Prasówka 12.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Długoterminowa prognoza pogody na wiosnę 2024. Mokry i chłodny kwiecień? [12.01.2024] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody na kolejne miesiące. Wiemy, jak mogą wyglądać wiosenne miesiące pod względem średnich temperatur oraz opadów. Poniżej zamieszczamy szczegóły oraz przygotowane przez IMGW mapy.

📢 Pracownica sklepu w Bydgoszczy skarży się na zimno. Ile musi wynosić minimalna temperatura w miejscu pracy? W sklepie jest 11 stopni Celsjusza, chodzimy w czapkach i szalikach. Nasz pracodawca robi co może, żeby dogrzać pomieszczenie, ale problemem jest to, że pracujemy blisko drzwi wejściowych. Pomimo wielu skarg i próśb, nie ma odzewu ze strony dyrekcji centrum handlowego - alarmuje pracownica jednego ze sklepów w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy.

Prasówka 12.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bartek Wrona z Just 5 - tak dziś wygląda. Taką przeszedł metamorfozę. Zobaczcie zdjęcia! [12.01.2024] Bartek Wrona był jednym z pięciu wokalistów tworzących w latach 90. XX wieku zespół Just 5, pierwszy polski boysband wzorowany na Backstreetboys. Był najmłodszym członkiem grupy. Gdy Just 5 pojawił się na muzycznym rynku, miał zaledwie 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się aktualnie Bartek Wrona. Zdjęcia zjedziecie w naszej galerii.

📢 Cichy udar mózgu - oto jego nietypowe objawy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne [12.01.2024] Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu. 📢 Horoskop finansowy na styczeń 2024. Te znaki zodiaku dostaną duże pieniądze [12.01.2024] Prezenty na święta, wyprawienie wigilii, przygotowania do zabawy sylwestrowej. W grudniu wszyscy mamy większe wydatki. Nic w tym dziwnego, że wielu z nas patrzy z nadzieją w nadchodzący miesiąc. Styczeń 2024 przyniesie ulgę w finansach dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma zdradza, na kogo czekają duże pieniądze po nowym roku!

📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [12.01.2024] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku! 📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista [12.01.2024] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Ma stylowy dom na wsi z ogródkiem warzywnym - zdjęcia [12.01.2024] Czerwona cegła, duże przestrzenie, jasne ściany oraz duży ogród pełen kwiatów i warzyw - tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Stylowa nieruchomość popularnej prezenterki mieści się w Konstancinie pod Warszawą. Zajrzeliśmy, jak gwiazda TVN urządziła wnętrza swojego domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [12.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Serial "Dziedzictwo": Okrutny Yaman, Seher ma dość! To wydarzy się na początku stycznia w serialu [12.01.2024] Niebawem w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Seher w najbliższym czasie przeżyje bardzo trudne chwile. Yaman jest dla niej bezlitosny - podejrzewa, że żona go zdradza. Seher nie może zrozumieć jego zachowania. By sprawić jej dodatkową przykrość, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" na początku 2024 roku - streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Saffet obiecuje Kazimowi fortunę za córki [12.01.2024] Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Chłopak nie jest z tego powodu szczęśliwy. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Saffet obiecuje Kazimowi za obie córki duże pieniądze. Co jeszcze wydarzy się po weekendzie w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [12.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem.

📢 Serial "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. Śmierć Manueli i Germana! [12.01.2024] Tego nie spodziewał się nikt! Szczególnie ci fani serialu "Akacjowa 38", którzy liczyli na szczęśliwe zakończenie. Manuela i German pożegnają się z życiem i to już w najbliższych odcinkach. A to wszystko przez lojalnego szpiega Cayetany, który udaremnia plan zakochanych na ucieczkę z ul. Akacjowej. Przed widzami telenoweli dramatyczne chwile. Przeczytajcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38"! 📢 Tak kapusta kiszona wpływa na twój organizm. Nie tylko podnosi odporność - oto właściwości [12.01.2024] Kiszona kapusta jest bogata między innymi w witaminę C - wspomaga naszą odporność i zdrową florę jelitową. Podczas kupowania warto zwrócić uwagę, czy producent nie poszedł na skróty poprzez dodanie octu. Jakie są właściwości kapusty kiszonej, jak wpływa na nasz organizm, oraz które osoby powinny spożywać ją w ograniczonych ilościach?

