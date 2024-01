Podróż do lat 90. Kolejka przez bydgoskim Géantem, na ulicach "maluchy" i polonezy [zdjęcia] Michał Sierek

Zdjęcia z bydgoskich ulic - lata 90 ubiegłego stulecia. Przypomnij sobie jak wyglądała wtedy Bydgoszcz. Sporo miejsc zmieniło się nie do poznania. W galerii znajdziesz ponad dwadzieścia fotografii z tamtego okresu. ▶▶ Archiwum Polska Press Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Co jakiś czas zabieramy was w podróż po dawnej Bydgoszczy. Tym razem przygotowaliśmy ponad dwadzieścia archiwalnych zdjęć zrobionych w latach 90. przez naszych fotoreporterów. Żyjące handlowe ulice i targowiska, pierwsze galerie, do których z wielką ciekawością zaglądali bydgoszczanie... Jak się wtedy ubieraliśmy, jakimi autami jeździliśmy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii.