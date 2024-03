Prasówka 11.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Serial "Dziedzictwo" - Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę. Co jeszcze wydarzy się w marcu? [11.03.2024 r.] Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Ali ogromnie przeżywa tragedię, która go spotkała. Po śmierci ukochanej nie może dojść do siebie. Relacje Yamana i Seher idą ku lepszemu. Yaman postanawia wszystko rozpocząć od nowa, chce powoli odzyskać zaufanie Seher i zbudować z nią związek. Tymczasem szantażowana Ikbal postanawia wynająć płatnego mordercę, który ma zabić Seher. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo". W galerii znajdziesz streszczenia na pierwszą połowę marca.

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Pijany Ferit wyznaje Ifakat prawdę [11.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 9-10 marca w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak". Wkrótce w serialu: Gulgun przechodzi metamorfozę, czym wprowadza w zachwyt domowników rezydencji. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Kaya skłóca Seyran z ojcem. Sultan dosypuje środki antykoncepcyjne do kawy Seyran. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [11.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw [11.03.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Serial "Zakazany owoc" - to wydarzy się po weekendzie. Wykrywacz kłamstw i porwanie [11.03.2024 r.] Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 Burzliwe odejście Seher z serialu "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [11.03.2024 r.] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [11.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [11.03.2024 r.] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca! 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 15 marca. Cayetana pozna prawdę, a potem targnie się na swoje życie! [11.03.2024 r.] Za nami już kilka marcowych odcinków serialu "Akacjowa 38", ale to, co najważniejsze dopiero się wydarzy. Cayetana w końcu pozna prawdę i dowie się, kim jest jej matka. Te informacje totalnie zaskoczą Cayetanę, która pogrąży się w smutku i z dnia na dzień podupadnie na zdrowiu. Kobieta postanowi nawet targnąć się na swoje życie. Mamy streszczenia nowych odcinków hiszpańskiej produkcji - zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie marca.

📢 Tak zmieniła się żona Jakuba Błaszczykowskiego. Zobaczcie, jaką przeszła metamorfozę [11.03.2024 r.] Agata Błaszczykowska jest żoną Jakuba Błaszczykowskiego, wybitnego polskiego piłkarza, reprezentanta kraju, kapitana drużyny. W odróżnieniu od wielu innych partnerek polskich piłkarzy, unika mediów i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Co wiemy o żonie Jakuba Błaszczykowskiego? Zobaczcie, jak przez lata zmieniła się Agata Błaszczykowska. 📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman chce, aby Seher została jego prawdziwą żoną! - streszczenia [11.03.2024 r.] Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Mężczyzna udaje się z żoną na spacer. Następnie wyjawia jej, że chce, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Podekscytowana Seher od razu się zgadza. Wszystko wskazuje na to, że zakochani nareszcie zażegnali kryzys. Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [11.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [11.03.2024 r.] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [11.03.2024 r.] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się na początku marca. To ostatni sezon tureckiej telenoweli [11.03.2024 r.] Za nami już ponad 400 odcinków tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". W finale 5. sezonu byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń. Co wydarzy się w serialu na początku marca? Widzowie zobaczą szósty sezon popularnej telenoweli, który przedstawia wydarzenia dwa lata po śmierci Cagataya. Mamy streszczenia nowych odcinków "Zakazanego owocu", które zostaną wyemitowane w dniach 4-15 marca.

📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [11.03.2024 r.] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska. 📢 Serial "Akacjowa 38". Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia [11.03.2024 r.] Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie.

