Pierwsza debata z kandydatami na prezydenta Bydgoszczy w studiu Polskiego Radia PiK. Główny temat - komunikacja

Przypomnijmy, że do fotela prezydenta Bydgoszczy startuje czworo osób:

Maja Adamczyk z komitetu Europejska Lewica,

Joanna Czerska-Thomas z Trzeciej Drogi,

Rafał Bruski z KO, obecny prezydent Bydgoszczy,

Łukasz Schreiber, poseł PiS z komitetu Bydgoska Prawica.

Debata składała się z prezentacji kandydatów i odpowiedzi na losowo wybranych osiem pytań. Najwięcej wypowiedzi dotyczyło potrzeby naprawy komunikacji miejskiej. Rafał Bruski stwierdził że w "samorządzie można zrobić wszystko, potrzeba konsultacji i pieniędzy". Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach rząd PiS zmniejszał dochody samorządów, co przyniosło straty dla miasta wysokości ok. 500 mln zł. Maja Adamczyk podkreśliła , że jest przedsiębiorcą. Chce być głosem między urzędem a mieszkańcami. "Bydgoszcz potrzebuje liderów a także wizji naszego miasta" - stwierdziła Joanna Czerska-Thomas. - "Obiecuję, że będę Państwa uważnie słuchała. Idzie nowe w urzędzie". Wspomniała o przywróceniu dyżurów prezydenckich. Łukasz Schreiber podkreślał: "Po trzynastu latach marazmu Bydgoszcz straciła na rzecz Torunia wielkie imprezy. Stoi w korkach i rozwoju. Obiecuję, że będzie to prezydentura dialogu. Chce, żebyśmy wszyscy znowu byli dumni z naszego miasta."