Pensja minimalna 2024 netto - w styczniu duża podwyżka! Ile na rękę musi płacić pracodawca? [6.12.23]

Szacuje się, że w 2024 roku płacę minimalną pobierać będzie ponad 3,5 miliona osób. Przypomnijmy, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 procent, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (od dnia 1 stycznia i od 1 lipca). Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia drugi rok z rzędu. Stawki zostały ustalone już we wrześniowym rozporządzeniu Rady Ministrów. Zakłada ono dość dużą podwyżkę.