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugim tygodniu stycznia: Handan, matka Kumru, wkracza do akcji! [12.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc"w drugim tygodniu stycznia. Wkrótce w serialu: Yildiz jest w ciąży? Ender pokazuje Doganowi, jak Yildiz niszczyła auto Cagataya. Relacja między Yildiz a Kumru zacieśnia się. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska - zobacz zdjęcia [12.01.2024] Trudno w to uwierzyć, ale już niebawem serial "Ranczo" osiągnie pełnoletność. 5 marca 2024 roku minie bowiem osiemnaście lat od emisji pierwszego odcinka kultowej produkcji, w której główną rolę zagrała Ilona Ostrowska. Aktorka stworzyła niezapomnianą kreację Lucy Wilskiej, którą pokochały miliony Polaków. Postanowiliśmy przypomnieć, jak w tym czasie zmieniała się Lucy z serialu "Ranczo".

📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub i są w Dubaju. Czy wyprowadzą się tam na stałe? [12.01.2024] Agnieszka Włodarczyk i jej mąż, Robert Karaś, spędzają czas, podróżując po Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para wzięła ślub w końcówce 2023 roku, starając się wszystko utrzymać w tajemnicy - co chyba im się udało. Niedawno w mediach społecznościowych podzielili się fotkami z Dubaju, gdzie spędzają czas z inną znaną parą: Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem. Zdjęcia zobaczycie w galerii artykułu. 📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [12.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu!

📢 Grał Halita w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda czarny charakter tureckiej telenoweli [12.01.2024] W Turcji nakręcono aż sześć sezonów serialu "Zakazany owoc", ale widzowie w Polsce są obecnie świadkami piątej części uwielbianej telenoweli. To oznacza, że coraz bardziej zbliżamy się do finału tureckiej produkcji. Jednym z wielkich nieobecnych najnowszych odcinków jest Halit, który zginął w czwartym sezonie serialu. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u czarnego charakteru popularnej produkcji. Zobaczcie, jak serialowy Halit żyje i wygląda na co dzień.

📢 Tak mieszka Magda Gessler. Dom pod Warszawą i willa w Kanadzie [zdjęcia - 12.01.2024] Magda Gessler to niekwestionowana gwiazda TVN i ulubienica publiczności. Zasłynęła dzięki "Kuchennym rewolucjom", których jest prowadzącą od ponad 10 lat. Restauratorka z bujnymi blond lokami słynie z niepowtarzalnego stylu. Na co dzień dzieli życie między Warszawą i Kanadą. W obu posiadłościach widać kolorowy styl celebrytki. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Magda Gessler.

📢 Tak mieszka Jakub Błaszczykowski. Piękny apartament w centrum Warszawy [zdjęcia - 12.01.2024] Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii rodzimej piłki nożnej. Oprócz talentu, piłkarz słynie z ogromnego serca. Fundacja, w tym szeroka działalność charytatywna budzi szacunek wśród fanów piłki nożnej i nie tylko. Na co dzień piłkarz jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Jakub Błaszczykowski. 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - decyzja sądu w sprawie rozwodu. Seyran zemdleje - streszczenia [12.01.2024] W styczniu widzowie serialu "Złoty chłopak" będą świadkami burzliwego i smutnego zakończenia małżeństwa Ferita i Seyran. Kazim już negocjuje wydanie córek za mąż - w zamian ma otrzymać spore pieniądze. Zerrin robi wszystko, by Ferit wrócił do Pelin. Co jeszcze wydarzy się w styczniu w serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia na kolejne dwa tygodnie.

