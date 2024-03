Prasówka 14.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca 2024. Setki ciągników na dojazdach do Bydgoszczy!”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca 2024. Setki ciągników na dojazdach do Bydgoszczy! Kujawsko-pomorscy rolnicy nie odstępują od protestów. Szykują się do udziału w ogólnopolskiej akcji, planowanej na 20 marca 2024 r. Zablokują ciągnikami wjazdy do miast wojewódzkich i ich centra, m. in. Bydgoszczy. - To będzie najazd gwiaździsty na każde miasto wojewódzkie - zapowiadają.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.03.24

📢 Mrowiska i rzadki gatunek grzyba. Zmagania budowniczych drogi S10 w Kujawsko-Pomorskiem W pasie wyciętego lasu pod drogę ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń ogrodzono taśmami cenne przyrodniczo miejsca. Zrobiono to na zlecenie wykonawców poszczególnych odcinków trasy. 📢 "3000 złotych na rękę miesięcznie". Pracownicy z Kujawsko-Pomorskiego podają swoje zarobki Tylko dwa procent przepytanych pracowników z Kujaw i Pomorza może się pochwalić, że ich zarobki przekraczają 10 tysięcy złotych na rękę. I na tym koniec dobrych wiadomości? Są tacy, którzy nawet nie dostają minimalnej!

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W tych miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem zarabiają najgorzej. Mamy raport Sprawdziliśmy, w jakich miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem pracownicy mają najniższe zarobki. Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi znajdziecie w naszym rankingu.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [14.03.2024] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów.

📢 Serial "Zakazany owoc" - to wydarzy się jeszcze w marcu. Wykrywacz kłamstw i porwanie [14.03.2024] Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15. 📢 Te rasy psów nadają się dla rodzin z dziećmi. Są przyjazne i mają łagodny charakter [14.03.2024] Golden retriever, beagle, nowofundland... Jakie rasy psów nadają się dla rodzin z dziećmi? Przygotowaliśmy zestawienie ras, które słyną z przyjaznego charakteru, przywiązania do członków rodziny oraz mają anielsko cierpliwy charakter - co w tym przypadku jest cechą bezcenną. Jakie rasy psów znalazły się na naszej liście? Sprawdźcie w galerii.

📢 Serial "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć. Co wydarzy się w drugiej połowie marca? [14.03.2024] Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1.

📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia [14.03.2024] Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się w drugiej połowie marca. Będzie kolejny ślub? [14.03.2024] Serial "Złoty chłopak" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Główne role w tureckiej telenoweli grają Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir (Ferit), Çetin Tekindor (Halis), Beril Pozam (Suna), Diren Polatoğulları (Kazim), Şerif Sezer (Hatice). Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej połowie marca 2024. Streszczenia 10 odcinków zamieszczamy w galerii. 📢 Gwiazda telenoweli "Zakazany owoc" spodziewa się dziecka. Serialowa Yildiz promienieje na zdjęciach [14.03.2024] Eda Ece, która zyskała ogromną popularność dzięki roli Yildiz w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"), spodziewa się dziecka. Jakiś czas temu aktorka zdradziła płeć - to dziewczynka. Gwiazda tureckich seriali niebawem powinna urodzić. Na swoim Instagramie opublikowała kilka zdjęć w ciąży. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [14.03.2024] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość".

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz umrze?! - streszczenia [14.03.2024] Dogan dowiaduje się, że Kumru wpłaciła kaucję za Canera. Saffet zleca porwanie Zeynep. Domownicy są zdziwieni nieobecnością Yildiz i Zeynep w domu. Zeynep wraca sama. Dogan postanawia szukać Yildiz. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jest w wielkim niebezpieczeństwie.

