Prasówka 14.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 50 lat uczelni technicznej w Bydgoszczy. Milionowe inwestycje Politechniki Bydgoskiej w toku Serce uczelni zaczęło bić w nieznanym Fordonie, mówił rektor PBŚ na inauguracji z okazji półwiecza działalności bydgoskiej uczelni technicznej. Władze politechniki mówią o planach na najbliższą przyszłość. A te najważniejsze to faktyczne uruchomienie wydziału medycznego i dokończenie Akademickiego Centrum Sportu.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Prawda o Cayetanie wychodzi na jaw! - streszczenia [14.02.2024] Felipe denerwuje się, że Leonor w swojej powieści opisała jego romans ze służącą, która popełniła samobójstwo. Mauro jest pod coraz większym urokiem niewątpliwie pięknej Teresy. Padilla chce zmusić Guberna, by powiedział co wie o Cayetanie. Te i jeszcze inne wydarzenia czekają widzów serialu "Akacjowa 38". Prezentujemy streszczenia w naszej galerii.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [14.02.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem na cmentarzu przy Wiślanej w Bydgoszczy We wtorek (13 lutego) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy odbył się pierwszy w tym roku pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. W kwaterze dziecięcej w Grobie Dzieci Utraconych pochowano 50 urn z prochami. 📢 Bydgoski sport w żałobie. Odszedł Marian Szirocki, zasłużony trener W wieku 86 lat zmarł Marian Szirocki „Papa”.

📢 Trujące warzywa w twojej kuchni. Nawet nie wiesz, że codziennie po nie sięgasz. Wśród nich szparagi, pietruszka i... ziemniaki! Trujące ziemniaki i zabójcze pomidory? Brzmi jak żart, ale to czysta nauka. W niektórych sytuacjach popularne warzywa mogą nam poważnie zaszkodzić. Zobacz, jaki kolor to sygnał ostrzegawczy informujący o tym, że grozi nam zatrucie i sprawdź, które części poszczególnych warzyw nie nadają się do spożycia. 📢 Przystanek Jagiellońska/Łużycka najniebezpieczniejszym w Bydgoszczy? Trwają wstępne prace nad zmianą lokalizacji W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z zatłoczonego w godzinach szczytu przystanku tramwajowego Jagiellońska/Łużycka w Bydgoszczy. Pod wpisem na nowo rozgorzała trwająca od lat dyskusja na temat zmian, jakie powinno się wprowadzić, aby zwiększyć bezpieczeństwo w tej lokalizacji.

📢 W Polsce karnawał się kończy. III LO w Bydgoszczy zaprosiło, więc na karnawałową fiestę, ale... do Kadyksu W III LO na bydgoskim Okolu już po raz trzeci zorganizowano “Karnawał z Kadyksu”. Uczniowie klas I-III z rozszerzonym językiem hiszpańskim poprzez zabawę pogłębiali wiedzę o kulturze Hiszpanii i karnawale w Andaluzji.

📢 Centrum Seniorów "Dworcowa 3" tętni życiem. Mnóstwo chętnych na zajęcia Już blisko 1200 osób skorzystało z oferty Centrum Seniorów "Dworcowa 3". Przez dwa miesiące od chwili jego otwarcia zorganizowano tu ponad 80 wydarzeń dedykowanych bydgoskim seniorom. 📢 Ulotka razem z podatkiem od nieruchomości rozsyłana przez bydgoski ratusz. To kampania wyborcza? Bydgoski ratusz do listów z nowymi stawkami podatku od nieruchomości dołącza ulotkę pt. "Twoje podatki wspierają Bydgoszcz". Opozycja nazywa takie działania skandalicznymi i związanymi z kampanią wyborczą. KO ocenia, że to tylko oparta na faktach informacja. Druk ulotek kosztował 7 tys. zł. 📢 Przedszkole w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym na finiszu prac Trwają ostatnie prace przy nowoczesnym przedszkolu na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Ułatwi ono opiekę nad dziećmi osobom, które pracują w tej części miasta. Lokalizacja placówki budziła kontrowersje z uwagi na zanieczyszczenie terenu po dawnym Zachemie.

📢 W Kryterium Asów zostało jedno wolne miejsce. Będzie nowa nagroda? Organizatorzy Kryterium Asów w Bydgoszczy na bieżąco uzupełniają listę startową. Została już tylko jedna niewiadoma.

📢 9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają? Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia.

📢 Atak nożownika przed KFC w Bydgoszczy. 38-latek zginął, 43-letni sprawca w areszcie Mężczyzna, który śmiertelnie ugodził nożem znajomego, został umieszczony w areszcie. W tle kłótni prawdopodobnie kobieta i zawód miłosny. 📢 Tak mieszka Krzysztof Hołowczyc. Zobacz, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024. Zaglądamy do domu Krzysztofa Hołowczyca – galeria zdjęć Krzysztof Hołowczyc mieszka w malowniczej okolicy. Luksusowa posiadłość utytułowanego polskiego rajdowca jest naprawdę imponującą. Zajrzyj do domu Krzysztofa Hołowczyca. Zobacz w galerii zdjęć, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024.

📢 Autobus z Bydgoszczy przed Chełmnem wpadł do rowu! Podróżni trafili do szpitala - mamy zdjęcia W Starogrodzie Dolnym, na drodze wojewódzkiej nr 550, autobus wpadł do rowu i przewrócił się na bok.

📢 Praca w Bydgoszczy - stawki powyżej 5000 złotych brutto. Zobacz oferty z PUP [luty 2024] Sprawdzamy oferty pracy zamieszczone w ostatnich dniach na stronach Powiatowego Urzędu Pracy. W galerii znajdziecie ponad 10 ofert, w których pracodawcy zadeklarowali stawkę 5000 złotych brutto lub większą. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 roku minimalna płaca w Polsce wynosi 4242 złote brutto (ok. 3222 złote netto). 📢 Apel w sprawie poprawy sygnalizacji świetlnej przy przystanku w Bydgoszczy Ostatnie dwa śmiertelne wypadki z udziałem tramwajów w Fordonie spowodowały szeroką dyskusję na temat bezpieczeństwa. Jeden z wątków, który jest w niej poruszany, dotyczy synchronizacji sygnalizacji świetlnej na dużych skrzyżowaniach w Bydgoszczy.

📢 Część targowiska na Bartodziejach w Bydgoszczy może zniknąć? Wydano decyzję o warunkach zabudowy mieszkaniowej na jego terenie Wydano decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą budowy trzech budynków wielorodzinnych na terenie, na którym dziś znajduje się rynek na Bartodziejach w Bydgoszczy. Choć na razie o samej inwestycji nic nie wiadomo, informacja już wzbudziła emocje wśród mieszkańców osiedla. 📢 City Trail Bydgoszcz. Biegacze nie wystraszyli się warunków. Zobaczcie zdjęcia z trasy W niedzielę na trasy w Myślęcinku ponownie wybiegli uczestnicy cyklu City Trail w Bydgoszczy. 📢 Bydgoszczanie ostrzegają przed znakami na drzwiach mieszkań - złodzieje w akcji? W mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia przed potencjalnymi złodziejami. Internauci - także na bydgoskich grupach na Facebooku, publikują zdjęcia z tajemniczymi znakami, jakie pojawiają się na drzwiach do ich domów lub w okolicy wejść do ich mieszkań. Policja ostrzega i przypomina, że te znaki mogą pozostawiać złodzieje, by pozostawić informację o tym, czy takie mieszkanie jest dobrym celem dla włamywaczy. W galerii zamieszczamy informacje o znakach, jakimi posługują się włamywacze. Bądź czujny, jeśli zauważysz te znaki.

📢 Studniówka 2024 Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy. Tak bawili się uczniowie - zdjęcia Dla maturzystów z bydgoskiego Ekonomika to był wieczór pełen wrażeń. W sobotę (10 lutego) uczniowie bawili się na studniówce w Hotelu City. Impreza była bardzo udana, a planowano ją do późnych godzin nocnych. 📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Gastronomika" w Hotelu Holiday Inn. Mamy zdjęcia z balu Sezon studniówkowy dobiega końca. W sobotę (10 lutego) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu w Hotelu Holiday Inn bawili się maturzyści z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 8 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy. 📢 Tak wyglądała Bydgoszcz na początku XX wieku. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W 1907 roku w oficynie A. Dittmanna w Bydgoszczy ukazało się obszerne dzieło „Przemysł i handel w Bydgoszczy”. Zadaniem tej pracy zbiorowej było pokazanie najważniejszych inwestycji w mieście w ciągu ostatniego półwiecza. Poza przedstawieniem faktów i analizami znalazło się tam sporo zdjęć, które miały wówczas potwierdzać wysiłek Niemców w budowie silnego przemysłowo miasta na ówczesnych niemieckich kresach wschodnich.

📢 Na drodze wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Barcin prace trwają. Zima ich nie przerwała Trwa kompleksowa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin. Wykonawca nie przerwał prac, pomimo że jest zima i formalnie mógł to zrobić. 📢 Studniówka 2024 Technikum Mechanicznego nr 10 w Bydgoszczy. Były dwa polonezy - zobaczcie zdjęcia W sobotę (10 lutego) odbyła się jedna z ostatnich w tym sezonie studniówek w Bydgoszczy. Na swoim pierwszym ważnym balu spotkali się maturzyści z Technikum Mechanicznego nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. W Park Hotelu bawiło się blisko 300 osób.

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić?

📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Elektryka". Maturzyści zatańczyli poloneza w Park Hotelu [zdjęcia] Zgodnie z tradycją polonezem rozpoczęli studniówkę tegoroczni maturzyści z Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 w Bydgoszczy. Bal odbył się w piątek (9 lutego) w Park Hotelu. Bawiło się na nim łącznie 100 osób. 📢 "Narodowy program amunicyjny" z Nitro-Chemem? Gen. Skrzypczak o produkcji amunicji w kraju i Bydgoszczy Były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak stwierdził, że powinien powstać "narodowy program amunicyjny", bo zamówienia, które w tej chwili są realizowane przez polskie firmy wystarczą na 15 dni walki. Na razie podpisano kontrakt wart 10 mld zł. W produkcji biorą udział dwie bydgoskie firmy: Nitro-Chem oraz zakłady Belma. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z Restauracji Telimena Eleganckie garnitury i piękne kreacje, polonez oraz dużo dobrej zabawy - w piątek (9 lutego) na studniówce w Restauracji Telimena pojawili się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

