Pracowita noc i poranek dla strażaków w Kujawsko-Pomorskiem. 80 interwencji w ciągu doby

W Kujawsko-Pomorskiem również odczuwamy skutki niżowego frontu, który przyniósł do Polski silny, porywisty wiatr i opady deszczu. Tej nocy najbardziej wiało na Wybrzeżu i w górach. Na Śnieżce prędkość wiatru wyniosła 184 km/h! Jak informuje Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Toruniu, minionej doby, w wyniku silnego wiatru i opadów deszczu, w regionie kujawsko- pomorskim odnotowano ok. 80 zdarzeń, związanych z usuwaniem ich skutków. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i połamanych konarów w pobliżu dróg i posesji. Pięciokrotnie interweniowano w związku z podtopieniami. Porywisty wiatr uszkodził również dach budynku gospodarczego.

Strażacy z OSP Dąbrowa interweniowali i naprawiali zerwany znak drogowy na Drodze Wojewódzkiej nr 254 w miejscowości Mokre pod Grudziądzem. Przewrócone drzewa m.in. blokowały ruch rankiem na trasie Kcynia-Grocholin. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. godz. 7:15 również na DK 10 w pobliżu Emilianowa. Na miejscu konieczna była interwencja służb.