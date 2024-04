Plecak ewakuacyjny - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa instruuje, co powinno się w nim znaleźć [5.04.24]

W obliczu coraz większych możliwości zagrożeń, rząd Polski uruchomił nowe narzędzie i stworzył Akademię Bezpieczeństwa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które ma pomóc obywatelom przygotować się na akty terroryzmu oraz ewentualną wojnę. Poradnik RCB zawiera informacje na temat przygotowań, pakowania oraz bezpiecznych miejsc do ewakuacji. Treść poradnika może być zaskakująca dla wielu osób. W filmiku, udostępnionym przez RCB obejrzeć można i.in. instrukcje spakowania plecaka ewakuacyjnego.Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, każdy domownik powinien mieć własny plecak ewakuacyjny, gotowy do szybkiego opuszczenia domu lub mieszkania w przypadku nagłej konieczności. Plecak powinien być wyposażony w niezbędne rzeczy, które mogą ułatwić funkcjonowanie i przeżycie sytuacji awaryjnej. Zaleca się również posiadanie oddzielnych zestawów ewakuacyjnych dla domu, pracy i samochodu, aby mieć dostęp do nich w każdej chwili.Zobacz, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym wg RCB >>>

pixabay, zdj. ilustracyjne