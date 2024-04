Oto partnerka Macieja Musiała w Tańcu z gwiazdami. Tak prywatnie wygląda Daria Syta - zobacz zdjęcia [7.04.2024 r.]

Kim jest Daria Syta z Tańca z gwiazdami?

Po półtorarocznej przerwie program Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami powrócił z przytupem. Do obsady tanecznego show dołączyło trzech nowych jurorów, a wśród tancerzy również nastąpiły duże roszady. Jedną z nowych twarzy w programie jest Daria Syta, która tańczy w parze z Maciejem Musiałem.

Piękna tancerka skradła serca widzów Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Co o niej wiemy? Daria Syta jest mistrzynią Polski w kategorii U21 Latin oraz wicemistrzynią Polski w kategorii Dorośli Latin. 25-latka ma również najwyższą międzynarodową klasą taneczną S.