Prace w tempie jak przed Świętem Pracy - komentuje Jarosław Reszka Jarosław Reszka

Porządek na Staszica ma zapanować 13 marca Tomasz Czachorowski, archiwum

W środę, 6 marca, zadzwonił do mnie Czytelnik z bydgoskich Jarów. Był zaniepokojony tym, co dzieje się na Stawowej. Kto zagląda na tę ulicę, doskonale wie, że od miesięcy była ona rozkopana w związku z pracami kanalizacyjnymi. Mniej pewnie osób miało okazję usłyszeć lub przeczytać obietnice prezesa bydgoskich wodociągów, inwestora tych robót, złożone na ostatniej sesji rady miasta, kiedy to podał terminy zakończenia prac w różnych punktach Bydgoszczy.