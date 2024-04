Pensja minimalna 2024 netto. Tyle na rękę w kwietniu musi płacić pracodawca. Niebawem kolejna podwyżka [5.04.24 r.]

Wzrost wynagrodzeń w Polsce

7978,85 zł - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w lutym w Polsce. W porównaniu z lutym ubiegłego roku wzrosło ono o 12,9 proc. Jak zauważa Konfederacja Lewiatan, jeśli przyrównamy te dane do lutowej inflacji to okaże się, że realnie - po raz pierwszy od blisko dwóch lat - wzrost wynagrodzenia zbliża się do granicy 10 proc .

Pensja minimalna - ile netto?

Przypomnijmy, że płaca minimalna w styczniu 2024 została podniesiona z 3600 złotych do 4242 złotych brutto. To oznacza, że jeszcze w kwietniu, maju i czerwcu minimalne wynagrodzenie netto wynosi około 3222 zł. W 2024 roku czeka nas jednak kolejna podwyżka płacy minimalnej. W lipcu wzrośnie ona do 4300 złotych brutto. To da około 3261,50 zł netto.