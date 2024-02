Prasówka 1.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska - zobacz zdjęcia [1.02.2024]”?

Prasówka 1.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska - zobacz zdjęcia [1.02.2024] Trudno w to uwierzyć, ale już niebawem serial "Ranczo" osiągnie pełnoletność. 5 marca 2024 roku minie bowiem osiemnaście lat od emisji pierwszego odcinka kultowej produkcji, w której główną rolę zagrała Ilona Ostrowska. Aktorka stworzyła niezapomnianą kreację Lucy Wilskiej, którą pokochały miliony Polaków. Postanowiliśmy przypomnieć, jak w tym czasie zmieniała się Lucy z serialu "Ranczo".

📢 Gdzie mieszka Martyna Wojciechowska? Modna kuchnia i salon znanej podróżniczki. Zobacz zdjęcia nowoczesnego domu Martyny Wojciechowskiej Martyna Wojciechowska mnóstwo czasu spędza poza domem, ale uwielbia wracać po podróżach do swojego mieszkania w stolicy. Tutaj uwiła swoje przytulne gniazdko. Apartament dziennikarki pełen jest pamiątek z różnych części świata. Zobacz, jak stylowo urządziła mieszkanie Martyna Wojciechowska. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu podróżniczki w modnej warszawskiej dzielnicy.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się w lutym. Śmierć i wielka rozpacz. Halis wskazuje winnego! [1.02.2024] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Niebawem umrze Fuat - brat Ferita. Cała rodzina rozpacza. Z koeli Kazim w końcu zawozi Sunę do domu Saffeta, gdzie jego córka musi podpisać akt ślubu. Pelin uświadamia sobie, że straciła Ferita i próbuje odebrać sobie życie. W galerii zamieszczamy nowe streszczenia telenoweli "Złoty chłopak" - przeczytaj, co wydarzy się w lutym 2024.

Prasówka 1.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz walczy w ćwierćfinale Pucharu Europy. Ależ emocje! W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Europy w tenisie stołowym Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz podejmował Dartom Bogorię Grodzisk Mazowiecki. Zapowiadało się kapitalne widowisko w hali przy ul. Bronikowskiego, bo rywalizowały dwie aktualnie najlepsze polskie drużyny. Kibice oglądali przez blisko dwie i pół godziny świetne mecze.

📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Inwestycje w Bydgoszczy podczas sesji Rady Miasta. Co z mostem Pomorskim, strefą płatnego parkowania i Nakielską? Podczas debaty o inwestycjach w mieście podczas środowej (31.01) sesji Rady Miasta radni opozycji zarzucili władzom, że uprawiają propagandę, a nie chcą mówić o sprawach, które wciąż nie są rozwiązane. Chodzi m.in. o przetarg na nowoczesne parkometry w poszerzonej strefie płatnego parkowania. Naprawa nasypu przy moście Pomorskim ma się zakończyć do 15 marca.

📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą [1.02.2024] Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą. 📢 Tak mieszka Rafał Maślak. Mało kto ma tak ładnie w domu - zobaczcie zdjęcia wnętrz [1.02.2024] Rafał Maślak to nasz Mister Polski z 2014 roku. Uczestniczył w wielu programach rozrywkowych, a teraz spełnia się w roli influencera. W serialu "Barwy Szczęścia" gra postać Alana. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Rafał Maślak.

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia [1.02.2024] Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [1.02.2024] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" [1.02.2024] 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński [1.02.2024] Krzysztof Stroiński urodził się w Pszczynie w 1950 roku (9 października). Od młodości interesował się aktorstwem. Rozpoznawalność, sympatię widzów i sporą popularność zyskał po roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak zmienił się od tego czasu.

📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej [1.02.2024] - lista Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [1.02.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [1.02.2024] Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź nowe szacunkowe wyliczenia [1.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [1.02.2024] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [1.02.2024] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Fałsz bije od nich na kilometr! [1.02.2024] Nie ma chyba nic gorszego, od fałszywej przyjaciółki. Osoby, która pozornie ci dobrze życzy, a gdy tylko odwracasz wzrok, cieszy się z twojej porażki. Mało tego, nie ma skrupułów podrywać twojego faceta, a także obgadywać się z innymi. Niektórzy takie zachowania mają zapisane już w horoskopie. Zobaczcie w naszej galerii, które znaki zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Kulisy zdradza Wróżka Roma. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Yusuf trafia do szpitala [1.02.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje pod koniec stycznia i na początku lutego: Yaman znajduje onkologa, który może podjąć się leczenia Yusufa. Yusuf spędza w domu ostatni dzień przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu. Adalet znajduje w telefonie siostrzenicy miłosne wiadomości od Bory i postanawia przejść do działania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Germán z telenoweli "Akacjowa 38" uśmiercony. Grał go Roger Berruezo - zdjęcia [1.02.2024] Roger Berruezo to ceniony hiszpański aktor teatralny i telewizyjny. W serialu "Akacjowa 38", który polscy widzowie mogą oglądać od ponad roku, wcielał się w jedną z głównych postaci - Germána. Pod koniec pierwszego sezonu telenoweli Germán oraz Manuela umierają. W Hiszpanii nakręcono w sumie pięć sezonów serialu "Akacjowa 38". 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu pod koniec stycznia: Groby Manueli i Germana zostają otwarte! [1.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można pod koniec stycznia i na początku lutego. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Lekarz odkrywa, dlaczego Maximilian jest impotentem. Cayetana chce doprowadzić do otwarcia grobów Germana i Manueli. Maria Luisa nie radzi sobie z robotnikami odnawiającymi kamienicę jej ojca. Fabiana uważa, że Cayetana jest niewinna i że jej uwięzienie jest błędem. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Kumru zostaje zatruta i trafia do szpitala [1.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec stycznia i na początku lutego. Wkrótce w serialu: W restauracji, Yildiz ratuje z opresji Kumru. Yildiz odrzuca oświadczyny Dogana. Kumru zatruta trafia do szpitala. Catagay chce wrócić do Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Marcela Leszczak w stroju kąpielowym. Zobacz gorące zdjęcia pięknej modelki [1.02.2024] Popularność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu Top Model, w którym dotarła do finału. Od kilku lat Marcela Leszczak jest w związku z Miśkiem Koterskim, z którym ma syna Fryderyka. Piękna modelka i aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoimi prywatnymi zdjęciami. Zobacz, jak Marcela Leszczak wygląda na co dzień.

📢 Tak mieszka Ida Nowakowska. Apartament w Warszawie z pięknym widokiem [zdjęcia - 1.02.2024] Ida Nowakowska to tancerka związana ze stacją TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zyskało spore grono fanów, którzy regularnie śledzą jej poczynania w social mediach. To właśnie tam Nowakowska publikuje kadry z życia codziennego, w tym wnętrza niezwykłego apartamentu w centrum Warszawy. Sztukateria, marmur, biała kuchnia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Ida Nowakowska. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie, 27-28.01. Faut ginie! Pelin chce się zabić [1.02.2024] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po weekendzie i na początku lutego? Abidin, który zwykle nie pije, idzie się upić z rozpaczy. Seyran i Ferit planują wspólną przyszłość. Tarik każe śledzić jadącego do szpitala Fuata. Gulgun, po kłótni z Orhanem, ma złe przeczucia. Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Tak mieszka Monika Olejnik. Marmur w kuchni i duża biblioteczka książek - zdjęcia [1.02.2024] Monika Olejnik jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek. Związana ze stacją TVN, w której od lat prowadzi program publicystyczny "Kropka nad i". Na co dzień mieszka w odrestaurowanej kamienicy w samym centrum Warszawy. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Monika Olejnik. 📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Od wieków nie jest im pisana miłość - horoskop [1.02.2024] Im nie jest pisana wieczna miłość, na przekór wszystkiego. Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Zbyt duża różnica charakterów i oczekiwań wobec związku przekreśla te relacje. Zobaczcie zestawienie, które przygotowała dla nas Wróżka Roma.

📢 Oto najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca - mamy TOP 10. Takie imiona dla dzieci wybieraliśmy w 2023 [1.02.2024] Jesteście ciekawi, jakie imiona są w ostatnim czasie najpopularniejsze i najmodniejsze? Z pomocą przychodzi zestawienie, które przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. To właśnie dzięki najnowszym danym dowiadujemy się, jakie imiona znalazły się w TOP 10 w całym 2023 roku. Zatem przedstawiamy najpopularniejsze imiona dla dziewczynki i chłopca nadawane w ubiegłym roku. Lista, którą publikujemy w naszej galerii, może być inspiracją dla przyszłych rodziców.

