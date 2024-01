Postępują prace przy budowie czwartego kręgu Opery Nova w Bydgoszczy

W ramach inwestycji powstanie dwupoziomowy parking podziemny na 228 miejsc.

Przeszklony czwarty krąg Opery Nova w Bydgoszczy ma być gotowy i oddany do użytku w maju 2025 r. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 5730 m kw. Całkowity koszt rozbudowy gmachu Opery Nova to 116 mln zł. Inwestycję współfinansują Województwo Kujawsko-Pomorskie i miasto Bydgoszcz, które wcześniej podpisały porozumienie w tej sprawie.

Niewielkie opóźnienie w budowie

– Mamy niewielkie opóźnienie prac, co jest związane z kapryśną aurą i trudnymi warunkami hydrologicznymi w tym miejscu. Cieszę się, że inwestycja, co do zasadności której nie trzeba nikogo przekonywać, szybko postępuje – mówił marszałek Piotr Całbecki. w czwartek (18.01) na placu budowy przed operą, gdzie spotkał się z dyrektorem Maciejem Figasem.