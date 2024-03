Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! [22.03.2024 r.]

W toksycznym związku najczęstszym zjawiskiem jest to, iż jedna osoba bardzo się stara i robi wszystko, by relacja przetrwała, a druga pozostaje bierna w dbaniu o poprawienie się sytuacji.Takich ludzi nazywa się "wampirami energetycznymi". Sprawiają, że zaczyna ulatywać z nas siła i motywacja do codziennego funkcjonowania, bo wszystko przekładamy na zabieganie o zadowolenie drugiej osoby.