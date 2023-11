Prasówka 11.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Województwo kujawsko-mazowieckie zamiast kujawsko-pomorskiego? Propozycja zmian obecnego układu”?

Prasówka 11.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Województwo kujawsko-mazowieckie zamiast kujawsko-pomorskiego? Propozycja zmian obecnego układu Instytut Sobieskiego opublikował raport „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju” autorstwa dr Łukasza Zaborowskiego, eksperta ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej. Najbardziej odległe od obecnego podziału warianty zakładają powstanie województwa kujawsko-mazowieckiego.

📢 Sułtanka Mihrimah z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda 39-letnia Pelin Karahan [11.11 2023] Pelin Karahan zagrała w serialu "Wspaniałe stulecie" sułtankę Mihrimah. Jak w ciągu dekady zmieniała się turecka aktorka? Gwiazda "Wspaniałego stulecia" od czasu, gdy kręcono popularną turecką telenowelę zdążyła się rozwieść, ponowie wyjść za mąż i urodzić dwóch synów. Zobacz jak teraz wygląda Pelin Karahan - zdjęcia zamieszczamy w galerii.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów do kupienia za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień.

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojskowa emerytura robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach. 📢 Listopadowa wyprzedaż sprzętu od AMW. Co można kupić w Bydgoszczy? [ceny, zdjęcia - 11.11.2023 r.] Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje przetarg publiczny na sprzedaż sprzętu. Otwarcie ofert nastąpi w poniedziałek, 14 listopada. Wśród wystawionych rzeczy są pojazdy, kuchnia polowa, sprzęt sportowy, materiały budowlane. Zobacz w galerii, co i za ile można kupić od wojska.

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 10-12 listopada [lista wydarzeń - 11.11.2023 r.] Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery, patriotyczne świętowanie i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 10-12 listopada w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie listopada. Cagatay chce wrócić do Yildiz! [11.11.2023 r.] Yildiz przyłapuje Cagataya na zdradzie. Jest nieugięta i wie, że to koniec jej małżeństwa. Mężczyzna jednak nie może pogodzić się z jej decyzją i pijany nachodzi ją w domu. Arzu kłóci się z Ender. Intrygi kobiety dają się wszystkim we znaki.

📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia [11.11.2023 r.] Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny. 📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [11.11.2023 r.] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje...

📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność - zobaczcie zdjęcia [11.11.2023 r.] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur [11.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Dwie niedziele handlowe do końca 2023 roku. W te dni sklepy będą otwarte [kalendarz - 11.11.2023 r.] Do końca 2023 roku zostały dwie niedziele handlowe (w sumie w ciągu roku było ich siedem). Jedna z pozostałych niedziel handlowych będzie specyficzna - sklepy będą musiały zamknąć się szybciej niż zwykle. W które niedziele w 2023 roku będzie można zrobić zakupy?

📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż [11.11.2023 r.] Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. 📢 Koniec serialu "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się telenowela [11.11.2023 r.] Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. W skali roku ma być więcej pieniędzy dla seniorów - o tyle wzrosną emerytury [11.11.2023 r.] W projekcie budżetu, który rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie, wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca jest bardzo wysoki i wynosi 12,3 proc. W 2024 roku emerytury doczekają się dwukrotnej waloryzacji, ponadto emeryci zyskają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Wzrosną również dodatkowe świadczenia: trzynasta i czternasta emerytura. Więcej informacji w artykule poniżej. W galerii z kolei prezentujemy nowe tabele wyliczeń, o ile wzrosną emerytury, jeśli waloryzacja 1 marca wyniesie tyle, ile zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok. 📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy [11.11.2023 r.] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy!

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało i kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia [11.11.2023 r.] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Te osoby w 2024 r. nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [11.11.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku listopada. Yildiz do kamer: Cagatay i Kumru są kochankami [11.11.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu: Yildiz przygotowuje się do rozwodu. Kumru robi aferę w restauracji Omera. Ender i Dogan mają się ku sobie. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [11.11.2023 r.] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [11.11.2023 r.] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Taką metamorfozę przeszedł Mesajah. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! [11.11.2023 r.] Manuel Rengifo Diaz, znany jako Mesajah lub Manolo zmienił swój wizerunek. Polska gwiazda muzycznej sceny reggae pozbyła się charakterystycznych dredów. Jamajski image Mesajah zastąpił krótko przystrzyżoną fryzurą. Zobacz, jak dziś wygląda. 📢 Kacperek z Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach [11.11.2023 r.] Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl".

