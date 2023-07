Otwarcie socjalnego baru mlecznego w bydgoskiej bazylice raczej jesienią tego roku [zdjęcia]

- Tak naprawdę trzeba jeszcze pomalować ściany, które zostały już wyszpachlowane. No i do położenia są jeszcze podłogi. W kuchni będą kafelki, a w pozostałej części baru płytki ze specjalnej masy - mówi ks. Sławomir Bar, CM, proboszcz bydgoskiej bazyliki i zarazem superior Domu Zgromadzenia Misji. - Jednak na razie się z tymi pracami się wstrzymujemy, bo najważniejszym zadaniem jest obecnie zamontowanie centrali wentylacyjnej w kuchni, zgodnie z wymaganymi normami. To wydatek około 50-60 tys. zł.

Samo wyposażenie kuchni to koszt 160 tys. zł

- Budujemy ten bar własnymi siłami z pomocą naszego zgromadzenia. Wspierają nas też w tym dziele nasi kochani parafianie i sponsorzy. Wszystkim za to serdecznie dziękuję - mówi ks. Sławomir Bar. - Szacuję, że nie latem, a jesienią zaprosimy do baru pierwszych gości.

Posiłki zjedzą tu także osoby samotne

- Mamy już do niej stoliki i krzesła - mówi ks. Sławomir Bar. - Chcemy, aby w tym miejscu posiłki mogli zjeść nie tylko bezdomni, ale też ludzie, którzy mają dach nad głową, lecz ledwo wiążą koniec z końcem. Od dawna rozwozimy w Bydgoszczy obiady do domów np. do osób samotnych, głównie seniorów. Wiemy, że są nawet takie osoby, które jedzą jeden ciepły posiłek w tygodniu. Wielu z nich krępuje się prosić o pomoc, bo nie chce czuć się żebrakami. Dlatego za przysłowiową złotówkę będą mogli najeść się w naszym barze. Poza tym chcemy te osoby wyciągnać z domu, by nie czuły się samotne. Przychodząc do baru będą mogły nie tylko zjeść tu obiad, ale także porozmawiać sobie z innymi gośćmi i miło spędzić czas. Zależy nam, żeby stworzyć tu miłą atmosferę, by właśnie tacy ludzie poczuli się zaopiekowani.