📢 Taki będzie początek lutego w serialu Dziedzictwo. Seher i Yaman wrócą do siebie?! Mężczyzna w końcu pozna prawdę! [1.02.2024] Wiemy już, co wydarzy się w pierwszej części lutego w serialu "Dziedzictwo". Turecką telenowelę możemy oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku lutego. Yaman zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, czy Seher rzeczywiście jest niewinna. Gdy w końcu pozna prawdę, będzie miał do siebie żal o to, jak traktował żonę. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu. 📢 Serial Akacjowa 38. Kto jest prawdziwą Cayetaną? Inspektor już wie! Sprawdź, co wydarzy się w lutym [1.02.2024] W serialu "Akacjowa 38" trwa śledztwo po śmierci Manueli i Germana. Okazuje się, że ich groby są puste! Cayetana wychodzi z aresztu, a inspektor Mauro podąża tropem jej dzieciństwa i starych fotografii. Cayetana chce się zemścić na przyjaciółkach, które ją zawiodły w potrzebie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" w pierwszej połowie lutego 2024? Streszczenia przeczytasz w galerii.

📢 Bydgoska Olimpiada Przedszkolaków w SP nr 31. Tu każdy był wygrany - mamy zdjęcia Aż 140 dzieci z 14 przedszkoli publicznych i niepublicznych w środę (31 stycznia) wzięło udział w II Bydgoskiej Olimpiadzie Przedszkolaków - W zdrowym ciele, zdrowy duch. Zabawa była przednia. Każdy otrzymał medal, dyplom i drobny upominek. 📢 Sarny na spacerze przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy. Niecodzienni goście zablokowali ruch Mieszkańcy przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy w środę (31 stycznia) po południu spotkali nietypowych gości. Na spacer po okolicy wybrały się trzy sarenki. 📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [1.02.2024] O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej.

📢 Pij na ból stawów. Te zioła łagodzą zapalenie i opuchliznę. Wypróbuj naturalne sposoby, bo można stosować je dłużej niż tabletki Bóle stawów to objaw chorób zapalnych, którym często towarzyszą też obrzęk, sztywność i zaczerwienienie. Można łagodzić je w naturalny sposób za pomocą leczniczych roślin i składników. Zobacz najlepsze zioła i suplementy diety na ból stawów o medycznie potwierdzonym działaniu. 📢 Przejście sugerowane dla pieszych i zmiany ruchu w Śródmieściu - gorąca dyskusja podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy Wprowadzenie ulic jednokierunkowych i tzw. sugerowanych przejść dla pieszych (takich, na których nie ma pasów) - władze Bydgoszczy podczas sesji Rady Miasta przekazały w środę (31.01) informację o zmianach w centrum Bydgoszczy, które mają poprawiać bezpieczeństwo. Pojawiło się sporo pytań i wątpliwości.

📢 Fabryka Lloyda w Bydgoszczy ogłasza, gdzie przenosi wydarzenia. Trzy lokalizacje najbliższych imprez Fabryka Lloyda w Bydgoszczy ogłosiła, gdzie zostaną przeniesione zaplanowane w najbliższych tygodniach wydarzenia. W budynku przy ul. Fordońskiej w piątek rano (26 stycznia) wybuchł pożar.

📢 Zioła na trzustkę. Sięgnij po te naturalne napary, aby zregenerować trzustkę i usprawnić jej pracę. Herbatki, które pomogą uniknąć cukrzycy Trzustka to niezwykle ważny organ w naszym ciele. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie może prowadzić do rozwoju cukrzycę i insulinooporności, ostrego i przewlekłego zapalenie oraz nowotworu trzustki. Zobacz, jakie zioła pomogą naturalnie zregenerować trzustkę i ochronić ją przed uszkodzeniem. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Nowy wojewoda kujawsko-pomorski na sesji Rady Miasta Bydgoszczy. O czym mówił? Na 75 sesji Rady Miasta Bydgoszczy w środę (31.01) pojawił się Michał Sztybel, nowy wojewoda kujawsko-pomorski. Zapowiedział pełną współpracę z samorządami i wskazał inwestycje, które są dla niego najważniejsze. 📢 Beata Tadla to nowa prowadząca „PnŚ”. Zobacz, jak wyglądała na początku swojej kariery. Dziennikarka przeszła sporą metamorfozę Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach?