📢 Monica Bellucci kończy 60 lat i ma w sobie seksapil - zdjęcia. Tak się zmieniała przez lata [11.03.2024 r.] Monica Bellucci kończy w tym roku 60 lat i nadal zachwyca. To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kobiet na świecie, ikona włoskiego kina, symbol kobiecej zmysłowości. Mówi się, że jest jak wino, czas jest dla niej łaskawy. Jak się zmieniała przez lata swojej kariery, pokazujemy w naszej galerii. 📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [11.03.2024 r.] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Zobacz, kto znalazł się na liście największych awanturników [11.03.2024 r.] Wyolbrzymiają, prowokują, zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Nawet z najmniejszej drobnostki są w stanie zrobić karczemną awanturę. Lepiej schodź im z drogi. Zobaczcie imiona osób, które mają najbardziej krzepkie charaktery. Oni szybko wpadają w złość. 📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [11.03.2024 r.] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [11.03.2024 r.] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"! 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [11.03.2024 r.] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [11.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Restauracja Dzikowisko - oto menu i ceny. Magda Gessler odmieniła tę restaurację [11.03.2024] Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Po raz pierwszy do Bydgoszczy przyjechała Magda Gessler z programem "Kuchenne Rewolucje". Znana bydgoszczanom restauracja zmieniła nazwę, wystrój i menu. Zobacz teraz, jaka restauracja w Bydgoszczy przeszła Kuchenne Rewolucje pod okiem Magdy Gessler. 📢 Bydgoski Bazar w BTCW. Można było też ofiarować rzeczy dla potrzebujących - zobacz zdjęcia W niedzielę (10 marca) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyła się czwarta już edycja Bydgoskiego Bazaru. Pchli targ - tak jak poprzednio - cieszył się dużym zainteresowaniem. Przy okazji była też możliwość przekazania ubrań i nie tylko dla potrzebujących.

📢 City Trail Bydgoszcz. Ostatni bieg sezonu za nami! Mamy dużo zdjęć z imprezy! W niedzielę na trasy w Myślęcinku po raz ostatni w tej edycji wybiegli uczestnicy cyklu City Trail w Bydgoszczy. 📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [11.03.2024 r.] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 Wiosna za pasem, ale w Pieckach wciąż morsują. Mamy zdjęcia z niedzielnej kąpieli Jak co tydzień w niedzielę, w samo południe, na plaży w Pieckach zjawili się miłośnicy chłodnych kąpieli i dobrego towarzystwa.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań. 📢 "Żużlowa" msza w Górsku. Modlili się za bezpieczny sezon - zobacz zdjęcia Msza święta w intencji bezpiecznego sezonu żużlowego odbyła się w Górsku koło Torunia. 📢 Pani Beata z Fordonu ma 31 lat i od ponad 13 lat walczy z agresywnym nowotworem. Kobieta potrzebuje pomocy Pani Beata z Fordonu ma 31 lat i od ponad 13 lat walczy z agresywnym nowotworem - mięsakiem tkanek miękkich. W walce o zdrowie może liczyć tylko na wsparcie męża. Życie obojga to ciągła walka, pełna bólu i wyzwań, jednak mimo trudności nie tracą nadziei. Teraz, gdy choroba osiągnęła zaawansowany etap, pani Beata potrzebuje pomocy i wsparcia, aby nadal walczyć o życie. Każdy może jej pomóc - trwa zbiórka pieniędzy na leczenie na portalu pomagam.pl (link podajemy poniżej).

📢 Groźny pożar przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu - mamy zdjęcia Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek na nekropolii przy ul. Grudziądzkiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Przyglądamy się z bliska pracy motorniczego MZK w Bydgoszczy. Niebezpieczne zachowania to codzienność - zobacz wideo – Lepiej poczekać 20 minut za następnym tramwajem, ale zyskać ileś lat życia – mówi nam motorniczy z Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy. Tłumaczy, jak z perspektywy kabiny wyglądają zachowania pieszych, pasażerów i kierowców na ulicach miasta.

📢 Zmiany w komunikacji miejskiej od 16 marca - ruch mostem Pomorskim udrożniony, wzmocnienia na liniach tramwajowych 16 marca (w sobotę) ZDMiKP wprowadzi zmian w komunikacji miejskiej. Wzmocniona zostanie linia tramwajowa nr 10. Tramwaje na liniach do Fordonu i na górny taras będą kursować w równych odstępach, na wielu skrzyżowaniach tramwaje zyskają priorytetowy przejazd. Zmiany umożliwia zakończona naprawa dojazdu do mostu Pomorskiego. Przypominamy, że kierowcy mogą korzystać z odbudowanej jezdni już od soboty, 9 marca.

📢 Gmina Osielsko ogłosiła wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ile kosztują działki? Na stronie Gminy Osielsko pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży nieruchmości. Na sprzedaż wystawiono działki przy ulicy Orzechowej, Polanki, Malinowej, Jaskółczej (w Myślęcinku).

📢 Toniebajka jest na Patronite.Uda się uratować jedną z najbardziej rozpoznawalnych księgarni w Bydgoszczy? Miał już zamykać Toniebajkę. Przyjaciele, jak mówi Piotr Kikta, zbałamucili go "z tym Patronite". Czy patroni uratują wyjątkową księgarnię? Zbiórka trwa. Miejsce, choć lubiane przez bydgoszczan, od długiego czasu ma kłopoty finansowe. A wiadomość o Toniebajce niesie się daleko w mediach społecznościowych. 📢 Zarzuty pod adresem zoo w Myślęcinku. Bydgoska placówka się z nimi nie zgadza Zastrzeżenia opublikowano na facebookowym profilu „Nie chodzę do zoo". - Za małe pomieszczenia, brak surykatek na wybiegu czy zwierzęta z objawami stereotypii – to tylko niektóre z nich.

📢 Zawisza Bydgoszcz - Unia Drobex Solec Kujawski. Derby były jednostronne - zdjęcia kibice + mecz W 20. kolejce III ligi piłki nożnej w derbach regionu kujawsko-pomorskiego zmierzyły się Zawisza Bydgoszcz i Unia Drobex Solec Kujawski. Dla obu początek wiosny wiosny był nieudany, bo Zawisza uległ Elanie Toruń, a Unia Drobex przegrała z Błękitnymi Stargard. Zwycięstwo dla obu ekip było priorytetowe. Przypomnijmy, że jesienią bydgoszczanie wygrali w Solcu Kujawskim 2:0.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach - jest ogień! Sami się przekonajcie. Zobaczcie zdjęcia! Ewa Swoboda to polska lekkoatletka, która specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. W trakcie niedawnego Orlen Copernicus Cup w Toruniu uzyskała najlepszy tegoroczny czas na 60 metrów na świecie (7,01). Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie jej ciężka praca.

📢 Oto Lucelia Santos - aktualne zdjęcia. To ta aktorka grała "Niewolnicę Isaurę" Lucelia Santos to brazylijska aktorka, którą widzowie na całym świecie pokochali za główną rolę w serialu "Niewolnica Isaura". Z chęcią siadali też przed telewizory, gdy pojawiały się kolejne telenowele z jej udziałem: "W kamiennym kręgu" i "Panna dziedziczka". Niedawno skończyła 66 lat. Aktualnie pracuje w ministerstwie kultury w brazylijskim rządzie. 📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - tak wygląda ich dom. Zobaczcie zdjęcia! Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Łukasz Schreiber chce ożywić Młyny Rothera. Wiceprezydent Łukasz Krupa komentuje Młyny Rothera są piękne, mają potencjał, ale stoją puste. Taras z widokiem na panoramę miasta i kilka drobnych wystaw, to jest dobre na raz, a nie na miasto, które aspiruje do tego, aby być wiodącym ośrodkiem w regionie! - mówił w sobotę kandydat na prezydenta Bydgoszczy z Bydgoskiej Prawicy. 📢 Koniec prac na Mickiewicza i Stawowej w Bydgoszczy. Poślizg na Staszica i Skorupki Na al. Mickiewicza w Bydgoszczy w piątek (8 marca) zakończyć się miały prace związane z odtworzeniem nawierzchni po realizacji kontraktu deszczówkowego. Termin ten jednak wydłużono o kilka dni. Za parę dni można spodziewać się, że na jezdnię od ulicy Gdańskiej w kierunku placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy wrócą kierowcy oraz autobusy komunikacji miejskiej.

📢 Trzynasta emerytura 2023. Mamy tabelę wyliczeń netto trzynastek - wiemy, kiedy pierwsze wypłaty Wypłata trzynastych emerytur rozpocznie się już w marcu, a to oznacza, że pierwsi emeryci i renciści swoje "trzynastki" otrzymają jeszcze przed Wielkanocą. Ze względu na rekordową waloryzację emerytur, trzynaste emerytury wypłacone w 2023 roku będą dużo wyższe niż przed rokiem. I to pomimo faktu, że od "trzynastek" zostanie pobrany podatek dochodowy. Sprawdź, kiedy otrzymasz trzynastą emeryturę i ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Zagrała Winnie Cooper w serialu "Cudowne lata". Tak teraz wygląda Danica McKellar - zdjęcia Serial "Cudowne lata" pokochali widzowie na całym świecie. W Polsce mogliśmy oglądać go w latach 90. na antenie TVP. Amerykańska produkcja, której fabuła umieszczona jest na przełomie lat 60. i 70., opowiada historię z punktu widzenia dorastającego nastolatka - Kevina Arnolda (Fred Savage). Wielką miłością Kevina była Winnie Cooper, którą zagrała Danica McKellar. Jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu? W galerii zamieszczamy jej aktualne zdjęcia.

