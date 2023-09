Oto nowa aktorka w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Cansu [zdjęcia - 2.09.2023] JK

Jakiś czas temu w serialu "Zakazany owoc" pojawiła się nowa bohaterka, która zdążyła już sporo namieszać w tureckiej telenoweli. Piękna Nilperi Şahinkaya w uwielbianej przez widzów produkcji wciela się w rolę Cansu. Kobieta już w pierwszych odcinkach na planie serialu uwiodła Cagataya i zaciągnęła go do łóżka. Wielu fanów "Zakazanego owocu" zastanawia się, jaka na co dzień jest turecka aktorka. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Cansu!