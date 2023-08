Prasówka 10.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim związała się z Józefem Wojciechowskim i została matką [zdjęcia]”?

Prasówka 10.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim związała się z Józefem Wojciechowskim i została matką [zdjęcia] Patrycja Tuchlińska, partnerka Józefa Wojciechowskiego, wiedzie luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Modelkę i miliardera dzieli 48 lat różnicy. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. O związku modelki z bogatym deweloperem zrobiło się głośno w 2018 roku. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Zobacz zdjęcia.

📢 Tak dzisiaj wygląda Alutka z serialu Rodzina Zastępcza. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w połowie sierpnia. Ozan podkłada ukrytą kamerę Seher i ją podgląda [10.08.2023] "Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy w połowie sierpnia. Streszczenia odcinków znajdziesz w galerii artykułu.

Prasówka 10.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Podwyżki i waloryzacja zmienią świadczenia dla emerytów [10.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Wyliczenia są prognozą waloryzacji emerytur w 2024 roku. Ostateczne dane makroekonomiczne potrzebne do jej wyliczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda w lutym - wówczas dowiemy się, czy wskaźnik 12,3 proc. zostanie utrzymany.

📢 Monika Miller znowu odsłania ciało. Tym razem pozuje topless i prezentuje tatuaż na plecach [zdjęcia - 10.08.2023] Wnuczka byłego premiera RP, Monika Miller, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje topless i przy okazji pokazuje na nim tatuaż na plecach. Fotka wywołała lawinę komentarzy. Zobaczcie tę fotografię oraz zdjęcia z wakacji, którymi pani Monika pochwaliła się całkiem niedawno w mediach społecznościowych. 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [wyliczenia - 10.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Emerytura wraz z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto [wyliczenia - 10.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września. 📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów [zdjęcia - 10.08.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP [10.08.2023] Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. German do Cayetany: Nie będziemy już ze sobą sypiać! [10.08.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną do połowy sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 Serial Zakazany owoc - ukryta kamera i "zbrodnia". Wiemy co wydarzy się w kolejnych odcinkach [10.08.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w najnowszych odcinkach tureckiego serialu "Zakazany owoc". Ender i Sahika instalują u Hasana Alego ukrytą kamerę i widzą, jak popełnia on zbrodnię. Co jeszcze wydarzy się w serialu? W galerii przeczytasz streszczenia odcinków na kolejny tydzień. Serial "Zakazany owoc" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o godzinie 17.15). 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do połowy sierpnia w serialu. Erdal bierze Begum jako zakładniczkę [10.08.2023] "Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Wiemy już, co wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy...

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [10.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - zobacz wyliczenia i terminy przelewów [10.08.2023] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak wygląda Joseph Baena - syn Arnolda Schwarzeneggera. Jest podobny do ojca - zobaczcie zdjęcia! Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera. 📢 Trwają prace nad budową kolejnych przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy. Docelowo będzie ich trzynaście Pomysł na budowę w Bydgoszczy peronów wiedeńskich pojawił się około dekady temu i wciąż wracał jak bumerang. W 2018 r. do skutku doszła pierwsza inwestycja. Wówczas do harmonogramu inwestycji miejskich wpisano utworzenie takiego przystanku w okolicy placu Teatralnego. W 2019 r. został oddany do użytku, a rok później opracowano koncepcję, zgodnie z którą Bydgoszcz miała wzbogacić się o kilkanaście kolejnych takich przystanków. Obecnie inwestycja jest realizowana przy ul. Gdańskiej/Chodkiewicza.