📢 Tyle zapłacisz za działkę ROD na początku marca 2024. Oferty z Bydgoszczy i okoli- ceny, zdjęcia Sprawdź, ile teraz trzeba zapłacić za działkę ROD zlokalizowaną na terenie Bydgoszczy i w popularnych rekreacyjnych miejscowościach w rejonie miasta. W galerii znajdziesz kilkanaście ofert sprzedaży działek zamieszczonych na portalu otodom.pl. Są wśród nich zarówno działki z domkami za kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i luksusowo wykończone nieruchomości, za które trzeba zapłacić ponad 300 tysięcy! 📢 Horoskop na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku. To przyniesie marzec 2024 - horoskop Co przyniesie marzec 2024? Z pewnością długo wyczekiwaną wiosnę! Zaręczyny, problemy zdrowotne, podwyżka, kłótnie w rodzinie. To będzie miesiąc pełen zwrotów akcji. Oto horoskop na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. To przyniesie tegoroczna wiosna! 📢 Fabiana z Akacjowej 38 czyli Imma Perez - tak prezentuje się na prywatnych zdjęciach W serialu "Akacjowa 38" w rolę Fabiany Aguado wciela się hiszpańska aktorka, Inma Pérez-Quirós. W artykule znajdziesz garść informacji o aktorce, a w galerii zdjęć zamieszczamy prywatne fotki Inma Pérez-Quirós oraz kadry z serialu Acacias 38, na którym wciela się w rolę służącej Fabiany.

📢 Jak spędzić weekend w Bydgoszczy? Oto przegląd wydarzeń - będzie sporo atrakcji! W nadchodzący weekend w Bydgoszczy odbędzie się kilka wydarzeń związanych z Dniem Kobiet. Będą też zajęcia dla dzieci poświęcone zbliżającym się świętom wielkanocnym. Zachęcamy do lektury naszego cotygodniowego przeglądu sobotnich i niedzielnych wydarzeń. 📢 Hanna Żudziewicz dwa razy wygrała Taniec z gwiazdami. Tak wygląda prywatnie - zobacz zdjęcia Po urodzeniu córki Hanna Żudziewicz szybko wróciła do świetnej formy i obecnie możemy ją oglądać w 14. edycji Dancing with the Stars, w której występuje w parze z Filipem Chajzerem. Prywatnie jest związana z Jackiem Jeschke, który również bierze udział w tanecznym show. Zobacz, jak Hanna Żudziewicz wygląda na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia pięknej tancerki. 📢 Jej śmierć w serialu "Akacjowa 38" zaskoczyła widzów. Taka prywatnie jest Manuela, czyli Sheyla Fariña - zdjęcia Serial "Akacjowa 38" rozpoczął się od dramatycznych wydarzeń w życiu Carmen/Manueli, w której rolę wcieliła się hiszpańska aktorka Sheyla Fariña. Obok Rogera Berruezo (zagrał Germána), była główną postacią serialu. Dlatego ogromnym zaskoczeniem była decyzja o uśmierceniu Manueli i Germána już w pierwszym sezonie telenoweli "Akacjowa 38". Jaka prywatnie jest Sheyla Fariña? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Roksana Węgiel. Nastolatka i Kevin Mglej niedługo biorą ślub! - zdjęcia Zwyciężyła pierwszą polską edycje programu "The Voice Kids". Następnie zajęła pierwsze miejsce na Eurowizji dla dzieci. Roksana Węgiel to niekwestionowana nastoletnia gwiazda polskiej sceny muzycznej. Artystka ma obecnie 19 lat, narzeczonego i plany na ślub. Występuje też w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" i póki co spisuje się niesamowicie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Roksana Węgiel.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz i Ender zostają bez grosza. Tryumf Dogana - streszczenia Po akcji w pokoju hotelowym Caner i Emir trafiają do aresztu. Yildiz, Handan i Ender chcą potwierdzić zaufanie do siebie za pomocą wykrywacza kłamstw. Hilal nie przestaje knuć przeciwko Yildiz. Kobieta planuje napad na Dogana, a winą zamierza... obarczyć Yildiz. Skutki są jednak odwrotne. Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w marcu w serialu. Ikbal zrzuci Seher ze schodów W marcowych odcinkach serialu "Dziedzictwo" zobaczymy, jak Seher i Yaman się do siebie zbliżają. Kobieta przełamuje swoje lęki i jest gotowa na podróż poślubną. Sielanka jednak nie potrwa długo, ponieważ Ikbal zrzuci Seher ze schodów. Co jeszcze wydarzy się w marcu w tureckiej telenoweli? Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 8-22 marca. 📢 Kandydaci na prezydenta Bydgoszczy. Oni powalczą w kwietniowych wyborach samorządowych Pierwsza tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się 7 kwietnia. O fotel prezydenta Bydgoszczy powalczy troje kandydatów - obecnie urzędujący Rafał Bruski oraz Joanna Czerska-Thomas i Łukasz Schreiber. Kampania wyborcza trwa w najlepsze, ale my zajrzeliśmy, jak kandydaci na prezydenta Bydgoszczy żyją na co dzień. W naszym materiale prezentujemy ich prywatne zdjęcia.

📢 Bydgoszczanin sfotografował ponad sto gatunków ptaków w Myślęcinku. Zobaczcie wideo i zdjęcia Bydgoszczanin Włodzimierz Michalak jest emerytem i fotografem-amatorem. Właśnie ukazał się album z jego zdjęciami ptaków, które spotkać można w Myślęcinku. 📢 Pensja minimalna 2024 netto. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca? Na początku roku pensja minimalna w Polsce została podwyższona o ponad 600 złotych brutto. W 2024 zaplanowano jeszcze jedną podwyżkę, która przeprowadzona zostanie już za kilka miesięcy. Ile obecnie musi płacić netto pracodawca? Ile wyniesie płaca minimalna w drugiej połowie 2024 roku? Jak najniższe wynagrodzenie ma się do średnich zarobków w Polsce? O tym piszemy poniżej.

📢 Legalny biały miś z Krupówek: Jestem załamany falą hejtu, jaka uderza w górali Pracuję od długich lat jako biały miś na Krupówkach, ale takiej fali hejtu w stronę górali nie pamiętam – mówi Marek Zawadzki, góral z Zakopanego, który jest jedynym legalnym i tradycyjnym białym misiem z Krupówek. To efekt 10-sekundowego filmiku, jaki został zrobiony przez aktorkę Hannę Turnau z przebierańcem na dolnych Krupówkach. - Przepraszam wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Zakopanego i spotyka ich coś takiego – dodaje Marek Zawadzki.

📢 Żona Marcina Gortata jest od niego o rok starsza. Tak wygląda Żaneta Stanisławska - zobacz zdjęcia Marcin Gortat kilka lat temu poślubił Żanetę Stanisławską, bizneswoman działającą w branży beauty. Para raz na jakiś czas pokazuje się razem na ściankach, a w mediach społecznościowych możemy zobaczyć ich wspólne zdjęcia. Zajrzeliśmy, jak na co dzień wygląda małżonka byłego zawodnika NBA. Żaneta Stanisławska-Gortat zachwyca urodą, zobaczcie zdjęcia! 📢 Magda Mołek ma 250-metrowy apartament. Klasyczna kuchnia i duża biblioteczka - zobacz zdjęcia Magda Mołek przez większość zawodowej kariery była związana ze stacją TVN, a od blisko czterech lat prowadzi własny kanał na Youtube. Dziennikarka udziela się w mediach społecznościowych, a na wielu zdjęciach publikowanych na Instagramie możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Dodatek pielęgnacyjny od marca 2024 - o ile wzrośnie? Oto nowe kwoty dodatków wypłacanych przez ZUS W marcu przeprowadzona zostanie waloryzacja emerytur i rent. Przypomnijmy, że świadczenia zostaną podwyższone o 12,12 proc. (w ubiegłym roku podwyżka wyniosła 14,8 proc.). Wraz z nimi wzrośnie również cała lista dodatków wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ile od marca wyniesie dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, czy dodatek dla sieroty?

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024.

📢 Zgrabne nogi i boska figura. Tak wygląda Kajra - zobacz gorące zdjęcia żony Sławomira Magdalena Kajrowicz, znana również jako Kajra, popularność zawdzięcza występom u boku swojego męża Sławomira. Popularny duet wylansował wiele hitów, przy których bawią się miliony Polaków, m.in. "Miłość w Zakopanem", "Megiera" czy "Weselny pyton". Wielu fanów komplementuje wygląd Kajry, która zachwyca urodą nie tylko podczas tras koncertowych, ale również na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia żony Sławomira! 📢 Taki będzie początek marca w serialu Złoty chłopak. Seyran pójdzie na studia. Ferit jest wściekły Początek marca w serialu "Złoty chłopak" zwiastuje mnóstwo emocji. Ferit wraz z całą rodziną Seyran wprowadził się do Halisa, który nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Pomiędzy domownikami będzie dochodziło do ostrych spięć. Jak to wpłynie na relację Seyran i Ferita? Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie marca.

📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę - horoskop Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Już niedługo marzec - miesiąc, w którym wszystko zaczyna kwitnąć. To również najlepszy czas na nową miłość. Wróżka Roma już wie, komu się poszczęści. Zobaczcie, które znaki zodiaku znajdą miłość na wiosnę. Oto horoskop partnerski na marzec 2024.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oficjalna tabela. Takie będą podwyżki emerytur od 1 marca 2024 [27.02.24] Ostatnie prognozy dotyczące wzrostu emerytur na 2024 rok zostały potwierdzone. Wskaźnik waloryzacji, który wynosi 12,12 procent, jest nieco niższy niż wcześniej zakładano. Jak te zmiany wpłyną na kwoty, jakie otrzymają emeryci? Poniżej prezentujemy przewidywane wypłaty od marca. 📢 Anna Dymna w młodości. Wspaniałe kreacje aktorskie i burzliwe życie uczuciowe - zdjęcia Niespotykana uroda, wyjątkowy talent aktorski i ogromne serce. Anna Dymna to wybitna polska aktorka, której zawdzięczamy wiele niezapomnianych ról. "Sami swoi", "Trędowata", "Znachor", to tylko niektóre z klasyków kina, w których wystąpiła Dymna. W tym roku aktorka będzie obchodzić 73. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna.

📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów. 📢 Paulina Sykut-Jeżyna - tak mieszka. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Wraz z mężem i córką mieszka w przytulnym apartamencie w centrum Warszawy. 200-metrowe mieszkanie urządzone jest bardzo nowocześnie, a uwagę zwracają przede wszystkim przestronna kuchnia z wyspą oraz duży balkon pełen roślin. Zobacz, jak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Nehir Erdoğan to Julia Moran, nowa postać w 6. sezonie Zakazany owoc. Ma uśmiech jak Julia Roberts - zdjęcia Za nami piąty sezon serialu "Zakazany owoc". Turecka telenowela w Polsce ma wielu fanów. Ci z pewnością z zainteresowaniem będą śledzić losy bohaterów ostatniego (niestety!) sezonu popularnego "Yasaka Elmy". W serialu - po emisji ostatniego odcinka 5. sezonu nastąpił przeskok czasowy. O tym, co wydarzy się w szóstym sezonie "Zakazanego owocu" pokrótce piszemy poniżej i przedstawiamy nową postać: Julię Moran, w którą wciela się aktorka Nehir Erdoğan.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą. 📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy - zdjęcia Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy! 📢 Karolina Bielawska - tak wygląda w środku jej dom. Tak żyje Miss World 2022 Karolina Bielawska to Miss Polonia 2019 i Miss World 2022. Cały czas jest urzędującą Miss Świata, więc ma mnóstwo obowiązków w różnych częściach naszego globu. Na krótko wróciła do Polski, spotkała się z rodziną i przyjaciółmi oraz pokazała swój rodzinny dom w Łodzi. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie? 📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Prywatny las i zabytkowe meble - zdjęcia Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są właścicielami dworku Emilin w Jajkowicach pod Warszawą. W urokliwej posiadłości wzięli ślub w 2008 roku, a obecnie spędzają tam każdą wolną chwilę i cieszą się życiem na łonie natury. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy dworek, w którym mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wraz ze swoją córką Kaliną.

📢 Tak wygląda Weronika Zubowicz. Gra w serialu "Klan" i występuje jako ring girl KSW [zdjęcia] Weronika Zubowicz (jej panieńskie nazwisko to Walenciak) to młoda aktorka, którą widzowie znają z planu serialu "Klan" oraz innych polskich seriali, a interesujący się sportami walki, zapewne nie raz oglądali ją podczas gal KSW, gdzie występuje jako jedna z ring girls. Co jeszcze wiemy o młodej aktorce? Poniżej informacje oraz zdjęcia.

📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie!