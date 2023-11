Prasówka 15.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HIPOKRATES 2023. Nagrodziliśmy laureatów w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz czas na finał ogólnopolski”?

Prasówka 15.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 HIPOKRATES 2023. Nagrodziliśmy laureatów w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz czas na finał ogólnopolski We wtorek 14 listopada, w Hotelu City w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy laureatów - pracowników służby zdrowia - z województwa kujawsko-pomorskiego. Do 16 listopada trwa głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu.

📢 Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz z kolejną wygraną. Jong Woojin nie zawiódł [zdjęcia] Tenisiści stołowi znad Brdy wygrali we wtorek we własnej sali z Oxynet Jarosław 3:1 w meczu rozegranym awansem z 8. kolejki LOTTO Superligi. Spotkanie trwało 2 godziny i 15 minut. 📢 Wojskowa emerytura robi niezwykłe wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

Prasówka 15.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gra Defne w serialu Złoty chłopak. Tak prywatnie wygląda Mine Tugay [zdjęcia - 15.11.23] "Złoty chłopak" zyskuje coraz większe grono fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów tureckiej produkcji. Jedną z ważniejszych postaci w serialu jest Defne, w rolę której wciela się Mine Tugay. 45-letnia aktorka pojawiła się w telenoweli nagle, a grana przez nią bohaterka nadaje ton wydarzeniom. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowa Defne. Mamy prywatne zdjęcia rudowłosej piękności!

📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka. Wiejski dom u podnóża Gór Świętokrzyskich [zdjęcia - 15.11.23] Andrzej Piaseczny to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Rozpoznawalność zdobył w formacji "Mafia", jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Kacpra Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Następnie przyszedł czas na karierę solową. Na wielkiej scenie jest od blisko 25 lat! 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi egoistami. Oni myślą tylko o sobie [lista - 15.11.23] Nigdy nie działają bezinteresownie, zawsze starają się coś dla siebie ugrać. Te znaki zodiaku są największymi egoistami. One w pierwszej kolejności stawiają zawsze na siebie. Rzadko kiedy potrafią tworzyć relacje oparte na partnerstwie i wzajemności. Te znaki zodiaku egoizm mają zapisany w gwiazdach... 📢 Prognoza pogody na zimę 2023/2024. Sprawdź, co mówią długoterminowe prognozy [15.11.23] Jakiej aury możemy spodziewać się zimą 2023/2024 roku? Sprawdzamy długoterminową prognozę pogody od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oto prognoza temperatury i opadu na grudzień 2023 oraz styczeń, luty i marzec 2024.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach [15.11.23] Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [15.11.23] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Rozwód Yildiz i Cagataya. Mężczyzna nie przyznaje się do zdrady [15.11.23] "Zakazany owoc" to absolutnie najchętniej oglądany turecki serial w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a kolejne intrygi i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany telewizorów. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-24 listopada. 📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują... [15.11.23] O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w listopadzie. Trucizna w ziołach i zazdrosna Seher [15.11.23] Serial "Dziedzictwo" cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a każdy odcinek tureckiej produkcji przyciąga przed telewizory setki tysięcy ludzi. Wiemy już, co będzie się działo w uwielbianej telenoweli w kolejnych dniach listopada. Zobacz streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo". 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - Seyran będzie załamana, gdy się dowie! Nowe streszczenia [15.11.23] Niebawem w serialu "Złoty chłopak": Seyran postanawia podjąć pracę modelki. Ferit jest przeciwny i nie zgadza się na to, by jego żona podpisała kontrakt. Serter odwiedza Pelin i urządza jej awanturę. Dziewczyna jest zastraszona i przerażona. Prosi o pomoc Ferita. Chłopak spędza u niej noc... Co jeszcze się wydarzy? W galerii przeczytasz streszczenia 10 kolejnych odcinków serialu "Złoty chłopak".