📢 Wysportowane ciało Cayetany z serialu "Akacjowa 38". Nie poznałbyś jej na ulicy - zdjęcia Sara Miquel wciela się w postać Cayetany w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Polscy widzowie mogą oglądać serial od 2023 roku na antenie TVP 2. Grana przez Miquel postać mocno różni się od wizerunku, który aktorka prezentuje na co dzień. Jaka prywatnie jest Sara Miquel? Może pochwalić się wysportowanym ciałem, uwielbia też eksperymentować z fryzurami. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Te aplikacje mają wirusy, kradną pieniądze i dane. Musisz uważać na nie w telefonach Samsung czy Huawei [10.08.2023] Aplikacje na smartfonach służą nam do łatwego i szybkiego korzystania z Internetu. To dzięki aplikacjom mamy szybki dostęp do mediów społecznościowych, poczty elektronicznej czy serwisów do oglądania filmów. A to dopiero początek tego co możemy mieć w telefonie. Niestety nie wszystkie aplikacje są stworzone z myślą o ułatwieniu codzienności użytkownikom. Zobaczcie, jakie aplikacje wykradają dane i pieniądze.

📢 Dzięki temu trikowi ochronisz swoje stopy przed otarciami. Wystarczy ten jeden produkt [10.08.2023] Problem obcierających butów jest powszechny. Często nasila się latem, bo stopy bardziej się pocą i puchną. Zjawisko otarć mogą też nasilać skomplikowane konstrukcje butów w postaci licznych pasków w sandałach czy klapkach. Jest niezwykle prosty sposób, by uchronić stopy przed otarciami. 📢 Tak mieszkają Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu [10.08.2023 ] Natalia Jankowska i Marek Szir mieszkają Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie! 📢 Tak dziś wygląda Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 80 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2022 roku skończyła 80 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Tak dziś wygląda Bartek Wrona z zespołu Just 5. Na zdjęciach widać jego metamorfozę - tak się zmienił! Bartek Wrona był jednym z pięciu wokalistów tworzących w latach 90. XX wieku zespół Just 5, pierwszy polski boysband wzorowany na Backstreetboys. Był najmłodszym członkiem grupy. Gdy Just 5 pojawił się na muzycznym rynku, miał zaledwie 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się aktualnie Bartek Wrona. Zdjęcia zjedziecie w naszej galerii.

📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się w tym tygodniu. Marco umrze. Claudio trafi do za kratki za sodomię? Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną po weekendzie 5-6 sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenka Martyniuka. Przeszła niesamowitą metamorfozę Danuta Martyniuk to żona znanego piosenkarza disco-polo, Zenka Martyniuka. Chociaż przez lata pozostawała nieco na uboczu i w cieniu męża, teraz błyszczy u jego boku. Pani Danuta przeszła metamorfozę - schudła i poddała się kilku zabiegom korekty urody. Zobaczcie w galerii artykułu, jak prezentuje się Danuta Martyniuk. 📢 Czternasta emerytura. Takie przelewy dostaną emeryci jeszcze w sierpniu 2023 - oto stawki 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Matki, żony i kochanki - tak zmieniły się bohaterki serialu od premiery w latach 90. [zdjęcia - 10.06.2023 r.] "Matki, żony i kochanki" to polski serial obyczajowy, który zyskał ogromną popularność już po pierwszych kilku odcinkach w latach 90. XX wieku. Pierwszą serię odcinków serialu emitowano w 1996 roku i mimo niepochlebnych recenzji krytyków, przyciągał przed telewizory tłumy Polaków, którzy śledzili skomplikowane losy bohaterek. My sprawdziliśmy, jak wyglądają po ponad 20 latach od emisji główne bohaterki. Zobaczcie, jak się zmieniły i jak wtedy wyglądały.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. Ender i Sahika chcą otruć Hasana Alego Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do połowy sierpnia. Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. Wkrótce w serialu: Ender i Sahika oznajmiają Zehrze, że Mert ma syna. Podczas jubileuszu firmy ktoś emituje nagranie kompromitujące Yildiz. Cansu zaprzyjaźnia się z Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.

📢 Żywa Barbie! Alicia Amira wydała fortunę, by wyglądać jak lalka Barbie. Szok - zobaczcie, jaki wygląda! [zdjęcia] Alicia Amira to pochodząca ze Szwecji celebrytka, która jakiś czas temu postawiła sobie cel: wyglądać jak żywa lalka Barbie. Kobieta przeszła już serię zabiegów i operacji plastycznych, na które wydała w przeliczeniu ponad pół miliona złotych. Efektami chwali się na zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Uschnięte drzewa zgłoszone do konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2023 Czy uschnięte drzewo ma szansę zostać zwycięzcą konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2023? Wśród 30 zgłoszeń nadesłanych w trzeciej edycji znalazły się dwie takie propozycje. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Koniec wąskiego gardła i wieków pod szlabanem na Kamiennej w Bydgoszczy? Miasto deklaruje chęć odkorkowania ul. Kamiennej i udrożnienia ruchu ze wschodu na zachód miasta, na co od lat czekają bydgoszczanie. Zaczyna od zamówienia projektu pierwszego odcinka. I szuka pieniędzy... 📢 Nowy dom Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Zobacz, jak mieszkać będzie piosenkarz [zdjęcia] Michał Wiśniewski buduje nowy dom, w którym zamieszka z żoną, Polą i swoimi dziećmi. W sieci pojawiły się zdjęcia i wizualizacje domu i pomieszczeń. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Zobaczcie fotki w naszej galerii! 📢 Tak wygląda mama Macieja Musiała. Kobieta ma ciało nastolatki [zdjęcia] Maciej Musiał to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. W ostatnim czasie 27-latek robi karierę za granicą, a już wkrótce będziemy go mogli zobaczyć w serialu Netfliksa. Jednak ostatnio o aktorze zrobiło się o głośno z powodu zdjęć ze swoją mamą, które udostępnił na Instagramie. Mama Macieja Musiała swoją urodą zaskoczyła internautów, którzy zasypali ją mnóstwem ciepłych komentarzy. Zobaczcie zdjęcia Anny Musiał!

📢 Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [zdjęcia] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska. 📢 „Dama pije, pali i przeklina (...)”. Beata Tyszkiewicz burzyła stereotypy. To dla niej Andrzej Wajda rozwiódł się z żoną Beata Tyszkiewicz przez wielu nazywana jest pierwszą damą polskiego kina. Aktorka zachwycała na ekranie już od czasów nastoletnich. Dzięki talentowi i posągowej urodzie stała się ikoną polskiego filmu. Jej prywatne życie było równie ciekawe, o ile nie jeszcze ciekawsze, niż zawodowe. Pochodziła z arystokratycznej rodziny. Miała trzech mężów, w tym Andrzeja Wajdę. Pomimo tego, że już nie pracuje zawodowo, pozostaje symbolem kobiecej niezależności oraz wielkiej charyzmy.

📢 Tak mieszka Krzysztof Gojdź. Zobacz luksusowy apartament z widokiem na centrum. Tak wygląda mieszkanie ulubionego lekarza celebrytów Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy. 📢 Kolorowy baner z reklamą klubu nocnego przy Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Plastyk Miejski interweniuje Reklamujący się przy Wyspie Młyńskiej klub nocny złamał zasady obowiązujące w ramach Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Park Kulturowy został utworzony w celu ochrony historycznych budynków, utrzymywania podwyższonych standardów estetyki przestrzeni publicznej i dbałości o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy.

📢 Mieszkańcy Bydgoszczy skarżą się na zbyt późne włączanie oświetlenia ulicznego Kiepska pogoda w połączeniu z coraz szybciej zachodzącym słońcem powoduje, że widoczność na ulicach Bydgoszczy wieczorami jest gorsza. Mieszkańcy uważają, że oświetlenie uliczne w niektórych częściach miasta zapala się zbyt późno, co pogarsza bezpieczeństwo szczególnie na drogach.

📢 Tabela wyliczeń dodatkowej kasy z Trzynastej Emerytury. Będą dodatkowe przelewy na konta emerytów To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Para ma piękny dom z ogrodem [zobacz zdjęcia] Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od kilkunastu lat tworzą zgraną parę, a od 2014 r. są szczęśliwym małżeństwem. Mieszkają w pięknym domu w podwarszawskim Wilanowie. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza ich posiadłości.

📢 Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Modelka ma 57 lat! Zobaczcie zdjęcia Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 20 lutego 2023 roku Cindy Crawford skończyła 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka.

📢 Tak wygląda teraz Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. Ma 62 lata. Zobaczcie zdjęcia Katarzyna Zawidzka w 1985 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Została również czwartą Wicemiss International. Ponadto zajęła ósme miejsce w wyborach Miss World. Potem rozpoczęła karierę modelki. Pracowała dla największych agencji modowych na świecie. Ma 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. 📢 Metamorfoza Laury Michnowicz. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 To ta aktorka grała córkę wójta w serialu Ranczo. Teraz Marta Chodorowska pozuje topless Marta Chodorowska popularność zdobyła dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo", w którym wcielała się w rolę córki wójta. Na swoim koncie ma również występy w polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Niedawno pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, w którym pozuje topless! Zobaczcie, jak piękna aktorka zmieniła się od czasów występów w serialu "Ranczo"!

📢 Tak wygląda teraz Jola Rutowicz - archiwalne zdjęcia celebrytki. To ona wygrała 15 lat temu program Big Brother Jola Rutowicz swego czasu była najbardziej znaną polską celebrytką. Popularność zawdzięcza wygranej w czwartej edycji Big Brothera oraz późniejszemu romansowi z Jarosławem Jakimowiczem. Niedawno minęło piętnaście lat od jej udziału w popularnym reality-show. Przypominamy, jak kiedyś wyglądała Jola Rutowicz.

📢 Tak mieszka Iza Zeiske z Gogglebox. Duży ogród, kuchnia i łazienka po remoncie - mamy zdjęcia Izabela Zeiske jest jedną z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje od pierwszego sezonu. Widzowie uwielbiają ją za szczerość, poczucie humoru i pozytywne nastawienie do świata. Iza Zeiske jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje, jak wyglądają wnętrza jej domu. Zobacz, jak mieszka gwiazda Gogglebox! 📢 Tak wygląda piękna żona Leo Messiego. Antonella Roccuzzo urodą przebija inne żony znanych piłkarzy Leo Messi to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Sportowiec stale zachwyca formą. Ostatnio głośno zrobiło się o jego zonie - Antonelli Roccuzzo, która podbiła Instagram. Żona Messiego to prawdziwa piękność. Zdaniem internautów urodą przebija wszystkie inne żony znanych piłkarzy!

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38".

📢 Te leki działają na naszą sprawność. Po nich nie powinno się prowadzić samochodu Są leki, które pomagają na konkretne dolegliwości i schorzenia, ale ich działanie może mieć negatywny wpływ na prowadzenie samochodu. Zobacz po których lekach nie należy prowadzić. 📢 Ma 35 lat, jest piękna i naturalna. Tak na co dzień wygląda Zehra z serialu Zakazany owoc [zdjęcia] "Zakazany owoc" jest najbardziej popularnym tureckim serialem emitowanym obecnie w Telewizji Polskiej. Jedną z bohaterek produkcji znad Bosforu jest Zehra, zbuntowana córka Halita Arguna. W tę rolę wciela się Şafak Pekdemir, 35-letnia aktorka urodzona w Stambule. Co jeszcze o niej wiemy? W galerii poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia tureckiej piękności. Zobaczcie, jak serialowa Zehra wygląda na co dzień. 📢 Nie każdy otrzyma 800 plus. Te osoby według zasad nie dostaną świadczenia w 2024 roku Program Rodzina 800 plus to znany już program pomagający rodziną w nowej odsłonie. Od stycznia rodziny pobierające 500 plus będą otrzymywać świadczenie o 300 złotych większe. Zgodnie z założeniami programu świadczenie nie przysługuje wszystkim. Jest kilka wyjątków, które pieniędzy nie otrzymają. Zobaczcie, kto nie dostanie pieniędzy.

📢 "Krawcowa z Madrytu" - nowy serial w TVP zastąpił "Wspaniałe stulecie" [fabuła, streszczenia] "Krawcowa z Madrytu" to serial, który zastąpił na antenie TVP turecką telenowelę "Wspaniałe stulecie". Hiszpańską produkcję można oglądać od 2 sierpnia. Poniżej znajdziesz informacje, o czym jest nowy serial emitowany w TVP, kiedy można go oglądać. W galerii artykułu publikujemy pełne streszczenia odcinków. Sprawdź, co się wydarzy w "Krawcowej z Madrytu". 📢 To wydarzy się po weekendzie w serialu Dziedzictwo (Emanet). Seher zostaje ranna w areszcie! "Dziedzictwo", znane również pod tytułem Emanet, to jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Wiemy już, co wydarzy się w tureckim serialu po weekendzie. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" w dniach 7-18 sierpnia.

📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Dom na wsi, kominek i cztery psy [zdjęcia] Podczas pandemii Covid-19 Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadziła się do swojej posiadłości w Konstancinie pod Warszawą. Prowadząca "Dzień dobry TVN" mieszka tam z czwórką swoich psów. Wnętrza urządzone są w industrialnym stylu, a uwagę zwracają kominek, przestronne pomieszczenia i duże okna. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. 📢 Ewa Kasprzyk niczym Marylin Monroe. Tak zmieniała się przez lata kultowa Wolańska Ewa Kasprzyk, kobieta jak wino, petarda, aktorka seksowna i zadająca szyku. Do tego mająca poczucie humoru i dystans do siebie - to tylko niektóre określenia polskiej aktorki, która ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Ewa Kasprzyk nie zwalnia tempa. Wciąż ją widać na szklanym ekranie, w teatrze, w kinie. Aktorka jest inspiracją dla wielu kobiet, również z powodu wieku, którego się nie boi, odsłaniając się nam w nowych, czasem i szalonych projektach. Jak kiedyś wyglądała Ewa Kasprzyk? Słynna pani Wolańska z filmu "Kogel-mogel" to istna seksbomba w różnych wcieleniach.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po pierwszym weekendzie w sierpniu: Potworna zbrodnia czy mistyfikacja? Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie (5-6 sierpnia). Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. To wydarzy się po pierwszym tygodniu sierpnia: Ender i Sahika oznajmiają Zehrze, że Mert ma syna. Podczas jubileuszu firmy ktoś emituje nagranie kompromitujące Yildiz. Cansu zaprzyjaźnia się z Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. 📢 Dlaczego w Bydgoszczy powinna powstać ul. Nowomazowiecka? Dyrektor MPU tłumaczy Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy w lipcu przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Świętojańska”. Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski w tej sprawie do 11 sierpnia.

📢 Karambol na skrzyżowaniu Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy. Co z rannymi w wypadku? W poniedziałek 7 sierpnia, po godzinie 15.30 na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy doszło do wypadku z udziałem dziewięciu samochodów. Dwa z nich zostały zmiażdżone. W poniedziałek informowaliśmy o wstępnych ustaleniach policji. 8 sierpnia policja przekazała nam, że trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Dwie osoby pozostają jeszcze w szpitalu. Ich życie nie jest zagrożone.

📢 Archeolodzy odkryli w Borach Tucholskich cmentarzysko z klejnotami. "Mamy skarb!" Srebrne kolie, naszyjniki i zapinki zakopano wraz ze zmarłymi nad Wdą w Starej Rzece w Borach Tucholskich. Badacze trafili na cmentarzysko Gotów. 📢 Zmiana w ruchu na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy! Ogromne korki w mieście - mamy zdjęcia Po zamknięciu fragmentu ulicy Jagiellońskiej w stronę centrum tworzą się ogromne korki. Auta muszą skręcać w ulicę Wyczółkowskiego, by jechać objazdem. Około 15:30 korek sięgał Osiedla Paryskiego. 📢 Nowe oferty pracy w Bydgoszczy. Tu płacą powyżej 4000 złotych [8.08.2023] Sprawdzamy oferty pracy opublikowane na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Gdzie można obecnie znaleźć zatrudnienie ze stawką od 4000 złotych brutto. Jest praca między innymi dla przedszkolanki, kucharza, dostawcy jedzenia, sprzątaczki i księgowego. Oferty wraz ze stawkami oraz zakresem obowiązków zamieszczamy w galerii.

📢 W Bydgoszczy powstanie nowe Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Zobacz, jak będzie wyglądać [wizualizacje] Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg na budowę nowego Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Obiekt powstanie przy ulicy Kaplicznej. Nowy kompleks docelowo ma zastąpić obiekty, które funkcjonują od lat przy ul. Polanka i Fordońskiej. Co znajdzie się w nowym centrum i ile ma kosztować jego budowa?

📢 Spódnica midi Beaty Ścibakówny to świetny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Możesz ją nosić i ty niezależnie od typu sylwetki Beata Ścibakówna ma 55 lat i figurę nastolatki. Jednak jej stylizacje są ponadczasowe i uniwersalne. Na jej profilu w mediach społecznościowych pokazała się w spódnicy, która między innymi ukryje duże uda, szerokie biodra i masywniejsze kolana. A najważniejsze jest to, że będziesz czuć się w niej wygodnie i modnie. Zobacz, co na siebie założyła aktorka.

📢 Na Babiej Wsi w Bydgoszczy po budowie wciąż tylko dziura z wodą. Bez przełomu w sprawie Nordic Astrum i torowiska Pod koniec kwietnia na sesji Rady Miasta Bydgoszczy powrócił wątek budowy Nordic Astrum i zamkniętego torowiska na Babiej Wsi. Inwestor miał wówczas uzupełniać wniosek do PINB, aby uzyskać pozwolenie na kontynuację budowy. Trzy miesiące później sprawa stoi w tym samym punkcie. 📢 PSM w Bydgoszczy podniesie mieszkańcom opłaty. Jak jest w innych spółdzielniach? Mieszkańcy bloków należących do Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy otrzymali pismo z informacją o zmianie wysokości opłat za użytkowanie lokalu. Od listopada podrożeje zarządzanie nieruchomością, utrzymanie i konserwacja nieruchomości a także podgrzanie wody. Czy inne spółdzielnie również przewidują podwyżki jeszcze w tym roku? 📢 Klient w pułapce Park&Ride - komentarz Jarosława Reszki Zgodnie z danymi za pierwsze półrocze tego roku, parking przy Lesie Gdańskim należał do tych, na których obserwowano większy ruch niż na kilku innych parkingach typu Park& Ride w Bydgoszczy.

📢 Wiemy więcej o wypadku w Bydgoszczy. Auta zostały zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. W wyniku zderzenia jedna osoba jest w stanie ciężkim.

📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Krukówna. Kochało się w niej pół Polski! [zdjęcia] Zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale to rola Soni w "Fuksie" przyniosła jej największą popularność. Agnieszka Krukówna na swoim koncie ma również występ w "Liście Schindlera" u Stevena Spielberga oraz nagrodę Orła za główną rolę w filmie "Farba". W ostatnich latach rzadko możemy oglądać ją na ekranie, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała kiedyś. Zobacz, jak Agnieszka Krukówna zmieniała się przez lata. 📢 Poważny wypadek na skrzyżowaniu Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy! Auta zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana. Są poszkodowani.

📢 Mamy horoskop miłosny na sierpień 2023. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień! 📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu!

📢 Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Zobacz, w jakich stylizacjach pojawiła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski. 📢 Romantyczne zakończenie obrony. Niezwykłe zaręczyny na bydgoskiej uczelni Informację o niecodziennym zakończeniu obrony pracy dyplomowej jednej ze studentek bydgoskiego Uniwersytetu WSB Merito przekazała w ostatnich dniach Marlena Gronowska, rzeczniczka uczelni. Chwilę po tym, gdy pani Justyna wyszła z sali wykładowej, zobaczyła swojego partnera Macieja z bukietem czerwonych róż. Mężczyzna uklęknął i poprosił ją o rękę. 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Tak nawłoć działa na organizm. Mamy listę właściwości prozdrowotnych tej rośliny Nawłoć pospolita szybko rozrasta się w sposób niekontrolowany, porasta pobocza, łąki, lasy. Często uznawana jest za chwast, choć jest wykorzystywana we florystyce oraz ma szerokie właściwości lecznicze. Zobacz jak działa ta popularna roślina na organizm.

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka. 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Arie na plaży w Pieczyskach. Artyści z Bydgoszczy zachwycili słuchaczy [zdjęcia] Drugi tego lata koncert na plaży w Pieczyskach z cyklu „Arie na plaży, Ryszard Smęda zaprasza” pełen był niespodzianek. Artystom publiczność śpiewała „Sto lat” i skandowała „gorzko”. 📢 Mamy ranking najbardziej atrakcyjnych znaków zodiaku. Zobacz - lista od najmniej do najbardziej atrakcyjnych Każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy na swój sposób, ale równocześnie jesteśmy podobni do innych pod względem niektórych cech czy nawyków. Czasami te podobieństwa wynikają z genetyki, czasem z osobowości. Zdaniem astrologów czasami z naszych znaków zodiaku. 📢 Tak zmieniła się Joanna Jabłczyńska, czyli Marta z "Na Wspólnej". Kiedyś śpiewała w "Fasolkach" [31.07.2023 r.] Joanna Jabłczyńska to polska aktorka telewizyjna, i dubbingowa, a także piosenkarka oraz prawniczka i radca prawny. Z telewizją i sceną związana jest od najmłodszych lat - była członkinią dziecięcego zespołu "Fasolki" oraz występowała w popularnym programie telewizyjnym dla najmłodszych widzów pt. "Tik-Tak". Zobaczcie, jak zmieniła się popularna aktorka.

📢 Tak wygląda willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim. 📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi [zobacz zdjęcia] Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Luksusowe wakacje Patrycji Tuchlińskiej. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje.

📢 Manuela z serialu "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [zdjęcia] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Taka jest na co dzień Cayetana z hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38". Zobacz prywatne zdjęcia aktorki "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Widzowie na tyle polubili bohaterów serialu, że z zainteresowaniem śledzą również, jak wygląda ich życie prywatne. Jedną z głównych postaci w "Akacjowej 38" jest przebiegła i okrutna Cayetana, w rolę której wciela się Sara Miquel. Hiszpańska aktorka na co dzień wygląda jednak zupełnie inaczej! Serialowa Cayetana lubi eksperymentować z fryzurami, zresztą sami zobaczcie!

📢 Uczestnicy pierwszej edycji Big Brother. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Wysportowane ciało Cayetany z serialu "Akacjowa 38". Prywatne zdjęcia aktorki Sary Miquel Cayetana to jedna z głównych postaci serialu "Akacjowa 38", który od 2023 roku emitowany jest na antenie TVP 2 (od poniedziałku do piątku o 18.45). Wciela się w nią hiszpańska aktorka Sara Miquel. Jaka jest prywatnie? Wielu z was zapewne nie rozpoznałoby jej na ulicy... W galerii zamieszczamy prywatne zdjęcia, którymi Miquel dzieli się na Instagramie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Dekiert. Dziennikarka TVP zachwyca urodą! [zdjęcia] Sylwia Dekiert to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. Zajrzeliśmy, jak wygląda życie prywatne pięknej dziennikarki. Zobacz, jak Sylwia Dekiert mieszka i żyje na co dzień! 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman.

