Partner Kingi Rusin - kim jest i jak wygląda? "Mamy życie jak w bajce" [11.07.2024]

Początki i edukacja Kingi Rusin

Pola Lis to starsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Młoda kobieta idzie w ślady swoich słynnych rodziców i również została dziennikarką. W oczy rzuca się udarzejące podobieństwo do Kingi Rusin -…

Kariera dziennikarska Kingi Rusin

Kariera Kingi Rusin w mediach rozpoczęła się w 1993 roku , kiedy to związała się z TVP. Jej talent i profesjonalizm szybko zostały dostrzeżone, co zaowocowało pracą przy programie Teleexpress, a następnie delegacją do Waszyngtonu. Wspólnie z Tomaszem Lisem , jej ówczesnym mężem, przygotowywała materiały dla TVP oraz "Twojego Stylu".

W 1997 roku Rusin podjęła decyzję o przejściu do TVN-u, gdzie prowadziła magazyn "Wizjer". Jednak to lata 2005 - 2020 przyniosły jej największą rozpoznawalność za sprawą programu "Dzień dobry TVN".

Kinga Rusin nie ograniczała się tylko do dziennikarstwa. Jej pasja do tańca zaowocowała zwycięstwem w "Tańcu z gwiazdami" w 2006 roku, a później prowadzeniem programów "Po prostu taniec" i "You can dance". Jej kariera w telewizji to także inne formaty rozrywkowe takie jak