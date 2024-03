Prasówka 12.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogoda na wiosnę i pierwszą połowę wakacji 2024. Długoterminowa prognoza od IMGW [12.03.2024]”?

Prasówka 12.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoda na wiosnę i pierwszą połowę wakacji 2024. Długoterminowa prognoza od IMGW [12.03.2024] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił nową długoterminową prognozę opadu i temperatury na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2024. Jakie będą trendy w pogodzie wiosną oraz w pierwszej połowie wakacji? Czerwiec zapowiada się cieplejszy (i bardziej mokry) niż zwykle... Szczegóły zamieszczamy poniżej.

📢 "3000 złotych na rękę miesięcznie". Pracownicy z Kujawsko-Pomorskiego podają swoje zarobki [12.03.2024] Tylko dwa procent przepytanych pracowników z Kujaw i Pomorza może się pochwalić, że ich zarobki przekraczają 10 tysięcy złotych na rękę. I na tym koniec dobrych wiadomości? Są tacy, którzy nawet nie dostają minimalnej!

📢 Fabryka Lloyda w Bydgoszczy została podpalona - wynika z ekspertyzy biegłego Z ekspertyzy biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, że przyczyną pożaru budynku Fabryki Lloyda przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, do którego doszło 26 stycznia 2024 roku, było podpalenie.

Prasówka 12.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Metalkas Pałac Bydgoszcz - Radomka Radom. Przegrana na koniec sezonu - zdjęcia Mecz Metalkas Pałac Bydgoszcz - Radomka Radom zakończył sezon zasadniczy w Tauron Lidze. Miejscowe siatkarki nie miały już szans, by poprawić swoją jedenastą lokatę. Z kolei przyjezdne w wypadku zwycięstwa awansowały na szóstą pozycję.

📢 Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Restauracja Dzikowisko - oto menu i ceny. Magda Gessler odmieniła tę restaurację Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Po raz pierwszy do Bydgoszczy przyjechała Magda Gessler z programem "Kuchenne Rewolucje". Znana bydgoszczanom restauracja zmieniła nazwę, wystrój i menu. Zobacz teraz, jaka restauracja w Bydgoszczy przeszła Kuchenne Rewolucje pod okiem Magdy Gessler.

📢 Tak wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [12.03.2024] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego. 📢 Flat white - tak przygotujesz. Oto przepis na niezwykłą kawę, którą zrobisz w domu [12.03.2024] 11 marca świętujemy dzień flat white. To jedna z najpopularniejszych kaw na świecie, która wyróżnia się smakiem i sposobem przygotowania. Skąd wzięła się jej popularność i jak ją przygotować? Zdradzamy porady. Tak zrobisz samodzielnie kawę flat white w domu. 📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia [12.03.2024] Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Aleks Mackiewicz z Gliniarzy zachwyca w Tańcu z gwiazdami. Tak wygląda na co dzień! - zobacz zdjęcia [12.03.2024] Fani serialu "Gliniarze" trzymają kciuki za Aleksa Mackiewicza, który bierze udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Aktor doskonale sobie radzi w tanecznym show, dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się nieco więcej o gwieździe serialu "Gliniarze". Mamy prywatne zdjęcia 42-latka - zobacz, jak na co dzień wygląda Aleks Mackiewicz. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Pijany Ferit wyznaje Ifakat prawdę [12.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 9-10 marca w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak". Wkrótce w serialu: Gulgun przechodzi metamorfozę, czym wprowadza w zachwyt domowników rezydencji. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Kaya skłóca Seyran z ojcem. Sultan dosypuje środki antykoncepcyjne do kawy Seyran. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [12.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw [12.03.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Serial "Zakazany owoc" - to wydarzy się po weekendzie. Wykrywacz kłamstw i porwanie [12.03.2024] Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15. 📢 Burzliwe odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [12.03.2024] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów.

📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [12.03.2024] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha. 📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [12.03.2024] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca!

