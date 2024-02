Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [1.02.24]

Płaca minimalna - spora podwyżka

Z 3600 złotych do 4242 złotych brutto wzrosła płaca minimalna na początku 2024 roku. To jedna z największych podwyżek minimalnego wynagrodzenia w historii. Szacuje się, że w całym roku będzie ona kosztowała pracodawców około 35 miliardów złotych. Jak zauważyła Konfederacja Lewiatan, ponad 20 miliardów złotych trafi bezpośrednio do kieszeni pracowników, ale około 15 miliardów (w formie składek i podatków) do budżetu państwa.