Poważne, duchowe i religijne życzenia świąteczne na Wigilię i Boże Narodzenie [23.12.23]

Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

Pięknych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia!

❄

❄❄❄

❄

A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwalę,

chwalę, jaką Jednorodzony

otrzymuje od Ojca

pełen łaski i prawdy.

Ewangelia wg św. Jana l, 14

❄

❄❄❄

❄

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, Że każdy wszystko usłyszy: I sanie w obłokach mknące, I gwiazdy na dach spadające, A wszędzie to ufne czekanie ? Czekajmy - dziś cud się stanie

❄

❄❄❄

❄

❄

❄❄❄

❄

❄

❄❄❄

❄

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy...

❄

❄❄❄

❄

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.

❄

❄❄❄

❄

Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój

Dzieciątko małe w żłóbku już leży

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności

Życzę Wam roku pełnego radości

❄

❄❄❄

❄

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy...

❄

❄❄❄

❄