📢 Tak wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [14.03.2024] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Pijany Ferit wyznaje Ifakat prawdę [14.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 9-10 marca w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak". Wkrótce w serialu: Gulgun przechodzi metamorfozę, czym wprowadza w zachwyt domowników rezydencji. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Kaya skłóca Seyran z ojcem. Sultan dosypuje środki antykoncepcyjne do kawy Seyran. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [14.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw [14.03.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [14.03.2024] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca! 📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman chce, aby Seher została jego prawdziwą żoną! - streszczenia [14.03.2024] Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Mężczyzna udaje się z żoną na spacer. Następnie wyjawia jej, że chce, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Podekscytowana Seher od razu się zgadza. Wszystko wskazuje na to, że zakochani nareszcie zażegnali kryzys. Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [14.03.2024] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [14.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [14.03.2024] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [14.03.2024] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska.

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [14.03.2024] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024.

📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [14.03.2024] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [14.03.2024] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"! 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [14.03.2024] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [14.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Pracownicy MZK w Bydgoszczy mieli spotkać się z kandydatami na prezydenta, ale spotkali się z kandydatem. Zawiodła komunikacja W środę (13 marca) po godzinie 10 w siedzibie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych przy ul. Inowrocławskiej zaplanowano spotkanie kandydatów na prezydenta Bydgoszczy z załogą spółki. Wziął w nim udział tylko Łukasz Schreiber. Rafał Bruski oraz Joanna Czerska-Thomas przekazali, że zbyt późno dotarło do nich zaproszenie.

📢 Kolejne oszustwa na pracownika ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły niepokojące sygnały o kolejnych próbach oszustwa „na pracownika ZUS-u”. Oszuści przekazują informację seniorom o możliwości otrzymania dodatkowych środków i oferują pomoc w uzyskaniu 300 zł z Brukseli. Prawdopodobnie w ten sposób próbują wyłudzić dane osobowe. 📢 Aleks Mackiewicz z Gliniarzy zachwyca w Tańcu z gwiazdami. Tak wygląda na co dzień! - zobacz zdjęcia Fani serialu "Gliniarze" trzymają kciuki za Aleksa Mackiewicza, który bierze udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Aktor doskonale sobie radzi w tanecznym show, dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się nieco więcej o gwieździe serialu "Gliniarze". Mamy prywatne zdjęcia 42-latka - zobacz, jak na co dzień wygląda Aleks Mackiewicz. 📢 Tak w młodości wyglądała Agnieszka Włodarczyk. Mocno się zmieniła? Zobacz zdjęcia Agnieszka Włodarczyk popularność zdobyła jeszcze jako nastolatka, najpierw grając tytułową rolę w filmie "Sara", a następnie występując w "13 posterunku". Postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała na początku swojej kariery. Zobaczcie archiwalne zdjęcia, które zostały wykonane ponad 20 lat temu.

📢 Ewelina Lisowska zachwyca w stroju kąpielowym. "Seksownie i mega kobieco" - zobacz zdjęcia Ewelina Lisowska w ostatnim czasie dużo podróżuje, a relacje ze swoich dalekich wypraw publikuje w mediach społecznościowych. Fani są zachwyceni formą artystki, a pod jej zdjęciami na Instagramie sypią się komplementy. - "Cudnie wyglądasz", "Mega kobieco", "Świetna figura", "Wyglądasz bosko" - piszą internauci. Zobaczcie, jak Ewelina Lisowska wygląda w stroju kąpielowym.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Zobacz, kto znalazł się na liście największych awanturników Wyolbrzymiają, prowokują, zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Nawet z najmniejszej drobnostki są w stanie zrobić karczemną awanturę. Lepiej schodź im z drogi. Zobaczcie imiona osób, które mają najbardziej krzepkie charaktery. Oni szybko wpadają w złość.

📢 W tym wypadku na krajowej "10" pod Bydgoszczą zginęła cała rodzina. Proces jest na ukończeniu Bydgoski sąd czeka jeszcze na opinię psychiatryczną oskarżonego mieszkańca Zachodniopomorskiego, którego prokuratura obwinia o doprowadzenie do tragicznego wypadku z 2022 roku. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha. 📢 Złota "blacha" dla policjantów od cyberprzestępczości z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Koalicja Antypiracka już po raz 22. nagrodziła najbardziej zasłużone jednostki policji w walce ujawniania i zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej. Uroczysta gala odbyła się 13 marca br. w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie. Wydział w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości otrzymał "blachę" - za kompleksowe i szczegółowe prowadzenie sprawy, które zaowocowało największym w historii walki z piractwem w Polsce zamknięciem kilkudziesięciu serwisów nielegalnie dystrybuujących treści.

📢 Tak zmieniła się żona Jakuba Błaszczykowskiego. Zobaczcie, jaką przeszła metamorfozę Agata Błaszczykowska jest żoną Jakuba Błaszczykowskiego, wybitnego polskiego piłkarza, reprezentanta kraju, kapitana drużyny. W odróżnieniu od wielu innych partnerek polskich piłkarzy, unika mediów i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Co wiemy o żonie Jakuba Błaszczykowskiego? Zobaczcie, jak przez lata zmieniła się Agata Błaszczykowska.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Jakiś czas temu odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 Monica Bellucci kończy 60 lat i ma w sobie seksapil - zdjęcia. Tak się zmieniała przez lata Monica Bellucci kończy w tym roku 60 lat i nadal zachwyca. To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kobiet na świecie, ikona włoskiego kina, symbol kobiecej zmysłowości. Mówi się, że jest jak wino, czas jest dla niej łaskawy. Jak się zmieniała przez lata swojej kariery, pokazujemy w naszej galerii. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie marca. Eksplozja bomby na ślubie. Poleje się krew! Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się niezwykle ciekawie. Dopiero co Cayetana poznała swoją prawdziwą matkę, a już niebawem widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Podczas ślubu Trini i Ramona wybuchnie bomba, a Akacjowa zaleje się krwią. Zobaczcie, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w drugiej połowie marca. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-29 marca.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 15 marca. Cayetana pozna prawdę, a potem targnie się na swoje życie! Za nami już kilka marcowych odcinków serialu "Akacjowa 38", ale to, co najważniejsze dopiero się wydarzy. Cayetana w końcu pozna prawdę i dowie się, kim jest jej matka. Te informacje totalnie zaskoczą Cayetanę, która pogrąży się w smutku i z dnia na dzień podupadnie na zdrowiu. Kobieta postanowi nawet targnąć się na swoje życie. Mamy streszczenia nowych odcinków hiszpańskiej produkcji - zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie marca.

📢 Zuhal z serialu Dziedzictwo na planie vs. prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zdjęcia Serial "Dziedzictwo" to jedna z najbardziej popularnych zagranicznych produkcji, które możemy obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. W tureckiej telenoweli nie brakuje czarnych charakterów, a wśród nich jest m.in. Zuhal, w postać której wciela się Hilal Yildiz. Aktorka w życiu prywatnym jest zupełnie inna niż na planie produkcji. Zobaczcie, jak serialowa Zuhal wygląda na co dzień.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się na początku marca. To ostatni sezon tureckiej telenoweli Za nami już ponad 400 odcinków tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". W finale 5. sezonu byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń. Co wydarzy się w serialu na początku marca? Widzowie zobaczą szósty sezon popularnej telenoweli, który przedstawia wydarzenia dwa lata po śmierci Cagataya. Mamy streszczenia nowych odcinków "Zakazanego owocu", które zostaną wyemitowane w dniach 4-15 marca. 📢 Zaginął Stanisław Malinowski z Bydgoszczy. 75-latek ostatni raz był widziany 6 lutego Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania 75-latka, który wyszedł z domu i nieznane jest miejsce jego pobytu. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia mężczyzny. 📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz rusza na zgrupowanie. W planach też pierwsze treningi Korzystną pogodę bydgoska drużyna chce wykorzystać do treningów przy Sportowej 2.

📢 Włamali się do kilkudziesięciu plebanii na terenie całej Polski. Łupem padała biżuteria, gotówka i... broń Zatrzymawanie sprawców włamań do plebanii sprzed lat to zasługa policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Do włamań dochodziło na terenie całego kraju

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Serial "Akacjowa 38". Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie.

📢 Paulina Sykut-Jeżyna - tak mieszka. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Wraz z mężem i córką mieszka w przytulnym apartamencie w centrum Warszawy. 200-metrowe mieszkanie urządzone jest bardzo nowocześnie, a uwagę zwracają przede wszystkim przestronna kuchnia z wyspą oraz duży balkon pełen roślin. Zobacz, jak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. 📢 Kontrowersje związane z ociepleniem ceglanego budynku na ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy Charakterystyczny ceglany budynek przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy w ostatnich dniach zaczął częściowo znikać pod styropianem. Jeszcze zanim ruszyły prace, wzbudziło to kontrowersje wśród mieszkańców. W tym wypadku wątpliwości nie dotyczą jedynie kwestii estetycznych, ale i proceduralnych.

📢 Śledztwo w sprawie śmierci ministranta z bydgoskiej bazyliki. Psychiatrzy zbadają podejrzanego Prokuratura w Bydgoszczy czeka na opinię po sekcji zwłok 74-letniego ministranta kościoła pw. św. Wincentego a Paulo, który zmarł w grudniu. Ekspertyza ma wykazać, czy istniał związek między zgonem, a brutalnym napadem z września 2023 roku, którego ofiarą padł mężczyzna. Podejrzany w sprawie 27-latek zostanie wysłany na obserwację psychiatryczną.

📢 Tragiczny wypadek samolotu w Bydgoszczy, zginęły dwie osoby. Prokuratura umorzyła śledztwo Postępowanie dotyczące okoliczności wypadku z 2020 roku, w którym śmierć poniósł pilot i kursantka, było prowadzone przez dział do spraw wojskowych bydgoskiej prokuratury rejonowej. Nie dopatrzono się winy osób trzecich. 📢 Express pyta kandydatów o plany na sport. Łukasz Schreiber: - Bydgoszcz zasługuje na ekstraklasę „Express Bydgoski” poprosił kandydatów ubiegających się w nadchodzących wyborach samorządowych o urząd Prezydenta Bydgoszczy o precyzyjne odpowiedzi na dwa pytania dotyczące czterech dziedzin życia mieszkańców miasta. 📢 Shazza: tak wyglądała na początku kariery muzycznej. Teraz powraca i odświeża swoje dawne hity Na kanale Shazzy w serwisie YouTube ukazał się niedawno teledysk do nowej wersji przeboju „Egipskie noce”. Shazza kontynuuje odświeżanie swoich hitów sprzed lat wydając je na singlach. Artystkę można już oficjalnie znaleźć w serwisie Spotify. Królowa disco polo zaczynała karierę muzyczną w latach 80-tych ub. wieku. Z tej okazji przypominamy zdjęcia z tamtych lat. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała Shazza.

📢 Dyplomy 2024. Nowa wystawa prac studentów Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej W Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy odbył się wernisaż wystawy "Wzornictwo PBŚ. Dyplomy 2024". Na ekspozycji znalazły się projekty dyplomowe studentów Wzornictwa na Politechnice Bydgoskiej. Ekspozycja "Dyplomy" ma już bardzo bogatą historię.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Bydgoszcz świętuje 25-lecie Polski w NATO. Oficjalne obchody na Starym Rynku - wideo Bydgoszcz świętuje 25-lecie przyjęcia Polski do NATO i 20-lecie powstania w naszym mieście ośrodka szkoleniowego NATO. Oficjalne obchody odbyły się we wtorek. W sobotę będzie festyn.

📢 Karolina Gilon - tak się zmieniła. Gwiazda "Love Island" przeszła ogromną metamorfozę Rozpoznawalność przyniósł jej serialu "Miłość na bogato". Następnie było "Top Model" i program "DeFacto". Karolona Gilon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postacie w polskim show-biznesie. Na przestrzeni 10 lat bardzo się zmieniła. Według niektórych jest nie do poznania. Zobaczcie, w naszej galerii, jak zmieniła się Karolina Gilon. Taką metamorfozę przeszła prowadząca "Love Island. Wyspa Miłości". 📢 Agnieszka Kotońska z Googlebox - tak wygląda po metamorfozie. Zobaczcie zdjęcia Agnieszka Kotońska z "Googlebox. Przed telewizorem" w TTV dała się poznać, jako niezwykle żywiołowa i bezpośrednia uczestniczka programu. Kiedy zaczynała pracę w telewizji, była kojarzona jako kobieta plus size. Widzowie ją polubili. Stała się niezwykle popularną celebrytką. Postanowiła zmienić swój wizerunek. Schudła aż 30 kilogramów. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Agnieszka Woźniak-Starak - stylizacje nie tylko na jesień i zimę. Zobacz jak ubiera się gwiazda telewizji Stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak przyciągają uwagę. Gwiazda telewizji w jednym z wywiadów przyznała, że choć jej garderoba jest bardzo duża, to trzyma w niej porządek. Część ubrań sprzedaje lub oddaje, a pozostałe trzyma, by wyciągnąć po latach. Uwielbia łączyć nowe części garderoby ze starymi. Jak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak? Zobacz w naszej galerii jej stylizacje nie tylko na jesień i zimę. 📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Lekarze specjaliści z woj. kujawsko-pomorskiego wrócili z misji medycznej w Etiopii - zdjęcia Już po raz trzeci z rzędu lekarze specjaliści z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym z Bydgoszczy, uczestniczyli w misji medycznej w Afryce. W czasie tygodniowego pobytu w Etiopii operowali i dzielili się wiedzą z tamtejszą kadrą medyczną. 📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Latem z krajobrazu Bydgoszczy ma zniknąć kładka na Wyżynach. Trwają prace projektowe związane z inwestycją Niebawem miną dwa lata od zakończenia konsultacji społecznych w sprawie kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego na Wyżynach w Bydgoszczy. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na jej rozbiórkę – w tym miejscu powstaną przejścia dla pieszych. Sprawdzamy, na jakim etapie jest inwestycja, która ma zostać zakończona latem. 📢 Osuszyć teren, wykonać palowanie, osiągnąć poziom "zero". Plan budowy na Babiej Wsi Inwestor, spółka Projekt B-29 z Radzymina czeka na nową ekspertyzę geologiczną gruntu w miejscu, gdzie ma powstać 50-metrowej wysokości apartamentowiec. W 2017 roku w tym miejscu doszło do osunięcia się skarpy, w kamienicy przy Babiej Wsi zaczęła pękać ściana. Po latach w końcu mają się rozpocząć prace budowlane.

