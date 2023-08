Oto pierwsze objawy cukrzycy. Nie bagatelizuj ich - konsekwencje są bardzo poważne

Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią, czyli podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Taki przewlekły stan hiperglikemii jest destrukcyjny dla organizmu. Hiperglikemia uszkadza i zaburza czynności narządów wewnętrznych, szczególnie nerek, oczu, układu nerwowego, naczyń krwionośnych i serca. Ze względu na przyczyny i przebieg choroby określa się cukrzycę różnego typu. Najczęściej rozpoznawanymi są cukrzyca typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych oraz inne, rzadziej występujące typy.

Najczęstszą postacią cukrzycy jest typu 2. W przebiegu tej choroby dochodzi do zmniejszenia wrażliwości tkanek na insulinę (tzw. insulinoodporność). W tym stanie organizm wymaga produkcji nadmiernej ilości insuliny, przekraczającej zdolności wydzielnicze trzustki. W cukrzycy typu 1 w wyniku procesu autoimmunologicznego dochodzi do zniszczenia komórek produkujących insulinę w trzustce, co powoduje brak insuliny we krwi.