Prasówka 12.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [12.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista [12.02.2024] Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia [12.02.2024] 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [12.02.2024] O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny i jego wybranka, Marina, w hiszpańskiej Marabelli - zobacz zdjęcia [12.02.2024] Wojciech Szczęsny oraz jego partnerka, piosenkarka Marina, kupili jakiś czas temu okazałą posiadłość w hiszpańskiej Marbelli. Taką informacją podzieli się w 2022 roku ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para co jakiś czas publikuje fotki, na których można zobaczyć, jak mieszkają w Hiszpanii. Niedawno Marina pokazała zdjęcia z ich nowego domu, prezentując nie tylko wnętrza, ale również malowniczy widok z okna. Zobaczcie, jak mieszkają w Hiszpanii znany piłkarze ze swoją wybranką.

📢 Ta rasa psa świetnie pasuje do Twojego znaku zodiaku. Połączyliśmy 12 par - oto lista! [12.02.2024] Poszczególnym znakom zodiaku można przypisać wyjątkowy i niepowtarzalny zestaw cech charakteru. Wróżka Nadya przeanalizowała je dla Was ponownie i dobrała 12 par znaków zodiaku i ras psów. Która rasa najlepiej będzie pasować do Lwa? Dlaczego odpowiednim towarzyszem dla Koziorożca będzie rottweiler i co może łączyć Strzelca z dalmatyńczykiem? Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan [12.02.2024] Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów.

📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się w lutym. Ender poprzysięga zemstę! [12.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w lutym. Wkrótce w serialu: Kumru dowiaduje się, że ktoś sprzedaje jej torebki. W trakcie kolacji Kumru z Ekinem dochodzi do awantury. Ender zrywa z Cagatayem. Handan oświadcza, kto stoi za kradzieżami torbek Kumru. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Luksus to mało powiedziane! Łóżko z baldachimem i kręcone schody [12.02.2024] Omenaa Mensah mieszka w luksusowym apartamencie, z którego ma doskonały widok na Warszawę. Wnętrza domu popularnej prezenterki zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Oryginalne rzeźby, liczne obrazy i duża ilość zieleni tworzą niesamowity klimat. Zobaczcie, jak urządziła się Omenaa Mensah!

📢 Dziedzictwo - to jeszcze wydarzy się w lutym: Yaman rujnuje wszystko i rani Seher [12.02.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie lutego: Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Ziya odkrywa zniknięcie teczki. Domyśla się, że trafiła w ręce Yamana. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Złoty chłopak - finał 1. sezonu już w lutym! Wiemy, jak się skończy - to zdarzy się w ostatnim odcinku [12.02.2024] W lutym zakończy się 1. sezon telenoweli "Złoty chłopak". Przypomnijmy, że serial można oglądać w TVP od 28 sierpnia. Lada dzień zostanie wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Tak mieszka Beata Tadla, nowa prowadząca Pytania na śniadanie. Ma duży dom z ogrodem [12.02.2024] Beata Tadla po ośmiu latach powróciła do Telewizji Polskiej. W sobotę, 3 lutego, zadebiutowała w roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie". Chwile wolne od pracy spędza w swoim domu na warszawskim Wawrze. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza nieruchomości popularnej dziennikarki. Zobacz, jak mieszka Beata Tadla. 📢 Wiesława Boniek - taka jest żona Zbigniewa Bońka. Dlaczego mówi do niej "Gruba", a ona do niego "Gruby"? [12.02.2024] Zbigniew Boniek to jeden z najbardziej znanych bydgoszczan, który zdobył światową sławę. Tego znanego piłkarza i byłego prezesa PZPN nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego piłkarski dorobek jest równie bogaty, jak jego osiągnięcia jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam Zbigniew Boniek przyznaje, że za jego sukcesami stoi żona. Małżeństwo Bońków w tym roku świętować będzie 48-lecie, ale pan Zbigniew i pani Wiesława znają się dłużej… Zobacz więcej informacji o Zbigniewie i Wiesławie Bońkach oraz obejrzyj zdjęcia. Tak wygląda żona znanego bydgoszczanina.

