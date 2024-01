Pierwsza sauna na wodzie w Bydgoszczy. Obiekt stacjonuje w centrum miasta - wideo

Joki, bo tak nazywa się obiekt, to tradycyjna sauna fińska ogrzewana drewnem. Nazwa wywodzi się z języka fińskiego i oznacza rzekę. – Pomysł na pływającą saunę narodził się parę lat temu, gdy byliśmy w Oslo w Norwegii. Pamiętam, że staliśmy nad fiordem i zwróciliśmy uwagę na płynący domek, z którego unosił się dym – opowiada Martyna Kaczmarek, pomysłodawczyni i współwłaścicielka sauny.

– Domek płynął naprzeciwko nowoczesnej opery w Oslo. Nagle trzy osoby na golasa wskoczyły prosto do wody, więc wiedzieliśmy, że to sauna. To była nasza pierwsza inspiracja. Pomysł bardzo nam się spodobał – dodaje Michał Kaliski, pomysłodawca i współwłaściciel.

Od idei, która została w głowie, do realizacji droga była daleka. Decyzja o tym, aby faktycznie spróbować stworzyć saunę zapadła w ubiegłym roku, po podróży w Finlandii, kolebki sauny. – Stwierdziliśmy: czemu nie? Mamy piękną rzekę. Bydgoszcz jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które nigdy się plecami do rzeki nie odwróciły – uważa właściciel.