📢 Kłamią, manipulują, wykorzystują do własnych celów. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni [12.01.2024] Związek z nimi to prawdziwa sinusoida emocji. Jednego dnia potrafią być czuli i kochani, drugiego całkowicie obojętni i chłodni. Odchodzą bez słowa lub co gorsze - o wszystko obwiniają ciebie. Nawet o zdradzę... Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni. Unikaj ich jak ognia, bo możesz się łatwo poparzyć!

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie [12.01.2024] W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Elisabeth Duda 20 lat temu przekonywała nas, że "Europa da się lubić". Tak dziś wygląda [12.01.2024] Elisabeth Duda to polsko-francuska aktorka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka, którą polscy telewidzowie znają dzięki udziałowi w popularnym polskim talk-show pt. "Europa da się lubić", emitowanym w latach 2003-2008. Niedawno odebrała odznaczenie Orderu Sztuki i Literatury III klasy. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Duduś z serialu "Podroż za jeden uśmiech" - tak zmienił się Filip Łobodziński [12.01.2024] Filip Łobodziński to urodzony 24 marca 1959 r. dziennikarz i tłumacz, muzyk Zespołu Reprezentacyjnego. Widzowie pamiętają go jako aktor dziecięcy. Pan Filip wystąpił jako chłopiec w takich filmowych i serialowych hitach, jak "Podróż za jeden uśmiech", "Poszukiwany, poszukiwana" czy "Stawiam na Tolka Banana". Zobaczcie, jak Filip Łobodziński wyglądał jako dziecko i jak prezentuje się obecnie.

📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [12.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w drugiej połowie stycznia. Yusuf traci przytomność i trafia na badania do szpitala [12.01.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do 15 stycznia 2024: Zuhal próbuje za wszelką cenę zdobyć sympatię Yusufa. Ziya zarzuca Yamanowi złe traktowanie Seher. Yaman ratuje Seher z rąk bandytów. Niepodziewanie Yusuf traci przytomność! Chłopiec trafi do szpitala i przejdzie badania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia - 12.01.2024] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki. 📢 Monika Jarosińska znudziła się życiem na Malcie i wraca do Polski. Czeka ją operacja! [zdjęcia - 12.01.2024] Zaskakujące wieści! Monika Jarosińska po siedmiu latach życia na Malcie, zdecydowała się na powrót do Polski! Aktorka wkrótce podda się operacji kręgosłupa. Czeka ją długa i bolesna rehabilitacja, ale Monika Jarosińska z optymizmem patrzy w przyszłość. W galerii zdjęć znajdziesz najnowsze fotki pani Moniki, a poniżej więcej informacji o jej powrocie do kraju.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w tym tygodniu. Yildiz zdradzona przez kolejnego męża. Wróci do Cagataya? [12.01.2024] Yildiz postanawia zbliżyć się do Kumru. Ta jednak stara się uniezależnić od pieniędzy ojca. Cagatay pod pretekstem spotkania z Halitcanem wyciąga Yildiz na rodzinny obiad. Biznesmen upewnia się, że ta wiadomość dotrze do Dogana. Również Ender chce dopiec mężczyźnie. Yildiz przyłapuje Dogana i Meric w dwuznacznej sytuacji. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze streszczenia. To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. 📢 Tak na co dzień wygląda Suna z serialu Złoty chłopak. To prawdziwa piękność z Turcji [12.01.2024] "Zloty chłopak" jest jedną z kilku tureckich telenowel, które możemy obecnie oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Serial cieszy się dużą popularnością wśród polskich widzów, a widzów interesuje również życie prywatne bohaterów produkcji znad Bosforu. Jedną z drugoplanowych postaci w "Złotym chłopaku" jest Suna, serialowa siostra Seyran. W rolę spokojnej i opanowanej dziewczyny wciela się Beril Pozam. Co wiemy o tureckiej aktorce? Zobacz, jak na co dzień wygląda gwiazda telenoweli.