📢 Dogan z serialu Zakazany owoc. Gra go przystojny Murat Aygen, człowiek mnóstwa talentów - zobacz zdjęcia [12.02.2024] Dogan Yıldırım pojawił się w serialu w 2021 roku. Widzowie poznali go jako ojca Kumru, a później jednego z wielu mężów Yildiz. To aktor, który skończył już 50 lat, ale według wielu internautek, jest jednym z najprzystojniejszych męskich aktorów z tej tureckiej telenoweli. Prywatnie Murat Aygen od wielu lat jest szczęśliwym mężem Nihan Asli Elmas – aktorki znanej z serialu "Medcezir", z któą ma córkę, Nil. Więcej informacji o aktorze w artykule, a w galerii znajdziecie prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jaki jest na co dzień.

📢 Joseph Baena - tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Co za mięśnie! - zobacz zdjęcia [12.02.2024] Joseph Baena to syn słynnego Arnolda Schwarzeneggera, urodzony 2 października 1997 roku. Jest amerykańskim aktorem, kulturystą, modelem fitness i agentem nieruchomości. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena. O tym, że jest synem słynnego kulturysty i aktora, a także byłego gubernatora Kalifornii, dowiedział się w wieku 13 lat. Patrząc na jego aktualne zdjęcia, widać uderzające podobieństwo, tym bardziej, że Joseph to zapalony kulturysta i muskulaturą przypomina swojego ojca w młodości - koniecznie zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu!

📢 Gra Tarika w serialu Złoty chłopak. Na co dzień nosi wąsy i kolczyki - zobacz prywatne zdjęcia aktora [12.02.2024] Widzowie są obecnie świadkami ostatnich odcinków 1. sezonu serialu "Złoty chłopak". Seyran i Ferit znaleźli się w ogromnych tarapatach, a odpowiedzialny za to jest przede wszystkim Tarik. W rolę groźnego przestępcy, który jest potencjalnym drugim mężem Seyran, wciela się Baran Bölükbaşı. Co wiemy o tureckim aktorze? Serialowy Tarik na co dzień nie przypomina siebie z planu serialu. Mamy prywatne zdjęcia przystojnego aktora! 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w połowie lutego: Kto jest prawdziwą Cayetaną? [12.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można w połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ramón upija się, by uśmierzyć cierpienie spowodowane rozłąką z Trini. Cayetana gości żołnierzy, ale nie robi tego bezinteresownie - ma w tym swój cel. Oszustwo budowlane Lourdes wychodzi na jaw. Królowa zaprasza Cayetanę na spotkanie. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy lutego. Po tej informacji Yaman zmieni się nie do poznania [12.02.2024] Historia Seher i Yamana w serialu "Dziedzictwo" jest niezwykle zawiła. Nienawiść, sympatia, miłość i ponownie wielka niechęć do siebie - tak w skrócie wygląda ich relacja. Wygląda jednak na to, że już niedługo widzowie zobaczą, jak uwielbiana para zbliża się do siebie. W lutowych odcinkach Yaman wreszcie zrozumie, jak wielki błąd popełnił źle traktując Seher, która była niewinna. Mamy streszczenia nowych epizodów serialu "Dziedzictwo". Zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w lutym. 📢 Zjawiskowa Dorota Gardias. Idealna figura i długie nogi - tak wygląda dziennikarka [12.02.2024] Milionom Polaków dała się poznać jako prezenterka pogody w TVN, ale karierę rozpoczynała jako modelka. Dorota Gardias ma fantastyczną figurę, a jej gorące zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych rozgrzewają internautów do czerwoności. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda Dorota Gardias.

📢 Grała Zeynep - siostrę Yildiz w serialu "Zakazany Owoc". 31-letnia Sevde Erginci na prywatnych zdjęciach [12.02.2024] Sevde Erginci to urocza turecka aktorka, która w pierwszych dwóch sezonach popularnego serialu "Zakazany owoc" grała jedną z głównych ról. Erginci wcielała się w rolę Zeynep - siostry Yildiz. Grana przez nią postać znika z telenoweli w drugim sezonie, gdy wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Jaka prywatnie jest Sevde Erginci? Zobaczcie nowe zdjęcia, które zamieszcza w mediach społecznościowych. 📢 Piękna Pelin z serialu Złoty chłopak. Tak aktorka wygląda na co dzień [12.02.2024] "Złoty chłopak" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich telenowel, które są obecnie emitowane w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych bohaterek serialu jest Pelin, w rolę której wciela się Buçe Buse Kahraman. Co wiemy o aktorce? Zajrzeliśmy, jak piękna 27-latka wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia serialowej Pelin ze "Złotego chłopaka".

