Prasówka 11.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.

Bartek Wrona był jednym z pięciu wokalistów tworzących w latach 90. XX wieku zespół Just 5, pierwszy polski boysband wzorowany na Backstreetboys. Był najmłodszym członkiem grupy. Gdy Just 5 pojawił się na muzycznym rynku, miał zaledwie 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się aktualnie Bartek Wrona. Zdjęcia zjedziecie w naszej galerii.

Oszuści coraz częściej chcą wykorzystać nas by dostać się do naszego konta bankowego, dlatego w rozmowach telefonicznych musimy zachować czujność i nie dać się wciągnąć w ich grę, która prowadzi do utraty pieniędzy lub innych finansowych kłopotów. Przygotowaliśmy dla Was listę numerów telefonów, które użytkownicy zgłosili jako próby oszustwa.

Przyjezierze to z pewnością najpopularniejszy ośrodek wczasowy na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Chętnie odwiedzają go również mieszkańcy pobliskiej Wielkopolski. Dawniej spotkać można tu było wczasowiczów z Warszawy, Łodzi, Poznania, Konina, a nawet ze Śląska. Zobaczcie niezwykłe archiwalne zdjęcia prezentujące Przyjezierze w swoich najlepszych czasach, a więc w latach 60. i 70. XX wieku.

Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska?

Objazdowy Dom Kultury to zapoczątkowane w lipcu wakacyjne animacje dla dzieci na lokalnych placach zabaw w Bydgoszczy. Dzięki głosom bydgoszczan oddanym na ten projekt w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim, w tegoroczne wakacje aż w dziewięć czwartków na różnych osiedlach zaplanowano z animatorami dziecięcych zabaw. 10 sierpnia do takiego spotkania doszło na Wyżynach.

"Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy w połowie sierpnia. Streszczenia odcinków znajdziesz w galerii artykułu.

"Krawcowa z Madrytu" to serial, który zastąpił na antenie TVP turecką telenowelę "Wspaniałe stulecie". Hiszpańską produkcję można oglądać od 2 sierpnia. Poniżej znajdziesz informacje, o czym jest nowy serial emitowany w TVP, kiedy można go oglądać. W galerii artykułu publikujemy pełne streszczenia odcinków. Sprawdź, co się wydarzy w "Krawcowej z Madrytu" do końca sierpnia.

Aplikacje na smartfonach służą nam do łatwego i szybkiego korzystania z Internetu. To dzięki aplikacjom mamy szybki dostęp do mediów społecznościowych, poczty elektronicznej czy serwisów do oglądania filmów. A to dopiero początek tego co możemy mieć w telefonie. Niestety nie wszystkie aplikacje są stworzone z myślą o ułatwieniu codzienności użytkownikom. Zobaczcie, jakie aplikacje wykradają dane i pieniądze.

"Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Wiemy już, co wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy...

Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną do połowy sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!