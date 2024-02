Piękna Pelin z serialu Złoty chłopak. Tak aktorka wygląda na co dzień [13.02.24] JK

W rolę Pelin w serialu Złoty chłopak wciela się Buçe Buse Kahraman, którą polscy widzowie mogą kojarzyć również z innej tureckiej telenoweli.

"Złoty chłopak" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich telenowel, które są obecnie emitowane w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych bohaterek serialu jest Pelin, w rolę której wciela się Buçe Buse Kahraman. Co wiemy o aktorce? Zajrzeliśmy, jak piękna 27-latka wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia serialowej Pelin ze "Złotego chłopaka".