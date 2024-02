Paulina Sykut-Jeżyna - tak mieszka. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz [15.02.24]

Kim jest Paulina Sykut-Jeżyna?

Paulina Sykut-Jeżyna od najmłodszych lat była związana z muzyką. Najpierw występowała w chórze kościelnym, a później w Zespole Pieśni i Tańca „Powiśle”. Była również wokalistką tercetu ER-EL-KI, a w 2003 roku wzięła udział w 2. edycji Idola, ale nie udało się jej awansować do finału.

W Warszawie chodziła do liceum, a potem ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez kilka lat prowadziła Muzyczne listy w TV4, a od 2007 roku prezentuje pogodę w telewizji Polsat.

W latach 2011–16 wraz współprowadziła program Must Be the Music. Tylko muzyka. Była również prezenterką podczas wielu festiwali oraz imprez organizowanych przez Polsat.