📢 Violetta Arlak - to ona grała żonę wójta w serialu "Ranczo". Pamiętacie Halinę Kozioł? [11.11.2023 r.] Violetta Arlak to polska aktorka, którą widzowie kojarzą najbardziej z serialu "Ranczo". Grała tam żonę wójta - Halinę Kozioł. Zdobyła szerokie grono fanów, którzy pokochali ją za jej styl bycia. Niedawno wzięła udział w specjalnym odcinku programu "Szansa na Sukces". Zmieniła się nie do poznania! Jak wygląda teraz Violetta Arlak? Dowiesz się tego w naszej galerii. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [11.11.2023 r.] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Za nami kulinarne warsztaty w bydgoskim gastronomiku. Uczniowie przygotowali potrawy z gęsiny [zdjęcia] W piątek, 10 listopada, Zespół Szkół-Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy zaprosił uczniów pierwszych klas na warsztaty, w których główną rolę odegrała gęsina. Uczestnicy przygotowali m.in. czerninę na gęsich żołądkach z szarymi kluskami i udka duszone z rajskimi jabłkami. 📢 Święto Niepodległości w bydgoskiej Budowlance. Na finał pokaz mody retro - zdjęcia Przez trzy dni w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy można było poczuć klimat lat 20. i 30. XX wieku. Wszystko za sprawą projektu "Niepodległa w Budowlance". Na finał odbył się widowiskowy pokaz mody retro i nie tylko. 📢 Tak wyglądają teraz uczestnicy Big Brother. Niektórzy bardzo się zmienili - zobaczcie zdjęcia [10.11.23] Big Brother to show, które cieszyło się przed laty niesamowitą popularnością. W 2001 roku niemal każdy Polak znał bohaterów pierwszej edycji programu. Zobacz, jak teraz wyglądają niektórzy z nich. Przypominamy też zdjęcia z pierwszej edycji programu.

📢 Tak mieszka znany polityk i pilotka myśliwców oraz ich córeczki. Zobacz, jak urządził się Szymon Hołownia z rodziną. Zaglądamy do ich domu Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny. 📢 W Bydgoszczy ktoś chciał zabić psy rzucając im świńskie kopyto z trucizną. "Co za bestia!" Właścicieli psów na bydgoskim Górzyskowie dopadł blady strach! Ktoś próbuje je zabić! Niestety, to nie jest jedyny przypadek na tym osiedlu, w tym mieście i w naszym regionie. Jak walczyć z takim okrucieństwem?

📢 Marcin Sikora, szef Fundacji Zielone Jutro, nie żyje. Zmarł 9 listopada po ciężkiej chorobie, mając zaledwie 39 lat Otrzymaliśmy bardzo smutne wieści. W czwartek, 9 listopada, po ciężkiej chorobie zmarł Marcin Sikora, szef Fundacji Zielone Jutro, która regularnie organizowała akcje społecznego sprzątania miasta, lasów w Bydgoszczy i ich okolic. Pan Marcin zawsze był bardzo zaangażowany w to, co robił... 📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia z ceremonii! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Wysoki mandat za suszenie prania. Tego nie wolno robić na balkonie - mamy listę zakazanych czynności Wysoki mandat za suszenie prania na balkonie? Wydawać by się mogło to nieprawdopodobne, jednak to możliwe. Przekonała się o tym mieszkanka naszego regionu, która została ukarana mandatem w wysokości 300 zł. To nie jedyna rzecz, której nie można robić na balkonie. Za co jeszcze grozi mandat? 📢 Tutaj kręcono serial "Stulecie Winnych", "Pana Tadeusza", "Ogniem i mieczem". Warto zwiedzić ten skansen! Od lat skansen w Sierpcu jest na top liście wśród turystów, którzy rozkochani są w dawnej, polskiej wsi. Miejsce to zauroczyło również twórców filmowych. Właściwie należałoby zapytać, kogo tu nie było! Zanussi, Hoffman, Wajda - to początek listy jakże wspaniałych reżyserów. Gościli tu także artyści scen muzycznych, a i gwiazdy kulinarnych podróży, jak choćby Robert Makłowicz. Co ma w sobie takiego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i co tu przez lata kręcono? O tym niżej.

📢 Tak dziś wyglądają miejsca, w których kręcono film "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie zdjęcia "Żona dla Australijczyka" to kultowa polska komedia, którą wyreżyserował Stanisław Bareja. Zdjęcia do filmu kręcono w Gdańsku i w Gdyni oraz w Konstancinie-Jeziornie. Sławomir Szeliga z Inowrocławia od lat podąża śladami plenerów znanych ze słynnych polskich filmów i seriali. Tym razem wraz z rodziną podróżował śladami filmu "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie, co odnaleźli Szeligowie z Inowrocławia. Mamy zdjęcia! 📢 Tak prywatnie wygląda piękna Leonor z serialu Akacjowa 38. Mamy zdjęcia hiszpańskiej aktorki! "Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, którą od kilku miesięcy możemy oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Serial cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a jedną z głównych ról odgrywa Alba Brunet. Piękna aktorka w kostiumowej telenoweli wciela się w rolę Leonor. Zobacz, jak hiszpańska aktorka wygląda na co dzień!

📢 Takie są skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy natkę pietruszki Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać. 📢 Tak zmieniły się gwiazdy serialu Wspaniałe Stulecie. Tak dziś wygląda serialowa Hurrem i inni "Wspaniałe stulecie" to turecki serial opowiadający o losach Imperium Osmańskiego za czasów Sulejmana Wspaniałego. W Polsce serial pierwszy raz był emitowany od 2014 roku i od tego czasu cieszy się wiernym gronem fanów. Obecnie widzowie mogą oglądać czwarty sezon serialu w Telewizji Polskiej.

📢 Osoby mające takie przypadłości nie mogą jeść jajek. To może zaszkodzić ich zdrowiu Poprawiają pracę mózgu, są dobre na kości, korzystnie wpływają na wzrok. Jajka niosą wiele korzyści dla naszego organizmu, a ich regularne spożywanie może zapewnić dobre zdrowie. Istnieje jednak grupa osób, które nie powinny jeść jajek. Szczególnie z takimi przypadłościami. Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy jesz jajka. 📢 Gra Begüm w serialu Dziedzictwo. Turecka aktorka wygląda zjawiskowo - zobacz zdjęcia "Dziedzictwo" to turecki serial, który od kilku miesięcy emitowany jest na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się wysoką oglądalnością wśród polskich widzów. Jedną z bohaterek "Dziedzictwa" jest Begüm, która jest zakochana w komisarzu Alim. W rolę ambitnej prawniczki wciela się piękna Gözde Gürkan. Turecka aktorka to prawdziwa piękność! Zobacz, jak wygląda na co dzień!

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Niewiernych ujawnia Wróżka Roma Miłość nie zawsze jest taka, jak byśmy chcieli. Kłótnie, nałogi, nieporozumienia, a wreszcie niewierność - to jedne z najczęstszych przyczyn rozstań. Jak wskazuje Wróżka Roma, niektórzy skłonności do zdrad mają zapisane już w gwiazdach. Jedni bardziej, drudzy mniej? Koziorożec, Byk, Baran, kto jeszcze? Przedstawiamy ranking mężczyzn według znaku zodiaku, którzy najczęściej zdradzają. Oto horoskop Wróżki Romy na listopad 2023. 📢 Alicja Walczak z Big Brother - tak teraz wygląda. Gwiazda pierwszej edycji programu ma już 55 lat Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka na wakacjach pozuje w skąpym stroju i wygląda "hot" Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Długie nogi i kolorowe tatuaże - Karolina Gilon z Love Island zachwyca urodą. Zobacz zdjęcia! Karolina Gilon jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadząca programy Love Island oraz Ninja Warrior jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Niedawno pochwaliła się metamorfozą swojej sylwetki. Dzięki diecie i treningom udało jej się schudnąć, a internauci są pod wrażeniem figury pięknej prezenterki. Zobacz, jak teraz wygląda Karolina Gilon! 📢 Tak wygląda letniskowy dom Kasi i Andrzeja Gąsieniców z Gogglebox. Mamy zdjęcia wnętrz Kasia i Andrzej Gąsienicowie w połowie 2022 roku rozpoczęli budowę domu letniskowego na Podkarpaciu. Gwiazdy programu Googlebox na co dzień mieszkają w Zakopanem, a budowany przez nich dom ma 35 metrów kwadratowych powierzchni. Popularne małżeństwo jest na etapie wykańczania wnętrz swojej letniej rezydencji. Zobaczcie, jak wygląda nowy dom Kasi i Andrzeja Gąsieniców.

📢 Takie są objawy raka jelita grubego. Te sygnały trzeba traktować poważnie Jakie są najczęściej występujące objawy raka jelita grubego? Co powinno być sygnałem alarmowym? Nowotwór ten jest jednym z najczęściej wykrywanych w Polsce i na świecie. Niestety w początkowej fazie nowotwór jelita grubego nie daje wyraźnych objawów, a to od wczesnego wykrycia w dużej mierze zależy skuteczne leczenie. Dlatego tak ważne są regularne badania. Oto na co powinieneś zwrócić uwagę. 📢 Tak mieszka Agnieszka Hyży. Styl i elegancja w warszawskim apartamencie z ogrodem Agnieszka i Grzegorz Hyży od ponad ośmiu lat są małżeństwem. Razem wychowują 2-letniego syna oraz 10-letnią córkę z poprzedniego związku dziennikarki. Popularna para jakiś czas temu kupiła nowoczesny apartament w Warszawie. Wnętrza urządzone są nowocześnie, a z salonu prowadzi wyjście na taras. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Hyży z rodziną!

📢 Danuta Holecka w młodości. Tak wyglądała na początku kariery szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Od lat związana jest z Telewizja Polską, gdzie pełni funkcje szefowej serwisu informacyjnego "Wiadomości". Ze stacją związana jest blisko od 30 lat. W młodości zachwycała urodą i talentem! 📢 Tak mieszkają David i Victoria Beckham. Wiejska rezydencja jest warta 12 milionów funtów! Świat ponownie oszalał na punkcie Beckhamów. Wszystko za sprawą premiery serialu dokumentalnego o kultowym piłkarzu. To w nim David i Victoria Beckham, a także ich przyjaciele i koledzy z branży, opowiadają o młodości i karierze jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Oglądając dokument nie sposób oderwać wzroku od pięknej rezydencji Beckhamów. To magiczne miejsce, które warte jest miliony!

📢 Agnieszka Woźniak-Starak - stylizacje nie tylko na jesień i zimę. Zobacz jak ubiera się gwiazda telewizji Stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak przyciągają uwagę. Gwiazda telewizji w jednym z wywiadów przyznała, że choć jej garderoba jest bardzo duża, to trzyma w niej porządek. Część ubrań sprzedaje lub oddaje, a pozostałe trzyma, by wyciągnąć po latach. Uwielbia łączyć nowe części garderoby ze starymi. Jak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak? Zobacz w naszej galerii jej stylizacje nie tylko na jesień i zimę.

📢 Wernisaż wystawy „Inherencja materii ducha. Wokół dorobku Andrzeja Szwalbego”. Zobacz zdjęcia Wystawa organizowana jest w związku z obchodami 100-lecia powstania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Bydgoskiego Roku Andrzeja Szwalbego.

📢 Mieszkańcy bydgoskiego Śródmieścia pytają, dlaczego przy placu Piastowskim zniknęły przejścia dla pieszych Zniknęły przejścia dla pieszych przez ulicę Chrobrego w Bydgoszczy, w rejonie skrzyżowań z Wileńską i przy Placu Piastowskim. "Dbam o to, by nauczyć mojego małego synka, jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Teraz utrudniono mi to", mówi jeden z mieszkańców Śródmieścia. 📢 Kasa biletowa ZDMiKP nie będzie już na dworcu PKP Bydgoszcz Główna Kasa biletowa ZDMiKP na dworcu PKP Bydgoszcz Główna przy ul. Zygmunta Augusta 7 zostanie zlikwidowana i przeniesiona w inne miejsce - poinformował Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

📢 Paulla Ignasiak jest nie do poznania! Gwiazda nie przypomina siebie sprzed lat. Niesamowita metamorfoza piosenkarki. Zobacz zdjęcia Paulina Ignasiak, czyli Paulla już kilka razy zmieniała swój wizerunek, ale tym razem gwiazda jest nie do poznania. W porównaniu z dawnym wizerunkiem zmienił się przede wszystkim kolor włosów, choć nie tylko. Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia piosenkarki. 📢 Kto nie powinien jeść jabłek? Zakaz dotyczy nie tylko alergików. Przy tych lekach nie wolno pić soku jabłkowego Jabłka to jeden z najpopularniejszych w Polsce owoców. Są cenione za dużą zawartość błonnika, witaminy C i potasu. Jednak nie wszyscy powinni je jeść, m.in. dlatego, że przy niektórych schorzeniach mogą prowadzić do podrażnienia układu pokarmowego i zaostrzyć objawy choroby. Zobacz, przy jakich dolegliwościach należy unikać lub ograniczać spożywanie jabłek.

📢 Nowi policjanci z Kujawsko-Pomorskiego już po ślubowaniu. Do których komend trafią? W tym tygodniu w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie 67 policjantów. Teraz czeka ich kilkumiesięczne szkolenie w Szkole Policji w Słupsku, po którym trafią do przydzielonych komend. KWP w Bydgoszczy poinformowała już, gdzie dokładnie będą pracować młodzi policjanci.

📢 E-papieros - tak wykańcza organizm. Lista negatywnych skutków, o których możesz nie wiedzieć W przypadku nowych urządzeń do podgrzewania tytoniu, wciąż nie poznano efektów długotrwałego ich użytkowania. Z prostej przyczyny – są zbyt krótko na rynku. E-papierosy w ostatnich latach zdobyły sporą popularność. Sięgają po nie ludzie młodzi, którzy nie do końca mają świadomość, jak negatywne skutki używanie e-papierosów może powodować w ich organizmie i zachowaniu. Używasz e-papierosów? Takie mogą być tego konsekwencje - zobacz listę schorzeń przygotowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny.

📢 Agnieszka Dziekan. Prezenterka i pogodynka oszczędnie pokazuje prywatne chwile - mamy zdjęcia Agnieszka Dziekan to prezenterka TVP2. Widzowie znają ją z popularnego programu „Pytanie na śniadanie”, gdzie zapowiada prognozę pogody. Piękna 26-latka robiąc karierę w telewizji, zdobyła grono fanów, choć w mediach społecznościowych nieczęsto chwali się życiem prywatnym. Zobaczcie, jak żyje Agnieszka Dziekan i jakie chwile pokazuje na Instagramie. 📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl". Emilia Dankwa zachwyca urodą i zmieniła się nie do poznania Emilia Dankwa stała się sławna dzięki roli Zosi w serialu "Rodzinka.pl". Widzowie pokochali ją od pierwszego wejrzenia. Nic dziwnego! Jest bardzo śliczną dziewczyną, a w znanej produkcji pokazała również swój charakterek. Należy do grona polskich aktorek młodego pokolenia i dobrze radzi sobie w świecie show-biznesu. W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się w piękną nastolatkę!

📢 Beata Chmielowska-Olech - tak wygląda na co dzień. Prezenterka Teleexpressu zachwyca urodą Beata Chmielowska-Olech jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ćwierć wieku pracuje w Telewizji Polskiej, a od kilkunastu lat jest gospodynią Teleexpressu. Piękna prezenterka zachwyca urodą nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak na co dzień wygląda Beata Chmielowska-Olech!

📢 Marta Wierzbicka - tak mieszka i żyje na co dzień. Aktorka ma przytulne mieszkanie Marta Wierzbicka to aktorka telewizyjna, teatralna i dubbingowa, która popularność zdobyła dzięki roli Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej". Od kilku lat piękną aktorkę możemy oglądać w warszawskim Teatrze Capitol. Zobacz, jak wyglądają wnętrza mieszkania Marty Wierzbickiej. 📢 Ewa Jakubiec na co dzień - mamy zdjęcia. Miss Polonia 2023 dzieli się swoim życiem Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec z wykształcenia jest pielęgniarką. Robi specjalizację anestezjologiczną. W wolnym czasie lubi jazdę na motocyklu i podróże. Zobacz w galerii jak żyje Miss.

📢 Hanna Lis - tak mieszka. Piękna wyspa i ciemne meble w kuchni na zdjęciach Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w największych polskich stacjach telewizyjnych. W 2016 roku zrezygnowała z dziennikarstwa publicystycznego i informacyjnego na rzecz tematyki lifestylowej. W latach 2007-2022 była żoną dziennikarza Tomasza Lisa. Jakiś czas temu Hanna Lis przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Wilanowie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza apartamentu dziennikarki. 📢 Kasia i Andrzej Gąsienicowie z Gogglebox i Azji Expres - nowy dom. Zobaczcie zdjęcia z budowy Kasia i Andrzej Gąsienicowie są powszechnie znani dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" w TTV. Ostatnio występują również programie "Azja Express" w TVN. Są góralami i ludźmi mocno związanymi z Zakopanem i tradycją góralską. I taki z pewnością będzie ich nowy dom, który budują. Zobaczcie, jak wyglądają postępy prac na ich prywatnych zdjęciach.

📢 Katarzyna Cichopek - tak zmieniała się przez lata. Zobacz na zdjęciach, ja wyglądała w przeszłości Katarzyna Cichopek od ponad 20 lat występuje w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Kingi Zduńskiej. W trakcie swojej bogatej kariery prowadziła również wiele programów rozrywkowych, festiwali i koncertów. Nie da się ukryć, że popularna aktorka wygląda dziś zupełnie inaczej niż na początku swojej zawodowej kariery. Zobacz, jak Katarzyna Cichopek zmieniła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

📢 Te objawy wskazują na raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ symptomów! Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego.

📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKAb - 9.11.2023] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”. 📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Tak mieszka Rafał Maślak z rodziną. Dębowe podłogi i salon gier w nowoczesnym apartamencie [zdjęcia] Blisko dziesięć lat temu Rafał Maślak został Misterem Polski, a potem jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Dziś spełnia się jako aktor oraz twórca zabawnych filmików na Instagramie, w których z przymrużeniem oka pokazuje, jak wygląda życie rodzinne milionów Polaków. Wraz z żoną i dziećmi mieszka w dwupoziomowym apartamencie w Warszawie. Zobacz, jak wyglądają nowoczesne wnętrza domu Rafała Maślaka.

📢 Podejrzane numery telefonów - lista. Nigdy nie odbieraj tych połączeń - to może być próba oszustwa W dzisiejszych czasach potrzeba naprawdę niewiele, by stać się ofiarą oszustów i stracić duże pieniądze. Do najbardziej popularnych metod, którymi posługują się oszuści, należą obecnie phishing, vishing oraz spoofing. Czasami wystarczy kliknąć w link lub odebrać połączenie z nieznanego numeru, by próba wyłudzenia pieniędzy okazała się skuteczna. Sprawdziliśmy, na które numery telefonów warto uważać.

📢 Głęboki dekolt i nogi do nieba. Maffashion pozuje w samej bieliźnie - zobacz zdjęcia Maffashion słynie ze znakomitego gustu, a jej stylizacje od lat zachwycają modowych ekspertów. Julia Kuczyńska jest obecnie jedną z najbardziej popularnych blogerek modowych w Polsce, o czym najlepiej świadczy ponad milion obserwujących na Instagramie. 36-latka nie stroni od odważnych i kobiecych sesji fotograficznych. Zobaczcie gorące zdjęcia Maffashion! 📢 Eda Ece jest w ciąży. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" spodziewa się pierwszego dziecka! [zdjęcia] Eda Ece jest w ciąży?! Tureckie media od dłuższego czasu spekulują, że Yildiz z serialu "Zakazany owoc" spodziewa się pierwszego dziecka. Teraz te informacje potwierdziła przyjaciółka aktorki. 📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii!

📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku listopada. Cayetana bije w twarz Fabianę. Pablo chce zabić Justa Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można pod koniec października i na początku listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Eladio okazuje się zdrajcą i zadaje Germanowi cios nożem. Pablo oświadcza Lenor, że muszą się rozstać... Co jeszcze się wydarzy? 📢 Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Oni nie mogą być kierowcami Przeciwskazanie do posiadania prawa jazdy stanowią m.in. wszelkie poważne zaburzenia psychiczne wrodzone, a także te spowodowane chorobą. To jednak nie jedyne powody, które stoją na przeszkodzie zostania kierowcą. Zobacz, kto nie może zdawać egzaminu na prawo jazdy.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny listopad 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać dom z widokiem na góry Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Magdalena Lamparska - tak mieszka aktorka. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej.

📢 Seksowna Jessica Ziółek na gorących zdjęciach. Była narzeczona Milika wygląda bosko Jessica Ziółek od kilku miesięcy nie daje o sobie zapomnieć. Była narzeczona Arkadiusza Milika najpierw wydała książkę o życiu partnerek piłkarzy, a od jakiegoś czasu ujawnia pikantne szczegóły zakończonego związku z piłkarzem Juventusu Turyn. Influencerka jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia. Trzeba przyznać, że na wielu z nich wygląda obłędnie! Zobacz gorące zdjęcia Jessiki Ziółek! 📢 Dinozaury przed dawną stołówką "Zachemu" w Bydgoszczy. Wiemy po co tam przyjechały! [zdjęcia] Sporego zamieszania narobiły dwie makiety olbrzymich dinozaurów, które postawiono przy ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, dokładnie przed dawną stołówką "Zachemu". Szybko stały się hitem internetu. Udało nam się ustalić, co dinozaury robią w tym miejscu. Wiemy też, że będzie ich więcej.

📢 Ciasta patriotyczne na 11 listopada. Wypróbuj 5 wypieków nie tylko w kolorze biało-czerwonym. Oto sposób na słodkie świętowanie Serniki, biszkopty i ciasta z galaretką to wypieki, które w łatwy sposób można przygotować w biało-czerwonych barwach. Można bawić się kolorystyką użytych owoców, użyć barwnika spożywczego lub czerwonej galaretki. Podpowiadamy 5 niezawodnych ciast, które umilą świętowanie w rodzinnym gronie. 📢 Pluskwy w mieszkaniu na osiedlu Bohaterów w Bydgoszczy. Trudno się ich pozbyć Pani Ania z osiedla Bohaterów w Bydgoszczy na jednej z grup w mediach społecznościowych zwróciła się do sąsiadów o pomoc. W jej mieszkaniu pojawiły się pluskwy, których pozbycie się nie jest prostym zadaniem. 📢 Modne czapki dla starszych pań, które dodadzą stylizacji szyku. Zapewnią komfort, ciepło i elegancki look Modne czapki dla starszych pań mogą być zwieńczeniem stylizacji albo stanowić jej główny punkt, ale źle dobrane potrafią też zniweczyć starania i zepsuć efekt końcowy. Ważne, by dobrać je według własnych upodobań, do swojej stylizacji, a jednocześnie zgodnie z obowiązującymi trendami. Od nakryć głowy na wielkie wydarzenia, po czapki na co dzień. Zobacz, co jest obecnie na topie.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Celia zdradzi męża z Jesusem? Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po pierwszym weekendzie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo i Cayetana nieustannie znęcają się psychicznie nad Manuelą. Felipe prosi żonę, by mu zaufała i nie zawracała sobie głowy Guerrą. Manuela odkrywa, gdzie Justo więzi Germana. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ferit spędza noc u Pelin Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od kilku tygodniu (o godzinie 14.00 od poniedziałku do piątku). W galerii zamieszczamy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli. Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po pierwszym weekendzie listopada. Wkrótce w serialu: Yusuf donosi Seyran, że w nocy widział Sultan i Ferita w czułej scenie samochodowej. Ferit mówi Seyran, że widział Ifakat i ojca razem. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Mroczne tajemnice z przeszłości Kumru wyjdą na jaw? Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po pierwszym weekendzie listopada. Wkrótce w serialu: Omer i Feyza ostatecznie rozstają się, a Cagatay zrywa z Kumru! Na uroczystości wręczania nagród dla produktu roku, Yildiz przed kamerami oznajmia, że Cagatay i Kumru są kochankami. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [2.11.2023 r.] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Rooibos - takie są właściwości tej herbaty. Oto skutki jej picia dla naszego organizmu Roobios to potocznie herbatka jednak z herbatą nie ma wiele wspólnego. Zgodnie z nazwą oznacza napar z czerwonokrzewu, uprawianego głównie w południowej Afryce. Roobios zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Często wskazywana jako zdrowy zamiennik herbaty. Sprawdźcie jakie właściwości ma ten napój i dlaczego warto go pic szczególnie jesienią i zimą.

📢 Długoterminowa prognoza pogody na zimę 2023/2024. Mokry grudzień, cieplejszy styczeń? Jaka pogoda czeka nas zimą 2023/2024? Sprawdzamy najnowszą, długoterminową prognozę pogody od IMGW. Co prognozy mówią na temat opadów oraz temperatur, których można spodziewać się w grudniu, styczniu i lutym? Przeczytajcie!