📢 Tak zmieniła się gwiazda serialu "Złotopolscy". 52-letnia Renata Gabryjelska na nowych i archiwalnych zdjęciach [12.01.2024] Sukcesy w konkursach piękności były dla niej przepustką do świata filmu i telewizji. Renata Gabryjelska zyskała sporą popularność w drugiej połowie lat 90. Widzowie na pewno pamiętają jej rolę w filmie "Girl Guide" u boku Pawła Kukiza. Gabryjelska do 2003 roku grała też w serialu "Złotopolscy", w którym wcieliła się w rolę Ewy. Jak na przestrzeni 20 lat zmieniła się Renata Grabyjelska? zobaczcie w galerii jej archiwalne i aktualne zdjęcia.

📢 Olga Bończyk na Karnawałowej Gali Gwiazd pokazała ciało, występując w prześwitującej kreacji [zdjęcia - 12.01.2024] Olga Bończyk, znana z niezapomnianych ról w produkcjach telewizyjnych i filmowych, ostatnio wzbudziła sensację na Karnawałowej Gali Gwiazd, pokazując się w kreacji, która odsłoniła jej doskonałą figurę. To nie tylko aktorka i utalentowana wokalistka, ale także kobieta, która potrafi zaskoczyć niebanalnym stylem.

📢 500 plus zamiast 800 - niektórzy dostaną niższą wypłatę świadczenia! Co w takim przypadku zrobić? [12.01.2024] Od 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące świadczenia wychowawczego. Kwota świadczenia zwiększyła się z 500 zł do 800 zł. Niemniej jednak, istnieje grupa rodziców, która może w styczniu otrzymać jeszcze starszą kwotę, bez uwzględnienia podwyżki. Co należy zrobić, jeśli na konto wpłynie mniejsza kwota niż powinna? 📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Drewniana posiadłość u podnóża gór! [zdjęcia - 12.01.2024] Justyna Kowalczyk to postać, której nie trzeba przedstawiać nikomu. Wybitna osobowość sportowa zdobyła chyba wszystkie możliwe medale i tytuły w biegach narciarskich. Wychowana w górach, nie wyobraża sobie życia w innym miejscu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Biała rzodkiew - to dzieje się z organizmem, kiedy włączysz to warzywo do diety [12.01.2024] Biała rzodkiew, znana także jako rzodkiewka, to warzywo, które nie tylko dodaje smaku potrawom, ale także posiada szereg właściwości zdrowotnych. W tym artykule przyjrzymy się, jak biała rzodkiew wpływa na organizm i jakie korzyści niesie ze sobą dla zdrowia.

📢 Horoskop miłosny 2024. Sprawdź jak ułożą się twoje sprawy sercowe w tym roku Dlaczego nadchodzi dobry czas dla samotnych Baranów? Jakie uczucia w relacjach z partnerem będą dominować u Byków i dlaczego Jowisz będzie sprzyjał Bliźniętom? Kiedy wypadają najlepsze dni na miłość? Przeczytaj horoskop na 2024 - koncentrujemy się w nim na sprawach miłosnych i rodzinnych.

📢 Fala zachorowań na RSV i grypę wśród dzieci w Kujawsko-Pomorskiem. Prawie wszystkie łóżka szpitalne zajęte Na 220 łóżek w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, zajętych jest ponad 180. W dużej części mali pacjenci zostali zdiagnozowani jako zakażeni wirusem RSV. Borykają się z kaszlem, wysoką temperaturą. U małych dzieci, ale i u osób starszych i z przewlekłymi innymi chorobami, wirus może stanowić zagrożenie dla życia. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Prezydent podjął przełomową decyzję ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Chodzi o ułaskawienie Panie (żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika) zwróciły się do mnie o uniewinnienie. Mówiłem wczoraj, że uczynię wszystko, aby zwrócić im wolność jak najszybciej, a nie, aby byli więźniami politycznymi. Zdecydowałam, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To będzie postępowanie w trybie prezydenckim - poinformował prezydent Andrzej Duda. 📢 Zarabiam 5000 zł brutto. Jakie oszczędności zgromadzę w PPK po 5 latach? Sprawdź, jak i kiedy wypłacić środki Już po 5 latach PPK może dać realne oszczędności, które ciężko byłoby zgromadzić na własną rękę. Ile można realnie zyskać? Kiedy i ile można wypłacić z PPK? Okazuje się, że nie tylko na emeryturze warto sięgać po te oszczędności. Sprawdź nasze wyliczenia dla różnych wariantów.

📢 Dni otwarte w "botaniku" w Myślęcinku, gdzie mróz walczy z egzotyką. Mamy zdjęcia Hibiskusy, storczyki, bugenwile, gorzkie pomarańcze wewnątrz szklarni, a na jej dachach misterne wzory wykonane przez mróz... Takie rzeczy możliwe są tylko w myślęcińskim ogrodzie botanicznym. Już niedługo będzie można go zwiedzać. 📢 Przetrzymywała psy na mrozie bez jedzenia i wody. Mieszkance Żołędowa grożą trzy lata więzienia! [video] Nawet trzy lata więzienia grożą mieszkance Żołędowa, która znęcała się nad psami. Zwierzęta były przetrzymywane w tragicznych warunkach, a na dodatek na zewnątrz było 15 stopni mrozu. Bez dostępu do jedzenia, z zamarzniętą wodą w misce, na łańcuchu. Niestety jeden z piesków zmarł podczas transportu do lecznicy... 📢 Zmiany w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Są nowa rzeczniczka i dyrektor biura wojewody Kinga Błaszczyńska została dyrektorką Biura Wojewody, Natalia Szczerbińska rzeczniczką prasową. Wojewoda Michał Sztybel ma też nową asystentkę, Edytę Linowiecką. W najbliższym czasie mają zapaść decyzje o nominacjach na wicewojewodów.

📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia! 📢 Najlepsze bydgoskie technika i licea w rankingu Perspektywy 2024. Tu warto się uczyć! W czwartek (11 stycznia) już po raz 26. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Z bydgoskich szkół najwyżej wśród techników został sklasyfikowany Elektronik, wśród bydgoskich liceów - VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

📢 Szlachetna Paczka dla ubogich - A dostała ją rodzina, mająca ładne mieszkanie, 2 samochody, działkę, nawet rasowe psy Tylko najbiedniejsi powinni dostawać pomoc. - Rodzina z Bydgoszczy ma dwa auta, działkę ROD, nawet psy rasowe, a paczki też otrzymała - mówi mężczyzna. 📢 W Bydgoszczy powstał mural z wyjątkowym przesłaniem. To element kampanii MAKi - o równości i potrzebie wspólnego działania kobiet i mężczyzn Inicjatywa MAKi (Mężczyzna a Kobieta) została zainaugurowana w maju 2023 r. podczas konferencji Impact’23 w Poznaniu. Celem jest zwrócenie uwagi na kwestie sprawiedliwości, odpowiedzialności oraz równego traktowania płci w kontekście budowania trwałych relacji partnerskich opartych o zaufanie i wzajemne zrozumienie. W ciągu ostatnich miesięcy w wielu polskich miastach powstały murale mające zachęcić kobiety i mężczyzn do współpracy. W ostatnich dniach do grona tych miast dołączyła Bydgoszcz.

📢 Wycinki drzew w kujawsko-pomorskich lasach. Jest interaktywna mapa Fundacja Lasy i Obywatele uruchomiła zaktualizowaną mapę wycinek. Każdy mieszkaniec, również Kujaw i Pomorza, może sprawdzić, na których obszarach lasów w województwie będą prowadzone prace, w tym rębnie i trzebże. Projekt jest prowadzony pod hasłem "Zanim wytną twój las", ale przedstawiciele Lasów Państwowych informują, że nie wszystkie zaznaczone tereny znikną. 📢 Krystyna i Wojciech Cugowscy śpiewali kolędy i pastorałki w bydgoskiej Bazylice Św. Wincentego a Paulo Krystyna i Wojciech Cugowscy wystąpili w Bazylice Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy we wtorek, 9 stycznia. Koncert rozpoczął się o godzinie 18.30. Wstęp był darmowy. Dla wszystkich była to okazja do wspólnego kolędowania. 📢 Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej otwiera się dla mieszkańców [zdjęcia] Siłownia, sala cardio i zajęcia fitness - Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej przygotowalo ofertę dla mieszkańców. Już od 15 stycznia br. chętni będą mogli ćwiczyć w tym miejscu. Ceny karnetów do ACS GYM rozpoczynają się od 49 zł.

📢 Bydgoszcz najszybciej wyludniającym się miastem w Polsce w I półroczu 2023. Wyprowadzka do sąsiednich gmin czy głębszy problem? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszą połowę 2023 roku wynika, że najszybciej wyludniającym się miastem w Polsce jest Bydgoszcz. Na podium w zestawieniu znalazły się Łódź i Białystok, a tuż za nim Poznań. 📢 Mini pączki budyniowe na karnawał i tłusty czwartek. Przepis na ciasto bez dodatku drożdży. Mięciutkie pączki zrobisz w mig Sekretem delikatnych mięciutkich mini pączków jest ugotowany budyń, który dodajemy do ciasta. Dzięki niemu pączki są delikatne jak chmurka, pachną wanilią i rozpływają się w ustach. Nie trzeba nawet dodawać do nich drożdży, więc przygotowanie zajmuje dosłownie kilka chwil. Możesz się nimi zajadać przez cały karnawał 2024.

📢 Kłucie w sercu – co robić, gdy się pojawi i jak rozpoznać jego przyczynę? Sprawdź, kiedy jest groźne i może zagrażać życiu Kłucie w sercu zazwyczaj budzi w nas niepokój. Kojarzone jest z chorobami serca, choć często nie ma z nimi nic wspólnego. Sprawdź, jakie są najczęstsze przyczyny kłucia w sercu i zobacz, co robić, kiedy wystąpi ból w klatce piersiowej.

📢 Małgorzata Foremniak wygląda młodo i promiennie, nawet bez makijażu. Jak ona to robi? Poznaj jej techniki pielęgnacyjne i dietę Zachwyca za każdym razem, kiedy się pojawi publicznie. Na jej prywatnym koncie w mediach społecznościowym często pokazuje się bez makijażu lub w jego delikatnej wersji. Małgorzata Foremniak skończyła 57 lat, a wygląda na dwadzieścia lat młodszą. 📢 Ludzie z branży kolejowej spotkali się w Bydgoszczy. To pierwsze tak duże wydarzenie w kraju! 80 wystawców i ponad 300 gości uczestniczyło w I edycji branżowych spotkań Kolej.net!, które odbyły się w Bydgoszczy 10 stycznia 2024 roku. To pierwsze wspólne wydarzenie w Polsce. Polskia Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei: - Spotkania będą kontynuowane. 📢 Dramat Ryszarda "Szczeny" z "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna jest bezdomny i prosi o pomoc Program "Chłopaki do wzięcia" opowiada o mężczyznach, najczęściej z małej miejscowości, którzy marzą o wielkiej miłości. Pracują dorywczo, nie pochodzą z zamożnych rodzin, a w niektórych przypadkach nadużywają i alkoholu. Wielu z nich udaje się znaleźć miłość, a także wyjść na prostą. Przykładem jest Jaruś - ulubieniec publiczności, który w 2022 roku wziął ślub z ukochaną Gosią. Niestety są i tacy bohaterowie, którzy cały czas wpadają w kłopoty. Mowa m.in. o Ryszardzie "Szczenie" Dąbrowskim, który niedawno wyznał, że boryka się z kryzysem bezdomności.

📢 Klaudia El Dursi - tak mieszka. Ekskluzywny apartament i ogromna willa pod Bydgoszczą Klaudia El Dursi z powodzeniem odnalazła się w polskim show-biznesie. Bydgoszczanka jeszcze jako nastolatka występowała u Kuby Wojewódzkiego, a także grała epizodyczne role w produkcjach TVN. Po latach, jako już matka dwójki synów, oczarowała widzów programu "Top Model". I choć nie udało jej się wygrać, to show o zmaganiu modelek było trampoliną do jej kariery. Dzisiaj bierze udział w kampaniach reklamowych, występuję w filmach i od lat z powodzeniem prowadzi reality show Hotel Paradise. Na co dzień mieszka w ekskluzywnym apartamencie w centrum Bydgoszczy, do którego przeprowadziła się z ogromnej willi. Zobaczcie, jak mieszka Klaudia El Dursi. 📢 Horoskop miłosny na styczeń 2024. Nowa miłość na Nowy Rok? Mówi się, że miłości nie powinno się szukać, gdyż ta prawdziwa znajdzie nas sama. Strzała Kupidyna nigdy nie myli adresu! Przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku, których życie przewróci się o 180 stopni. I to już w styczniu? Kto w Nowy Rok spotka nową miłość? Sprawdziła to dla nas Wróżka Roma. Oto horoskop miłosny na styczeń 2024!

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się! Co na to Hakiel i Smaszcz?! Stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub! Aktorka za pośrednictwem Instagrama pochwaliła się zdjęciem pierścionka zaręczynowego. Czy wielka uroczystość nastąpi jeszcze w 2024 roku? O tym przekonany się niebawem. Wiemy, jak informacje o zaręczynach popularnych "kurzopków" (pseudonim nadany przez internautów) sądzą Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz. 📢 Psy wygłodniałe i brudne, na siarczystym mrozie a właściciel w więzieniu. Interweniowała policja z Inowrocławia Funkcjonariuszy z Inowrocławia wezwali mieszkańcy zaniepokojeni kondycją czworonogów, które były zostawione samym sobie na siarczystym mrozie. Psy udało się uratować i przewieźć do schroniska, gdzie otrzymały pomoc.

📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"!

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w dalszej części stycznia. Tragiczna śmierć Manueli i Germana Styczniowe odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się niezwykle emocjonująco. W najbliższych dniach będziemy świadkami wielkiej tragedii. Manuela i German wyjadą z Akacjowej, a następnie upozorują swoją śmierć. W pewnym momencie sprawy wymkną się jednak spod kontroli i oboje zginą po wypiciu trucizny. Co jeszcze wydarzy się w styczniu w hiszpańskiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 10-20 stycznia. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po Święcie Trzech Króli. Manuela i German wypiją truciznę i umrą Hiszpańska telenowela zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej mniej więcej rok temu i od razu podbiła serca polskich widzów. Dziś setki tysięcy Polaków z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów Akacjowej 38. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugim tygodniu stycznia. Manuela i German planują upozorować własną śmierć i wypiją w tym celu truciznę. Sprawy wymkną się jednak spod kontroli i oboje umrą. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38".

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Zwrot akcji w serialu "Złoty chłopak". Seyran uwięziona w rezydencji, co z rozwodem? Widzów serialu "Złoty chłopak" czeka spory zwrot akcji. Trwa otwarta walka rodzin Seyran i Ferita. Relacje młodego małżeństwa są fatalne, a ich związek wisi na włosku. Halis zjawia się w mieszkaniu Kazima i siłą zabiera Seyran do rezydencji. Dziewczyna ma podpisać papiery rozwodowe... Przeczytaj co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach - streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy w galerii.

