Prasówka 1.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. "Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki" - mamy zdjęcia”?

Prasówka 1.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. "Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki" - mamy zdjęcia Piotr Żyła i Marcelina Ziętek od niedawna mieszkają w energooszczędnym domu. Marcelina właśnie pokazała, jak wygląda ich nowa kuchnia. - Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki - zdradziła. Fani są pod wielkim wrażeniem. Zobaczcie, jak wygląda nowa kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.08.23

📢 Tak mieszkają Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie zdjęcia [1.08.2023] Natalia Jankowska i Marek Szir mieszkają Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie!

📢 Tak wygląda dziś Łukasz Ken Wiewiórski z "Big Brother". Zobaczcie zdjęcia [1.08.2023] 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

Prasówka 1.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka dziś Aneta Zając, czyli Marysia z serialu "Pierwsza miłość". Zobaczcie zdjęcia wnętrz jej domu [1.08.2023] Aneta Zając to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Marysi Domańskiej w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym od 2004 roku przez telewizję Polsat. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie. Często pokazuje swoim fanom wnętrza swojego mieszkania. Dzięki temu wiem, jak wygląda codzienne życie Anety Zając. Zobaczcie, jak mieszka Marysia z serialu "Pierwsza miłość".

📢 Tak wygląda dziś Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Schudł 32 kilogramy. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, Europy i świata. Jest też gwiazdą programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnio schudł aż 32 kilogramy! Zobaczcie, jak dziś wygląda Krzysztof Radzikowski! 📢 Zakończenie Piłkarskich Wakacji Oponeo z Chemikiem. Było mnóstwo atrakcji [zdjęcia] W poniedziałkowe popołudnie na stadionie przy ul. Glinki odbyło się zakończenie Piłkarskich Wakacji Oponeo z Chemikiem. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 To wydarzy się na początku sierpnia w serialu Akacjowa 38. Epidemia tyfusu szaleje! Manuela wróci do Justa?! [1.08.2023 r.] Epidemia tyfusu w serialu "Akacjowa 38" skomplikowała życie mieszkańcom. Manuela i Justo musieli zakończyć poszukiwania Innocencji, w całej dzielnicy wprowadzona została kwarantanna, a kolejne osoby zarażają się tyfusem. Wiemy już, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji na początku sierpnia. Marco umrze w ramionach Claudia, natomiast Manuela będzie musiała wybrać między Justo a Germanem. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków "Akacjowej 38", które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie sierpnia. 📢 Tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Joseph Baena jest łudząco podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia! [1.08.2023 r.] Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.

📢 Tak zmieniła się Anja Rubik. Gwiazda mody skończyła 40 lat - zobaczcie zdjęcia! [1.08.2023 r.] Anja Rubik to jedna z największych polskich modelek. Jest też projektantką mody i prezenterką telewizyjną. Zaangażowała się w kampanię społeczną promującą edukację seksualną w Polsce. Jej podręcznik o dojrzewaniu, miłości i seksie stał się bestsellerem. Za swoją działalność została "Kobietą Roku Glamour 2018". Właśnie skończyła 40 lat! Zobaczcie, jak dziś wygląda Anja Rubik.

📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! [1.08.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Krukówna. Kochało się w niej pół Polski! [zdjęcia - 1.08.2023 r.] Zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale to rola Soni w "Fuksie" przyniosła jej największą popularność. Agnieszka Krukówna na swoim koncie ma również występ w "Liście Schindlera" u Stevena Spielberga oraz nagrodę Orła za główną rolę w filmie "Farba". W ostatnich latach rzadko możemy oglądać ją na ekranie, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała kiedyś. Zobacz, jak Agnieszka Krukówna zmieniała się przez lata. 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia - 1.08.2023 r.] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej [1.08.2023 r.] "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38".

📢 Tak zmieniała się serialowa Ola Lubicz z Klanu. Kaja Paschalska ma już 37 lat! [zdjęcia - 1.08.2023 r.] "Klan" swoją premierę miał 22 września 1997 roku i jest najdłużej emitowanym polskim serialem. Wielu aktorów występuje w nim nieprzerwanie od pierwszego odcinka. Wśród nich jest Kaja Paschalska, która od dwudziestu sześciu lat wciela się w rolę Oli Lubicz, serialowej córki Krystyny i Pawła Lubiczów. Aktorka dorastała na oczach milionów Polaków. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się Kaja Paschalska!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ender jedzie do rzekomej kryjówki Halita [1.08.2023 r.] W tej galerii przeczytasz streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc", który można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku. Sprawdź, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych tygodni, począwszy od poniedziałku, 24 lipca. Yildiz przesyła Feride kompromitujące zdjęcia Sahiki. Po śmierci Halita Ender odkrywa, że założono konto na jego nazwisko. Chce się wybrać w miejsce jego domniemanej kryjówki. 📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [1.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Baranovski wystąpił na "Rzece Muzyki". Zabrał bydgoszczan w piękny muzyczny rejs [zdjęcia - 1.08.2023 r.] Bydgoski cykl koncertów nad wodą "Rzeka Muzyki" minął już półmetek. W niedzielę (30 lipca) publiczność zgromadzoną na Wyspie Młyńskiej w muzyczną podróż zabrał Baranovski. To był niezapomniany koncert.

📢 Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci [1.08.2023 r.] W życie weszła ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe. Pieniądze w ramach czternastki trafią na konta świadczeniobiorców w sierpniu i we wrześniu. Od czternastki potrącony zostanie podatek oraz składka zdrowotna, a ponadto nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wyjaśniamy zasady wypłat czternastej emerytury. 📢 Te miejsca w Bydgoszczy były na planie serialu "Czterej Pancerni i Pies". Zobaczcie zdjęcia! [1.08.2023 r.] Nie wszyscy wiedzą, że Bydgoszcz pojawiła się w kilku odcinkach na planie kultowego serialu "Czterej Pancerni i Pies". Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz Sławomir Szeliga, miłośnik i propagator turystyki fimowej, zapraszają na wycieczkę śladami tego filmu. Powstała strona internetowa, która ma ułatwić spacer po Bydgoszczy szlakiem "Czterech Pancernych i Psa".

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [1.08.2023 r.] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [1.08.2023 r.] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [1.08.2023 r.] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington. 📢 Kinga Rusin - tak zmieniła się gwiazda przez ponad 20 lat. Zobacz, jak wyglądała w młodości gwiazda tv [1.08.2023 r.] Kinga Rusin niedawno skończyła 52 lata, ale nie wygląda na swoje lata. Młodzieńczą urodę zawdzięcza diecie i regularnym ćwiczeniom. Niedawno Kinga Rusin stała się obiektem dyskusji - po tym jak jej były mąż, Tomasz Lis, w podcaście z Żurnalistą, opowiedział o swoim życiu prywatnym i wspomniał, że gdy był mężem Kingi Rusin, musiał przez siedem lat jadać obiady w stołówce. Z okazji niedawnych urodzin przypominamy, jak prezentuje się obecnie Kinga Rusin i jak wyglądała ponad 20 lat temu.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Bogactwo w najwyższym tego słowa znaczeniu [1.08.2023 r.] Ekskluzywna posiadłość na przedmieściach Krakowa. Tak mieszka Sylwia Peretti. Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia". 📢 Bydgoszcz. Spotkanie poetyckie w czwartą rocznicę śmierci Mieczysława Franaszka [zdjęcia] W poniedziałek, 31 lipca, na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poetyckie z okazji czwartej rocznicy śmierci Mieczysława Franaszka.

📢 Tak zmieniła się Joanna Jabłczyńska, czyli Marta z "Na Wspólnej". Kiedyś śpiewała w "Fasolkach" [31.07.2023 r.] Joanna Jabłczyńska to polska aktorka telewizyjna, i dubbingowa, a także piosenkarka oraz prawniczka i radca prawny. Z telewizją i sceną związana jest od najmłodszych lat - była członkinią dziecięcego zespołu "Fasolki" oraz występowała w popularnym programie telewizyjnym dla najmłodszych widzów pt. "Tik-Tak". Zobaczcie, jak zmieniła się popularna aktorka.

📢 Takie są wady znaków zodiaku. To mówi horoskop o dobrze dobrego partnera Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań mogą być utrudnione. Wróżka Roma sprawdza, jakie wady mają poszczególne znaki zodiaku. Dzięki temu osoby wierzące w horoskopy będą mogli pracować nad swoimi związkami. 📢 Tak wygląda w wnętrzach domu Marcina Najmana. Gablota na sportowe trofea i wspaniały czas spędzony z córką Marcin Najman ma imponujący dom, który często, nieco przez przypadek, pokazuje w internecie. Dzięki temu możemy podejrzeć, jak mieszka znany zawodnik mieszanych sztuk walki. Na ścianach nie brakuje pięknych obrazów, gdyż Najman to miłośnik sztuki. Ponadto w jego domu możemy zobaczyć gablotę z jego sportowymi trofeami.

📢 Tak papryka działa na nasz organizm. Czy kolor papryki ma znaczenie dla jej wartości odżywczych? Papryka w ostatnich latach zyskała ogromną popularność w Polsce i jest jednym z najchętniej kupowanych warzyw w sklepach. To się dzieje z organizmem, gdy jemy paprykę. Kto powinien jeść to warzywo? Sprawdźcie w naszej poradnikowej galerii!

📢 Wydaję pieniądze bez umiary. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne [lista] Niektórzy żyją z miesiąca na miesiąc. Są i tacy, którzy wydają pieniądze bez opamiętania. Te znaki zodiaku są najbardziej rozrzutne. Nie dla nich oszczędzanie i odkładanie groszu do grosza. Zobacz ranking Wróżki Romy. Szczegóły w naszej galerii! 📢 To wydarzy się w serialu Zakazany owoc na początku sierpnia. Yildiz bierze ślub, a potem trafia do więzienia! Kolejne intrygi i wielkie emocje czekają fanów serialu "Zakazany owoc". Wiemy już, co wydarzy się w tureckiej produkcji na początku sierpnia. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w pierwszych dniach miesiąca. Yildiz wyjdzie za Cagataya, a chwilę później aresztuję ją policja. Kobieta trafi do jednej celi wraz z Ender i Sahiką. Co jeszcze wydarzy się w "Zakazanym owocu" na początku sierpnia? Sprawdźcie!

📢 To się wydarzy w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Sahika, Ender i Yildiz za kratami! Tego jeszcze nie było! Sahika, Ender i Yildiz trafią do aresztu i będę siedzieć... w jednej celi! Czy grozi im dożywocie za nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego Halit umiera? Wcześniej zobaczymy romantyczne chwilę między Yildiz i Cagatayem. Para pobierze się już w najbliższych odcinkach! Zobaczcie w naszej galerii streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". To wydarzy się po weekendzie!

📢 Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Taką podwyżkę możesz dostać Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Horoskop miłosny na sierpień. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu. 📢 Polskie gwiazdy wypoczywają na wakacjach i chwalą się fotkami w strojach kąpielowych. Katarzyna Cichopek i Justyna Steczkowska zachwycają Stroje kąpielowe gwiazd robią wrażenie! Trwa sezon urlopów, a na odpoczynek zdecydowali się również celebryci. Koło stylizacji plażowych Katarzyny Cichopek, Justyny Steczkowskiej czy Soni Bohosiewicz nie można przejść obojętnie. Przedstawiamy stroje kąpielowe gwiazd, które zwróciły naszą uwagę, a wśród których znajdą coś dla siebie panie o różnych, także tych kształtnych, figurach.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w pierwszych dniach sierpnia. Ender szuka Halita! Kobieta nie wierzy w jego śmierć! Początek sierpnia przyniesie wiele zaskoczeń w serialu "Zakazany owoc". Yildiz weźmie ślub z Cagatayem, a Ender będzie dalej prowadziła prywatne śledztwo ws. Halita. Co jeszcze wydarzy się w tureckiej produkcji w pierwszych dniach sierpnia? Wiemy już, co nas czeka w najbliższych dniach. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku sierpnia. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Zakazanego owocu". 📢 Tragiczne skutki nawałnicy w powiecie świeckim. Konar spadł na samochód. Zginął 47-latek z Bydgoszczy Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę (29 lipca) około godz. 18:20 w Gołuszycach w powiecie świeckim. Właśnie tam odłamany przez wiatr konar drzewa spadł na auto, którym jechały cztery osoby. Jedna z nich zginęła na miejscu.

📢 Joanna Brodzik nie liczy zmarszczek, ani kalorii. Poznaj sekret jej urody i figury. Zobacz aktorkę w naturalnej odsłonie Joanna Brodzik w tym roku skończyła 50 lat. Gwiazda zniknęła z telewizji, ale to nie oznacza, że porzuciła aktorstwo. Spełnia się zawodowo w teatrze i w dalszym ciągu zachwyca swoich fanów urodą i figurą. Zobacz, jak o siebie dba na co dzień. 📢 Drift na bydgoskim Kartodromie. Dochód z imprezy wesprze psy z Wojtyszek [zdjęcia] Ryk silników, pokaz driftu oraz zapach spalonej gumy - tak było w sobotę w Bydgoszczy. Na kartodromie przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy odbyła się driftowa impreza, a dochód z niej zostanie przeznaczony na pomoc psom, które zostały zabrane ze schroniska w miejscowości Wojtyszki pod Sieradzem. Zobaczcie zdjęcia z driftowania w Bydgoszczy!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 KPEC w Bydgoszczy zmienił zdanie w sprawie dawnych kotłowni. Budynki nie idą na sprzedaż W lutym informowaliśmy, że Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej niebawem sprzeda cztery nieruchomości w Bydgoszczy. Taki był plan spółki, rozważany już w 2022 r., ale choć wydawało się, że decyzja jest o krok, to plany zmieniono. 📢 Nie będzie wydłużonego terminu wniosków na wymianę kopciuchów w Bydgoszczy Wnioski o dofinansowanie zamiany starych kotłów węglowych w domach będzie można w Bydgoszczy składać tylko do końca października. O tę sprawę dopytywali mieszkańcy.

📢 Tutaj na początku sierpnia nie będzie prądu. Wyłączenia w Bydgoszczy i okolicach W Bydgoszczy i okolicach w pierwszych dniach sierpnia mogą wystąpić utrudnienia w dostawie prądu. Enea opublikowała komunikat dotyczący planowanych wyłączeń prądu w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim. W galerii poniżej podajemy dokładne adresy, na których w najbliższych dniach może zabraknąć prądu. 📢 Różnicowanie niepełnosprawnych na bydgoskich parkingach. Interweniuje rzecznik praw obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy. Różnicowanie niepełnosprawnych to dyskryminacja - twierdzi. 📢 Osowa Góra przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ceny ogrzewania w Bydgoszczy będą ujednolicone Proces przyłączenia osiedla Osowa Góra do miejskiej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy dobiegł końca. Trwają formalności, które mają doprowadzić do ujednolicenia cen za ogrzewanie w całym mieście.

📢 Te osoby nie powinny jeść ziemniaków. Wyjaśniamy - kto powinien uważać na jedzenie ziemniaków Te osoby nie powinny jeść ziemniaków! Sprawdź, czy możesz je spożywać! Istnieją opinie, że ziemniaki są niezdrowe i nieodpowiednie do spożywania, zwłaszcza dla osób z wysokim poziomem cukru we krwi lub na diecie odchudzającej. Okazuje się jednak, że ziemniaki można uwolnić od złej sławy, jeśli tylko prawidłowo je przygotujemy i połączymy z odpowiednimi składnikami. Zatem kto tak naprawdę nie powinien jeść ziemniaków? Odpowiedź na to pytanie może być bardziej skomplikowana, niż się wydaje. 📢 Takie są aktualne zasady dziedziczenia emerytury. Kiedy żona dziedziczy emeryturę po mężu? Śmierć małżonka to moment niezwykle trudny i bolesny, wiąże się nie tylko z emocjonalnym ciosem, ale również z koniecznością zabezpieczenia finansowej przyszłości. W takich chwilach, polskie prawo przewiduje dla osób osamotnionych specyficzną formę wsparcia, w postaci możliwości pobierania emerytury po zmarłym małżonku. Poznaj szczegóły.

📢 Ogrody Muzyki w Bydgoszczy. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] Za nami kolejne atrakcje w ramach Kanału Kultura. W ostatnią niedzielę lipca w ogrodach Galerii Miedzyń przy ul. Nakielskiej 86 odbył się koncert najpiękniejszych piosenek w Ogrodach Muzyki. Gwiazdami wieczoru byli: Agata Walczak, Kacper Kuszewski oraz zespół muzyczny pod kier. Adama Lemańczyka. Wydarzenie jest realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Na „Jarmark Cysterski” i bitwę zjechały do Koronowa tłumy. Scenariusz nie do końca udało się zrealizować Kto w weekend odwiedził Koronowo z pewnością nie żałował, choć pogoda pokrzyżowała nieco szyki organizatorom. W sobotę gwałtowna ulewa z piorunami wystraszyła publiczność. 📢 Takie mają być zasady emerytury stażowej. Nowy Wiek Emerytalny dla chętnych już coraz bliżej! Trwają dyskusje między rządem a związkiem zawodowym "Solidarność" na temat emerytur stażowych. Kto będzie uprawniony do ich otrzymania, jakie warunki będzie trzeba spełnić, i czy będzie możliwość łączenia emerytury stażowej z dodatkowym zarobkiem? Obecnie w Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Kwestie, które pojawiają się w kontekście emerytur stażowych, to m.in. warunki do spełnienia, możliwość dorabiania oraz ewentualne limity zarobków. Poznaj szczegóły!

