Pokrzywa - tak wpływa na nasz organizm. Oto powody, dla których powinieneś zacząć ją spożywać [2.12.23 r.]

Pokrzywa często kojarzy nam się z dzieciństwem, kiedy to zajmowała miejsce wroga, a naszą jedyną bronią był kij. Od niedawna należy do grona najczęściej wykorzystywanych ziół, a to dlatego, iż wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. O tym, jakie pokrzywa ma właściwości oraz jak zrobić z niej napar i sok dowiesz się w naszej galerii! ▶▶

pixabay.com