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 15 marca. Cayetana pozna prawdę, a potem targnie się na swoje życie! [12.03.2024] Za nami już kilka marcowych odcinków serialu "Akacjowa 38", ale to, co najważniejsze dopiero się wydarzy. Cayetana w końcu pozna prawdę i dowie się, kim jest jej matka. Te informacje totalnie zaskoczą Cayetanę, która pogrąży się w smutku i z dnia na dzień podupadnie na zdrowiu. Kobieta postanowi nawet targnąć się na swoje życie. Mamy streszczenia nowych odcinków hiszpańskiej produkcji - zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie marca. 📢 Tak zmieniła się żona Jakuba Błaszczykowskiego. Zobaczcie, jaką przeszła metamorfozę [12.03.2024] Agata Błaszczykowska jest żoną Jakuba Błaszczykowskiego, wybitnego polskiego piłkarza, reprezentanta kraju, kapitana drużyny. W odróżnieniu od wielu innych partnerek polskich piłkarzy, unika mediów i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Co wiemy o żonie Jakuba Błaszczykowskiego? Zobaczcie, jak przez lata zmieniła się Agata Błaszczykowska.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman chce, aby Seher została jego prawdziwą żoną! - streszczenia [12.03.2024] Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Mężczyzna udaje się z żoną na spacer. Następnie wyjawia jej, że chce, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Podekscytowana Seher od razu się zgadza. Wszystko wskazuje na to, że zakochani nareszcie zażegnali kryzys. Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [12.03.2024] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [12.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [12.03.2024] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się na początku marca. To ostatni sezon tureckiej telenoweli [12.03.2024] Za nami już ponad 400 odcinków tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". W finale 5. sezonu byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń. Co wydarzy się w serialu na początku marca? Widzowie zobaczą szósty sezon popularnej telenoweli, który przedstawia wydarzenia dwa lata po śmierci Cagataya. Mamy streszczenia nowych odcinków "Zakazanego owocu", które zostaną wyemitowane w dniach 4-15 marca. 📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [12.03.2024] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska.

📢 Serial "Akacjowa 38". Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia [12.03.2024] Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Monica Bellucci kończy 60 lat i ma w sobie seksapil - zdjęcia. Tak się zmieniała przez lata [12.03.2024] Monica Bellucci kończy w tym roku 60 lat i nadal zachwyca. To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kobiet na świecie, ikona włoskiego kina, symbol kobiecej zmysłowości. Mówi się, że jest jak wino, czas jest dla niej łaskawy. Jak się zmieniała przez lata swojej kariery, pokazujemy w naszej galerii.

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [12.03.2024] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Zobacz, kto znalazł się na liście największych awanturników [12.03.2024] Wyolbrzymiają, prowokują, zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Nawet z najmniejszej drobnostki są w stanie zrobić karczemną awanturę. Lepiej schodź im z drogi. Zobaczcie imiona osób, które mają najbardziej krzepkie charaktery. Oni szybko wpadają w złość.

📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [12.03.2024] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior. 📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [12.03.2024] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [12.03.2024] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"! 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [12.03.2024] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [12.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 11-letni Konrad narysował zwierzęta Afryki. Wyjątkowa wystawa w Bydgoszczy 11 marca, w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się wernisaż wystawy "Niezwykłe zwierzęta Afryki". Autorem 40 malunków jest 11-letni bydgoszczanin Konrad Badowski, chłopiec z zespołem Downa, którego pasją są zwierzęta i malowanie. 📢 MZK nie zezwoliły Bydgoskiej Prawicy na oklejenie miejskich autobusów. Dlaczego? Komitet Wyborczy Łukasza Schreibera chciał umieścić na tyłach autobusów komunikacji publicznej materiały z cytatami z autoryzowanych wywiadów obecnego prezydenta Rafała Bruskiego, dotyczące m.in. komunikacji w Bydgoszczy. Nie zgodził się na to prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Kandydaci na radnych i na prezydenta z Bydgoskiej Prawicy zastanawiają się, czy to jest już "cenzura".

📢 Koniec śledztwa w sprawie śmierci na torach w Bydgoszczy. Oskarżona motornicza tramwaju Kobieta, która siedziała za pulpitem sterowniczym tramwaju, odpowie w sądzie. Prokuratura zarzuca jej doprowadzenie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W zdarzeniu z maja 2023 roku zginął 46-letni mężczyzna. 📢 Anita Sokołowska show w Tańcu z gwiazdami. Aktorka swoim tańcem oczarowała jury! [11.03.2024] Za nami już dwa odcinki 14. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Uwagę fanów swoimi występami zwróciła Anita Sokołowska, która wyrasta na jedną z faworytek w wyścigu o Kryształową Kulę. Aktorka tańcząca w parze z Jackiem Jeschke zachwyciła nie tylko widzów, ale również jury, które wysoko oceniło ich taniec. Zobaczcie, jak Anita Sokołowska wygląda na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia aktorki znanej z serialu "Przyjaciółki"!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Serial "Dziedzictwo" - Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę. Co jeszcze wydarzy się w marcu? Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Ali ogromnie przeżywa tragedię, która go spotkała. Po śmierci ukochanej nie może dojść do siebie. Relacje Yamana i Seher idą ku lepszemu. Yaman postanawia wszystko rozpocząć od nowa, chce powoli odzyskać zaufanie Seher i zbudować z nią związek. Tymczasem szantażowana Ikbal postanawia wynająć płatnego mordercę, który ma zabić Seher. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo". W galerii znajdziesz streszczenia na pierwszą połowę marca. 📢 Zakończył się remont ośrodka BORPY, opiekującej się osobami w kryzysie - zdjęcia W placówce Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki (BORPA) znajdującej się przy ul. B. Śliwińskiego na osiedlu Kapuściska prowadzone są m.in. zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. BORPA oferuje szkolenia i zajęcia dla instytucji, placówek oświatowo-wychowawczych oraz studentów. W ośrodku prowadzone są także terapie uzależnień.

📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy - tydzień 11-15.03. Zobacz, gdzie zabraknie energii Enea Operator zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim. W artykule poniżej harmonogram planowanych wyłączeń prądu w tygodniu od 11 do 15 marca. 📢 Gulczas - tak zmieniła się gwiazda pierwszej edycji Big Brother. Tak wygląda teraz Piotr Gulczyński Big Brother to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Jednym z bohaterów programu był Piotr Gulczyński, czyli popularny Gulczas.

📢 Maja Frykowska, czyli "Frytka" z "Big Brothera" po latach. Tak wygląda po latach na zdjęciach Maja Frykowska to dobrze znana widzom osoba. Kiedyś nosiła imię Agnieszka, a popularność i rozpoznawalność zyskała za sprawą uczestnictwa w reality show "Big Brother", emitowanego w TVN. O jej udziale stało się głośno po tym, jak na wizji doszło - rzekomo - do stosunku płciowego pomiędzy nią a Łukaszem "Kenem" Wiewiórskim. Oboje potem zaprzeczali, jakoby w jacuzzi uprawiali seks, ale informacja okraszona scenami z programu nabrała siły kuli śniegowej i już była nie do zatrzymania.

📢 Zagrała Mihrimah w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak wygląda teraz Pelin Karahan - ale się zmieniła! Pelin Karahan polscy widzowie zobaczyli na ekranach po raz pierwszy w 2014 roku. Wcieliła się w rolę Sułtanki Mihrimah, córki Sułtana Sulejmana Wspaniałego i Sułtanki Hürrem. Serial "Wspaniałe stulecie" emitowany jest teraz na nowo przez TVP i cały czas gromadzi przed telewizorami sporą widownię. Sprawdzamy jak bardzo od czasu wyprodukowania telenoweli zmieniła się Pelin Karahan, która zagrała Mihrimah. Zdjęcia zamieszczamy w galerii. 📢 Katarzyna Sokołowska - tak ubiera się jurorka z programu Top Model. Klasa, elegancja, szyk Katarzyna Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją m.in. od tego, że od 2013 roku jest jurorką popularnego programu "Top Model". Panią Katarzynę uznaje się za kobietę, która zawsze jest odpowiednio ubrana, emanującą klasą i zadającą szyk. Jej kreacje robią duże wrażenie.

📢 Apoloniusz Tajnet - zdjęcia po odchudzaniu. Zobaczcie tę metamorfozę! Apoloniusz Tajner, działacz sportowy i polityk, a przede wszystkim były szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w tym roku kończy 70 lat. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dawny trener Adama Małysza wyraźnie odmłodniał, a przede wszystkim schudł. Jak teraz wygląda Apoloniusz Tajner ze swoją młodszą o 36 lat żoną, a także jaką ma receptę na świetną kondycję - piszemy o tym niżej i w naszej galerii.

📢 Czesia z Klanu - tak teraz wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Anna Powierza Anna Powierza to polska aktorka, którą telewidzowie doskonale pamiętają z kultowego polskiego serialu pt. "Klan". Pani Anna wcielała się tam w niezwykle popularną i lubianą Czesię. Trudno uwierzyć, jak ten czas szybko leci. Dziś serialowa Czesia ma 45 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 25 lat!

