Po Bydgoszczy jeździ się źle, ale i tak... względnie dobrze

Sytuacja na bydgoskich ulicach stała się nieznośna latem, gdy do trwających i opóźniających się inwestycji – zwłaszcza budowy nowych mostów przez Brdę pomiędzy Bartodziejami i Kapuściskami – doszły gorączkowe prace kanalizacyjne, zlecone w kilkudziesięciu punktach przez miejskie wodociągi.

TomTom to holenderskie przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem, zajmujące się produkcją systemów nawigacji satelitarnej, które wielu z nas na co dzień używa w swych zegarkach, telefonach komórkowych albo samochodach. TomTom jest potężną korporacją, zatrudniająca – jeśli wierzyć Wikipedii - około 4500 pracownikach w 42 biurach w 30 krajach – także w Polsce. Polacy dzięki TomTomowi od 13 lat otrzymują także TomTom Traffic Index. To coroczny ranking, który dostarcza dane i informacje na temat trendów w ruchu drogowym w 387 miastach w 55 krajach.

Niedawno ukazał się ranking za rok 2023. W odniesieniu do polskich miast nie wykazał on rewolucyjnych zmian, jeśli chodzi o tempo przemieszczania się przez nie w samochodach. Generalnie w naszym kraju sytuacja pod tym względem nieco się poprawiła, co jednakże nie dotyczy ścisłych centrów dużych miast. W ścisłych centrach poruszamy się bowiem coraz wolniej.