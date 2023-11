Prasówka 13.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia!”?

Prasówka 13.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia! W sobotę, 11 listopada w Bydgoszczy odbyły się Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości zorganizowano w Katedrze Bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja oraz na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Potańcówka w stylu lat 20 z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy Fundacja "Dum Spiro, Spero" zaprosiła mieszkańców Bydgoszczy do udział w Obywatelskich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W piątek 10 listopada i w sobotę 11 listopada, w Fordonie przygotowano wiele atrakcji, między innymi warsztaty, pokazy i występy. Całe wydarzenie zakończyła potańcówka w stylu lat 20. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów do kupienia za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień.

Prasówka 13.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojskowa emerytura robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Rozwód Yildiz i Cagataya. Mężczyzna nie przyznaje się do zdrady [13.11.23 r.] "Zakazany owoc" to absolutnie najchętniej oglądany turecki serial w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a kolejne intrygi i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany telewizorów. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-24 listopada. 📢 Tego nie wolno robić w samochodzie. Za to dostaniesz wysoki mandat [lista - 13.11.23 r.] Kodeks drogowy szczegółowo reguluje zachowania, które są niedozwolone podczas prowadzenia auta. Mimo to wielu kierowców nadal korzysta z telefonów podczas jazdy. Nie pomagają wysokie mandaty, a także szerzenie świadomości na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Użytkowanie telefonu podczas jazdy nie jest jedynym zachowaniem, które jest niedozwolone podczas prowadzenia auta.

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują... [zdjęcia - 13.11.23 r.] O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Listopadowa wyprzedaż sprzętu od AMW. Co można kupić w Bydgoszczy? [ceny, zdjęcia - 13.11.23 r.] Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje przetarg publiczny na sprzedaż sprzętu. Otwarcie ofert nastąpi w poniedziałek, 14 listopada. Wśród wystawionych rzeczy są pojazdy, kuchnia polowa, sprzęt sportowy, materiały budowlane. Zobacz w galerii, co i za ile można kupić od wojska.

📢 Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" i Grzegorz Collins są parą [13.11.23 r.] Sylwia Bomba to niekwestionowana gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem". Na kanapie zasiada wraz z Ewą Mrozowską. O celebrytce zrobiło się ostatnio niesłychanie głośno. Wszystko za sprawą jej związku z Grzegorzem Collinsem. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w listopadzie. Trucizna w ziołach i zazdrosna Seher [13.11.23 r.] Serial "Dziedzictwo" cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a każdy odcinek tureckiej produkcji przyciąga przed telewizory setki tysięcy ludzi. Wiemy już, co będzie się działo w uwielbianej telenoweli w kolejnych dniach listopada. Zobacz streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo". 📢 "Złoty chłopak" - Seyran będzie załamana, gdy się dowie! Nowe streszczenia serialu [13.11.23 r.] Niebawem w serialu "Złoty chłopak": Seyran postanawia podjąć pracę modelki. Ferit jest przeciwny i nie zgadza się na to, by jego żona podpisała kontrakt. Serter odwiedza Pelin i urządza jej awanturę. Dziewczyna jest zastraszona i przerażona. Prosi o pomoc Ferita. Chłopak spędza u niej noc... Co jeszcze się wydarzy? W galerii przeczytasz streszczenia 10 kolejnych odcinków serialu "Złoty chłopak".

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie listopada. Cagatay chce wrócić do Yildiz! [13.11.23 r.] Yildiz przyłapuje Cagataya na zdradzie. Jest nieugięta i wie, że to koniec jej małżeństwa. Mężczyzna jednak nie może pogodzić się z jej decyzją i pijany nachodzi ją w domu. Arzu kłóci się z Ender. Intrygi kobiety dają się wszystkim we znaki. 📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia [13.11.23 r.] Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [13.11.23 r.] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje... 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur [13.11.23 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność - zobaczcie zdjęcia [13.11.23 r.] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela? 📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż [13.11.23 r.] Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. 📢 Koniec serialu "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się telenowela [13.11.23 r.] Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. W skali roku ma być więcej pieniędzy dla seniorów - o tyle wzrosną emerytury [13.11.23 r.] W projekcie budżetu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie, wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca jest bardzo wysoki i wynosi 12,3 proc. W 2024 roku emerytury doczekają się dwukrotnej waloryzacji, ponadto emeryci zyskają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Wzrosną również dodatkowe świadczenia: trzynasta i czternasta emerytura. Więcej informacji w artykule poniżej. W galerii z kolei prezentujemy nowe tabele wyliczeń, o ile wzrosną emerytury, jeśli waloryzacja 1 marca wyniesie tyle, ile zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok. 📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy [13.11.23 r.] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy!

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało i kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia [13.11.23 r.] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [13.11.23 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku listopada. Yildiz do kamer: Cagatay i Kumru są kochankami [13.11.23 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu: Yildiz przygotowuje się do rozwodu. Kumru robi aferę w restauracji Omera. Ender i Dogan mają się ku sobie. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [13.11.23 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [13.11.23 r.] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [13.11.23 r.] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Taką metamorfozę przeszedł Mesajah. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! [13.11.23 r.] Manuel Rengifo Diaz, znany jako Mesajah lub Manolo zmienił swój wizerunek. Polska gwiazda muzycznej sceny reggae pozbyła się charakterystycznych dredów. Jamajski image Mesajah zastąpił krótko przystrzyżoną fryzurą. Zobacz, jak dziś wygląda. 📢 Kacperek z Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach [13.11.23 r.] Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl". 📢 Violetta Arlak - to ona grała żonę wójta w serialu "Ranczo". Pamiętacie Halinę Kozioł? [13.11.23 r.] Violetta Arlak to polska aktorka, którą widzowie kojarzą najbardziej z serialu "Ranczo". Grała tam żonę wójta - Halinę Kozioł. Zdobyła szerokie grono fanów, którzy pokochali ją za jej styl bycia. Niedawno wzięła udział w specjalnym odcinku programu "Szansa na Sukces". Zmieniła się nie do poznania! Jak wygląda teraz Violetta Arlak? Dowiesz się tego w naszej galerii.

📢 Wielki trening kalisteniki w Bydgoszczy. Ponad 300 osób ćwiczyło w SISU Arenie [zdjęcia] Ponad 300 osób wzięło udział w niedzielę w Oponeo Ogólnopolskim Treningu Kalisteniki. Organizatorem wydarzenia w „SISU Arenie” był klub Calisthenics Academy z Bydgoszczy, działający na rynku od 2011 roku. 📢 Bydgoski Bazar w BCTW. Zobacz, co można było kupić na stoiskach [zdjęcia] Tu ubrania dostały drugie życie. W niedzielę (12 listopada) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej odbyła się II edycja Bydgoskiego Bazaru. Chętni mogli też oddać odzież na rzecz potrzebujących. 📢 Dwie niedziele handlowe do końca 2023 roku. W te dni sklepy będą otwarte [kalendarz] Do końca 2023 roku zostały dwie niedziele handlowe (w sumie w ciągu roku było ich siedem). Jedna z pozostałych niedziel handlowych będzie specyficzna - sklepy będą musiały zamknąć się szybciej niż zwykle. W które niedziele w 2023 roku będzie można zrobić zakupy?

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 12.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Święto gęsi na Krajnie pełne wiejskich smaków. Minikowo oblężone - zobacz zdjęcia Chłód i mgła nie odstraszyły mieszkańców regionu. Pierwsi smakosze gęsiny pojawili się w Minikowie godzinę przed imprezą. Handlowano do zmroku. Ceny wyższe niż rok temu, ale nikt nie oszczędzał. 📢 Areszt w bydgoskim Fordonie z nową elewacją. Murale i sztukateria robią wrażenie! [zdjęcia] Trwają prace przy odnowieniu elewacji Aresztu Śledczego w bydgoskim Fordonie. Na ścianach 170-letniego budynku pojawiły się m.in. historyczne murale, elegancka sztukateria oraz nowa kolorystyka. Inwestycja dopełnia rewitalizację Rynku oraz okolicznych kamienic, które znów zachwycają swoim wyglądem.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny listopad 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Ligia Kallina w Quo vadis - zdjęcia. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Mielcarz Od premiery filmu "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza mijają już blisko dwadzieścia dwa lata. Jedną z głównych ról w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza zagrała Magdalena Mielcarz, która wcieliła się w rolę Ligii Kalliny. Aktorka i modelka wygląda dzisiaj zupełnie inaczej niż na planie "Quo vadis". Zobaczcie, jak Magdalena Mielcarz zmieniła się w tym czasie! 📢 Natalia Siwiec - długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna gwiazda Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012!

