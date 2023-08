Pomoc dla pogorzelców z Nakła. Pieniądze od wojewody i burmistrza [nowe zdjęcia]

W pożarze kamienicy na rynku w Nakle zginął 42-letni mężczyzna, ucierpiało też trzech strażaków. 41 mieszkańców jest pod opieką służb. Mogą liczyć na pomoc, także finansową. Poszkodowanych zostało 14 rodzin, w tym 6 nie ma dachu nad głową. To pięciu najemców i współwłaściciel budynku. 41 osób znajduje pod opieką służb burmistrza.

Z pomocy psychologicznej skorzystała jedna rodzona. Ludzie czekają też na pomoc materialną.

- Jako wojewoda z rezerwy kryzysowej przekazuję 100 tysięcy złotych, by poszkodowani mogli odkupić niezbędne rzeczy i żywność – powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski podczas konferencji prasowej.

Nakielski M - GOPS przeprowadził już wywiady, by ustalić co potrzeba. Przydzielono wsparcie od 6 do 40 tys. zł na rodzinę w zależności od szkód.