📢 Kajra - na tych zdjęciach zachwyca urodą. Zobacz na zdjęciach, jak na co dzień wygląda żona Sławomira Magdalena Kajrowicz to polska aktorka i piosenkarka, znana przede wszystkim jako Kajra. Prywatnie jest żoną muzyka Sławomira Zapały. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna Kajra. W galerii przedstawiamy jej prywatne zdjęcia. 📢 Sławomir Świerzyński - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia lidera Bayer Full Sławomir Świerzyński to od lat jedna z największych gwiazd muzyki disco polo. Lider Bayer Full zrobił karierę, której wielu może mu pozazdrościć. Dzięki disco polo dorobił się wielkiego domu, stadniny koni, a nawet jachtu. Zobacz jak mieszka i spędza czas poza sceną. 📢 Agata Rubik - tak mieszka i żyje na co dzień. Żona kompozytora stworzyła dom pełen miłości Agata Rubik jest żoną znanego kompozytora Piotra Rubika. Urodziła się w 1986 roku, a swojego przyszłego męża poznała w 2005 roku podczas konkursu piękności. Para wychowuje dwie córki - Helenę i Alicję. W tym roku świętuje 15-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jak mieszka i żyje na co dzień Agata Rubik z rodziną? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku. 📢 Tak mieszka Agnieszka Hyży. Styl i elegancja w warszawskim apartamencie z ogrodem Agnieszka i Grzegorz Hyży od ponad ośmiu lat są małżeństwem. Razem wychowują 2-letniego syna oraz 10-letnią córkę z poprzedniego związku dziennikarki. Popularna para jakiś czas temu kupiła nowoczesny apartament w Warszawie. Wnętrza urządzone są nowocześnie, a z salonu prowadzi wyjście na taras. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Hyży z rodziną!

📢 Karolina Gilon - tak się zmieniła. Gwiazda "Love Island" przeszła ogromną metamorfozę Rozpoznawalność przyniósł jej serialu "Miłość na bogato". Następnie było "Top Model" i program "DeFacto". Karolona Gilon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postacie w polskim show-biznesie. Na przestrzeni 10 lat bardzo się zmieniła. Według niektórych jest nie do poznania. Zobaczcie, w naszej galerii, jak zmieniła się Karolina Gilon. Taką metamorfozę przeszła prowadząca "Love Island. Wyspa Miłości". 📢 Kacperek z Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl".

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 10.03.2024 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Bydgoski Bazar w BTCW. Można było też ofiarować rzeczy dla potrzebujących - zobacz zdjęcia W niedzielę (10 marca) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyła się czwarta już edycja Bydgoskiego Bazaru. Pchli targ - tak jak poprzednio - cieszył się dużym zainteresowaniem. Przy okazji była też możliwość przekazania ubrań i nie tylko dla potrzebujących.

📢 Pani Beata z Fordonu ma 31 lat i od ponad 13 lat walczy z agresywnym nowotworem. Kobieta potrzebuje pomocy Pani Beata z Fordonu ma 31 lat i od ponad 13 lat walczy z agresywnym nowotworem - mięsakiem tkanek miękkich. W walce o zdrowie może liczyć tylko na wsparcie męża. Życie obojga to ciągła walka, pełna bólu i wyzwań, jednak mimo trudności nie tracą nadziei. Teraz, gdy choroba osiągnęła zaawansowany etap, pani Beata potrzebuje pomocy i wsparcia, aby nadal walczyć o życie. Każdy może jej pomóc - trwa zbiórka pieniędzy na leczenie na portalu pomagam.pl (link podajemy poniżej).

📢 Zmiany w komunikacji miejskiej od 16 marca - ruch mostem Pomorskim udrożniony, wzmocnienia na liniach tramwajowych 16 marca (w sobotę) ZDMiKP wprowadzi zmian w komunikacji miejskiej. Wzmocniona zostanie linia tramwajowa nr 10. Tramwaje na liniach do Fordonu i na górny taras będą kursować w równych odstępach, na wielu skrzyżowaniach tramwaje zyskają priorytetowy przejazd. Zmiany umożliwia zakończona naprawa dojazdu do mostu Pomorskiego. Przypominamy, że kierowcy mogą korzystać z odbudowanej jezdni już od soboty, 9 marca. 📢 Świat zwariował na punkcie świeczek wykonywanych przez nastoletnią Julkę z Torunia! Czyste szaleństwo – mówi Julka O świeczkach, które wykonuje nastoletnia Julka z Torunia, usłyszała cała Polska. Jej życie od tego czasu zmieniło się o 180 stopni. Zamówień z dnia na dzień przybywa! Udało się także zamknąć zbiórkę funduszy na rehabilitację dla jej młodszej siostrzyczki.

📢 Gmina Osielsko ogłosiła wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ile kosztują działki? Na stronie Gminy Osielsko pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży nieruchmości. Na sprzedaż wystawiono działki przy ulicy Orzechowej, Polanki, Malinowej, Jaskółczej (w Myślęcinku). 📢 Zarzuty pod adresem zoo w Myślęcinku. Bydgoska placówka się z nimi nie zgadza Zastrzeżenia opublikowano na facebookowym profilu „Nie chodzę do zoo". - Za małe pomieszczenia, brak surykatek na wybiegu czy zwierzęta z objawami stereotypii – to tylko niektóre z nich.

📢 Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości GeoExpo w hali "Immobile Łuczniczka" w Bydgoszczy. Zdjęcia z pierwszego dnia imprezy W sobotę (9 marca) w Hali Sportowo-Widowiskowej „Immobile Łuczniczka” w Bydgoszczy rozpoczęła się Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości GeoExpo. Impreza, która potrwa dwa dni, już dziś cieszyła się dużym zainteresowaniem. 📢 Księgarnia Współczesna ożyła we wspomnieniach. Piękne spotkanie po latach przy Gdańskiej 5 Choć już jej nie ma, to Księgarnia Współczesna wciąż żyje we wspomnieniach jej pracowników i wielu bydgoszczan. W sobotę (9 marca) przy Gdańskiej 5, gdzie przez blisko pół wieku miała swoją siedzibę, odbyło się sentymentalne spotkanie po latach. 📢 Zawisza Bydgoszcz - Unia Drobex Solec Kujawski. Derby były jednostronne - zdjęcia kibice + mecz W 20. kolejce III ligi piłki nożnej w derbach regionu kujawsko-pomorskiego zmierzyły się Zawisza Bydgoszcz i Unia Drobex Solec Kujawski. Dla obu początek wiosny wiosny był nieudany, bo Zawisza uległ Elanie Toruń, a Unia Drobex przegrała z Błękitnymi Stargard. Zwycięstwo dla obu ekip było priorytetowe. Przypomnijmy, że jesienią bydgoszczanie wygrali w Solcu Kujawskim 2:0.

📢 Sugerowane przejścia dla pieszych pojawiły się w Bydgoszczy. Tak należy się na nich zachować Oznakowane przejścia dla pieszych nie są bezpieczne, ludzie wciąż wpadają pod koła aut. Dlatego zarządcy dróg coraz częściej organizują przejścia sugerowane, czyli nieoznakowane. 📢 Koniec prac na Mickiewicza i Stawowej w Bydgoszczy. Poślizg na Staszica i Skorupki Na al. Mickiewicza w Bydgoszczy w piątek (8 marca) zakończyć się miały prace związane z odtworzeniem nawierzchni po realizacji kontraktu deszczówkowego. Termin ten jednak wydłużono o kilka dni. Za parę dni można spodziewać się, że na jezdnię od ulicy Gdańskiej w kierunku placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy wrócą kierowcy oraz autobusy komunikacji miejskiej. 📢 Most nad Brdą na S5 pod szczególnym nadzorem. Przewoźnicy ADR skarżą się Przewoźnicy materiałów niebezpiecznych skarżą się, że most nad Brdą na trasie S5 jest dla nich zamknięty i muszą nadkładać drogi. To strefa ujęcia wody – odpowiadają bydgoskie „Wodociągi”.

📢 Tak tańczy zespół „Taneczny Krąg” Politechniki Bydgoskiej Trzeciego Wieku Z okazji Dnia Kobiet, 8 marca w Hangarze Kultury w Bydgoszczy wystąpił zespół „Taneczny Krąg” Politechniki Bydgoskiej Trzeciego Wieku. Panie zaprezentowały tańce w kręgu, były też warsztaty taneczne. 📢 Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności. Tego nie rób przed snem Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Tyle zapłacisz za działkę ROD na początku marca 2024. Oferty z Bydgoszczy i okoli- ceny, zdjęcia Sprawdź, ile teraz trzeba zapłacić za działkę ROD zlokalizowaną na terenie Bydgoszczy i w popularnych rekreacyjnych miejscowościach w rejonie miasta. W galerii znajdziesz kilkanaście ofert sprzedaży działek zamieszczonych na portalu otodom.pl. Są wśród nich zarówno działki z domkami za kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i luksusowo wykończone nieruchomości, za które trzeba zapłacić ponad 300 tysięcy!

📢 Fabiana z Akacjowej 38 czyli Imma Perez - tak prezentuje się na prywatnych zdjęciach W serialu "Akacjowa 38" w rolę Fabiany Aguado wciela się hiszpańska aktorka, Inma Pérez-Quirós. W artykule znajdziesz garść informacji o aktorce, a w galerii zdjęć zamieszczamy prywatne fotki Inma Pérez-Quirós oraz kadry z serialu Acacias 38, na którym wciela się w rolę służącej Fabiany. 📢 Tak mieszka Roksana Węgiel. Nastolatka i Kevin Mglej niedługo biorą ślub! - zdjęcia Zwyciężyła pierwszą polską edycje programu "The Voice Kids". Następnie zajęła pierwsze miejsce na Eurowizji dla dzieci. Roksana Węgiel to niekwestionowana nastoletnia gwiazda polskiej sceny muzycznej. Artystka ma obecnie 19 lat, narzeczonego i plany na ślub. Występuje też w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" i póki co spisuje się niesamowicie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Roksana Węgiel.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w marcu w serialu. Ikbal zrzuci Seher ze schodów W marcowych odcinkach serialu "Dziedzictwo" zobaczymy, jak Seher i Yaman się do siebie zbliżają. Kobieta przełamuje swoje lęki i jest gotowa na podróż poślubną. Sielanka jednak nie potrwa długo, ponieważ Ikbal zrzuci Seher ze schodów. Co jeszcze wydarzy się w marcu w tureckiej telenoweli? Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 8-22 marca.

📢 Bydgoszczanin sfotografował ponad sto gatunków ptaków w Myślęcinku. Zobaczcie wideo i zdjęcia Bydgoszczanin Włodzimierz Michalak jest emerytem i fotografem-amatorem. Właśnie ukazał się album z jego zdjęciami ptaków, które spotkać można w Myślęcinku. 📢 Magda Mołek ma 250-metrowy apartament. Klasyczna kuchnia i duża biblioteczka - zobacz zdjęcia Magda Mołek przez większość zawodowej kariery była związana ze stacją TVN, a od blisko czterech lat prowadzi własny kanał na Youtube. Dziennikarka udziela się w mediach społecznościowych, a na wielu zdjęciach publikowanych na Instagramie możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024. 📢 [Ekologiczny pokaz mody w IX LO w Bydgoszczy. Młodzież dała ubraniom drugie życie - zdjęcia]](https://expressbydgoski.pl/ekologiczny-pokaz-mody-w-ix-lo-w-bydgoszczy-mlodziez-dala-ubraniom-drugie-zycie-zdjecia/ar/c1-18360045) Niecodzienny pokaz mody odbył się we wtorek (5 marca) w IX LO w Bydgoszczy. Zaprezentowano na nim używane stroje w całkiem nowej odsłonie, bo po przeróbkach. Wydarzenie zwieńczyło ekologiczny projekt „Second Hand So In Demand, czyli walka z nadprodukcją ubrań" realizowany w szkole.

📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę - horoskop Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Już niedługo marzec - miesiąc, w którym wszystko zaczyna kwitnąć. To również najlepszy czas na nową miłość. Wróżka Roma już wie, komu się poszczęści. Zobaczcie, które znaki zodiaku znajdą miłość na wiosnę. Oto horoskop partnerski na marzec 2024.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [22.02.24] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana.

📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Tak ubiera się Aleksandra Kwaśniewska - zobacz jej stylizacje na różne pory roku [zdjęcia] Choć Ola Kwaśniewska nie podąża za modowymi trendami, to wiele osób ceni jej stylizacje. Córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich stawia na wygodę. Podkreśla też, że poszukuje ubrań, które są ekologiczne i mogą jej długo służyć. Jak ubiera się na co dzień (i na specjalne okazje) Aleksandra Kwaśniewska? Zobaczcie w galerii jej kreacje na różne pory roku. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Sułtanka Hürrem pokazuje ciało. Fani są zachwyceni formą Meryem Uzerli - zdjęcia Po sukcesie, jaki odniósł serial "Wspaniałe stulecie" aktorska kariera Meryem Uzerli się zatrzymała, ale gwiazda nie daje o sobie zapomnieć. Cały czas wzbudza spore zainteresowanie prasy, współpracuje z dużymi markami modowymi, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 7,5 miliona osób. Uzerli urodziła dwójkę dzieci, niedawno skończyła 40 lat i jak widać na zdjęciach jest w świetnej formie! Sami zobaczcie w naszej galerii.

📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie!