📢 Anita Sokołowska show w Tańcu z gwiazdami. Aktorka swoim tańcem oczarowała jury! [11.03.2024] Za nami już dwa odcinki 14. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Uwagę fanów swoimi występami zwróciła Anita Sokołowska, która wyrasta na jedną z faworytek w wyścigu o Kryształową Kulę. Aktorka tańcząca w parze z Jackiem Jeschke zachwyciła nie tylko widzów, ale również jury, które wysoko oceniło ich taniec. Zobaczcie, jak Anita Sokołowska wygląda na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia aktorki znanej z serialu "Przyjaciółki"! 📢 Fryzury, które odmłodzą twój wygląd. W nich w lustrze zobaczysz siebie sprzed lat. Bądź piękna i pewna siebie po 40. Oto kilka propozycji Fryzury odmładzające to nie tylko odpowiednie cięcie i stylizacja włosów, ale także umiejętnie dobranie ich do wieku i kształtu twarzy. Tylko wtedy subtelnie odmienisz wygląd i nadasz mu młodzieńczego blask. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 Serial "Dziedzictwo" - Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę. Co jeszcze wydarzy się w marcu? Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Ali ogromnie przeżywa tragedię, która go spotkała. Po śmierci ukochanej nie może dojść do siebie. Relacje Yamana i Seher idą ku lepszemu. Yaman postanawia wszystko rozpocząć od nowa, chce powoli odzyskać zaufanie Seher i zbudować z nią związek. Tymczasem szantażowana Ikbal postanawia wynająć płatnego mordercę, który ma zabić Seher. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo". W galerii znajdziesz streszczenia na pierwszą połowę marca. 📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy - tydzień 11-15.03. Zobacz, gdzie zabraknie energii Enea Operator zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim. W artykule poniżej harmonogram planowanych wyłączeń prądu w tygodniu od 11 do 15 marca.

📢 Kajra - na tych zdjęciach zachwyca urodą. Zobacz na zdjęciach, jak na co dzień wygląda żona Sławomira Magdalena Kajrowicz to polska aktorka i piosenkarka, znana przede wszystkim jako Kajra. Prywatnie jest żoną muzyka Sławomira Zapały. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna Kajra. W galerii przedstawiamy jej prywatne zdjęcia. 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Dorota Gardias - dieta. Wygląda jak bogini i zdradza internautom sekret swojej diety Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule. 📢 "Żużlowa" msza w Górsku. Modlili się za bezpieczny sezon - zobacz zdjęcia Msza święta w intencji bezpiecznego sezonu żużlowego odbyła się w Górsku koło Torunia.

📢 Świat zwariował na punkcie świeczek wykonywanych przez nastoletnią Julkę z Torunia! Czyste szaleństwo – mówi Julka O świeczkach, które wykonuje nastoletnia Julka z Torunia, usłyszała cała Polska. Jej życie od tego czasu zmieniło się o 180 stopni. Zamówień z dnia na dzień przybywa! Udało się także zamknąć zbiórkę funduszy na rehabilitację dla jej młodszej siostrzyczki.

📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku marca. Próba morderstwa, listy miłosne i zaręczyny Początek marca w telenoweli "Dziedzictwo" będzie obfitował w zaskakujące wydarzenia. Relacja Seher i Yamana staje się coraz bardziej bliska. Małżonkowie spędzają ze sobą dużo czasu i próbują nadrobić stracony czas. Ikbal nie może jednak patrzeć na ich szczęście i zleca zabójstwo Seher. Co jeszcze wydarzy się w pierwszej połowie marca w tureckiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo", które zostaną wyemitowane w dniach 1-15 marca.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [22.02.24] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.

📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Życzenia na imieniny Krystyny. Wesołe i zabawne życzenia imieninowe na SMS, Messengera, WhatssAppa i Facebooka Imieniny Krystyny. Nasza redakcja składa najlepsze życzenia wszystkim solenizantkom oraz proponuje życzenia na ich święto. Poniżej zamieszczamy wesołe i krótkie rymowanki z okazji imienin Krystyny. Skopiuj je i wyślij mesendżerem lub SMS-em do dzisiejszej solenizantki. Możesz załączyć bezpłatne grafiki z naszego artykułu. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie! 📢 Imieniny Krystyny. Poważne i szczere życzenia. Najpiękniejsze i wesołe życzenia. Życzenia dla Krystyny Imieniny Krystyny wypadają kilka razy w roku. Również 13 marca i 4 grudnia przypadają imieniny Krystyny. Nie zapomnij o jej święcie i złóż solenizantce życzenia. Skorzystaj z tych, które znajdziesz poniżej! Jeśli chcesz, skorzystaj z którejś z bezpłatnych grafik i zdjęć.