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Widok z okna zapiera dech w piersiach! Tak mieszka Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka! Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zdecydowali się na zakup pięknej chatki z widokiem na Tatry. Ich luksusowa posiadłość z zewnątrz przypomina typową góralską chatę, jednak wewnątrz dominuje nowoczesny styl. Zobaczcie, jak mieszka ta sławna para, była Miss Polonia i lider zespołu Zakopower! W naszej galerii zdjęć zaprezentujemy zdjęcia ich miejsca na ziemi, dzięki czemu będziecie mogli sami zobaczyć jak pięknie urządzona jest ta posiadłość.

📢 Kobiety o tych imionach mają bogactwo we krwi. Mamy listę znaczeń z Wielkiej Księgi Imion Imiona mają ogromne znaczenie w naszym życiu i mogą mieć wpływ na nasze finanse. W kulturze polskiej istnieją takie imiona żeńskie, które są uważane za szczególnie przyciągające pieniądze. Wierzy się, że kobiety o takich imionach są bardziej przebiegłe, inteligentne i łatwiej odnajdują się w świecie biznesu. Imiona te są zazwyczaj związane z naturą, zwierzętami lub są skojarzone z pewnymi cechami charakteru, takimi jak ambicja czy odwaga. Przedstawiamy listę żeńskich imion, których właścicielki mają bogactwo we krwi! Sprawdź, czy do nich należysz!

📢 Mieszkańcom Fordonu marzy się Central Park z pomnikiem Jeremiego Przybory W 2017 roku po raz pierwszy w dyskusji publicznej pojawiła się idea utworzenia fordońskiego "Central Parku". Temat wciąż jest żywy, a jego pomysłodawca - Jan Kwiatoń - nie ustaje w działaniach na rzecz zrealizowania tej inwestycji. Pierwszym krokiem do budowy parku miałby być Skwer Jeremiego Przybory. 📢 Nowy system sprowadzania samolotów w Bydgoszczy. Przetarg jeszcze nierozstrzygnięty Port Lotniczy w Bydgoszczy ma zyskać nowy system ILS kategorii II, który pozwala na naprowadzanie samolotów do lądowania nawet w złych warunkach pogodowych. W ramach przetargu, który miał zostać rozstrzygnięty w styczniu tego roku, do tej pory nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. 📢 Tramwaje z dodatkowym przystankiem w Bydgoszczy. Interweniowali mieszkańcy Od środy (26 lipca) wszystkie tramwaje przejeżdżające przez rondo Jagiellonów w Bydgoszczy zatrzymują się na przystanku po wschodniej stronie skrzyżowania (przy banku). To ułatwienie w podróżowania komunikacją miejską, którego oczekiwali mieszkańcy.

📢 W Koronowie trwa „Jarmark Cysterski”. Pierwszy dzień imprezy przerwała ulewa [zdjęcia] Rycerze i kupcy rozbili namioty przy ul. Klasztornej. Tu też kierowali swe kroki mieszkańcy i turyści żądni średniowiecznych rozrywek. A tych na jarmarku wiele. 📢 Rekordzistka jest winna pieniądze aż 82 firmom! Tak żyją seryjni dłużnicy! Za prawie połowę zadłużenia polskich konsumentów notowanego w Krajowym Rejestrze Długów odpowiadają multidłużnicy. To osoby, które mają niezapłacone zobowiązania u co najmniej trzech różnych wierzycieli. Często są u progu popadnięcia w spiralę zadłużenia lub już się z nią mierzą. Ich przeterminowane zaległości sięgają 20,2 mld zł. 3/4 tej kwoty to długi mężczyzn, ale to kobieta jest rekordzistką i nie zapłaciła aż 82 firmom. 📢 Burza w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia internautów. "O 18 było ciemno, jak przed 22" O godzinie 18 było ciemno, jak przed 22 - komentowała jednak z internautek. Około godziny 18 do kujawsko-pomorskiego dotarła burza, a przede wszystkim towarzyszące jej intensywne opady deszczu.

📢 Zawisza Bydgoszcz kontra Legia II Warszawa w sparingu. To był wartościowy sprawdzian [zdjęcia] Zawisza Bydgoszcz na zakończenie okresu przygotowawczego do nowego sezonu w III lidze podejmował rezerwy Legii Warszawa. Kibice zgromadzeni na stadionie przy ul. Gdańskiej zobaczyli ciekawe spotkanie. 📢 Toruń. Pani Aurelia Liwińska skończyła 106 lat! Zachwyca formą i humorem! Świętowała urodziny na Barbarce Pani Aurelia Liwińska z Torunia skończyła 106 lat! Tym razem nigdzie nie odleciała samolotem, jak miało to miejsce przy okazji jej 102. urodzin, ale imprezowała na Barbarce. Nadal ma apetyt na życie i imponuje sprawnością. Doczekała się licznego grona wnuków, prawnuków, a nawet praprawnuczka!

📢 Koncert Orkiestry Józefa Eliasza w ramach Europejskiej Akademii Jazzu. Mamy zdjęcia i wideo! 28 lipca Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz zaprosiło bydgoszczan na koncert w ramach Europejskiej Akademii Jazzu Kujawy+Pomorze. Przed publicznością wystąpiła Orkiestra Józefa Eliasza. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia i posłuchajcie naszej rozmowy z Józefem Eliaszem, który opowiedział Expressowi Bydgoskiemu o swojej orkiestrze oraz o idei Europejskiej Akademii Jazzu.

📢 Grała córkę Halita w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda 24-letnia aktorka Ayşegül Çınar występowała w serialu "Zakazany owoc" w dwóch pierwszych sezonach. Piękna 24-latka w tureckiej produkcji wcielała się w rolę Lili, córki Halita Arguna. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u pięknej aktorki. Ayşegül Çınar zachwyca urodą nie tylko na planie, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak wygląda na co dzień! Mamy prywatne zdjęcia gwiazdy tureckiego kina! 📢 Sprawa tzw. Nowomazowieckiej w Bydgoszczy. Wspólny głos społeczników przeciwko wyburzeniu kamienicy W piątek (28 lipca) Bydgoski Ruch Miejski po raz szósty zorganizował społeczny spacer badawczy. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji prasowej, na której bydgoskie stowarzyszenia wspólnie opowiedziały się przeciwko wyburzeniu kamienicy przy ul. Gdańskiej 73 i pomyśle budowy tzw. ul. Nowomazowieckiej. 📢 Taka może być waloryzacja emerytur 2024 - zobacz najnowsze wyliczenia. Taką podwyżkę możesz dostać W tym roku emerytury wzrosły o rekordowe 14,8 procent, a powodem tak dużej podwyżki była bardzo wysoka inflacja, która jest jednym z głównych czynników przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 na przełomie lipca i sierpnia. Celia rzuca się na Manuelę z nożem! "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Telenowela stała się prawdziwym hitem, a widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki "Akacjowej 38". Wiemy już, co wydarzy się w serialu na przełomie lipca i sierpnia. Kolejne osoby chorują na tyfus, a Celia spróbuje zabić Manuelę! Przygotowaliśmy streszczenia kolejnych odcinków, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach. 📢 Ekskluzywny apartament Piotra i Agaty Rubików w Miami. Wyprowadzili się na zawsze z Polski? [zdjęcia] Piotr i Agata Rubik przeprowadzili się do Miami. Kompozytor i jego żona postanowili porzucić Polskę. Para już zameldowała się na miejscu i ochoczo relacjonuje przeprowadzę prosto ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą mieszkać Agata Piotr Rubik w Miami.

📢 Na te znaki zodiaku czeka wielka miłość. Oto horoskop miłosny na sierpień 2023 Los bywa przewrotny. Dla niektórych sierpień będzie miesiącem pełnym rozstań i rozczarowań miłosnych. Przekonają się o tym chociażby Ryby, które nareszcie zdecydują się zakończyć toksyczną relację. Na szczęście znajdą się i takie znaki zodiaku, które trafi strzała amora. Zobaczcie horoskop miłosny na sierpień 2023. Na te znaki zodiaku czeka wielka miłość. 📢 „Powroty Fordon 1973-2023” nabierają tempa. Bydgoski projekt odsłania coraz to nowe twarze Oficjalne rozpoczęcie projektu artystycznego „Powroty Fordon 1973-2023” miało miejsce 1 czerwca i potrwa aż do października. Oprócz przypomnienia wizerunków osób, które żyły tu i budowały to miejsce, projekt zaskakuje niezwykłymi, nieoczywistymi formami, a celem jest nie tylko skłonienie do refleksji, ale też pobudzenie ciekawości i szansa na udział w metaforycznym powrocie do przeszłości.

📢 Takie mogą być emerytury KRUS po waloryzacji. Będzie dwucyfrowa podwyżka - mamy wyliczenia [26.07.23 r.] Rząd rozpoczął już prace nad ustaleniem wysokości waloryzacji emerytur i rent, które będą obowiązywały w 2024 roku. Na podstawie obecnych prognoz świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną od 1 marca o 12,3 proc. Więcej pieniędzy otrzymają również emeryci rolnicy pobierający świadczenia z KRUS. "Fakt" przedstawił wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur. Zobacz, o ile wzrosną emerytury od 1 marca 2024 r. 📢 Horoskop miłosny na sierpień 2023. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy w związku... Jak twierdzą naukowcy, ból związany ze złamanym sercem objawia się w podobny sposób jak zawał serca jego ostra niewydolność czy choroba wieńcowa... Pamiętajmy jednak, że zawsze po burzy wychodzi słońce. Jak wskazuje Wróżka Roma, sierpień 2023 będzie przełomowy dla wielu relacji. Te znaki zodiaku rozstaną się w tegoroczne wakacje.

📢 Yildiz z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Taka jest na co dzień piękna Eda Ece Eda Ece to niekwestionowana gwiazda tureckich seriali. Ukochana przez Polaków aktorka niedawno wzięła ślub. Także jej postać z serialu "Zakazany owoc" - Yildiz, zaczyna budować swoje szczęście u boku Cagataya. Jak wiele łączy ją z bohaterką, w którą się wciela? Taka jest prywatnie Eda Ece, czyli serialowa Yildiz z "Zakazanego owocu". 📢 Grała Michałową w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Marta Lipińska Serial "Ranczo" był prawdziwym hitem, a każdy odcinek oglądało średnio ponad 6 milionów widzów. W uwielbianej produkcji zagrało wielu znakomitych aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Jedną z nich była postać Michałowej, gospodyni na plebanii, w którą wcielała się Marta Lipińska. Aktorka w tym roku skończyła 83 lata, ale nadal znajduje się w dobrej formie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Michałowa z serialu "Ranczo".

📢 Śmiertelny wypadek w pow. mogileńskim. Pięć osób trafiło do szpitala, jedna nie żyje Do tragicznego wypadku doszło we wtorek wieczorem 25 lipca na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Wronowy w powiecie mogileńskim. Pięć osób zostało rannych, jedna zginęła na miejscu. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Rekordowe emerytury - tyle dostają emeryci. Najwyższe świadczenie wypłacane jest w Bydgoszczy, najniższe we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy opublikował informację o rekordowych emeryturach, jakie wypłacane są Polakom. Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Zobacz w galerii więcej informacji o najwyższych i najniższych emeryturach w Polsce. 📢 Taka ma być czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci na konto emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Zaginęła Marta Kamińska z Bydgoszczy. 10 lipca wyszła z domu, nie ma z nią kontaktu Policja poszukuje Marty Kamińskiej. Kobieta po raz ostatni była widziana w poniedziałek, 10 lipca. Wówczas wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Osoby znające miejsce pobytu zaginionej proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 751 15 59 lub 112. 📢 Od 1 lipca zarobisz więcej. Podwyżka płacy minimalnej. Rosną też inne świadczenia pieniężne Przed nami druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej - tę zaplanowano na 1 lipca br. 7 czerwca 2022 r. bowiem Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej, dzięki którym pracownicy mogą zarabiać więcej. Podwyżki pensji mają zrównoważyć rosnące koszty życia, związane z galopującą inflacją, ekonomicznymi skutkami pandemii oraz wojny w Ukrainie. Wiadomo już także, o ile wzrosną pensje w 2024. Szczegóły i wyliczenia w artykule oraz galerii.

📢 Uczestnicy pierwszej edycji Big Brother. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN