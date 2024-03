Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia [12.03.2024 r.]

Kometa 12P/Pons-Brooks widoczna z Polski

W 2024 roku kometa ponownie zbliża się do Słońca, w marcu mamy dogodne warunki do jej obserwacji z terytorium Polski. Szacuje się, że kometa osiągnie jasność 4-5 magnitudo. To oznacza, że obiekt znajdzie się na granicy widoczności gołym okiem. Najlepsze do obserwacji będą więc lornetki oraz teleskopy (wystarczą niewielkie).

Jak bywa w przypadku tego typu ciał, do obserwacji przyda się ciemne niebo - z dala od miejskich świateł. Dobrą informacją jest to, że komety możemy szukać już po zachodzie słońca, gdy niebo zrobi się ciemne. W pierwszej dekadzie marca w obserwacjach nie przeszkadzał Księżyc. Srebrny glob z każdym dniem będzie jednak "rósł".