📢 Ola Lubicz z serialu Klan. Tak zmieniała się aktorka na planie serialu, ma już 37 lat "Klan" swoją premierę miał 22 września 1997 roku i jest najdłużej emitowanym polskim serialem. Wielu aktorów występuje w nim nieprzerwanie od pierwszego odcinka. Wśród nich jest Kaja Paschalska, która od dwudziestu sześciu lat wciela się w rolę Oli Lubicz, serialowej córki Krystyny i Pawła Lubiczów. Aktorka dorastała na oczach milionów Polaków. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się Kaja Paschalska!

📢 Onur Tuna i jego urocza partnerka. Alihan z serialu "Zakazany owoc" się zakochał Turecki aktor Onur Tuna zyskał sporą popularność dzięki roli w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"). Pojawiał się tam do drugiej serii (w sumie nakręcono ich sześć). Co słychać u serialowego Alihana? Media donoszą, że znalazł nową miłość - to urocza aktorka Yasemin Yazici. Zobaczcie w naszej GALERII zdjęcia, które para tureckich aktorów zamieszcza w mediach społecznościowych.

📢 Klaudia El Dursi - tak się urządziła. Celebrytka w końcu wprowadziła się do apartamentu w Bydgoszczy Stało się! Klaudia El Dursi nareszcie wprowadziła się do ekskluzywnego apartamentu w sercu Bydgoszczy. Gwiazda "Hotelu Paradise" od lat remontowała wymarzone gniazdko. Teraz nareszcie może się nim nacieszyć. Kaszmir, złote dodatki, marmurowa kuchnia, widok na operę - tak właśnie teraz mieszka Klaudia El Dursi. 📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Wysoki mandat za suszenie prania. Tego nie wolno robić na balkonie - mamy listę zakazanych czynności Wysoki mandat za suszenie prania na balkonie? Wydawać by się mogło to nieprawdopodobne, jednak to możliwe. Przekonała się o tym mieszkanka naszego regionu, która została ukarana mandatem w wysokości 300 zł. To nie jedyna rzecz, której nie można robić na balkonie. Za co jeszcze grozi mandat?

📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka na wakacjach pozuje w skąpym stroju i wygląda "hot" Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Długie nogi i kolorowe tatuaże - Karolina Gilon z Love Island zachwyca urodą. Zobacz zdjęcia! Karolina Gilon jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadząca programy Love Island oraz Ninja Warrior jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Niedawno pochwaliła się metamorfozą swojej sylwetki. Dzięki diecie i treningom udało jej się schudnąć, a internauci są pod wrażeniem figury pięknej prezenterki. Zobacz, jak teraz wygląda Karolina Gilon! 📢 Tak mieszkają David i Victoria Beckham. Wiejska rezydencja jest warta 12 milionów funtów! Świat ponownie oszalał na punkcie Beckhamów. Wszystko za sprawą premiery serialu dokumentalnego o kultowym piłkarzu. To w nim David i Victoria Beckham, a także ich przyjaciele i koledzy z branży, opowiadają o młodości i karierze jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Oglądając dokument nie sposób oderwać wzroku od pięknej rezydencji Beckhamów. To magiczne miejsce, które warte jest miliony!

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Tu, gdzie dziś jest "polska Chorwacja", pracowali osadzeni w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie. Zobaczcie zdjęcia! Dziś odwiedzając były kamieniołom w Piechcinie, zachwycamy się pięknymi widokami, wapiennymi skałami, lazurową wodą. Turyści nazywają to miejsce "polską Chorwacją". Tymczasem 60 lat temu w iście niewolniczych warunkach pracowali tu osadzeni w Ośrodku Pracy Więźniów.

📢 Czy rozbiórka budynku dawnej restauracji Leśna w Smukale była nielegalna? Trwa postępowanie wyjaśniające Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy prowadzi postepowanie wyjaśniające po wyburzeniu dawnej restauracji Leśna w Smukale. Budynek miał ocaleć, ale nic po nim nie zostało. 📢 Apel o niedokarmianie dzikich gołębi. Problem estetyczny, chorobowy i nie tylko Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” zaapelowała do mieszkańców, aby nie dokarmiali dziko żyjących gołębi. Nie powinno się tego robić z wielu względów. W Bydgoszczy problem nie zamyka się jednak tylko w granicy jednej spółdzielni czy osiedla, bo dokarmiających wciąż nie brakuje. 📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój.

📢 Bartek Michniewicz w 14. edycji The Voice of Poland. Ma szanse na półfinał [zdjęcia] The Voice of Poland rozkręca się na dobre. Już w sobotę (11 listopada) ćwierćfinałowy odcinek 14. edycji show. Zobaczymy w nim Bartosza Michniewicza. Mężczyzna trafił do drużyny Justyny Steczkowskiej. Wokalista jest związany z Bydgoszczą. 📢 450 osób pojechało w Bydgoskim Rowerowym Rajdzie Niepodległości. Zobaczcie zdjęcia W 2023 roku obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza zorganizowało 11 listopada XVII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości. Uczestnicy przejechali trasę liczącą 111 kilometrów, odwiedzając po drodze 13 miejsc pamięci.

📢 Michałowa z serialu Ranczo - zdjęcia z 2023 roku. Tak dzisiaj wygląda Marta Lipińska Serial "Ranczo" był prawdziwym hitem, a każdy odcinek oglądało średnio ponad 6 milionów widzów. W uwielbianej produkcji zagrało wielu znakomitych aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Jedną z nich była postać Michałowej, gospodyni na plebanii, w którą wcielała się Marta Lipińska. Aktorka w tym roku skończyła 83 lata, ale nadal znajduje się w dobrej formie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Michałowa z serialu "Ranczo". 📢 Tak się ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz jej stylizacje, nie tylko na jesień Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas medialnych wydarzeń obiektywy fotoreporterów długo koncentrują się właśnie na niej. Ubrania, w których prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak potrafią zwrócić uwagę! Jak ubiera się gwiazda? Zobaczcie w naszej galerii jej stylizacje na różne pory roku.

📢 Małgorzata Ohme - tak mieszka. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme! 📢 Objawy niedoboru magnezu. Zobacz, jak możesz dostarczyć go do organizmu Magnez pełni znaczącą rolę w naszym organizmie. Jego niedobór może prowadzić do negatywnych skutków i znacząco pogorszyć nasze samopoczucie. Warto zadbać, by jego odpowiednia dawka była dostarczana nie tylko za pomocą leków, ale również w jedzeniu. Dzięki temu nasze samopoczucie będzie lepsze! W naszej galerii dowiesz się, jakie są objawy niedoboru magnezu oraz jak temu zaradzić.

📢 Pokrzywa - tak wpływa na nasz organizm. Oto powody, dla których powinieneś zacząć ją spożywać Pokrzywa często kojarzy nam się z dzieciństwem, kiedy to zajmowała miejsce wroga, a naszą jedyną bronią był kij. Od niedawna należy do grona najczęściej wykorzystywanych ziół, a to dlatego, iż wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. O tym, jakie pokrzywa ma właściwości oraz jak zrobić z niej napar i sok dowiesz się w naszej galerii! 📢 Aleksandra Kwaśniewska - stylizacje na zdjęciach. Tak się ubiera córka byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 10-12 listopada [lista wydarzeń - 11.11.2023] Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery, patriotyczne świętowanie i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 10-12 listopada w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy oraz okolicy. Znasz te słowa? [galeria powiedzeń] Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie? 📢 Województwo kujawsko-mazowieckie zamiast kujawsko-pomorskiego? Propozycja zmian obecnego układu Instytut Sobieskiego opublikował raport „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju” autorstwa dr Łukasza Zaborowskiego, eksperta ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej. Najbardziej odległe od obecnego podziału warianty zakładają powstanie województwa kujawsko-mazowieckiego. 📢 Sułtanka Mihrimah z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda 39-letnia Pelin Karahan [11.11 2023] Pelin Karahan zagrała w serialu "Wspaniałe stulecie" sułtankę Mihrimah. Jak w ciągu dekady zmieniała się turecka aktorka? Gwiazda "Wspaniałego stulecia" od czasu, gdy kręcono popularną turecką telenowelę zdążyła się rozwieść, ponowie wyjść za mąż i urodzić dwóch synów. Zobacz jak teraz wygląda Pelin Karahan - zdjęcia zamieszczamy w galerii.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia z ceremonii! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Tak wyglądają kultowe zabawki PRL. Oto dzieciństwo z dawnych lat na zdjęciach W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej królowały w każdym dziecięcym pokoju. Szanowało i kochało je każde dziecko. Zabawki PRL były plastikowe, drewniane, blaszane i nie miały tylu funkcji co dzisiejsze. Poznajecie je? Zobaczcie zabawki PRL w galerii zdjęć.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Niewiernych ujawnia Wróżka Roma Miłość nie zawsze jest taka, jak byśmy chcieli. Kłótnie, nałogi, nieporozumienia, a wreszcie niewierność - to jedne z najczęstszych przyczyn rozstań. Jak wskazuje Wróżka Roma, niektórzy skłonności do zdrad mają zapisane już w gwiazdach. Jedni bardziej, drudzy mniej? Koziorożec, Byk, Baran, kto jeszcze? Przedstawiamy ranking mężczyzn według znaku zodiaku, którzy najczęściej zdradzają. Oto horoskop Wróżki Romy na listopad 2023. 📢 Takie są objawy raka jelita grubego. Te sygnały trzeba traktować poważnie Jakie są najczęściej występujące objawy raka jelita grubego? Co powinno być sygnałem alarmowym? Nowotwór ten jest jednym z najczęściej wykrywanych w Polsce i na świecie. Niestety w początkowej fazie nowotwór jelita grubego nie daje wyraźnych objawów, a to od wczesnego wykrycia w dużej mierze zależy skuteczne leczenie. Dlatego tak ważne są regularne badania. Oto na co powinieneś zwrócić uwagę.

📢 Tak mieszka Agnieszka Hyży. Styl i elegancja w warszawskim apartamencie z ogrodem Agnieszka i Grzegorz Hyży od ponad ośmiu lat są małżeństwem. Razem wychowują 2-letniego syna oraz 10-letnią córkę z poprzedniego związku dziennikarki. Popularna para jakiś czas temu kupiła nowoczesny apartament w Warszawie. Wnętrza urządzone są nowocześnie, a z salonu prowadzi wyjście na taras. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Hyży z rodziną!

📢 Hanna Lis - tak mieszka. Piękna wyspa i ciemne meble w kuchni na zdjęciach Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w największych polskich stacjach telewizyjnych. W 2016 roku zrezygnowała z dziennikarstwa publicystycznego i informacyjnego na rzecz tematyki lifestylowej. W latach 2007-2022 była żoną dziennikarza Tomasza Lisa. Jakiś czas temu Hanna Lis przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Wilanowie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza apartamentu dziennikarki.

📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”. 📢 Podejrzane numery telefonów - lista. Nigdy nie odbieraj tych połączeń - to może być próba oszustwa W dzisiejszych czasach potrzeba naprawdę niewiele, by stać się ofiarą oszustów i stracić duże pieniądze. Do najbardziej popularnych metod, którymi posługują się oszuści, należą obecnie phishing, vishing oraz spoofing. Czasami wystarczy kliknąć w link lub odebrać połączenie z nieznanego numeru, by próba wyłudzenia pieniędzy okazała się skuteczna. Sprawdziliśmy, na które numery telefonów warto uważać.

📢 Eda Ece jest w ciąży. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" spodziewa się pierwszego dziecka! [zdjęcia] Eda Ece jest w ciąży?! Tureckie media od dłuższego czasu spekulują, że Yildiz z serialu "Zakazany owoc" spodziewa się pierwszego dziecka. Teraz te informacje potwierdziła przyjaciółka aktorki.

📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii! 📢 Seksowna Jessica Ziółek na gorących zdjęciach. Była narzeczona Milika wygląda bosko Jessica Ziółek od kilku miesięcy nie daje o sobie zapomnieć. Była narzeczona Arkadiusza Milika najpierw wydała książkę o życiu partnerek piłkarzy, a od jakiegoś czasu ujawnia pikantne szczegóły zakończonego związku z piłkarzem Juventusu Turyn. Influencerka jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia. Trzeba przyznać, że na wielu z nich wygląda obłędnie! Zobacz gorące zdjęcia Jessiki Ziółek!

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Lotto - te liczby losowano najczęściej przez ostatnie 10 lat. Statystyki losowań Sprawdzamy statystyki losowań Lotto na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Które liczby losowano najczęściej, a które najrzadziej? Od 1 października 2013 roku, do końcówki października 2023 roku odbyło się w sumie 1578 losowań Lotto (nie uwzględniamy losowań Lotto Plus). Sprawdź, jakie numery w tym czasie losowane były najczęściej.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Celia zdradzi męża z Jesusem? Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po pierwszym weekendzie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo i Cayetana nieustannie znęcają się psychicznie nad Manuelą. Felipe prosi żonę, by mu zaufała i nie zawracała sobie głowy Guerrą. Manuela odkrywa, gdzie Justo więzi Germana. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ferit spędza noc u Pelin Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od kilku tygodniu (o godzinie 14.00 od poniedziałku do piątku). W galerii zamieszczamy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli. Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po pierwszym weekendzie listopada. Wkrótce w serialu: Yusuf donosi Seyran, że w nocy widział Sultan i Ferita w czułej scenie samochodowej. Ferit mówi Seyran, że widział Ifakat i ojca razem. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Mroczne tajemnice z przeszłości Kumru wyjdą na jaw? Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po pierwszym weekendzie listopada. Wkrótce w serialu: Omer i Feyza ostatecznie rozstają się, a Cagatay zrywa z Kumru! Na uroczystości wręczania nagród dla produktu roku, Yildiz przed kamerami oznajmia, że Cagatay i Kumru są kochankami. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł NOWOŚĆ! Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. Już jeden SMS może dać Ci nagrodę, a w wielkim finale loterii nagrodę główną 250 000 złotych. Nie czekaj i daj szansę szczęściu! 📢 Morsy w Pieckach. Było dużo śmiechu, radości i zabawy - mamy zdjęcia z kąpieli Tradycyjnie w niedzielne południe morsy z Bydgoszczy i okolic spotkały się w Pieckach. Nad Jeziorem Jezuickim zażywali zimnych kąpieli. 📢 Tak zginie Ikbal z serialu Dziedzictwo! Zabije ją własna siostra! To będzie dramatyczna scena "Dziedzictwo" to jeden z najbardziej popularnych tureckich seriali, które obecnie można oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Wkrótce widzowie będą świadkami tragicznych wydarzeń. Między Ikbal i Zuhal dojdzie do kłótni, która przerodzi się w rękoczyny. Ikbal zacznie dusić swoją młodszą siostrę, a ta w obronie własnej zrobi coś strasznego. Wiemy, w jakich okolicznościach zginie Ikbal. Sprawdź, jak będzie wyglądała śmierć największej intrygantki tureckiej telenoweli.

📢 Teresa Werner w stroju kąpielowym. Gorące zdjęcia 65-letniej piosenkarki rozpalają zmysły Nazywana jest królową śląskich szlagierów, a na jej koncerty przychodzą tłumy fanów. Aż trudno uwierzyć, że Teresa Werner w tym roku obchodziła 65. urodziny. Gwiazda muzyki rozrywkowej ma ciało modelki, a swoją figurą mogłaby zawstydzić niejedną nastolatkę. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia, na których możemy podziwiać jej nienaganną sylwetkę. Zobacz, jak Teresa Werner prezentuje się w stroju kąpielowym. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki. 📢 Seyran z serialu "Złoty chłopak" - taka prywatnie jest aktorka Afra Saraçoğlu [zdjęcia] Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych ról gra w nim aktorka Afra Saraçoğlu, która wciela się w rolę Seyran. Poniżej nieco informacji o uroczej aktorce, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie! [17.10.23 r.] Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Zobacz Fordon na archiwalnych zdjęciach - popatrz na stary most i naukę lotu szybowcem [archiwalne zdjęcia] Dziś Fordon to tylko dzielnica Bydgoszczy, zmieniona w ostatnich dziesiątkach lat nie do poznania przez rozbudowę i zmianę charakteru osady - z samodzielnego satelickiego miasteczka w "sypialnię" Bydgoszczy.

📢 Nie wyrażasz zgody na wykorzystanie twoich zdjęć na Facebooku i publikujesz w tym celu oświadczenie? To niestety nic nie da W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko publikowania oświadczeń na Facebooku o braku zgody na wykorzystanie przez serwis społecznościowy zdjęć i treści użytkowników. Niestety, takie oświadczenia nie mają sensu. Wyjaśniamy, dlaczego.

