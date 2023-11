Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka na wakacjach pozuje w skąpym stroju i wygląda "hot" [9.11.2023]

Paula TUmala niedawno pochwaliła się pobytem na słonecznej Rodos w Grecji i zaserwowała swoim fanom serię zdjęć, które podgrzały atmosferę. "Najgorętsza mama na insta ", "Cudna!", "Śliczna", "Co za ciało!" - zachwycają się internauci. Sami zobaczcie gorące fotki Pauli Tumali ze słonecznej Grecji. Jest na co popatrzeć!

Paula Tumala. Teczka osobowa

Paula Tumala to polska fotomodelka. Występowała w teledysku Cleo i Donatana pt. "My Słowianie". Widzowie pamiętają Paulę Tumalę z występu na Eurowizji w 2015 roku, gdzie towarzyszyła na scenie piosenkarce Cleo. Paula Tumala wcieliła się tam w rolę Słowianki ubijającej masło. Cleo i Donatan zaprosili Paulę do współpracy również przy kolejnych ich teledyskach. Pierwszym z nich był klip do utworu "Brać", a drugim teledysk do "Pełnia". Zagrała także w teledysku zespołu Verba do utworu "Młode wilki X".