📢 W niedzielę już po raz trzeci odbędzie się "Bydgoski Bazar". Organizatorzy zapowiadają ponad 50 stoisk Ubrania z drugiego obiegu, ale też nowe, a ponadto biżuteria i rękodzieło - już w najbliższą niedzielę (14 stycznia) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej odbędzie się III edycja "Bydgoskiego Bazaru". Chętni będą mogli też pomóc potrzebującym.

📢 Nieodśnieżone chodniki w Bydgoszczy. Co na ten temat mówią przepisy? Przez prace Miejskich Wodociągów i Kanalizacji niektóre chodniki spadły w kategorii odśnieżania o stopień niżej - zalega na nich lód i śnieg. Sytuacja na drogach dla pieszych w niektórych miejscach jest dramatyczna, choć strażnicy miejscy nie mają wielu zgłoszeń. Ale uwaga - w pewnych punktach miasta zmieniły się obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości! 📢 Mieszkańcy komentują zniknięcie pięciu lokali z Hali Targowej w Bydgoszczy. Ratusz reaguje na zmiany w obiekcie W ubiegłym tygodniu z Hali Targowej w Bydgoszczy zniknęło pięć lokali gastronomicznych. Decyzja jest szeroko komentowana przez mieszkańców. Mamy również komentarz bydgoskiego ratusza do obecnej sytuacji.

📢 Studniówka IV LO w Bydgoszczy. Z gracją zatańczyli poloneza - zobaczcie zdjęcia Wieczorowe kreacje, eleganckie garnitury i duża dawka pozytywnej energii - maturzyści z IV LO im. Kazimierza Wielkiego w piątek (5 stycznia) zatańczyli poloneza. To była wyjątkowa studniówka, bo odbyła się w roku jubileuszu 70-lecia szkoły.

📢 Studniówka Technikum nr 4 w Bydgoszczy. Zobaczcie, jak bawili się uczniowie - zdjęcia Na tę chwilę maturzyści z Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy czekali od dawna. W sobotę (6 stycznia) bawili się na studniówce w Hotelu City. Ich pierwszy ważny bal w życiu rozpoczął się, oczywiście, od zatańczenia poloneza. 📢 Tak wyglądała Bydgoszcz blisko 60 lat temu. Mamy niezwykłe nagranie z 1965 roku! Z wielką radością regularnie dzielimy się z naszymi czytelnikami zdjęciami, które przedstawiają dawną Bydgoszcz. Tym razem cofniemy się do 1965 roku. Przedstawiamy nagranie, w którym możemy zobaczyć Bydgoszcz sprzed niemal 60 lat. Jak bardzo zmienił się Gród nad Brdą? Zobaczcie, jak wyglądała Bydgoszcz w 1965 roku!

📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38) - to wydarzy się po weekendzie na początku stycznia. Manuela umrze! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie, na początku stycznia, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Maria Luisa i Lourdes posądzają Trini o kradzież pieniędzy Ramona. Manuela, pod wpływem Germana, zmienia zeznania i wychodzi na wolność. Rosina martwi się, że Maximiliano z nią nie współżyje.. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Osoby o tych schorzeniach z pamięcią nie powinni tego jeść. Mamy listę produktów Nasza dieta ma znaczenie. Jeśli wybieramy zdrową żywność nasze ciało, narządy, a nawet kości będą działać prawidłowo, jeśli natomiast zaniedbamy jakość naszych posiłków może się to odbić na naszym zdrowiu. Niektóre produkty będą miały tez bardzo zły wpływ na prace naszego mózgu a co za tym idzie na pamięć.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana.

📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Przedwojenna Bydgoszcz na pokolorowanych zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Wybraliśmy dziesięć zdjęć Bydgoszczy z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wszystkie wykonano przed wojną i w oryginale były one czarnobiałe. Dzięki mechanizmowi kolorowania zdjęć możemy w pewnym stopniu odtworzyć barwy na fotografiach, które zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym. W galerii zamieszczamy oryginalne zdjęcia oraz poddane obróbce.