Palmy wielkanocne - inspiracje i zdjęcia. Mamy pomysły na najlepsze palmy wielkanocne [22.03.2024]

Niedziela Palmowa - Tradycja święcenia palem wielkanocnych

Niedziela Palmowa, nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej, to wyjątkowy dzień dla osób wierzących. Ten dzień upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, co jest świętowane poprzez obrzęd święcenia zielonych gałązek, czyli palm wielkanocnych. Ten zwyczaj, wprowadzony do liturgii w XI wieku, jest kultywowany w Polsce do dzisiaj.

Podczas każdej mszy świętej w Niedzielę Palmową, palmy są święcone, a po niej często zaczyna się procesja z palmami. To jest moment, kiedy każdy chce, aby jego palma wyróżniała się na tle innych. Aby to osiągnąć, warto skorzystać z naszych inspiracji.