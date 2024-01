Po tragicznym wypadku w Fordonie motorniczowie z tramwajów biją na alarm

- Dzień dobry, jestem motorniczym od ponad dziesięciu lat i w sytuacji gdzie jesteśmy blisko potracenia jest codziennie kilka - pisze jeden z motorniczych. - W momencie gdy strażacy wyciągali dziewczynkę spod wozu w Fordonie, ja nie mogłem przejechać na Garbarach na swoim świetle, ponieważ ludzie szli gęsiego na czerwonym, około dziesięć osób! Kilka lat temu przy dworcu PKS matka ciągnęła dwójkę dzieci na czerwonym, by zdążyć do mnie... było blisko tragedii. Tramwaj w szczycie jeździ co kilka minut, a ludzie wola ryzykować życiem niż poczekać . Śmierć nastolatki niestety nic nie zmieni. Nadal będziemy musieli myśleć za pieszych, za kierowców... Proszę o apel, który spowoduje chociaż odrobine refleksji u mieszkańców Bydgoszczy.

Do naszej redakcji nadesłano film, który pokazuje zdarzenie. Widać, że piesza przechodzi przez pasy na ulicy Kaliskiego. Następnie dochodzi do przejścia przy ul. Akademickiej. W tym momencie na skrzyżowanie wjeżdża tramwaj, który zmierza na przystanek Akademicka/Kaliskiego. Nastolatka zaczyna biec w kierunku przystanku. Najpierw przebiega przez pasy przy ul. Kaliskiego, następnie wbiega na przejście przez tory. W tym samym momencie od drugiej strony nadjeżdża już tramwaj linii nr 5. Motorniczy natychmiast hamuje, ale poszkodowana wpada pod wagon.

- To nagminne - mówi jeden z motorniczych. - Najczęściej pod wozy pchają się młodzi ludzie, zapatrzeni w telefony. Taki człowiek nie wie, że tramwaj go zabije. To nie jest wirtualny świat, a przepisy zobowiązują do konkretnego zachowania się na przejściu.