📢 „Patrolowcy” z Dragacza wyeliminowali z rynku ponad 2 kg amfetaminy. 24-latek wpadł podczas kontroli drogowej „Patrolowcy” z Posterunku Policji w Dragaczu w powiecie świeckim zatrzymali do kontroli drogowej 24-letniego kierowcę fiata. Mężczyzna był nerwowy, a mundurowi szybko odkryli dlaczego. Znaleziono przy nim pojemnik z białym proszkiem, który jak przyznał kierowca, był amfetaminą.

📢 Bydgoscy policjanci przeprowadzili akcję "Bezpieczny pieszy". Posypały się mandaty We wtorek (30 stycznia) bydgoscy policjanci przeprowadzili kolejną akcję pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 31.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Już nie 4000 zł, a aż tyle ma dawać państwo na pogrzeb! Znamy wszystkie koszty pochówku Zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć z obecnych 4000 zł do 7000 zł i być waloryzowany - projekt takiej ustawy właśnie wpłynął do Centrum Legislacyjnego Rządu. Sprawdzamy, ile w naszym regionie kosztuje zorganizowanie uroczystości pożegnania zmarłego. Ceny poszły w górę o co najmniej 20 procent.

📢 Stary Kanał Bydgoski i nowe atrakcje nad nim - komentarz Jarosława Reszki W parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, w pobliżu V śluzy, wiosną mają pojawić się boisko do gry w bule, ścianka wspinaczkowa i tyrolka dla dzieci, czyli trasa do bezpiecznego zjazdu na linie. Podoba mi się konsekwencja miasta w wysiłkach nad uczynieniem tej okolicy atrakcyjnym miejscem do zabawy i odpoczynku.

📢 Co z mieszkaniami na Bydgoskich Olimpijczyków? Kupcy już się cieszyli, że dostaną klucze Po tym, kiedy sąd zatwierdził tzw. układową upadłość spółki Dom M4, która budowała Osiedle Bydgoskich Olimpijczyków, inwestorzy już się cieszyli, że będą mogli uzyskać dostęp do swoich mieszkań. Tymczasem jeden z wierzycieli deweloperskiej firmy wystąpił o pisemne uzasadnienie orzeczenia sądu. "Boimy się, że to przeciągnie postępowanie. czekamy już od 2014 roku", mówi jedna z klientek.

📢 Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy otrzymało nowe budy - to pomoc bydgoskiej Castoramy "W przypadku firmy Castorama wiemy, że CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to nie tylko slogan, ale realne działania i pomoc. Z całego serca - DZIĘKUJEMY!!!!!" - taki wpis zamieściło w mediach społecznościowych Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy. To reakcja na dar, jaki bydgoskie schronisko otrzymało od Castoramy w Bydgoszczy. Pracownicy tej firmy sprezentowali ocieplane budy. 📢 Już w sobotę "Sztafeta dla Hanki". Uczestnicy pobiegną w szczytnym celu, by wesprzeć leczenie małej bydgoszczanki W sobotę (3 lutego) o godz. 8 na Skwerze Małej Łąki na Glinkach rozpocznie się "Sztafeta dla Hanki". Bieg dedykowany jest 3,5-letniej Hani Krakowskiej z Bydgoszczy, która ma bardzo rzadką chorobę genetyczną i potrzebuje kolejnych operacji, by żyć.

📢 Autobus Bydgoszcz - Ostromecko ma ruszyć w marcu. Mieszkańcy gminy chcą wydłużenia trasy do Dąbrowy Chełmińskiej Od marca 2024 roku zostanie uruchomiona całoroczna linia międzygminna nr 40 na trasie Bydgoszcz Przylesie - Ostromecko. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska (powiat bydgoski) chcą dłuższej linii autobusowej między gminą a bydgoskim Fordonem. 📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska.

📢 Horoskop indiański przypisuje ludzi do 12 zwierząt. Sprawdź, jaki jest twój totem i o czym to świadczy Horoskop indiański znacznie różni się od znanej powszechnie astrologii i pojmowaniu znaków zodiaku znanych w Europie. Wyróżnia 12 typów osobowości, każdemu z nich przypisując jedno zwierzę. Wedłiug Indian, na podstawie daty urodzenia można poznać swoje mocne i słabe strony, a przez to skutecznie się rozwijać. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś!

📢 Czwórka łączy pokolenia. Znany reżyser i absolwent szkoły Marcin Sauter spotkał się z uczniami IV LO w Bydgoszczy świętuje w tym roku szkolnym jubileusz 70-lecia. Z tej okazji w ramach cyklu "Spotkajmy się w Czwórce" odbywają się wizyty znanych absolwentów. We wtorek (30 stycznia) w szkole gościł Marcin Sauter, bydgoski reżyser, scenarzysta, operator filmów dokumentalnych i fotografik. 📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

📢 Plany Bydgoszczy dotyczące nowej infrastruktury rowerowej. W lutym konsultacje dotyczące stojaków W 2023 r. w Bydgoszczy powstało ok. 10 km nowych tras rowerowych, w tym wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej, bulwarów nad Brdą, nad Wisłą w Starym Fordonie oraz kontrapasy w Śródmieściu. W najbliższym czasie planowane jest zlecenie budowy ok. 6 kilometrów tras.

📢 Zagrał Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies" w 1970 r. Tak zmienił się Włodzimierz Press Włodzimierz Press, urodzony 13 maja 1940 r. we Lwowie w rodzinie żydowskiej, jest polskim aktorem znany z kariery scenicznej i filmowej. Jego życie związane jest z dramatycznymi wydarzeniami wojennymi, które miały wpływ na jego młodość. Urodził się jako syn Janiny Planer, komunistki, i Grzegorza Pressa, który zginął w getcie warszawskim. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Zuhal zleca zabójstwo detektywa. Dochodzi do tragedii To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie 27-28 stycznia:

Bora pod pretekstem oglądania deszczu meteorów zaprasza Neslihan na wieczorne wyjście. Yaman wierzy, że zdjęcie może być dowodem niewinności Seher. Nadire szykuje się do wyjazdu do chorej siostry. Yaman znajduje w rzeczach Seher swoje zdjęcie. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz daje nauczkę Cagatayowi - streszczenia Dogan prosi Yildiz, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Ta jednak ma wątpliwości, bowiem Cagatay proponuje je wspólną ucieczkę. W wyniku intrygi Yildiz uważa, że były mąż znowu się nim bawi. Kobieta postanawia dać Cagatayowi nauczkę. 📢 Bydgoski Nitro-Chem podwaja produkcję. Zaczął wytwarzać amunicję do haubic Bydgoskie zakłady Nitro-Chem zaczynają produkcję pocisków do haubic używanych przez europejskie armie. Firma pracuje 24 godziny na dobę! 📢 Dariusz Kordek skończył 59 lat. Zobacz, jak zmienił się aktor przez ostatnie 20 lat - zdjęcia Dariusz Kordek to urodzony 26 stycznia 1965 roku utalentowany polski aktor i artysta. Na świat przyszedł i wychował się w Warszawie. Jego pasja do sztuki rozkwitła już w młodym wieku, gdy uczęszczał do klasy matematyczno-fizycznej w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana. Tam w 1984 roku z sukcesem zakończył swoją szkolną edukację, zdobywając maturę. Poniżej więcej informacji o Dariusz Kordku, a w galerii zdjęć fotografie sprzed 20 lat aż do teraz. Zobacz, jak zmienił się aktor.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu na początku lutego. Yildiz kradnie torebki. Ender zrywa z Cagatayem "Zakazany owoc" to jeden z najpopularniejszych zagranicznych seriali, które możemy obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Na początku lutego wyemitowany zostanie 400. odcinek tureckiej telenoweli. Przygotowaliśmy również streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w pierwszych dniach lutego. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu. Sprawdź, co wydarzy się w "Zakazanym owocu" w dniach 1-9 lutego. 📢 Tragiczny pożar pustostanu na ul. Na Wzgórzu w Bydgoszczy. Nie żyje jedna osoba W nocy z poniedziałku na wtorek (29/30 stycznia) w Bydgoszczy doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Palił się pustostan przy ul. Na Wzgórzu 11 w Bydgoszczy. Ogień udało się opanować po około dwudziestu minutach, ale w budynku znaleziono jedną osobę, która zginęła w pożarze.

📢 Trudności z parkowaniem przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Problem nie do rozwiązania Pacjenci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zwracają uwagę na problem z parkowaniem aut w okolicy. Na parkingu przy szpitalu liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, a zostawiając auto przy ul. Seminaryjnej można otrzymać mandat za złamanie przepisów. 📢 Ściana nad blatem nie musi być nudna. Zobacz, jak zagospodarować pas roboczy - trendy 2024. Co dać między szafkami w kuchni? Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok!

📢 Tak bydgoska agencja Adria Art zawojowała polski showbiznes. Zaczęło się od kina Na kulturze można zarobić? Warszawa, Poznań, Gdańsk to nie Broadway, czy West End, gdzie teatry zarabiają, a sale są pełne. Dla Krzysztofa Barczewskiego, założyciela i szefa Adria Art nie ma jednak rzeczy niemożliwych. "Udało nam się wykreować potrzebę chodzenia do teatru", mówi bydgoski przedsiębiorca. 📢 Najlepsze pączki na tłusty czwartek. Poznaj przepisy na deser rozpływający się w ustach. Wybierz spośród 5 propozycji W cukierniach, piekarnikach i sklepach spożywczych pączki dostępne są przez cały rok. Jednak to w tłusty czwartek zajadamy się nimi, aby zapewnić sobie pomyślność na cały rok. Zebraliśmy propozycje na apetyczne pączki, które zrobisz w zaciszu własnej kuchni. Wybieraj spośród 5 najlepszych przepisów na pączki, które zawsze się udają.

📢 Studniówka LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy. Maturzyści z gracją zatańczyli poloneza Pięknie zatańczony polonez, konkurs wiedzy o uczniach na wesoło, fotobudka i wiele innych atrakcji, ale przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy - w sobotę (27 stycznia) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy. 📢 Zawisza Bydgoszcz - Wisła II Płock. Dwa różne oblicza sparingu - zobaczcie zdjęcia Zawisza Bydgoszcz przygotowuje się do rundy wiosennej w III lidze piłki nożnej. Niebiesko-czarni rozegrali kolejny sparing. Tym razem rywalem były rezerwy Wisły Płock czyli lider IV ligi grupy mazowieckiej. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się po weekendzie. Teresa wali drągiem w głowę Mauro [27.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 27-28 stycznia. Wkrótce w serialu: Rosina decyduje się na operację plastyczną. Ramón zwierza się Julianie, że nie kocha żony lecz Trini. Na Akacjowej jest coraz więcej żebrzących weteranów wojennych. Inspektor prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Manueli i Germana coraz bardziej przekonuje się, że Cayetana jest oszustką. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Święto Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia W sobotę 27 stycznia odbyło się Święto Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Uroczystość zorganizowano w Auditorium Maximum przy ulicy Toruńskiej. Na miejscu był nasz fotoreporter, zobaczcie jego fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Kawalerki z rynku wtórnego w Bydgoszczy. Ile trzeba zapłacić na początku 2024? [ceny, zdjęcia] 180, 200, 250, 350 tysięcy złotych... Jakie kawalerki można kupić w Bydgoszczy za taką cenę na początku 2024 roku? Sprawdzamy wybrane oferty z rynku wtórnego, które pojawiły się na portalu otodom.pl. W galerii zamieszczamy zdjęcia, ceny oraz najważniejsze informacje na temat wybranych mieszkań.

📢 Studniówka 2024 V LO w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z balu w Hotelu City! Sezon studniówkowy rozkręcił się na dobre. Tym razem w piątek (26 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu poloneza zatańczyli uczniowie V LO w Bydgoszczy. Imprezę, podobnie jak przed rokiem, zorganizowano w Hotelu City.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery.

📢 Joanna Górska to nowa prowadząca Pytanie na śniadanie. Mamy prywatne zdjęcia dziennikarki W ostatnim czasie do sporych zmian doszło w "Pytaniu na śniadanie". Z programu zniknęli m.in. Ida Nowakowska, Anna Popek, Małgorzata Opczowska i Tomasz Wolny. Uwielbiani przez widzów dziennikarze zostali zastąpieni nowymi prowadzącymi. Wśród nich jest Joanna Górska, która w przeszłości pracowała w Telewizji Polskiej. Co jeszcze o niej wiemy? Zobacz, kim jest nowa prowadząca "Pytanie na śniadanie".

📢 Pierwsze wizualizacje budynków, które mają powstać przy Dworcowej 28 w Bydgoszczy. Po dawnym pawilonie został pusty plac Na profilu Bydgoszcz Premium pojawiły się wizualizacje nowej zabudowy przy ul. Dworcowej 28. W miejscu dawnego pawilonu planowane jest powstanie bloków mieszkalnych. Choć o inwestycji na razie niewiele wiadomo, już zdążyła wzbudzić emocje. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Zagrał Pawła Jankowskiego w serialu "Wojna domowa". Tak wygląda teraz Krzysztof Janczar Krzysztof Janczar (a wcześniej Krzysztof Musiał) urodził się 7 stycznia 1950 roku w Warszawie. To polski aktor, którego starsi widzowie doskonale pamiętają z roli Pawła Jankowskiego w serialu komediowym "Wojna domowa". Krzysztof Janczar zagrał również biznesmena Bolka Kazunia, kuzyna Lubiczów w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak wygląda obecnie. 📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.

📢 Studniówka IV LO w Bydgoszczy. Z gracją zatańczyli poloneza - zobaczcie zdjęcia Wieczorowe kreacje, eleganckie garnitury i duża dawka pozytywnej energii - maturzyści z IV LO im. Kazimierza Wielkiego w piątek (5 stycznia) zatańczyli poloneza. To była wyjątkowa studniówka, bo odbyła się w roku jubileuszu 70-lecia szkoły. 📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Przystojny Ekin z serialu "Zakazany owoc". Taki jest Ceyhun Mengiroğlu prywatnie [zdjęcia] Ceyhun Mengiroğlu urodził się w 1986 roku i wychował w Şişli w Stambule. Jego rola w serialu "Zakazany owoc" nie jest debiutem aktorskim. Zanim zaczął przygodę z filmem, Ceyhun Mengiroğlu był wziętym modelem. Co jeszcze o nim wiemy? W galerii artykułu publikujemy prywatne zdjęcia.

📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa". 📢 Tak mieszkają bliźniaczki z Gogglebox - mamy zdjęcia wnętrz. Ewa i Agnieszka są nierozłączne Ewa Rogalska i Agnieszka Kuszewska popularność zdobyły dzięki występom w "Gogglebox. Przed telewizorem". Bliźniaczki pochodzą ze Śląska, a obecnie mieszkają w Tychach. Ewa i Agnieszka są bardzo lubiane przez widzów za poczucie humoru i duży dystans do siebie i świata. Zobaczcie, jak mieszkają bliźniaczki z Gogglebox.

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie! 📢 Bydgoszcz w czasach PRL. Pamiętacie te czasy? [zdjęcia] Pamiętacie stary Dworzec PKP, budujące się miasto, hotel Orbis, księgarnię Współczesną, dawne tramwaje na Dworcowej, które jeździły aż do obecnej Gdańskiej (kiedyś Aleje 1 Maja), małe i duże fiaty, wartburgi, warszawy i moskwicze na bydgoskich ulicach? Zobaczcie zdjęcia dawnej Bydgoszczy!

📢 Kreatywne nazwy komitetów wyborczych, czyli jak przyciągnąć głosy [wybory samorządowe 2018] W całym regionie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się kilkaset komitetów wyborczych. I nie ukrywajmy – nazwy większości z nich nie powstawały w wyniku burzy mózgów specjalistów od politycznego marketingu. Komitety startują pod nazwami sztampowymi, nudnymi i kojarzącymi się absolutnie z niczym. Mamy więc wysyp komitetów z określeniami „wspólnie”, „razem”, „nasza” czy „porozumienie”, którym towarzyszy zwykle nazwa gminy. Wśród nich można znaleźć jednak i takie, których założyciele poszli inną drogą i wykazali się odrobiną kreatywności.