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [15.11.23] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje... 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur [15.11.23] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność - zobaczcie zdjęcia [15.11.23] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela? 📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż [15.11.23] Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. 📢 Koniec serialu "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się telenowela [15.11.23] Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Sułtanka Mihrimah z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda 39-letnia Pelin Karahan [15.11.23] Pelin Karahan zagrała w serialu "Wspaniałe stulecie" sułtankę Mihrimah. Jak w ciągu dekady zmieniała się turecka aktorka? Gwiazda "Wspaniałego stulecia" od czasu, gdy kręcono popularną turecką telenowelę zdążyła się rozwieść, ponowie wyjść za mąż i urodzić dwóch synów. Zobacz jak teraz wygląda Pelin Karahan - zdjęcia zamieszczamy w galerii. 📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy [15.11.23] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy!

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało i kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia [15.11.23] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [15.11.23] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku listopada. Yildiz do kamer: Cagatay i Kumru są kochankami [15.11.23] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu: Yildiz przygotowuje się do rozwodu. Kumru robi aferę w restauracji Omera. Ender i Dogan mają się ku sobie. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [15.11.23] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka na wakacjach pozuje w skąpym stroju i wygląda "hot" [15.11.23] Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy oraz okolicy. Znasz te słowa? [galeria powiedzeń - 15.11.23] Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów! Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 Pęknięcie nawierzchni na moście Pomorskim w Bydgoszczy. Nagła decyzja o wyłączeniu pasa ruchu! Uwaga kierowcy. Nasyp i nawierzchnia na wjeździe na most Pomorski w Bydgoszczy w kierunku ronda Toruńskiego zostały uszkodzone. Bydgoscy drogowcy w trybie nagłym we wtorek (14 listopada) wyłączyli prawy pas na moście z ruchu. 📢 Ceny karpia 2023 - ile zapłacimy za kilogram przed świętami? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia poszły w górę, co tłumaczono droższą karmą, rosnącymi kosztami transportu, a także podwyżkami pensji dla pracowników. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują jednak na odwrócenie trendu, pomimo niekorzystnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia na wigilię?

📢 Atak nożownika w Tucholi! Kobieta została zaatakowana w pracy, napastnik zadał jej cios nożem w plecy Dramatyczne sceny rozegrały się w jednej z firm na terenie Tucholi. Kobieta została tam ugodzona nożem. 39-letni napastnik został zatrzymany przez policję. Kobieta na szczęście nie doznała poważnych obrażeń i już opuściła szpital. 📢 Dwie niedziele handlowe do końca 2023 roku. W te dni sklepy będą otwarte [kalendarz] Do końca 2023 roku zostały dwie niedziele handlowe (w sumie w ciągu roku było ich siedem). Jedna z pozostałych niedziel handlowych będzie specyficzna - sklepy będą musiały zamknąć się szybciej niż zwykle. W które niedziele w 2023 roku będzie można zrobić zakupy?

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [zdjęcia - 14.11.2023 r.] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony". Bydgoszczanka to kandydatka na żonę Dariusza spod Łodzi [14.11.2023] 22-letnia Nicola z Bydgoszczy występuje w programie "Rolnik szuka żony". Właśnie dostała się do następnego etapu reality show w TVP1. Do swojego gospodarstwa w Skotnikach zaprosił ją Dariusz. O względy rolnika spod Łodzi zabiegają również 25-letnia Maria z Katowic i 23-letnia Natalia ze Smardzowic pod Krakowem. Poznajcie bliżej Nicolę z "Rolnik szuka żony". 📢 Są ciepłe, wygodne, stylowe i pasują do wszystkiego. Sprawdź buty zimowe damskie, które noszą Rozenek, Koroniewska i inne gwiazdy Kozaki, botki, kowbojki i śniegowce, w przeróżnych kolorach, na niskim i wysokim obcasie, w połączeniu ze spodniami, sukienkami i spódnicami – gwiazdy prezentują całe mnóstwo stylizacji damskich butów zimowych. Joanna Koroniewska udowadnia, że botki na grubej podeszwie będą dobrze wyglądać wraz z sukienkami, a Małgorzata Rozenek, że jasne kozaki to nie tylko wspomnienie z początku lat 2000, ale obecnie jeden z najgorętszych trendów.