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 po weekendzie. Królowa przyjedzie na Akacjową! [12.02.2024] Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w dalszej części lutego. Mauro informuje Teresę, że to ona jest prawdziwą Cayetaną. Na Akacjowej trwają przygotowania przed przyjazdem królowej. Co jeszcze wydarzy się hiszpańskiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie. 📢 Serial "Dziedzictwo". Kiraz umrze w ramionach ukochanego - streszczenia lutowych odcinków [12.02.2024] W drugiej połowie lutego w serialu "Dziedzictwo" będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń. Ali w końcu oświadczy się Kiraz. Piękne chwile zamienią się w koszmar, gdy padną śmiertelne strzały. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenia telenoweli "Dziedzictwo" na całe dwa tygodnie. Opis 10 odcinków, które będą wyemitowane do 23 lutego, zamieszczamy w galerii.

📢 "Zakazany owoc". To wydarzy się po weekendzie w serialu. Znachorka pomoże zajść w ciążę? [12.02.2024] Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc": Ekin i Kumru po cichu biorą ślub! Na weselu Dogan ucisza Ekina, grożąc, że skrzywdzi jego babcię... Sedahi ulega wypadkowi. Co jeszcze wydarzy się w najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc"? Przejdź do galerii, w której zamieszczamy streszczenia dziesięciu odcinków (do piątku, 23 lutego 2024). 📢 Nowe centrum dla bezdomnych w Bydgoszczy powstanie na Siernieczku Urząd Miasta Bydgoszczy podpisał umowę na budowę nowego Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej. Nowy kompleks docelowo zastąpi dotychczasowe schronisko dla kobiet i mężczyzn, które funkcjonują od lat przy ul. Polanka i Fordońskiej. 📢 Kujawsko-Pomorskie pod bronią. Jesteśmy potentatem w produkcji zbrojeniowej Region wyrósł na potęgę zbrojeniową i to nie tylko w kraju. Głównie za sprawą zakładów w Bydgoszczy i Grudziądzu. Ale powstanie placówek poprzedza długa, sięgająca międzywojnia i wcześniej historia. Czasami bardzo burzliwa, a nawet... wybuchowa.

📢 Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy: Komunikacja miejska w 2024 powinna być darmowa Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy z Prawa i Sprawiedliwości, w niedzielę (11 lutego 2024) zainaugurował cykl spotkań "Porozmawiajmy o Bydgoszczy". To w ramach zbliżających się wyborów samorządowych. Mówił przede wszystkim o komunikacji miejskiej. 📢 Pogoda kapryśna, ale w Pieckach wciąż morsują. Mamy zdjęcia z niedzieli Kolejny raz zajrzeliśmy na plaże w Pieckach koło Bydgoszczy. 📢 W Bydgoszczy upamiętniono 84. rocznicę masowej zsyłki Polaków na Sybir W niedzielę, 11 lutego, w Bydgoszczy miały miejsce uroczystości upamiętniające pierwszą masową deportację Polaków na Sybir, która miała miejsce w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono wówczas około 140 tys. obywateli Polski. Wielu z nich nie przeżyło.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 City Trail Bydgoszcz. Biegacze nie wystraszyli się warunków. Zobaczcie zdjęcia z trasy W niedzielę na trasy w Myślęcinku ponownie wybiegli uczestnicy cyklu City Trail w Bydgoszczy. 📢 Bydgoszczanie ostrzegają przed znakami na drzwiach mieszkań - złodzieje w akcji? W mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia przed potencjalnymi złodziejami. Internauci - także na bydgoskich grupach na Facebooku, publikują zdjęcia z tajemniczymi znakami, jakie pojawiają się na drzwiach do ich domów lub w okolicy wejść do ich mieszkań. Policja ostrzega i przypomina, że te znaki mogą pozostawiać złodzieje, by pozostawić informację o tym, czy takie mieszkanie jest dobrym celem dla włamywaczy. W galerii zamieszczamy informacje o znakach, jakimi posługują się włamywacze. Bądź czujny, jeśli zauważysz te znaki.

📢 Oto Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - tak wygląda ich dom. Zobaczcie zdjęcia! Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu. 📢 Trauma na torach. Kronika bydgoska Ewy Czarnowskiej-Woźniak Motorniczowie opowiadają nam przerażające historie. Ich dzień w pracy to często walka o życie. Nasze. 📢 Tak wyglądała Bydgoszcz na początku XX wieku. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W 1907 roku w oficynie A. Dittmanna w Bydgoszczy ukazało się obszerne dzieło „Przemysł i handel w Bydgoszczy”. Zadaniem tej pracy zbiorowej było pokazanie najważniejszych inwestycji w mieście w ciągu ostatniego półwiecza. Poza przedstawieniem faktów i analizami znalazło się tam sporo zdjęć, które miały wówczas potwierdzać wysiłek Niemców w budowie silnego przemysłowo miasta na ówczesnych niemieckich kresach wschodnich.

📢 Ponad 1400 podpisów za autobusem z Bydgoszczy do Dąbrowy Chełmińskiej Ponad 1400 mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska podpisało się pod petycją do wójta w sprawie międzygminnej linii autobusowej do Bydgoszczy. Od 1 marca autobusy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy rozpoczną stałe kursowanie między Fordonem a Ostromeckiem, ale mieszkańcy chcą, aby linia obsługiwała więcej miejscowości na terenie gminy. 📢 Studniówka 2024 Technikum Mechanicznego nr 10 w Bydgoszczy. Były dwa polonezy - zobaczcie zdjęcia W sobotę (10 lutego) odbyła się jedna z ostatnich w tym sezonie studniówek w Bydgoszczy. Na swoim pierwszym ważnym balu spotkali się maturzyści z Technikum Mechanicznego nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. W Park Hotelu bawiło się blisko 300 osób. 📢 Koniec pięknej serii Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Fatalny występ Amerykanina Pierwsza w sezonie porażka Enea Abramczyk Astorii we własnej hali. Trudno myśleć o pokonaniu jednego z najmocniejszych rywali w I lidze, jeśli we własnej hali trafia się 19 rzutów z gry w całym meczu. W starciu z Miastem Szkła nie zawiódł Szymon Kiwilsza, kiepsko wypadł Filip Małgorzaciak, a fatalnie Rhondell Goodwin.

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 Bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe skarżą uchwałę Rady Miasta. Chodzi o opłaty za deszczówkę Druga skarga bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych na pobieranie opłat za odprowadzanie wód opadowych. Pierwsza sprawa została i przez miasto, i przez spółdzielnie mieszkaniowe skierowana do kasacji, postępowanie od połowy 2021 roku wciąż trwa. Teraz chodzi o to, że Miejskie Wodociągi nie mają prawa pobierać opłat za deszczówkę, w dodatku stawka jest zbyt wysoka.

📢 Studniówki w Bydgoszczy. Tak bawili się maturzyści w ostatni weekend karnawału - mamy dużo zdjęć! Sezon studniówkowy dobiega końca. Od stycznia towarzyszymy uczniom bydgoskich szkół średnich, relacjonując bale studniówkowe. Pierwsza impreza w tym tygodniu odbyła się już w czwartek - w Restauracji Gerwazy bawili się uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. W sumie od czwartku do soboty nasi fotoreporterzy odwiedzili aż sześć imprez. Odesłania do galerii zamieszczamy w tym materiale.

📢 Tragedia na Fordońskiej w Bydgoszczy. Nie żyje 38-letni mężczyzna, zatrzymano 43-latka W piątek (9 lutego) policja otrzymała zgłoszenie o awanturze, do której doszło przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Doszło do użycia noża, niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniósł 38-letni mężczyzna. Policja tego samego dnia zatrzymała 43-latka. Prawdopodobnie w niedzielę zostanie przesłuchany. 📢 Wypadek trzech aut na DK 10 w Emilianowie. Pięć osób rannych, w tym dziecko - zdjęcia Pięć osób, w tym 8-letnie dziecko, odniosło obrażenia w wypadku, do jakiego doszło przed południem w sobotę, 10 lutego 2024, w Emilianowie niedaleko Bydgoszczy. 📢 Tak wygląda teraz gwiazda serialu "Złotopolscy". 52-letnia Renata Gabryjelska na nowych i archiwalnych zdjęciach Sukcesy w konkursach piękności były dla niej przepustką do świata filmu i telewizji. Renata Gabryjelska zyskała sporą popularność w drugiej połowie lat 90. Widzowie na pewno pamiętają jej rolę w filmie "Girl Guide" u boku Pawła Kukiza. Gabryjelska do 2003 roku grała też w serialu "Złotopolscy", w którym wcieliła się w rolę Ewy. Jak na przestrzeni 20 lat zmieniła się Renata Grabyjelska? zobaczcie w galerii jej archiwalne i aktualne zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Elektryka". Maturzyści zatańczyli poloneza w Park Hotelu [zdjęcia] Zgodnie z tradycją polonezem rozpoczęli studniówkę tegoroczni maturzyści z Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 w Bydgoszczy. Bal odbył się w piątek (9 lutego) w Park Hotelu. Bawiło się na nim łącznie 100 osób. 📢 "Narodowy program amunicyjny" z Nitro-Chemem? Gen. Skrzypczak o produkcji amunicji w kraju i Bydgoszczy Były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak stwierdził, że powinien powstać "narodowy program amunicyjny", bo zamówienia, które w tej chwili są realizowane przez polskie firmy wystarczą na 15 dni walki. Na razie podpisano kontrakt wart 10 mld zł. W produkcji biorą udział dwie bydgoskie firmy: Nitro-Chem oraz zakłady Belma. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z Restauracji Telimena Eleganckie garnitury i piękne kreacje, polonez oraz dużo dobrej zabawy - w piątek (9 lutego) na studniówce w Restauracji Telimena pojawili się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się dzieje - lista wydarzeń [9-11 lutego 2024] Koncerty, spektakle, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 9-11 lutego w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Strajk rolników w Bydgoszczy. Centrum miasta zostało zablokowane, policja użyła gazu W piątek, 9 lutego rolnicy z całej Polski zorganizowali strajk generalny przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. W Bydgoszczy doszło do ogromnych utrudnień w ruchu - zablokowane zostało centrum miasta. Rolnicy skoncentrowali swoje siły pod Urzędem Wojewódzkim, przed którym zapłonęły opony. W pewnym momencie policja została zmuszona do użycia gazu łzawiącego. Poniżej nasza relacja:

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w ostatnich odcinkach 1. sezonu. Tarik staje na drodze Seyran i Ferita Przed nami końcówka pierwszego sezonu serialu "Złoty chłopak". Wielki finał tureckiej telenoweli zaplanowany został na 16 lutego, ale kilka ostatnich odcinków popularnej produkcji również przyniesie widzom wiele emocji. W roli głównej zobaczymy Tarika, który nie pozwoli wyjechać Seyran i Feritowi. Zobacz, co wydarzy się w ostatnim tygodniu 1. sezonu "Złotego chłopaka". Przygotowaliśmy streszczenia nadchodzących odcinków. 📢 Horoskop miłosny na luty 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, a może płomienny romans? Sprawdź, co cię czeka w lutym 14 lutego będziemy obchodzili Walentynki, czyli święto zakochanych. Tego dnia wiele par celebruje swoją miłość, a niektórzy decydują się nawet na oświadczyny. Zapytaliśmy Wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku jeszcze w lutym mają szansę na przeżycie wielkiego uczucia. Niektórzy jeszcze przed Walentynkami odnajdą tę jedyną osobę. Oto horoskop miłosny na luty!

📢 Zjawiskowa Olga Kalicka. "Hot!" - fani są zachwyceni. Zobacz gorące zdjęcia aktorki Olga Kalicka zachwyca fanów swoimi zdjęciami publikowanymi na Instagramie. - "Uroczo", "Przepiękna", "Wow", czy "HOT" - to tylko niektóre z wielu komplementów, które internauci zostawiają pod postami aktorki. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda gwiazda "Rodzinki.pl". 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie: Seyran wywieziona, Ferit chce ją odzyskać Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po pierwszym weekendzie lutego? Trwa pogrzeb Fuata, cała rodzina jest zrozpaczona. Halis obwinia Ferita o śmierć brata. Seyran wymyka się w nocy z domu i spędza noc z Feritem... Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Teresa przyjeżdża na Akacjową! Chce poznać przeszłość W pierwszej połowie lutego w serialu "Akacjowa 38" inspektor Mauro odkryje, kto jest prawdziwą Cayetaną! Dla Teresy będzie to prawdziwy szok. Kobieta postanawia powrócić na Akacjową, by odkryć swoją przeszłość. Na ulicy pojawiają się żołnierze, Cayeatana chce wykorzystać ten fakt, by zabłysnąć i odzyskać dobre imię. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w lutym 2024? Streszczenia na dwa tygodnie zamieszczamy w galerii. 📢 Telenowela Akacjowa 38. Kto jest prawdziwą Cayetaną? Inspektor już wie! Sprawdź, co wydarzy się w lutym W serialu "Akacjowa 38" trwa śledztwo po śmierci Manueli i Germana. Okazuje się, że ich groby są puste! Cayetana wychodzi z aresztu, a inspektor Mauro podąża tropem jej dzieciństwa i starych fotografii. Cayetana chce się zemścić na przyjaciółkach, które ją zawiodły w potrzebie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" w pierwszej połowie lutego 2024? Streszczenia przeczytasz w galerii.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne.

📢 Hiacynty – modna dekoracja do salonu. Jak eksponować pachnące kwiaty w domu? Najlepsze pomysły na hiacynt w doniczce – galeria zdjęć Hiacynty w doniczkach i cięte pojawiły się już w sprzedaży i kuszą swoim wyjątkowym urokiem. Te wyjątkowe wiosenne kwiaty znajdziemy nie tylko na giełdach kwiatowych i w kwiaciarniach, ale również w popularnych dyskontach czy na stoiskach ogrodniczych w hipermarketach. W Biedronce bukiet ciętych hiacyntów kupimy już za 14,99 zł. Tyle samo kosztują w Lidlu kompozycje pięciu kwiatów z cebulą w doniczce. Podpowiadamy, jak pięknie można udekorować dom hiacyntami i zaprosić do salonu wiosnę.

📢 Studniówka 2024 XIII LO w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Gerwazy - zobacz zdjęcia Maturzyści z XIII LO w Bydgoszczy w czwartkowy wieczór (8 lutego) rozpoczęli studniówkę. Uczniowie, nauczyciele i osoby towarzyszące pojawili się w Restauracji Gerwazy - na otwarcie młodzież pięknie zatańczyła poloneza. Zabawę zaplanowano do godziny 1 w nocy. Zobaczcie zdjęcia z rozpoczęcia!

📢 Adrianna Sułek-Schubert została mamą! Lekkoatletka z Bydgoszczy pochwaliła się uroczym zdjęciem Adrianna Sułek-Schubert i jej mąż Kacper powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Gratulujemy! 📢 Szkoły z Bydgoszczy i regionu uhonorowane za sukcesy w rankingu Perspektywy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podsumowało w środę (7 lutego) sukcesy szkół z Kujaw i Pomorza w ogólnopolskim 26. Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Tego samego dnia w bydgoskim ratuszu uhonorowano też najlepsze szkoły w mieście w tym zestawieniu. 📢 Numery z których dzwonią oszuści - mamy zaktualizowaną listę. Uważaj, gdy dzwonią do ciebie te numery Oszuści coraz częściej chcą wykorzystać nas by dostać się do naszego konta bankowego, dlatego w rozmowach telefonicznych musimy zachować czujność i nie dać się wciągnąć w ich grę, która prowadzi do utraty pieniędzy lub innych finansowych kłopotów. Przygotowaliśmy dla Was listę numerów telefonów, które użytkownicy zgłosili jako próby oszustwa.

📢 Matka z córką przez lata remontowały mieszkanie a teraz chcą je opuścić. Dlaczego? Samotna bydgoszczanka z córką dostały mieszkanie od miasta. Po prawie trzech latach remontów wreszcie się wprowadziły, a po trzech miesiącach chcą stamtąd się wyprowadzić. 📢 Studniówka III LO w Bydgoszczy. Tak bawiła się młodzież w Hotelu City - zobacz zdjęcia Pięknie zatańczony polonez, film z życia szkoły, występy wokalne, wiersz o perypetiach uczniów i mnóstwo świetnej zabawy - w piątek (2 lutego) w Hotelu City bawili się maturzyści z III LO w Bydgoszczy.

📢 Maturzyści z VIII LO w Bydgoszczy zatańczyli poloneza. Mamy zdjęcia ze studniówki Kolejna studniówka odbyła się w Bydgoszczy. Tym razem w sobotę (3 lutego) w Hotelu City poloneza zatańczyli maturzyści z VIII LO. Na balu bawiło się łącznie 250 osób. Był też program artystyczny przygotowany przez uczniów i podziękowania dla nauczycieli.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są najgorszymi kochankami. Z nimi nie doświadczysz uniesień Nie dla nich spontaniczne porywy namiętności. Te znaki zodiaku uznawane są za najgorszych kochanków. Jak wskazuje Wróżka Roma, oni mają zapisane to w gwiazdach. Kto najbardziej ceni sobie rutynę w życiu miłosnym? Zobacz listę najgorszych kochanków według znaków zodiaku. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy! 📢 Tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie. Jasna kuchnia i ogród z domkiem zabaw Patrycja i Robert Stockingerowie są doskonale znani widzom w naszym kraju. Oboje pracują w mediach, a od ponad dwunastu lat tworzą również parę w życiu prywatnym. Zajrzeliśmy, jak popularne małżeństwo żyje i mieszka na co dzień. Jasna kuchnia, przestronny salon i duży ogród, w którym znajdują się domek zabaw i huśtawki dla dzieci - tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie.

📢 Maturzyści z bydgoskiej "Handlówki" bawili się na studniówce w Hotelu Holiday Inn - zobacz zdjęcia Dwa polonezy, w tym jeden pokazowy, występ kabaretowy w wykonaniu uczniów i podziękowania dla nauczycieli - w piątek (2 lutego) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy. 📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Dorota Gardias - dieta. Wygląda jak bogini i zdradza internautom sekret swojej diety Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Studniówka Technikum Elektronicznego nr 7 w Bydgoszczy. Ależ to był bal - mamy zdjęcia Scenki z życia szkoły, polonez i podziękowania dla nauczycieli - w sobotę (27 stycznia) odbyła się studniówka maturzystów z Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zabawę zorganizowano w Hotelu City. 📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Syn serialowej Ender z "Zakazanego owocu" też jest aktorem. Tak wygląda Tarık "Taro" Emir [zdjęcia] Şevval Sam dobrze znana jest polskim widzom jako przebiegła Ender z serialu "Zakazany owoc". Niewielu z was zapewne wie, że aktorka ma syna, który dzięki swoim pierwszym rolom zdążył zyskać już sporą popularność w Turcji. Tarık "Taro" Emir Tekin urodził się w 1997 roku, uczęszczał do szkół aktorskich w Wielkiej Brytanii. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 400 tysięcy osób. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 To ona w "Dziedzictwie" zagrała Seher. Odeszła w atmosferze skandalu. Sıla Türkoğlu prywatnie Główny wątek serialu "Dziedzictwo", który mogą oglądać widzowie TVP 1 kręci się wokół relacji Seher (Sıla Türkoğlu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan). Urocza turecka aktorka pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach i opuściła produkcję w atmosferze skandalu. Jaka prywatnie jest Sıla Türkoğlu)? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. 📢 Dom Izy Zeiske z Gogglebox. Duży ogród, kuchnia i łazienka po remoncie - mamy zdjęcia Izabela Zeiske jest jedną z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje od pierwszego sezonu. Widzowie uwielbiają ją za szczerość, poczucie humoru i pozytywne nastawienie do świata. Iza Zeiske jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje, jak wyglądają wnętrza jej domu. Zobacz, jak mieszka gwiazda Gogglebox!

📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich