczywa najlepiej i dlaczego zawsze wraca w to samo miejsce. 📢 Prosta zapiekanka ziemniaczana z cukinią i kurczakiem – jest pyszna, sycąca i nie wymaga wiele pracy. Przepis na łatwy obiad z piekarnika Zapiekanka ziemniaczana z cukinią to pomysł na pyszny i łatwy do przygotowania obiad. Proponuję dodać do niej m.in. podsmażone kawałki kurczaka oraz kremowy i wyrazisty sos. Taki sycący obiad sprawdzi się na każdą okazję. Smakuje rewelacyjnie! Sprawdź, jakie to proste i dobre. Wypróbuj przepis na obiad z piekarnika dla całej rodziny.

📢 W sierpniu poznamy datę otwarcia wystawy "Młyn-Maszyna" w Bydgoszczy. Prace nad ekspozycją w Młynach Rothera idą pełną parą Jesienią w Młynach Rothera pojawi się pierwsza w Bydgoszczy interaktywna ekspozycja popularnonaukowa. Na wystawie „Młyn-Maszyna” znajdą się treści, które zaciekawią zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych. 📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska?

📢 Tak dzisiaj wygląda Alutka z serialu Rodzina Zastępcza. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 800+ od stycznia 2024 r., ale nie dla każdego! Komu ZUS podwyższy świadczenie z urzędu? Bydgoski ZUS wyjaśnia Rządowy program 500 plus wprowadzono w 2016 roku. Już wiadomo, że od 1 stycznia 2024 roku rodzice dostaną więcej pieniędzy na dziecko. Od stycznia 2024 roku ma bowiem wejść w życie dodatek 800 plus. Kto może liczyć na pieniądze z rządowego programu Rodzina 800 plus i jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze? 📢 Tego nie rób przed snem. Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Monika Miller znowu odsłania ciało. Tym razem pozuje topless i prezentuje tatuaż na plecach - zdjęcia Wnuczka byłego premiera RP, Monika Miller, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje topless i przy okazji pokazuje na nim tatuaż na plecach. Fotka wywołała lawinę komentarzy. Zobaczcie tę fotografię oraz zdjęcia z wakacji, którymi pani Monika pochwaliła się całkiem niedawno w mediach społecznościowych.

📢 Oto objawy cichego udaru mózgu. Nie pomyl ich z symptomami zwykłego starzenia! Cichy udar mózgu jest trudny do wykrycia (jednoznaczne potwierdzenie da rezonans lub tomograf), ale istnieją pewne objawy, które mogą wskazywać, że dana osoba go przeszła. Niestety wiele osób, które przeszły cichy udar mózgu, myli symptomy na przykład z objawami starzenia się. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Kiedy należy wybrać się do lekarza, który zleci szczegółowe badania? Przeczytaj!

📢 Tak przez lata zmieniała się Renata Gabryjelska. To ona grała Ewę w serialu "Złotopolscy" - zdjęcia Renata Gabryjelska zagrała z Pawłem Kukizem w filmie "Girl Guide" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Następnie została Ewą w serialu "Złotopolscy", a obie role przyniosły jej ogromną popularność. W latach 90. odnosiła sukcesy w konkursach piękności. Jak przez lata zmieniała się aktorka i modelka, czym się zajmuje? Zobacz jej archiwalne i aktualne zdjęcia w galerii. 📢 Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu. To musisz wiedzieć! Jakie atrakcje, gdzie zaparkować, ile kosztują bilety i gdzie je zakupić? edycja Bella Skyway Festival startuje już we wtorek 15 sierpnia i potrwa do soboty. W tym roku festiwal wraca do pierwotnej, darmowej wersji. Tylko za jedną atrakcję trzeba będzie zapłacić. Z tego powodu zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje o festiwalu. Jakie atrakcje czekają na gości i ile kosztuje bilet na jedną z nich? Gdzie zaparkować auto i jak w te dni działa komunikacja miejska?

📢 Pod Mogilnem i Inowrocławiem trwają poszukiwania dwóch osób, które zniknęły pod wodą Trwają poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę po południu zaginęli podczas kąpieli w jeziorze oraz dawnej żwirowni. W obu akcjach udział biorą strażacy z jednostek ratownictwa wodnego.

📢 Dwie śmiertelne ofiary wypadków na torach kolejowych pod Toruniem i we Włocławku Czarna doba na torach w kujawsko-pomorskiem. Pod kołami pociągów zginęły dwie osoby. Do jednego z wypadków doszło w niedzielę przed południem. Tor z Włocławka do Torunia jest zablokowany. 📢 Festyn charytatywny w Pieczyskach. Zbierano pieniądze dla Szymka z Gogolinka [zdjęcia] Niespełna 4-letni Szymek Skotnicki z Gogolinka walczy o zdrowie. To dla niego w sobotę 12 sierpnia zorganizowano festyn charytatywny na plaży w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. 📢 Kurki prosto z zagajnika w Bydgoszczy. Gdzie na Kujawach i Pomorzu można znaleźć grzyby? Po dłuższym okresie z deszczową pogodą w woj. kujawsko-pomorskim w końcu pojawiło się sporo grzybów - mieszkańcy znajdują kurki, kozaki, borowiki, w niektórych rejonach pojawiło się tyle podgrzybków, co jesienią. Grzyby można znaleźć również na terenie Bydgoszczy i wcale nie trzeba zapuszczać się w "tajne" rejony.

📢 Derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. W rolach głównych bramkarze i kibice [zdjęcia] W 2. kolejce III ligi 2. grupy Zawisza Bydgoszcz podejmował Elanę Toruń. Derby województwa kujawsko - pomorskiego z trybun śledziło ponad cztery tysiące widzów, w tym około 500 fanów gości. 📢 Kolejny znakomity - i darmowy - koncert Fontanny Muzyki w Bydgoszczy! Zobacz zdjęcia "W Śródziemnomorskim Klimacie. Włosko-Francuska Uczta" - to tytuł drugiego z czterech sierpniowych bezpłatnych koncertów w ramach Festiwalu Fontanna Muzyki przy fontannie Potop, który odbył się 12 sierpnia 2023. Po deszczowej inauguracji, tym razem melomanom nic nie przeszkodziło w radości obcowania z kulturą na wysokim poziomie. W galerii zamieszczamy zdjęcia z sobotniego koncertu.

📢 Zobacz, jak wyglądały oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy [zdjęcia] Uroczystość miała miejsce w piątkowy poranek w siedzibie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W tym roku przypada 103 rocznica Bitwy Warszawskiej.

📢 Karolina Rafałko z Bydgoszczy popłynie dookoła świata. Będzie spełniać dobre uczynki Karolina Rafałko wraz ze swoim partnerem - Anglikiem Lee Wardem planują spędzić w podróży od 8 do 10 lat! W tym czasie chcą odwiedzić wszystkie kontynenty. Cel mają szczytny: pomoc potrzebującym. 📢 Długi weekend w Bydgoszczy. Sprawdź, co się będzie działo w Bydgoszczy do 15 sierpnia Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery i muzyczne emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach rekreacji w Bydgoszczy - czy to dla rodzin z dziećmi, czy dla przyjaciół. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 11-15 sierpnia w Bydgoszczy znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Trwają prace nad budową kolejnych przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy. Docelowo będzie ich trzynaście Pomysł na budowę w Bydgoszczy peronów wiedeńskich pojawił się około dekady temu i wciąż wracał jak bumerang. W 2018 r. do skutku doszła pierwsza inwestycja. Wówczas do harmonogramu inwestycji miejskich wpisano utworzenie takiego przystanku w okolicy placu Teatralnego. W 2019 r. został oddany do użytku, a rok później opracowano koncepcję, zgodnie z którą Bydgoszcz miała wzbogacić się o kilkanaście kolejnych takich przystanków. Obecnie inwestycja jest realizowana przy ul. Gdańskiej/Chodkiewicza.

📢 Wysportowane ciało Cayetany z serialu "Akacjowa 38". Nie poznałbyś jej na ulicy - zdjęcia Sara Miquel wciela się w postać Cayetany w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Polscy widzowie mogą oglądać serial od 2023 roku na antenie TVP 2. Grana przez Miquel postać mocno różni się od wizerunku, który aktorka prezentuje na co dzień. Jaka prywatnie jest Sara Miquel? Może pochwalić się wysportowanym ciałem, uwielbia też eksperymentować z fryzurami. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Ma 35 lat, jest piękna i naturalna. Tak na co dzień wygląda Zehra z serialu Zakazany owoc [zdjęcia] "Zakazany owoc" jest najbardziej popularnym tureckim serialem emitowanym obecnie w Telewizji Polskiej. Jedną z bohaterek produkcji znad Bosforu jest Zehra, zbuntowana córka Halita Arguna. W tę rolę wciela się Şafak Pekdemir, 35-letnia aktorka urodzona w Stambule. Co jeszcze o niej wiemy? W galerii poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia tureckiej piękności. Zobaczcie, jak serialowa Zehra wygląda na co dzień.

📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Dom na wsi, kominek i cztery psy [zdjęcia] Podczas pandemii Covid-19 Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadziła się do swojej posiadłości w Konstancinie pod Warszawą. Prowadząca "Dzień dobry TVN" mieszka tam z czwórką swoich psów. Wnętrza urządzone są w industrialnym stylu, a uwagę zwracają kominek, przestronne pomieszczenia i duże okna. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Gra Çağataya w serialu Zakazany owoc. Fanki serialu kochają się w tureckim aktorze! [zdjęcia] Kilka tygodni temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Çağatay, syn Hasana Alego. W rolę nowego męża Yildiz wciela się 41-letni Berk Oktay. Przystojny aktor od razu wpadł w oko fankom tureckiej produkcji. Wielu widzów zastanawia się, kim jest nowy bohater tureckiego serialu oraz jak wygląda jego życie prywatne. Postanowiliśmy to sprawdzić! Zobaczcie, jak na co dzień wygląda Çağatay z "Zakazanego owocu"!

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

📢 Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy. Zobacz zabytkowy obiekt, który znów tętni życiem W piątek (4 sierpnia) równo o godzinie 15 oficjalnie otwarto wyremontowaną Halę Targową w Bydgoszczy. Pierwsi klienci, którzy pół godziny wcześniej utworzyli przed drzwiami wejściowymi sporą kolejkę, mogli sprawdzić jak zmienił się obiekt i jaką przygotowaną ofertę gastronomiczną. 📢 Yildiz z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Taka jest na co dzień piękna Eda Ece Eda Ece to niekwestionowana gwiazda tureckich seriali. Ukochana przez Polaków aktorka niedawno wzięła ślub. Także jej postać z serialu "Zakazany owoc" - Yildiz, zaczyna budować swoje szczęście u boku Cagataya. Jak wiele łączy ją z bohaterką, w którą się wciela? Taka jest prywatnie Eda Ece, czyli serialowa Yildiz z "Zakazanego owocu". 📢 Tak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. To dzieło uwielbianego projektanta gwiazd! [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo wprowadzą się do nowego domu! Za wygląd wnętrz odpowiada uwielbiany przez gwiazdy projektant - Jonatan Kilczewski, który realizuje programy remontowe na antenie stacji TVP. Biel, minimalizm, marmur, boho aspekty - tak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia wnętrz!

📢 Manuela z serialu "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [zdjęcia] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Uczestnicy pierwszej edycji Big Brother. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa". 📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif.

📢 Gwara kujawska - tak mówiono kiedyś na Kujawach. Jest podobna do gwary poznańskiej O czystej gwarze kujawskiej możemy mówić w kontekście języka używanego na Kujawach przed pierwszym rozbiorem Polski. 5 sierpnia 1772 r. zostały zawarte w Petersburgu trzy identyczne traktaty, zgodnie z którymi trzy mocarstwa ‒ Rosja, Prusy i Austria ‒ dokonały I rozbioru Polski. Zmiany terytorialne bezpośrednio wpłynęły na lokalnie stosowaną gwarę, w tym kujawską. Poniżej słowniczek gwary kujawskiej. Znasz te słowa? 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie! [zdjęcia] Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox.

📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman.

📢 Tak mieszka Sanah. W mieszkaniu piosenkarki panuje niezwykły klimat [zdjęcia] Ogromne pianino i minimalistyczny wystrój - tak wygląda mieszkanie Sanah. Apartament piosenkarki urządzony jest w niesamowitym klimacie. Wnętrza jej mieszkania są wypełnione kwiatami. Zobaczcie, jak mieszka Sanah. 📢 Tak mieszka Jerzy Dudek. Były bramkarz Realu Madryt ma piękny dom z ogrodem [zdjęcia] Jerzy Dudek rozegrał 60 meczów w reprezentacji Polski i wystąpił na mistrzostwach świata w Korei i Japonii. W 2005 r. wraz z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów. Po zakończeniu piłkarskiej kariery został ekspertem i komentatorem sportowym. Zobaczcie, jak mieszka Jerzy Dudek. Dom byłego bramkarza Realu Madryt jest bardzo nowoczesny. 📢 U Jędzy pod Krakowem nie zmieniła się w Edelweiss. Dziś za to w tym miejscu działa Karczma Mario. Menu, ceny, opinie [KUCHENNE REWOLUCJE] Tym razem Magda Gessler odwiedza obrzeża Krakowa, gdzie przeprowadzi kuchenne rewolucje w restauracji pod nazwą "U Jędzy". U Jędzy niestety nie uda się uratować. Obecnie w tym miejscu działa Karczma Mario, a tę restaurację prowadzą zupełnie inni przedsiębiorcy niż bohaterowie Kuchennych Rewolucji i robią to skutecznie i z sukcesem (więcej szczegółów poniżej).

