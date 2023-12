Piękna Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [10.12.2023 r.]

Tak wygląda teraz Pola Raksa. To ona grała Marusię w serialu "Czterej pancerni i pies"

Piękna, utalentowana, skromna. Świetnie sprawdzała się przed kamerą i obiektywem. Pola Raksa zapisała się na kartach polskiej kinematografii jako jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek w historii Polski. Serca Polaków podbiła rolą dzielnej Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". To jej Janek Kos (Janusz Gajos) oddał serce.

Pola Raksa - tak teraz wygląda. Rozkochiwała mężczyzna rolą Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies"

Gwiazda nie marzyła o aktorstwie. W latach 50. studiowała polonistykę. To wtedy została zauważona przez wziętego fotografa, który zaproponował jej sesję zdjęciową. Zadebiutowała w "Szatanie z siódmej klasy" . Jej występ spotkał się z przychylnymi recenzjami krytyków. Raksa przerwała studia na polonistyce, a następnie przeniosła się na studia aktorskie na PWSFTviT w Łodzi, które ukończyła w 1964 roku.

Prawdziwym przełomem w jej karierze był rok 1966. To wtedy dała życie postaci Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Mężczyźni się w niej kochali, a kobiety chciały wyglądać jak ona. I mimo że Raksa nie lubiła postaci Marusi, to właśnie ta rola otworzyła jej furtkę do wielkiej kariery.

Do końca lat 80. występowała na deskach teatru. Do świata filmu wróciła jeszcze w 1993 roku, grając w "Uprowadzeniu Agaty". I jak dotychczas - jest to jej ostatnia rola filmowa. Czy jest szansę, że zobaczymy jeszcze Polę Raksę na wielkim ekranie? Kto wie...