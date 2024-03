Pełna wdzięku Marcelina Zawadzka w samej bieliźnie. Fani: "Bogini" i "Anioł" - zobacz zdjęcia [2.03.24]

Marcelina Zawadzka Miss Polonia 2011

Od najmłodszych lat interesowała się modelingiem, a pierwszy sukces przyszedł już w wieku czternastu lat, gdy zdobyła tytuł Miss Malborka Nastolatek. W konkursie Miss Polonia 2011 została wybrana najpiękniejszą Polką, a potem reprezentowała nasz kraj w wyborach Miss Universe, w których jako pierwsza Polka od 1989 roku awansowała do finałowej szesnastki.

Tytuł Miss Polonia otworzył jej drzwi do kariery w mediach. W 2013 roku Marcelina Zawadzka rozpoczęła pracę jako prezenterka telewizyjna - najpierw w FOX Life, a potem w TVN Turbo. Dwa lata później dołączyła do Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła wiele programów, m.in. Pytanie na śniadanie czy The Voice of Poland. Od 2021 r. jest prezenterką w stacji Polsat.