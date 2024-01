Pensja minimalna 2024 netto. 1 stycznia podwyżka o kilkaset złotych. Ile na rękę zapłaci szef? [2.01.2024]

Pensja minimalna od 1 stycznia 2024 - blisko 18. proc. podwyżki

Choć taki wzrost cieszy osoby najmniej zarabiające, których finanse znalazły się w nieciekawej sytuacji (w związku z bardzo wysoką w skali całego roku inflacją), to podwyżka płacy minimalnej stanowi ogromny koszt po stronie pracodawców.

Płaca minimalna od stycznia 2024 roku urośnie aż o 17,8 proc. Stawka ta wzrośnie z 3600 złotych brutto do 4242 złotych brutto . Mamy do czynienia z jedną z najwyższych podwyżek płacy minimalnej w historii. Zapewne niewielu pracowników zarabiających wyższe kwoty może liczyć na taką podwyżkę od nowego roku. Wynagrodzenia niektórych zatrudnionych pensja minimalna po prostu dogoni... Szacuje się, że w 2024 roku płacę minimalną pobierać będzie już ponad 3,5 miliona osób .

Płaca minimalna 2024 netto. Ile dostaniesz na rękę?

Płaca minimalna w Polsce od stycznia 2024 roku wzrośnie do 4242 złotych brutto (około 3222 zł netto), a od lipca 2024 do 4300 złotych brutto (około 3261,50 zł netto). Od lipca do końca grudnia 2023 roku płaca minimalna w Polsce wynosiła 3600 złotych brutto (czyli około 2785 zł netto). Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku wyniosło 7670,19 zł.