📢 Facebook. Oświadczenie o braku zgody na wykorzystanie zdjęć - to zwykły łańcuszek i nie ma żadnej mocy prawnej Użytkownicy Facebooka znowu publikują i powielają oświadczenia w których informują, że nie zgadzają się na korzystanie przez Metę zdjęć, które publikują na swoich profilach. Takie oświadczenia jednak nie mają żadnego sensu ani mocy prawnej. Wyjaśniamy, dlaczego.

📢 Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu w Fordonie. Jedna osoba trafiła do szpitala Do zderzenia trzech aut osobowych doszło we wtorek (14 listopada) na skrzyżowaniu ul. Akademickiej i Igrzyskowej w Bydgoszczy. W związku ze zdarzeniem były chwilowe utrudnienia w ruchu tramwajów, bo jeden z pojazdów wylądował na torowisku. 📢 Bydgoszcz stroi się na święta. Na Starym Rynku stanęła już żywa choinka [zdjęcia] We wtorek (14 listopada) o świcie na Starym Rynku pojawiła się wielka choinka. Światełka na niej rozbłysną podczas oficjalnego otwarcia Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Nastąpi to w sobotę 18 listopada.

📢 Taka jest prywatnie Sanah - zobacz, jak mieszka i żyje popularna piosenkarka [zdjęcia] Sanah to popularna polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka. Sanah to pseudonim artystyczny Zuzanny Ireny Grabowskiej (z domu Jurczak), który powstał od skrótu angielskiej wersji imienia artystki: Susannah. Wcześniej piosenkarka występowała pod pseudonimem "Ayreen", pochodzącym od jej drugiego imienia. 📢 Tak mieszka Kamil Grosicki wraz z żoną Dominiką. Oto wnętrza ich apartamentu w Szczecinie Kamil Grosicki aktualnie walczy wraz z reprezentacją o awans do Euro 2024. Piłkarz odkąd ponownie gra w Pogoni Szczecin, to właśnie w tym mieście zamieszkał wraz z rodziną. Jego żona - Dominika - chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami z ich życia prywatnego. Oto jak urządzili swój apartament! 📢 Choroba Alzheimera - zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej groźnej choroby Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera?

📢 Dorota Gardias - rozebrana przed obiektywem. Dziennikarka wyglądała jak bogini! Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Ostatnio Dorota Gardias odbyła nietypową sesją zdjęciową, a przed obiektywem zrzuciła wszystkie ciuchy i prezentowała się tak, jak ją stworzyła matka natura. Gwiazda w szczytnym celu wcieliła się w Nintu, babilońską boginię i trzeba przyznać, że wybór postaci był idealny, tak jak sylwetka pani Doroty. 📢 Monika Miller - bikini. Celebrytka i aktorka z serialu Gliniarze odsłaniała tatuaże w Turcji Monika Miller, wnuczka byłego premiera Leszka Millera, cieszy się słoneczną pogodą podczas zagranicznych wakacji. Najpierw odwiedziła Paryż, teraz czas na wypoczynek w Turcji. Miller opublikowała zdjęcia z plaży. "Nareszcie wypoczynek. Szczerze przyznam, że nie potrafię leżeć na plaży i nic nie robić. Boję się że zanudzę się tu jak mops" - napisała.

📢 Trujące rośliny doniczkowe. Są szczególnie groźne dla zwierząt i dzieci - takie reakcje wywołują Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę. 📢 Modne pomysły na aranżację wnętrz 2023. Popart, klasyka, kawaii, japandi - najnowsze trendy wnętrzarskie 2023 Choć nie w tak szybkim tempie jak moda, trendy wnętrzarskie 2023 też się zmieniają. Kształty, kolory, dodatki, a nawet meble dla zwierząt... Mieszkanie czy dom mają być wygodne dla mieszkańców, wnętrza maja dawać komfort i wprawiać w dobry nastrój. Tak będą wyglądały modne wnętrza w 2023 roku. Zobacz.

📢 Lider Konfederacji nawet się nie podniósł! Skandaliczne zachowanie Sławomira Mentzena. Zlekceważył Prezydenta RP Skandal podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. Podczas pięknego gestu Prezydenta RP lider Konfederacji zachował się skandalicznie - nawet nie wstał, gdy do posłów zbliżył się Andrzej Duda. Prezydent wyszedł uścisnąć dłoń każdemu parlamentarzyście w pierwszym rzędzie.

📢 Bulwersujące ustalenia w sprawie sieci aptek. Czy klienci z Kujawsko-Pomorskiego byli podsłuchiwani? Sprawa podsłuchów monitorujących rozmowy aptekarzy z klientami zatacza coraz szersze kręgi. Interwencję w podjął rzecznik praw obywatelskich. Naczelna Rada Aptekarska bada sytuację w regionach. 📢 Do końca prac wodociągowych w Bydgoszczy pozostał miesiąc. MWiK deklaruje dotrzymanie terminu Do końca realizacji dużego projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy pozostał miesiąc. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja deklaruje, że wszystkie prace zostaną sfinalizowane zgodnie z planowanym harmonogramem. 📢 Przybywa stulatków. Najstarsze mieszkanki Bydgoszczy mają po 105 lat W Bydgoszczy z roku na rok przybywa osób w wieku sto lat lub więcej. W 2023 roku w mieście nad Brdą mieszka 106 takich osób. Najstarsze mieszkanki Bydgoszczy mają po 105 lat, najstarsi panowie po 103 lata.

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki. 📢 W kampusie PBŚ będzie Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Ruszyły przygotowania Politechnika Bydgoska rozpoczęła przygotowania do Akademickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydarzenie już po raz trzeci odbędzie się na terenie kampusu przy ul. Kaliskiego w Fordonie. Ma być smacznie, kolorowo i magicznie.

📢 Bydgoski ZUS po raz kolejny zorganizował wydarzenie „Bezpieczny senior”. Zobacz zdjęcia Organizatorem wydarzenia był nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Seniorzy spotkali się w poniedziałek, 13 listopada w auli tej ostatniej placówki.

📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Stylizacje polskich posłanek. Zobacz, jak zaprezentowały się kobiety na pierwszym posiedzeniu X kadencji sejmu 13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich.

📢 Podsumowano konsultacje dotyczące ronda Jagiellonów w Bydgoszczy. Będą dwie pochylnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podsumował konsultacje dotyczące dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag, projektant wprowadził kilka zmian do koncepcji. 📢 Tego nie wolno robić w samochodzie. Za to dostaniesz wysoki mandat [lista] Kodeks drogowy szczegółowo reguluje zachowania, które są niedozwolone podczas prowadzenia auta. Mimo to wielu kierowców nadal korzysta z telefonów podczas jazdy. Nie pomagają wysokie mandaty, a także szerzenie świadomości na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Użytkowanie telefonu podczas jazdy nie jest jedynym zachowaniem, które jest niedozwolone podczas prowadzenia auta.

📢 Listopadowa wyprzedaż sprzętu od AMW. Co można kupić w Bydgoszczy? [ceny, zdjęcia] Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje przetarg publiczny na sprzedaż sprzętu. Otwarcie ofert nastąpi w poniedziałek, 14 listopada. Wśród wystawionych rzeczy są pojazdy, kuchnia polowa, sprzęt sportowy, materiały budowlane. Zobacz w galerii, co i za ile można kupić od wojska. 📢 Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" i Grzegorz Collins są parą Sylwia Bomba to niekwestionowana gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem". Na kanapie zasiada wraz z Ewą Mrozowską. O celebrytce zrobiło się ostatnio niesłychanie głośno. Wszystko za sprawą jej związku z Grzegorzem Collinsem. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie listopada. Cagatay chce wrócić do Yildiz! Yildiz przyłapuje Cagataya na zdradzie. Jest nieugięta i wie, że to koniec jej małżeństwa. Mężczyzna jednak nie może pogodzić się z jej decyzją i pijany nachodzi ją w domu. Arzu kłóci się z Ender. Intrygi kobiety dają się wszystkim we znaki.

📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. W skali roku ma być więcej pieniędzy dla seniorów - o tyle wzrosną emerytury W projekcie budżetu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie, wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca jest bardzo wysoki i wynosi 12,3 proc. (te dane pochodzą sprzed 1 listopada, obecne kalkulacje waloryzacji są niższe i mówią o 11,4 proc. - na oficjalne dane jeszcze musimy poczekać). Wiadomo jednak, że w 2024 roku emerytury doczekają się dwukrotnej waloryzacji, ponadto emeryci zyskają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Wzrosną również dodatkowe świadczenia: trzynasta i czternasta emerytura. Więcej informacji w artykule poniżej. W galerii z kolei prezentujemy nowe tabele wyliczeń, o ile wzrosną emerytury, jeśli waloryzacja 1 marca wyniesie tyle, ile zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok.

📢 Popularność zyskała dzięki roli w „BrzydUli”. Prywatnie Julka Kamińska to piękna kobieta o nienagannej sylwetce. Sprawdź, jak o siebie dba Julia Kamińska to aktorka, piosenkarka i scenarzystka. Zasłynęła dzięki roli Urszuli Cieplak w serialu „BrzydUla”. Fani tej produkcji z zapartym tchem śledzili jej metamorfozę. W życiu prywatnym kobieta ma na swoim koncie niejedną zmianę wizerunkową. Poznaj sekret szczupłej sylwetki celebrytki.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Kacperek z Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl".

📢 To ona uwiodła Cagataya w serialu Zakazany owoc. Tak prywtanie wygląda piękna Kumru "Zakazany owoc" cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Widzowie w Polsce od kilku tygodni oglądają piąty sezon tureckiego serialu, w którym do obsady produkcji dołączyła Biran Damla Yılmaz, która wciela się w rolę Kumru. Kobieta szybko wdała się w romans z Cagatayem i rozbiła jego małżeństwo z Yildiz. Na co dzień aktorka jest jednak zupełnie inna niż grana przez nią bohaterka. Zobacz, jak serialowa Kumru wygląda prywatnie!

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Święto gęsi na Krajnie pełne wiejskich smaków. Minikowo oblężone - zobacz zdjęcia Chłód i mgła nie odstraszyły mieszkańców regionu. Pierwsi smakosze gęsiny pojawili się w Minikowie godzinę przed imprezą. Handlowano do zmroku. Ceny wyższe niż rok temu, ale nikt nie oszczędzał.

📢 Areszt w bydgoskim Fordonie z nową elewacją. Murale i sztukateria robią wrażenie! [zdjęcia] Trwają prace przy odnowieniu elewacji Aresztu Śledczego w bydgoskim Fordonie. Na ścianach 170-letniego budynku pojawiły się m.in. historyczne murale, elegancka sztukateria oraz nowa kolorystyka. Inwestycja dopełnia rewitalizację Rynku oraz okolicznych kamienic, które znów zachwycają swoim wyglądem. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny listopad 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Wysoki mandat za suszenie prania. Tego nie wolno robić na balkonie - mamy listę zakazanych czynności Wysoki mandat za suszenie prania na balkonie? Wydawać by się mogło to nieprawdopodobne, jednak to możliwe. Przekonała się o tym mieszkanka naszego regionu, która została ukarana mandatem w wysokości 300 zł. To nie jedyna rzecz, której nie można robić na balkonie. Za co jeszcze grozi mandat? 📢 Tak mieszkają David i Victoria Beckham. Wiejska rezydencja jest warta 12 milionów funtów! Świat ponownie oszalał na punkcie Beckhamów. Wszystko za sprawą premiery serialu dokumentalnego o kultowym piłkarzu. To w nim David i Victoria Beckham, a także ich przyjaciele i koledzy z branży, opowiadają o młodości i karierze jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Oglądając dokument nie sposób oderwać wzroku od pięknej rezydencji Beckhamów. To magiczne miejsce, które warte jest miliony!

📢 450 osób pojechało w Bydgoskim Rowerowym Rajdzie Niepodległości. Zobaczcie zdjęcia W 2023 roku obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza zorganizowało 11 listopada XVII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości. Uczestnicy przejechali trasę liczącą 111 kilometrów, odwiedzając po drodze 13 miejsc pamięci.

📢 Bydgoski Bieg Niepodległości 2023 - ponad 1300 uczestników! Mamy zdjęcia z trasy Kolejna edycja Bydgoskiego Biegu Niepodległości cieszyła się sporym zainteresowaniem. Zobaczcie, co działo się na trasie. 📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

📢 Małgorzata Ohme - tak mieszka. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme! 📢 Najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia z ceremonii! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Niewiernych ujawnia Wróżka Roma Miłość nie zawsze jest taka, jak byśmy chcieli. Kłótnie, nałogi, nieporozumienia, a wreszcie niewierność - to jedne z najczęstszych przyczyn rozstań. Jak wskazuje Wróżka Roma, niektórzy skłonności do zdrad mają zapisane już w gwiazdach. Jedni bardziej, drudzy mniej? Koziorożec, Byk, Baran, kto jeszcze? Przedstawiamy ranking mężczyzn według znaku zodiaku, którzy najczęściej zdradzają. Oto horoskop Wróżki Romy na listopad 2023.

📢 Hanna Lis - tak mieszka. Piękna wyspa i ciemne meble w kuchni na zdjęciach Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w największych polskich stacjach telewizyjnych. W 2016 roku zrezygnowała z dziennikarstwa publicystycznego i informacyjnego na rzecz tematyki lifestylowej. W latach 2007-2022 była żoną dziennikarza Tomasza Lisa. Jakiś czas temu Hanna Lis przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Wilanowie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza apartamentu dziennikarki. 📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

📢 Pieprznik trąbkowy wygląda niepozornie, ale jest smaczny! Ta nietypowa „kurka” rośnie nawet w listopadzie. Zobacz, co to za grzyb Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

📢 Lotto - te liczby losowano najczęściej przez ostatnie 10 lat. Statystyki losowań Sprawdzamy statystyki losowań Lotto na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Które liczby losowano najczęściej, a które najrzadziej? Od 1 października 2013 roku, do końcówki października 2023 roku odbyło się w sumie 1578 losowań Lotto (nie uwzględniamy losowań Lotto Plus). Sprawdź, jakie numery w tym czasie losowane były najczęściej.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Celia zdradzi męża z Jesusem? Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po pierwszym weekendzie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo i Cayetana nieustannie znęcają się psychicznie nad Manuelą. Felipe prosi żonę, by mu zaufała i nie zawracała sobie głowy Guerrą. Manuela odkrywa, gdzie Justo więzi Germana. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Mroczne tajemnice z przeszłości Kumru wyjdą na jaw? Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po pierwszym weekendzie listopada. Wkrótce w serialu: Omer i Feyza ostatecznie rozstają się, a Cagatay zrywa z Kumru! Na uroczystości wręczania nagród dla produktu roku, Yildiz przed kamerami oznajmia, że Cagatay i Kumru są kochankami. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Teresa Werner w stroju kąpielowym. Gorące zdjęcia 65-letniej piosenkarki rozpalają zmysły Nazywana jest królową śląskich szlagierów, a na jej koncerty przychodzą tłumy fanów. Aż trudno uwierzyć, że Teresa Werner w tym roku obchodziła 65. urodziny. Gwiazda muzyki rozrywkowej ma ciało modelki, a swoją figurą mogłaby zawstydzić niejedną nastolatkę. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia, na których możemy podziwiać jej nienaganną sylwetkę. Zobacz, jak Teresa Werner prezentuje się w stroju kąpielowym. 📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Seyran z serialu "Złoty chłopak" - taka prywatnie jest aktorka Afra Saraçoğlu [zdjęcia] Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych ról gra w nim aktorka Afra Saraçoğlu, która wciela się w rolę Seyran. Poniżej nieco informacji o uroczej aktorce, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień. 📢 "Złoty chłopak". Ferit - gra go aktor Mert Ramazan Demir. Internauci: "Musisz być taki przystojny?" Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych męskich ról gra w nim aktor Mert Ramazan Demir, który wciela się w rolę Ferita . W artykule informacje o aktorze, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień Mert Ramazan Demir.

📢 Oliwia Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej pokazała, jak spędza wakacje. Zobacz zdjęcia Oliwia Bieniuk to córka niezwykle popularnej aktorki, Anny Przybylskiej która zmarła zdecydowanie przedwcześnie w 2014 roku. Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcia ze swoich wakacji. Na Instagramie pozuje do zdjęcia ze swoją macochą. Fotka wywołała burzę w sieci. Na niektórych, innych fotografiach Oliwia wygląda jak Anna Przybylska, co zauważają internauci, którzy komplementują urodę dziewczyny. Zobacz zdjęcia Oliwii Bieniuk w galerii artykułu. 📢 Czy poznajesz te miejsca? Zobacz pokolorowane zdjęcia Bydgoszczy sprzed lat Bydgoszcz na strych zdjęciach. Zaglądamy do archiwalnych fotografii, które dekady temu zrobili bydgoscy fotoreporterzy. Dzięki automatycznemu mechanizmowi kolorowania, czarno-białe zdjęcia wykonane przez Wojciecha Wieszoka, Marka Chełminiaka i Leona Staniszewskiego możecie obejrzeć "na nowo". Niektóre miejsca z pewnością kojarzycie z dzieciństwa czy lat młodości. W galerii zamieszczamy pokolorowane zdjęcie oraz skan czarno-białego oryginału.

📢 Tak dziś wygląda Adam Gocel, twórca "Piłkarskiej kadry czeka". Nie uwierzycie, czym dziś się zajmuje "Piłkarska kadry czeka" to kultowy program z czasów PRL, który skutecznie zachęcał do gry w piłkę nożną setki tysięcy nastolatków. Twórcą programu był Adam Gocel, lekarz weterynarii, dziennikarz telewizyjny, a dziś bioenergoterapeuta. Zobaczcie, jak dziś wygląda Adam Gocel, którego program w latach 80. XX wieku przyciągał przed telewizory tłumy widzów. 📢 Najdłuższe mosty i wiadukty w Bydgoszczy. Zobacz, jak wyglądają! [zdjęcia] Na terenie Bydgoszczy znajduje się niespełna 50 mostów, wiaduktów oraz kładek. W naszej galerii przedstawiamy najdłuższe wiadukty i mosty oraz ich nazwy. Zobaczcie, jak wyglądają! 📢 Stare zdjęcia wykonane w Bydgoszczy. Może są na nich Twoi przodkowie? Dziesięć najciekawszych zachowanych fotografii z życia codziennego bydgoszczan z początków XX wieku. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów MOB. Przejdź do galerii powyżej, by je obejrzeć.

